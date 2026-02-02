Ο «ΜΙΔΑΣ» βάζει όλα τα ακίνητα σε ένα φάκελο – Τι θα περιλαμβάνει

newspaper
Τι αλλάζει στα ακίνητα με το «Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων»

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ένα νέο μητρώο για τα ακίνητα ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) όπου εκεί θα συγκεντρωθούν στοιχεία για δικαιώματα, τις επιφάνειες, τη χρήση και τις μισθώσεις των σπιτιών της χώρας.

Έως τα τέλη Μαρτίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ).

Πρόκειται για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει όλα τα κρίσιμα στοιχεία σχετικά με την ιδιοκτησία και τη χρήση κάθε ακινήτου, ανοίγοντας τον δρόμο για ταχύτερες αγοραπωλησίες, αλλά και για σαρωτικούς ελέγχους εστιάζοντας σε «μαύρα» ενοίκια, αδήλωτα τετραγωνικά, «γκρίζες» ιδιοκτησίες και κρυφές εκμεταλλεύσεις.

Το Μ.ΙΔ.Α και τα ακίνητα

Το ΜΙΔΑ βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων στο Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων που διοργάνωσε η ΠΟΜΙΔΑ, με τη συμμετοχή στελεχών της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, της ΑΑΔΕ, του Κτηματολογίου και πλήθους ιδιοκτητών από όλη την Ελλάδα. Το νέο ψηφιακό εργαλείο παρουσιάστηκε ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών στον χώρο των ακινήτων.

Το ΜΙΔΑ αναμένεται να προσφέρει και νέες λειτουργικές δυνατότητες για τους ιδιοκτήτες.

Κεντρικό ζήτημα του συνεδρίου αποτέλεσε η δυνατότητα του ΜΙΔΑ να εντοπίζει και να διορθώνει ασυμφωνίες μεταξύ κρατικών αρχείων, ένα χρόνιο πρόβλημα που συχνά δημιουργεί ταλαιπωρία σε μεταβιβάσεις, γονικές παροχές ή μισθώσεις.

Οι διαφορές μεταξύ στοιχείων Κτηματολογίου και Taxisnet, αλλά και τα λάθη στις επιφάνειες ή στα ποσοστά συνιδιοκτησίας, αναμένεται να αναδεικνύονται αυτόματα, δίνοντας τη δυνατότητα ταχύτερης διόρθωσης.

Παράλληλα, το σύστημα εισάγει την υποχρεωτική και αναλυτική καταγραφή της χρήσης κάθε ακινήτου — αν πρόκειται για κύρια κατοικία, μισθωμένο, κενό, παραχωρημένο ή επαγγελματικό χώρο. Με τον τρόπο αυτό, η φορολογική διοίκηση θα μπορεί να πραγματοποιεί στοχευμένες διασταυρώσεις, περιορίζοντας τα λάθη και ενισχύοντας τη διαφάνεια.

Ακίνητα

Το ΜΙΔΑ αναμένεται να προσφέρει και νέες λειτουργικές δυνατότητες για τους ιδιοκτήτες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ηλεκτρονική απεικόνιση του συνόλου της περιουσίας σε μία οθόνη, η αυτόματη ενημέρωση στοιχείων μετά από αγοραπωλησίες ή κληρονομιές, η διασύνδεση με μισθωτήρια και συμβόλαια, καθώς και η διεκπεραίωση δηλώσεων ή διορθώσεων χωρίς φυσική παρουσία σε υπηρεσίες.

Το Μητρώο θα μπορεί να λειτουργήσει ως ατομικός ψηφιακός φάκελος συγκεντρώνοντας βασικά έγγραφα, άδειες και πιστοποιητικά, διευκολύνοντας μεταβιβάσεις, επιδοτήσεις και τραπεζικές συναλλαγές.

Eπιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: «Πασχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς υποστήριξη»
Εργατικά ατυχήματα 02.02.26

Eπιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: «Πασχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς υποστήριξη»

Η Παναγιώτα Ρόζου, πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, μιλάει στο in για τη μεθοδολογία καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων και την υποβάθμιση των ελεγκτικών αρχών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο επόμενος πρόεδρος της Fed έχει ακόμα πολλά να αποδείξει
Kέβιν Γουόρς 01.02.26

Ο επόμενος πρόεδρος της Fed έχει ακόμα πολλά να αποδείξει

Ο Kέβιν Γουόρς, ο υποψήφιος του Ντόναλντ Τραμπ για την αντικατάσταση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο, φαίνεται να είναι μια ασφαλής επιλογή

Σύνταξη
Η σκοτεινή πλευρά της «καινοτομίας» στο βρεφικό γάλα
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Η σκοτεινή πλευρά της «καινοτομίας» στο βρεφικό γάλα

Στην καρδιά της υπόθεσης βρίσκεται ένα έλαιο πλούσιο σε αραχιδονικό οξύ (ARA), ένα λιπαρό οξύ που προστίθεται σε βρεφικά γάλατα με στόχο να προσεγγίσει τη σύσταση του μητρικού γάλακτος

Νατάσα Σινιώρη
Φυσικό αέριο: Σε χαμηλό τετραετίας τα αποθέματα στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Σε χαμηλό τετραετίας τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό έχουν οδηγήσει τις τιμές στο μεγαλύτερο μηνιαίο κέρδος σε περισσότερα από δύο χρόνια, με την τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου TTF να αυξάνεται έως και 42,60 ευρώ ανά μεγαβατώρα

Σύνταξη
Χρέη: Πώς μπορείτε να… θυμηθείτε πού χρωστάτε – Η νέα πλατφόρμα
Χρέη 01.02.26

Πώς μπορείτε να... θυμηθείτε πού χρωστάτε - Η νέα πλατφόρμα

Πρόκειται για ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που προσφέρει για πρώτη φορά στους πολίτες τη δυνατότητα να έχουν πλήρη και δωρεάν εικόνα της πιστωτικής τους έκθεσης, από στεγαστικά δάνεια μέχρι leasing

Σύνταξη
Κομισιόν: κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, για μη έγκαιρη εφαρμογή των κανόνων για τον αμίαντο
Προειδοποιητική επιστολή 01.02.26

Κομισιόν: κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, για μη έγκαιρη εφαρμογή των κανόνων για τον αμίαντο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, για τη μη έγκαιρη εφαρμογή των νέων, αυστηρότερων κανόνων προστασίας των εργαζομένων από τον αμίαντο. Επιστολή σε 10 κράτη.

Σύνταξη
Η ζέστη σκοτώνει στους χώρους εργασίας – Το θεσμικό κενό στην ΕΕ και η απαίτηση για μέτρα
Οικονομικές Ειδήσεις 01.02.26

Η ζέστη σκοτώνει στους χώρους εργασίας - Το θεσμικό κενό στην ΕΕ και η απαίτηση για μέτρα

Η αυξανόμενη ζέστη λόγω κλιματικής αλλαγής ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων - Γιατί μια δεσμευτική ειδική Οδηγία της ΕΕ για τις επιχειρήσεις είναι η μόνη λύση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
