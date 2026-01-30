Στροφή στα ακίνητα 20ετίας – Τα SOS για μια ανακαίνιση

Στροφή σε παλαιά και μεταχειρισμένα ακίνητα έχουν κάνει οι αγοραστές τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με τα στοιχεία των κτηματομεσιτικών εταιριών.

Οι αυξήσεις των τιμών στα νεόδμητα ακίνητα οδηγούν όλο και περισσότερους σε παλαιότερα ακίνητα τα οποία είναι πιο προσιτά.

Η διαφορά των νεόδμητων και των παλαιών διαμερισμάτων πλέον κυμαίνεται στο 1/3 της αξίας του νεόδμητου ακινήτου

Τα ακίνητα

Η κυριαρχία των παλαιών ακινήτων στις αγοραπωλησίες αποτυπώνει την ανάγκη για ακίνητα σε πιο προσιτές τιμές αλλά και την μη ανανέωση του αποθέματος κατοικιών με νέες κατασκευές.

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι η δυσκολία των νοικοκυριών να καλύψουν την αγορά νεόδμητης κατοικίας, αλλά και η εκτίναξη την τελευταία δεκαετία των ενοικίων, αναζωογόνησαν την αγορά των παλαιότερων ακινήτων αυξάνοντας και τις ανακαινίσεις.

Πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν να αγοράσουν ένα πολύ παλιό σπίτι και στη συνέχεια να το ανακαινίσουν προκειμένου να γίνει κατοικήσιμο.

Η ανακαίνιση

Όμως, πριν οι ενδιαφερόμενοι προχωρήσουν σε οποιαδήποτε κίνηση, είναι πολύ σημαντικό να ελεγχθεί η στατική επάρκεια αυτών των κτιρίων, μιας και η Ελλάδα είναι μια χώρα με έντονη σεισμική δραστηριότητα. Επιπλέον, ο έλεγχος αυτός πρέπει να γίνει προκειμένου να μη διατεθούν άσκοπα οικονομικοί πόροι για την ανακαίνιση ενός κτιρίου που μπορεί να είναι στατικά ακατάλληλο.

Οι υποψήφιοι αγοραστές, προκειμένου να είναι σίγουροι πως το κτίριο για το οποίο ενδιαφέρονται είναι ασφαλές και αντέχει σε ανακαινίσεις ή οποιαδήποτε άλλη επέμβαση, θα πρέπει να απευθυνθούν σε πολιτικό μηχανικό, ο οποίος, εξετάζοντας την τήρηση των ειδικών κανονισμών που καθορίζουν τον βαθμό ασφαλείας και αντοχής σε ζημιές, θα τους ενημερώσει για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες εργασίες για τα παλαιά ακίνητα

Η ριζική ανακαίνιση ενός σπιτιού αφορά την εξ ολοκλήρου ανακατασκευή και αναδιαμόρφωση κάθε χώρου. Οι σημαντικότερες εργασίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

Αναδιαμόρφωση της διαρρύθμισης των εσωτερικών χώρων, γεγονός που συνεπάγεται τη δημιουργία νέων δωματίων, με την καθαίρεση παλαιών τοίχων και την ανέγερση νέων.

Στατική ενίσχυση του κτιρίου, που αφορά – κυρίως – πολύ παλαιά και επομένως στατικά ανεπαρκή κτίρια. Η ενίσχυσή τους προηγείται κάθε άλλης εργασίας της ανακαίνισης και είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση ενός ασφαλούς και σταθερού κτίσματος.

Αποκατάσταση των φθαρμένων και σαθρών τοίχων του σπιτιού.

Ανακαίνιση μπάνιου, διαδικασία ιδιαίτερα εκτενής, καθώς συχνά περιλαμβάνει γκρέμισμα τοίχων, αντικατάσταση απαρχαιωμένων σωληνώσεων με νέες και λειτουργικές, καθώς και τοποθέτηση νέων πλακακιών και επίπλων.

Ανακαίνιση κουζίνας, εξίσου εκτενές έργο καθώς περιλαμβάνει, εν ολίγοις, τις ίδιες διαδικασίες με την ανακαίνιση του μπάνιου, με τη διαφορά ότι, συνήθως, θα χρειαστεί μεγαλύτερο αριθμό επίπλων.

Επισκευή της στέγης και ενίσχυσή της με υγρομόνωση και θερμομόνωση.

Διαμόρφωση του δαπέδου του σπιτιού, διαδικασία χρονοβόρα, καθώς προϋποθέτει την αφαίρεση του προϋπάρχοντος δαπέδου και την αντικατάστασή του με νέο δάπεδο της επιλογής σας.

Η διαφορά μεταξύ νεόδμητων και παλαιών διαμερισμάτων στην αγορά

Σημειώνεται ότι η διαφορά των νεόδμητων και των παλαιών διαμερισμάτων πλέον κυμαίνεται στο 1/3 της αξίας του νεόδμητου ακινήτου, όπως ανέδειξε και το 5ο «Βαρόμετρο της Αγοράς Ακινήτων». Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από τη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αναφέρει ότι η διαφορά ανάμεσα σε νεόδμητο και παλαιό διαμέρισμα να είναι πλέον της τάξεως του 25%-30%.

Στο ερώτημα που τέθηκε στο πλαίσιο της έρευνας «αν στην περιοχή όπου ζείτε, ένα νεόδμητο και ένα παλαιότερης κατασκευής έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, ποιο θα επιλέγατε;» η απάντηση ήταν ότι όταν το παλαιό ακίνητο έχει τιμή 20% μικρότερη από το νεόδμητο, το 67% επιλέγουν το νεόδμητο και το 31% το παλιό. Αντίστοιχα, όταν το παλαιό ακίνητο έχει τιμή 30% μικρότερη από το νεόδμητο, τότε το 56% επιλέγουν το παλαιό ακίνητο και 38% το νεόδμητο.

Πηγή: ot.gr