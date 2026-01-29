newspaper
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Αυξήθηκαν οι τιμές και στα παλαιά ακίνητα στα οποία στρέφονται τώρα οι αγοραστές
Οικονομικές Ειδήσεις 29 Ιανουαρίου 2026, 06:00

Αυξήθηκαν οι τιμές και στα παλαιά ακίνητα στα οποία στρέφονται τώρα οι αγοραστές

Σχεδόν επτά στα δέκα οικιστικά ακίνητα που πουλήθηκαν το 2024 ήταν ηλικίας άνω των 20 ετών - Η ψαλίδα τιμής ανάμεσα στην αγορά παλιάς και νέας κατοικίας σε κάποιες περιπτώσεις κλείνει στο 30%

Δήμητρα Σκούφου
Spotlight

Κλείνει η ψαλίδα των τιμών ανάμεσα σε νέα και παλαιά ακίνητα όσο αυξάνεται η ζήτηση και οι αγοραστές στρέφονται σε παλαιότερα οικιστικά ακίνητα για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Μόλις δύο στα δέκα σπίτια που αγοράστηκαν το 2024 ήταν έως πέντε ετών

Η δυσκολία των Ελλήνων να χρηματοδοτήσουν την αγορά νεόδμητων κατοικιών αυξάνει το ενδιαφέρον εκείνων που αναζητούν να αγοράσουν παλαιοτέρα ακίνητα και στη συνέχεια να τα ανακαινίσουν με ορισμένες περιοχές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, να εμφανίζουν τιμές αρκετά υψηλές.

Η τάση αυτή έχει σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγήσει το κλείσιμο της ψαλίδας τιμής ανάμεσα στην αγορά μιας παλιάς και μιας νέας κατοικίας στο 30%, ενώ σύμφωνα με στοιχεία σχεδόν τα επτά στα δέκα οικιστικά ακίνητα που πουλήθηκαν το 2024 ήταν παλαιά και μάλιστα ηλικίας άνω των 20 ετών, ενώ μόλις δύο στα δέκα σπίτια που αγοράστηκαν ήταν έως πέντε ετών.

Σύμφωνα με έρευνα της REMAX, που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Ιούνιο, η τάση αυτή αποδίδεται στο γεγονός ότι οι αγοραστές αναζητούν ακίνητα σε προσιτές τιμές ακόμα και στην περίπτωση που απαιτηθεί ανακαίνιση, ώστε το συνολικό κόστος να επιτρέπει την αγορά και το ακίνητο να εμφανίσει υπεραξία στο μέλλον.

Οπως λένε οι άνθρωποι της αγοράς, η δυσκολία των νοικοκυριών να καλύψουν την αγορά μιας νεόδμητης κατοικίας, αλλά και η εκτίναξη την τελευταία διετία των ενοικίων, αναζωογόνησαν την αγορά των παλαιότερων ακινήτων αυξάνοντας και τις ανακαινίσεις. Μάλιστα δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις και επενδυτών που αγοράζουν παλαιά ακίνητα, τα «φρεσκάρουν» και τα μεταπωλούν ή τα νοικιάζουν σε υψηλότερες τιμές.

Από 700 έως 1.200 ευρώ

Το ύψος μιας ανακαίνισης εξαρτάται από το τι περιλαμβάνει. Για παράδειγμα, ένα φρεσκάρισμα που μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγή δαπέδων, πλακιδίων, εσωτερικές πόρτες, ντουλάπες, κουζίνα και βάψιμο κοστίζει κατά μέσο όρο 10.000-15.000 ευρώ και μπορεί να αυξήσει την αξία του ακινήτου ακόμα και κατά 25%-30%.

Μια ανακαίνιση που μπορεί να περιλαμβάνει και τα εξωτερικά κουφώματα κυμαίνεται από 15.000 έως 30.000 ευρώ και η αξία του ακινήτου μπορεί να αυξηθεί ακόμα και κατά 50%, ενώ μια ολική ανακαίνιση που θα περιλαμβάνει εκτός των άλλων αλλαγή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, μονώσεις, θέρμανση κ.λπ. μπορεί ανάλογα με τα τετραγωνικά του ακινήτου να ξεπεράσει και τις 50.000 ευρώ και ανάλογα με το πού βρίσκεται το ακίνητο να πλησιάσει κατά πολύ την τιμή ενός νεόδμητου.

Πάντως, κατά μέσο όρο η τιμή ολικής ανακαίνισης κατοικίας κυμαίνεται μεταξύ 700-1.200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και καθοριστικός παράγοντας είναι πάντα τα υλικά που χρησιμοποιούνται, οι παρεμβάσεις που γίνονται, αλλά και τα τετραγωνικά του ακινήτου όσον αφορά τη διαμόρφωση του τελικού κόστους.

Η στατική αντοχή

Ωστόσο, αν και η αγορά των παλαιών ακινήτων αποτελεί λύση για εκείνους που δεν μπορούν να αγοράσουν ένα νέο ακίνητο, ένα σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να προσέχουν οι αγοραστές εφόσον τα ακίνητα είναι 20 ετών και άνω είναι η στατική αντοχή τους, αλλά και οι όποιες παρεμβάσεις γίνονται να έχουν την επίβλεψη μηχανικού ειδικά στις ολικές ανακαινίσεις.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Καψυμάλη, πρόεδρο της Ενωσης Κατασκευαστών Ελλάδος, δεν θα πρέπει να γίνονται ανακαινίσεις αν πρώτα δεν έχει προηγηθεί έλεγχος στατικής επάρκειας σε πολυκατοικίες και ακίνητα που κτίστηκαν μέχρι το 1959, αλλά και για τα περισσότερα που κτίστηκαν μέχρι το 1984.

«Δυστυχώς οι εργασίες που πραγματοποιούνται στα περισσότερα από αυτά τα ακίνητα, ενώ αφορούν ριζικές ανακαινίσεις, γίνονται συχνά χωρίς την επίβλεψη και τον έλεγχο της στατικής επάρκειας από μηχανικό, αφού οι νέοι ιδιοκτήτες τους για να πετύχουν χαμηλό κόστος δεν προβαίνουν ούτε καν στην έκδοση έστω και των κατ’ ελάχιστον απαιτούμενων εγκρίσεων εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας», αναφέρει.

Μάλιστα η Ενωση Κατασκευαστών Ελλάδος έχει θέσει ως αίτημα στο υπουργείο Περιβάλλοντος και το Τεχνικό Επιμελητήριο στην ταυτότητα ενός κτιρίου να περιλαμβάνεται και δήλωση μηχανικού για τη στατική αντοχή του ακινήτου που αγοράζεται. «Αυτό θα αποτελέσει μια δικλίδα ασφαλείας. Αποτελεί κοινωνική ευθύνη καθώς το απόθεμα των παλαιών ακινήτων που υπάρχει είναι καταπονημένο από τον χρόνο και τους σεισμούς και αυτό η πολιτεία πρέπει να το λαμβάνει υπόψη της», λέει ο πρόεδρος της Ενωσης Κατασκευαστών Ελλάδος.

Τα προγράμματα

Η διαφορά των νεόδμητων και των παλαιών διαμερισμάτων πλέον κυμαίνεται στο 1/3 της αξίας του νεόδμητου ακινήτου, όπως ανέδειξε και το 5ο «Βαρόμετρο της Αγοράς Ακινήτων», που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ελλάδα 2026. Επιχειρείν, Ακίνητα, Επενδύσεις» από τον αναλυτή Ηλία Παπαγεωργιάδη.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από τη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αναφέρει ότι η διαφορά ανάμεσα σε νεόδμητο και παλαιό διαμέρισμα να είναι πλέον της τάξεως του 25%-30%. Στο ερώτημα που τέθηκε στο πλαίσιο της έρευνας «αν στην περιοχή όπου ζείτε, ένα νεόδμητο και ένα παλαιότερης κατασκευής έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, ποιο θα επιλέγατε;» η απάντηση ήταν ότι όταν το παλαιό ακίνητο έχει τιμή 20% μικρότερη από το νεόδμητο, το 67% επιλέγουν το νεόδμητο και το 31% το παλιό.

Αντίστοιχα, όταν το παλαιό ακίνητο έχει τιμή 30% μικρότερη από το νεόδμητο, τότε το 56% επιλέγουν το παλαιό ακίνητο και 38% το νεόδμητο. Αναφορά έγινε και σε σχέση με τα προγράμματα για τη στέγαση με τους συμμετέχοντες να εκτιμούν ότι «το πρόγραμμα «Το Σπίτι μου, 2″ ανέβασε τις τιμές πώλησης και ενοικίασης των ακινήτων». Σχεδόν οι οκτώ στους δέκα αγοραστές (77%) θεωρούν ότι το πρόγραμμα είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών, ενώ με τη γνώμη αυτή συμφωνεί και το 87% των επαγγελματιών της αγοράς ακινήτων.

Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
inTown
ILO: Πού «κολλάει» η πρόοδος στην ποιότητα της εργασίας – Έλλειμμα αξιοπρεπούς απασχόλησης
Διεθνής έρευνα 29.01.26

ILO: Πού «κολλάει» η πρόοδος στην ποιότητα της εργασίας – Έλλειμμα αξιοπρεπούς απασχόλησης

Οι αυξήσεις στους μισθούς είναι αναντίστοιχες των απωλειών από τον πληθωρισμό διαπιστώνει η νέα έρευνα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας - ΙLO για τις τάσεις στην απασχόληση και την κοινωνία το 2026.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα»
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα»

Ο Πάουελ δεν απάντησε εν μέσω πιέσεων από το Λευκό Οίκο σε καμία ερώτηση που θα τον έβγαζε από το αυστηρό κοστούμι του κεντρικού τραπεζίτη

Τζούλη Καλημέρη
Επιτόκια: Πάτησε το κουμπί της παύσης η Fed
Πληθωρισμός η αιτία 28.01.26

Επιτόκια: Πάτησε το κουμπί της παύσης η Fed

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος 3,50-3,75%. Οι αγορές να αναμένουν από την Fed να περιμένει τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο πριν προσαρμόσει ξανά το βασικό της επιτόκιο.

Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank – Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία
Γερμανία 28.01.26

Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank – Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία

Εισαγγελείς εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και στο Βερολίνο. Υπάρχουν υποψίες ότι συνεργαζόταν με εταιρείες που νομιμοποιούσαν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.

Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν
Καλές δουλειές 28.01.26

Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν

Έπειτα από έναν χρόνο Τραμπ στην εξουσία, οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν δει τα κέρδη τους να αυξάνονται και τις δουλειές τους να πηγαίνουν τόσο καλά όσο ποτέ. Τα γεύματα στον Λευκό Οίκο απέδωσαν τα μέγιστα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Καιρός: Η κακοκαιρία Kristin χτυπά με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Θα επηρεαστεί και η Αττική
Έκτακτο δελτίο 29.01.26

Συναγερμός για την κακοκαιρία Kristin: Αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Θα επηρεαστεί και η Αττική

Πρόσκαιρη επιδείνωση παρουσιάζει σήμερα ο καιρός - Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση για την κακοκαιρία Kristin

Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας
Ανάρτηση 29.01.26

Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας

«Η Συμφωνία αρ. 15 είναι ένα πορτρέτο του Αβραάμ Λίνκολν και οι αξίες του Kennedy Center σήμερα βρίσκονται σε άμεση σύγκρουση με το μήνυμα της Συμφωνίας», δήλωσε ο Γκλας σε ανάρτησή του στο X την Τρίτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί πλημμυρίζουμε συνέχεια στην Αττική;
The Explain Project 29.01.26

Γιατί πλημμυρίζουμε συνέχεια στην Αττική;

Άναρχη δόμηση, λανθασμένες επιλογές, μία πόλη πέρα από τα όρια της και στο βάθος έλλειψη πόρων και πολιτικά εμπόδια, συνθέτουν ένα δυσεπίλυτο γρίφο για την Αττική.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
«Βιολάντα»: Το προπάνιο ανατίναξε το εργοστάσιο
Οι πρώτες έρευνες 29.01.26

Το προπάνιο ανατίναξε τη «Βιολάντα»

Πολύμηνη διαρροή είχε «ποτίσει» το χώμα και ένας σπινθήρας στις αντλίες νερού του υπογείου που είχε κατακλυστεί από το εκρηκτικό αέριο διέλυσε το ισόγειο του εργοστασίου «Βιολάντα»

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Αυτή η πρόκριση ήταν έπος
On Field 29.01.26

Αυτή η πρόκριση ήταν έπος

Ο Ολυμπιακός «τρέλανε» κόσμο καθώς στην τελική ευθεία της League Phase του Champions League πέτυχε αυτό που φάνταζε ακατόρθωτο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων
Πολιτική 29.01.26

Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας έρχεται σε μία ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, που δεν επιτρέπει, όπως παραδέχονται διπλωμάτες πρωτοβουλίες και ακροβατισμούς.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Να μείνει στην Ουάσινγκτον παρότρυνε η Ροντρίγκεζ την Ματσάδο και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα
Κόσμος 29.01.26

Να μείνει στην Ουάσινγκτον παρότρυνε η Ροντρίγκεζ την Ματσάδο και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα

Η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ροντρίγκεζ, παρότρυνε, χωρίς να την κατονομάσει, την Ματσάδο να παραμείνει στην Ουάσινγκτον και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα. Καυστικός και ο υπουργός Εσωτερικών

Ουκρανία: Αποκλείεται η ένταξή της στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου του 2027 είπε ο Μερτς στις ΗΠΑ
uncategorized 29.01.26

Ουκρανία: Αποκλείεται η ένταξή της στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου του 2027 είπε ο Μερτς στις ΗΠΑ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε σιγουριά πως η Ουκρανία δεν θα είναι σε θέση να πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για την ένταξή της στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Γάζα: Δέκα χώρες καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας
Κόσμος 29.01.26

Γάζα: Δέκα χώρες καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας

Δέκα χώρες ζητούν από το Ισραήλ να επιτρέψει την ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα ανοίγοντας το πέρασμα στη Ράφα, λίγες ημέρες μετά την κατεδάφιση των γραφείων της UNRWA του ΟΗΕ στην Ιερουσαλήμ

Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση
Και το Ισραήλ 29.01.26

Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση

Οι Χούθι (Ανσάρ Αλλάχ) «θα υποστηρίξουν τους αδερφούς τους στο Ιράν», δηλώνοντας έτοιμη για μάχη ενάντια σε επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ και όλων των αμερικανικών βάσεων στην Μέση Ανατολή

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)
Champions League 29.01.26

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)

Εσπασαν καρδιές στα τελευταία λεπτά του αγώνα Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης! Οι «αετοί της Λισαβόνας» προκρίθηκαν στα νοκ άουτ του Champions League, χάρη σε γκολ του τερματοφύλακα Τρούμπιν στο 90+8'.

