Επτά αγκάθια στην εύρεση ακινήτου

Δυσεύρετα παραμένουν τα ακίνητα στην Ελλάδα με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι ιδιοκτήτες να δυσκολεύονται να βρουν το κατάλληλο σπίτι. Παρά το ράλι στις τιμές αγοράς και ενοικίων, οι διαθέσιμες κατοικίες προς πώληση ή μίσθωση μειώνονται μήνα με τον μήνα.

Τα ακίνητα

Σύμφωνα με την έρευνα της RE/MAX Ελλάς, η εύρεση του κατάλληλου ακινήτου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ως προς την ολοκλήρωση της συναλλαγής απόκτησης ενός ακινήτου από τους ενδιαφερόμενους αγοραστές, με το 48% να επαναξιολογεί τη διαδικασία όταν δεν εντοπίζει άμεσα το ακίνητο που επιθυμεί.

Όμως, στη διαμόρφωση της τελικής απόφασης αγοράς συμβάλλουν και άλλοι σημαντικοί παράγοντες όπως είναι η περιορισμένη διαθεσιμότητα ακινήτων στην περιοχή ενδιαφέροντος (σε ποσοστό 15%), η άνοδος των τιμών (σε ποσοστό 13%), οι προσωπικοί λόγοι (σε ποσοστό 12%), οι γραφειοκρατικές διαδικασίες (σε ποσοστό 8%).

Σε μικρότερο βαθμό επηρεάζουν την αγορά ενός ακινήτου η αλλαγή σχεδίων ή προτεραιοτήτων (σε ποσοστό 3%) ή η έλλειψη χρηματοδότησης (σε ποσοστό 1%).

Σημαντικές διαφοροποιήσεις εντοπίζονται και στο χρόνο λήψης της οριστικής απόφασης για την απόκτηση ενός ακινήτου από τους ξένους αγοραστές.

Το 34% των υποψήφιων αγοραστών αποφασίζει μέσα σε 4 – 6 μήνες, ενώ το 24% καταλήγει σε απόφαση εντός 2 – 3 μηνών.

Από την άλλη, 2 στους 10 ξένους αγοραστές δηλώνουν ότι χρειάζονται διάστημα είτε μικρότερο των δύο μηνών είτε περισσότερο των επτά μηνών για να προχωρήσουν σε αγορά.

Να σημειωθεί ότι η αγορά ακινήτων διατήρησε τη δυναμική της και το 2025 με τις τιμές πώλησης και τις αγοραπωλησίες να παραμένουν σε ανοδική τροχιά.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2025 έκλεισε με ετήσια αύξηση 9,6% στη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ με βάση τα συμβόλαια που έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων άλλαξαν χέρια 41.743 ακίνητα συνολικής αξίας που υπερβαίνει τα 4,2 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον δείκτη τιμών SPI του Spitogatos τα πρωτεία των πιο ακριβών περιοχών της χώρας για αγορά κατοικίας συνεχίζουν να κατέχουν τα νότια προάστια, με μέση ζητούμενη τιμή στα 4.125 ευρώ ανά τ.μ., ενώ ακολουθούν οι Κυκλάδες και τα βόρεια προάστια.

Το top 5 των πιο ακριβών σημείων της χώρας για αγορά κατοικίας συμπληρώνουν η Λευκάδα και τα Χανιά με μέση ζητούμενη τιμή 2.936 ευρώ/τ.μ. Στον αντίποδα, τα πιο οικονομικά σημεία της χώρας για αγορά κατοικίας είναι η Καστοριά με μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικίας στα 532 ευρώ το τετραγωνικό και η Κοζάνη, η Φλώρινα, το Κιλκίς και η Καρδίτσα

Στην Αττική, οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών εμφανίζονται αυξημένες κατά 8,1% το 2025 με τη Βουλιαγμένη να παραμένει σταθερά πρώτη στις ακριβότερες περιοχές με μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικίας στα 7.500 ευρώ/τ.μ. Ακολουθούν οι περιοχές Βούλα, Γλυφάδα, Ελληνικό, καθώς και το Κολωνάκι-Λυκαβηττός.

Στο top 5 των πιο οικονομικών περιοχών για αγορά κατοικίας στην Αττική κατατάσσονται περιοχές της Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής, των βορείων προαστίων, καθώς και του κέντρου της Αθήνας.

Πηγή: OT