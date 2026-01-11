newspaper
Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 11:37
Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν τα ταξί από την Τρίτη
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ράλι στα ακίνητα – Οι ακριβές και φθηνές περιοχές [πίνακες]
Οικονομία 11 Ιανουαρίου 2026 | 21:35

Ράλι στα ακίνητα – Οι ακριβές και φθηνές περιοχές [πίνακες]

Χωρίς φρένο οι αυξήσεις – Τι αποκαλύπτει έρευνα για τις τιμές στα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Spotlight

Σε συνεχή ανοδική τροχιά κινούνται οι τιμές στα ακίνητα οι οποίες ξεπερνούν τη δυναμική των εισοδημάτων.

Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) εκτιμά ότι οι τιμές στα ακίνητα δεν έχουν πιάσει ακόμη ταβάνι και αναμένεται η αυξητική τους τάση να διατηρεί και στο προσεχές μέλλον, τροφοδοτούμενη από την ισχυρή ζήτηση και τη χαμηλή προσφορά.

Το 2025 έκλεισε με ετήσια αύξηση 9,6% στη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών σε πανελλαδικό επίπεδο

Tο έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από εγχώριους και ξένους επενδυτές, σε συνδυασμό με το σταθερό οικονομικό περιβάλλον που προσφέρει η χώρα, αποτελούν για μια ακόμα χρονιά τους παράγοντες που αναμένεται ότι θα διαμορφώσουν την αγορά των ακινήτων, με τις τιμές όμως να εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν και το 2026 να κινούνται ανοδικά.

Η Ελλάδα παραμένει ένας από τους πιο σταθερούς και πιο ελκυστικούς προορισμούς της Ανατολικής Μεσογείου για εκείνους που αναζητούν δεύτερη ή εξοχική κατοικία ή ακόμα ένα ακίνητο επενδυτικής ευκαιρίας.

Άλλωστε τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον αγοραστών από το εξωτερικό. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ξένες επενδύσεις σε ακίνητα στην Ελλάδα κινήθηκαν στα επίπεδα των 938,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Οι τιμές στα ακίνητα

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του Spitogatos για τις τιμές των κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση σε όλη την Ελλάδα κατά το 4ο τρίμηνο του 2025.

Το 2025 έκλεισε με ετήσια αύξηση 9,6% στη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών σε πανελλαδικό επίπεδο, σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024, ενώ καταγράφηκε και άνοδος 1,8% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του ίδιου έτους. Υπενθυμίζεται ότι την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους η ετήσια αύξηση στη ΜΖΤ πώλησης ανερχόταν σε 7,9%.

Η αγορά στην Αττική παραμένει ακριβή αλλά με διαφοροποιήσεις, ενώ στη Θεσσαλονίκη παρατηρείται διψήφια άνοδος στις πωλήσεις στα ακίνητα.

Όσον αφορά τις κατοικίες προς ενοικίαση, οι μέσες ζητούμενες τιμές σημείωσαν ετήσια αύξηση 4,2% το τελευταίο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας ωστόσο μείωση 3,5% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2024 η αντίστοιχη ετήσια αύξηση στη ΜΖΤ ενοικίασης ήταν υψηλότερη και έφτανε το 5,8%.

Τα πρωτεία των πιο ακριβών περιοχών της χώρας για αγορά κατοικίας συνεχίζουν να κατέχουν τα Νότια Προάστια, με ΜΖΤ στα 4.125 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν οι Κυκλάδες και τα Βόρεια Προάστια.

Το top 5 των πιο ακριβών σημείων της χώρας για αγορά κατοικίας συμπληρώνουν η Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Λευκάδας και η Π.Ε. Χανίων, με ΜΖΤ στα 2.936 ευρώ/τ.μ.

Στον αντίποδα, τα πιο οικονομικά σημεία της χώρας για αγορά κατοικίας είναι η Π.Ε. Καστοριάς με ΜΖΤ πώλησης κατοικίας στα 532 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν οι Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας, Κιλκίς και Καρδίτσας.

Στον τομέα της ενοικίασης κατοικίας, τα πιο ακριβά σημεία της χώρας είναι και πάλι τα Νότια Προάστια, ενώ στη 2η θέση του top 5 των πιο ακριβών περιοχών κατατάσσονται τα Βόρεια Προάστια.

Ακολουθούν ο Δήμος Αθηναίων, οι Κυκλάδες και ο Πειραιάς, με ΜΖΤ ενοικίασης κατοικίας στα 10,2 ευρώ/τ.μ.

Τα οικονομικότερα σημεία της Ελλάδας για ενοικίαση κατοικίας κατά το 4ο τρίμηνο του 2025 είναι οι Π.Ε. Πέλλας, Ημαθίας, Κιλκίς, το Υπόλοιπο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και η Π.Ε. Δράμας.

Εστιάζοντας στην Αττική, οι ΜΖΤ πώλησης κατοικιών εμφανίζονται αυξημένες κατά 8,1%, ενώ κατέγραψαν μικρή άνοδο 1,0% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2025. Όσον αφορά την ενοικίαση, οι ΜΖΤ ενοικίασης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 4,8% σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2024, παραμένοντας ωστόσο αμετάβλητες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Εξετάζοντας τις ακριβότερες και τις πιο οικονομικές περιοχές για αγορά κατοικίας στην Αττική, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: Σταθερά πρώτη στις ακριβότερες περιοχές παραμένει η Βουλιαγμένη, με ΜΖΤ πώλησης κατοικίας στα 7.500 ευρώ/τ.μ. Η τιμή αυτή εμφανίζει αύξηση 3,9% σε ετήσια βάση, ενώ καταγράφει μικρή μείωση της τάξης του 1,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο του 2025. Ακολουθούν οι περιοχές Βούλα, Γλυφάδα, Ελληνικό, καθώς και το Κολωνάκι-Λυκαβηττός στο κέντρο της Αθήνας, όπου οι ΜΖΤ πώλησης κατοικιών σημειώνουν ήπιες ετήσιες αυξήσεις, που κυμαίνονται μεταξύ 1,5% και 7,0%.

Στο top 5 των πιο οικονομικών περιοχών για αγορά κατοικίας στην Αττική κατατάσσονται περιοχές της Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής, των Βορείων Προαστίων, καθώς και του κέντρου της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, η πιο οικονομική περιοχή της Αττικής για αγορά κατοικίας για το 4ο τρίμηνο του 2025 είναι ο Βαρνάβας, με ΜΖΤ στα 1.448 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Αγία Βαρβάρα, τα Πατήσια, οι Αχαρνές και η Σταμάτα.

Σε ό,τι αφορά την ενοικίαση κατοικίας, και για το 4ο τρίμηνο του 2025, η Βουλιαγμένη αναδεικνύεται ως η ακριβότερη περιοχή της Αττικής, με ΜΖΤ ενοικίασης στα 21,1 ευρώ/τ.μ., τιμή αυξημένη κατά 5,7% σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2024. Ακολουθούν οι περιοχές Κολωνάκι-Λυκαβηττός, Παλαιό Ψυχικό, Βούλα και Φιλοθέη, με ΜΖΤ που διαμορφώνεται στα 16,4 ευρώ/τ.μ. Στη Φιλοθέη καταγράφεται μείωση -8,0% σε ετήσια βάση, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές της πρώτης πεντάδας σημειώνουν ετήσιες αυξήσεις που κυμαίνονται μεταξύ 2,9% και 12,0%.

Οι πιο οικονομικές περιοχές για ενοικίαση κατοικίας στην Αττική κατά το 4ο τρίμηνο του 2025 είναι ο Άγιος Στέφανος στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, με ΜΖΤ στα 6,5 ευρώ/τ.μ., η Αγία Βαρβάρα και το Καματερό στα Δυτικά Προάστια, το Πέραμα στα Προάστια του Πειραιά και τα Σπάτα στην Ανατολική Αττική.

Οι περιοχές που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις στη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025 εντοπίζονται στα Βόρεια Προάστια. Πρώτη κατατάσσεται η Λυκόβρυση, όπου σημειώθηκε αύξηση άνω του 25%, σε συνδυασμό με ενίσχυση της προσφοράς νεόδμητων κατοικιών στην περιοχή, ενώ ακολουθεί η Δροσιά με ετήσια αύξηση 25,3%. Στη συνέχεια, στα Δυτικά Προάστια η Αγία Βαρβάρα καταγράφει αύξηση 24,3%, ενώ στα Νότια Προάστια ακολουθεί η Δάφνη (24,2%) και ο Υμηττός (22,3%). Στην ενοικίαση κατοικίας, οι περιοχές που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2025 είναι τα Γλυκά Νερά (23,0%), το Πέραμα (19,4%), οι Αχαρνές, το Ίλιον και το Χαϊδάρι, με αυξήσεις λίγο άνω του 13%.

H Θεσσαλονίκη

Σημαντική ετήσια αύξηση της τάξης του 12,5% καταγράφεται στη ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στη Θεσσαλονίκη κατά το 4ο τρίμηνο του 2025, ενώ η ΜΖΤ ενοικίασης κατοικιών σημειώνει άνοδο 6,3% την ίδια περίοδο. Σε τριμηνιαία βάση, η ΜΖΤ πώλησης κατοικιών εμφανίζεται αυξημένη κατά 2,3% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2025, ενώ η ΜΖΤ ενοικίασης καταγράφει πτώση -5,8%.

Εξετάζοντας την εξέλιξη των ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στη Θεσσαλονίκη κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2025, αναδεικνύονται οι πιο ακριβές και οι πιο οικονομικές περιοχές. Οι top 3 πιο ακριβές περιοχές για αγορά κατοικίας κατά το 4ο τρίμηνο του 2025 είναι η Καλαμαριά (3.091 ευρώ/τ.μ.), η Πυλαία (2.941 ευρώ/τ.μ.) και το Κέντρο της Θεσσαλονίκης (2.931 ευρώ/τ.μ.). Όλες οι ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στις περιοχές αυτές αυξήθηκαν μεταξύ 5,5% και 12,0% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2024. Στον αντίποδα, οι πιο οικονομικές περιοχές για αγορά κατοικίας στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται κυρίως στα προάστια και είναι η Καλλιθέα (857 ευρώ/τ.μ.), η Μυγδονία (935 ευρώ/τ.μ.) και τα Βασιλικά (1.117 ευρώ/τ.μ.).

Στην ενοικίαση κατοικιών, το top 3 των πιο ακριβών περιοχών της Θεσσαλονίκης κατά το 4ο τρίμηνο του 2025 συνθέτουν το Κέντρο της Θεσσαλονίκης με ΜΖΤ ενοικίασης 11,1 ευρώ/τ.μ., η περιοχή Βαρδάρης-Λαχανόκηποι (10,6 ευρώ/τ.μ.) και η περιοχή 40 Εκκλησιές-Ευαγγελίστρια (10,0 ευρώ/τ.μ.). Αντίθετα, οι πιο οικονομικές περιοχές της Θεσσαλονίκης για ενοικίαση κατοικίας εντοπίζονται και πάλι στα Προάστια και είναι η Μίκρα (5,1 ευρώ/τ.μ.), ο Χορτιάτης (5,4 ευρώ/τ.μ.) και το Ωραιόκαστρο (5,8 ευρώ/τ.μ.).

Οι περιοχές με τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις στη ΜΖΤ πώλησης κατοικίας κατά το 4ο τρίμηνο του 2025 είναι η Σταυρούπολη (26,4%) και η Νεάπολη (26,3%) στα προάστια της Θεσσαλονίκης, καθώς και η περιοχή Ξηροκρήνη-Παναγιά Φανερωμένη στον Δήμο Θεσσαλονίκης (24,9%). Στην ενοικίαση, ετήσιες αυξήσεις άνω του 20% κατέγραψαν οι περιοχές Θέρμη, Βασιλικά και Μυγδονία.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΚΑΠ: Ξεκινά δύσκολο «παζάρι» στην ΕΕ – Ανακατανομή κονδυλίων και αντιδράσεις

ΚΑΠ: Ξεκινά δύσκολο «παζάρι» στην ΕΕ – Ανακατανομή κονδυλίων και αντιδράσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Πετρέλαιο
Bloomberg για Βενεζουέλα: Για να ανθίσει ο πετρελαϊκός τομέας θα απαιτηθεί σταθερότητα

Bloomberg για Βενεζουέλα: Για να ανθίσει ο πετρελαϊκός τομέας θα απαιτηθεί σταθερότητα

inWellness
inTown
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Stream newspaper
Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη
Agro-in 11.01.26

Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Παραμένοντας στα μπλόκα, οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Θα θέσουν εκ νέου το σύνολο των αιτημάτων τους τονίζοντας ότι κόκκινη γραμμή είναι η επιβίωσή τους

Σύνταξη
Gen Z και εργασία: Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται – Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται - Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση για την Gen Z

Ενώ οι προηγούμενες γενιές ανέβηκαν με συνέπεια την εταιρική ιεραρχία σκαλί-σκαλί, η Gen Z επιλέγει να κάνει τα πράγματα διαφορετικά.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»
Τι ζητούν 11.01.26

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»

Οι αγρότες, παραμένουν στα μπλόκα και ετοιμάζονται για το ραντεβού με τον πρωθυπουργό, προειδοποιώντας με νέα κλιμάκωση αν δεν ικανοποιηθούν με όσα θα ειπωθούν την Τρίτη

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Χειμερινές εκπτώσεις: Προσδοκίες για τζίρο άνω των 6 δισ. ευρώ
Τεστ αντοχών 11.01.26

Συγκρατημένοι αισιόδοξοι οι έμποροι για τις χειμερινές εκπτώσεις - Στόχος για τζίρο άνω των 6 δισ. ευρώ

Οι ετήσιες πωλήσεις στο λιανικό εμπόριο δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης, με μια εκτιμώμενη αύξηση της τάξης του 5%, σημειώνει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης

Σύνταξη
Δέκα «μαχαίρια» στις συντάξεις – Χιλιάδες άνθρωποι χάνουν 3,5 δισ. ευρώ μέσα στο 2026
Απογοήτευση 11.01.26

Δέκα «μαχαίρια» στις συντάξεις - Χιλιάδες άνθρωποι χάνουν 3,5 δισ. ευρώ μέσα στο 2026

Η προσωπική διαφορά μειώνει ή «παγώνει» τις αυξήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, που ήδη υπέστησαν μεγάλες περικοπές - Τα επίσημα στοιχεία για τις συντάξεις που καταβλήθηκαν τον Οκτώβριο

Ηλίας Γεωργάκης
Τα 4 σενάρια για να αυξηθούν οι αποταμιεύσεις
Τα μοντέλα 11.01.26

Τα 4 σενάρια για αύξηση αποταμιεύσεων

Τα μοντέλα που εξετάζονται για αποταμιεύσεις αντλούν έμπνευση από αντίστοιχες πολιτικές που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη, όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία, το Βέλγιο και τη Γερμανία

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Πρόταση Τραμπ για πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών – Πολιτικό μήνυμα ή ρεαλιστική παρέμβαση;
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Πλαφόν 10% στα επιτόκια ή πυροτέχνημα; Η πρόκληση Τραμπ προς τις τράπεζες

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των υψηλών επιτοκίων στις πιστωτικές κάρτες, προτείνοντας μονοετές πλαφόν 10%, χωρίς όμως να εξηγεί πώς θα εφαρμοστεί

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άρης – ΑΕΚ 1-1: Αλλοίωση στο Βικελίδης…
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Άρης – ΑΕΚ 1-1: Αλλοίωση στο Βικελίδης…

Ο Άρης έκανε το 2-1 επί της ΑΕΚ στο 57΄ με τον Ντουντού, ωστόσο το τέρμα ακυρώθηκε λανθασμένα ως φάουλ του Ρόουζ πάνω στον Ζοάο Μάριο, κι έτσι το ντέρμπι του Βικελίδης έμεινε στο 1-1.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα από τον Δήμο Ηρακλείου για τους αστέγους εν όψει ψύχους
Λόγω χιονιά 11.01.26

Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα από τον Δήμο Ηρακλείου για τους αστέγους εν όψει ψύχους

Σε ετοιμότητα για το επερχόμενο κύμα ψύχους είναι ο Δήμος Ηρακλείου στην Κρήτη. Λαμβάνει έκτακτα μέτρα για την προστασία των αστέγων με θερμαινόμενους χώρους και περιπολίες.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός

LIVE: Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Συγκλονιστικές εικόνες σε καφετέρια από το σαρωτικό πέρασμα του ανεμοστρόβιλου – Βίντεο ντοκουμέντο
Αλεξανδρούπολη 11.01.26

Συγκλονιστικές εικόνες σε καφετέρια από το σαρωτικό πέρασμα του ανεμοστρόβιλου – Βίντεο ντοκουμέντο

Τα θραύσματα από το τζάμι που σπάει ο ανεμοστρόβιλος πέφτουν πάνω στον κόσμο. Άλλοι σκύβουν κάτω από τα τραπέζια και άλλοι προσπαθούν να καλύψουν τα μικρά παιδιά, για να μην χτυπήσουν.

Σύνταξη
«Το βάρος πέφτει τώρα στην Ρωσία να αποδείξει ότι θέλει την ειρήνη», λέει η φον ντερ Λάιεν
Ουκρανία 11.01.26

«Το βάρος πέφτει τώρα στην Ρωσία να αποδείξει ότι θέλει την ειρήνη», λέει η φον ντερ Λάιεν

Νέες δηλώσεις για τις προσπάθειες επίτευξης ειρήνης στην Ουκρανία έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στο προτεινόμενο σχέδιο και στις εγγυήσεις ασφάλειας

Σύνταξη
O Ιρανός ΥΠΕΞ Αραγκτσί ανήρτησε δολοφονίες αστυνομικών και αναρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα το ανέχονταν [βίντεο]
Από διαδηλωτές 11.01.26

O Ιρανός ΥΠΕΞ Αραγκτσί ανήρτησε δολοφονίες αστυνομικών και αναρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα το ανέχονταν

Ο ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, ανέβασε βίντεο στην πλατφόρμα Χ και συνέκρινε την αντίδραση των ΗΠΑ στην δολοφονία της Ρενέ Γκουντ με το βίντεο που δείχνει δολοφονίες μελών των σωμάτων ασφαλείας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο: Αυτή είναι η νέα σύνθεση – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση
Η σύνθεσή του 11.01.26

Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο: Αυτή είναι η νέα σύνθεση – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο «Στρατάρχου Αλέξανδρου Παπάγου», όπου παρέστη και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Όλα τα ονόματα.

Σύνταξη
Η αθλητική φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο κατά τη σύλληψή του ξεπούλησε – κι αυτό κάτι λέει για την εποχή μας
Best seller 11.01.26

Η αθλητική φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο κατά τη σύλληψή του ξεπούλησε – κι αυτό κάτι λέει για την εποχή μας

Η αθλητική φόρμα Nike που φορούσε ο ηγέτης της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τη στιγμή της σύλληψής του έχει γίνει πηγή σατιρικού υλικού που επαναλαμβάνεται μέχρι αηδίας – o κωδικός δε, ξεπούλησε, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό για το πώς σκεφτόμαστε οι άνθρωποι και ο αλγόριθμος σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καιρός: Ξεκίνησε η ψυχρή εισβολή – Χιονοπτώσεις κατά τόπους ακόμη και στα πεδινά
Live χάρτης 11.01.26

Ξεκίνησε η ψυχρή εισβολή - Χιονοπτώσεις κατά τόπους ακόμη και στα πεδινά

Ψυχρός ο καιρός το επόμενο τριήμερο. Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας. Ριπές ανέμου που παρασέρνουν τα πάντα στο διάβα τους, καταιγίδες και χιόνια το σκηνικό που διαμορφώνεται. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ.

Σύνταξη
Ρωσία: Τρεις πλατφόρμες γεώτρησης χτυπήθηκαν από την Ουκρανία – Πόσο έχει πέσει η παραγωγή αργού της Μόσχας [βίντεο]
Κασπία Θάλασσα 11.01.26 Upd: 20:05

Ρωσία: Τρεις πλατφόρμες γεώτρησης χτυπήθηκαν από την Ουκρανία - Πόσο έχει πέσει η παραγωγή αργού της Μόσχας

Τρεις πλατφόρμες γεώτρησης που ανήκουν στη Ρωσία και συγκεκριμένα στη lukoil, έγιναν στόχος ουκρανικών επιθέσεων. Πτώση στην παραγωγή αργού εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων και των επιθέσεων.

Σύνταξη
ΟΦΗ-ASTERAS AKTOR 4-0: Παραμιλάνε στην Κρήτη με το καρέ του Τιάγκο Νους
Ποδόσφαιρο 11.01.26

ΟΦΗ-ASTERAS AKTOR 4-0: Παραμιλάνε στην Κρήτη με το καρέ του Τιάγκο Νους

Σούπερ σταρ του αγώνα ο Τιάγκο Νους καθώς ο Αργεντινός μεταμορφώθηκε με τον Κόντη στον πάγκο. Ηταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο ματς με τον Αστέρα και οδήγησε τον ΟΦΗ σε βαθιά βαθμολογική ανάσα

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο