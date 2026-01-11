Μήπως το ράλι στα ακίνητα έπιασε ταβάνι; – Αυξήσεις τιμών ως 115% στην οκταετία

Πόσο αντέχει ακόμα η αγορά το ράλι των τιμών στα οικιστικά ακίνητα; Αν κρίνουμε από τα τελευταία στοιχεία του δείκτη SPI της δημοφιλούς πλατφόρμας spitogatos.gr, οι ζητούμενες τιμές πώλησης έχουν αυξηθεί ως και πάνω από 100% σε βάθος οκταετίας.

Μάλιστα οι περιοχές που θεωρούνταν πιο προσιτές, σημειώνουν τις πιο δυσθεώρητες αυξήσεις.

Με βάση τις καταχωρημένες αγγελίες, στα προάστια του Πειραιά, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης υπερδιπλασιάστηκε σε σύγκριση με το 2019, από 1100 ευρώ/τμ, σε 1.230 ευρώ/τμ. Αν πάμε ένα χρόνο πίσω, στο 2018, όταν οι τιμές οικιστικών ακινήτων είχαν φτάσει ιστορικό χαμηλό, η αύξηση αγγίζει το 106%.

Στον δήμο του Πειραιά, η αύξηση αγγίζει το 115%, σε σύγκριση με το 2018 και πάνω από 85% σε σύγκριση με το 2019.

Στα ανατολικά προάστια της Αττικής, οι ζητούμενες τιμές πώλησης αυξήθηκαν πάνω από 65%, σε σύγκριση πάντα με το κατώτατο σημείο του 2018 και 57% στην επταετία.

Στο κέντρο της Αθήνας, οι τιμές κατοικιών έχουν αυξηθεί πάνω από 60% σε σύγκριση με το 2019. Στις αγγελίες πώλησης κατοικίας η μέση ζητούμενη τιμή αγγίζει τα 2.440 ευρώ/τ.μ., από 1549 ευρώ το 2019 και μόλις 1400 ευρώ το 2018.

Για να αγοράσει κανείς ένα ακίνητο 100 τετραγωνικών θα πληρώσει σήμερα κατά μέσο όρο 100.000 ευρώ περισσότερα από ό,τι πριν επτά χρόνια.

Η κούρσα των τιμών είναι ακόμα πιο έντονη στα δυτικά προάστια. Σε περιοχές που κάποτε θεωρούνταν προσιτές, όπως το Περιστέρι, το Ίλιον (Νέα Λιόσια), η Πετρούπολη, οι κατοικίες πωλούνται κατά μέσο όρο 75% ακριβότερα από ό,τι το 2019, στα 2.155 ευρώ/τ.μ., από 1.230 ευρώ/τ.μ. Σε σύγκριση με το 2019 η αύξηση ξεπερνά το 75%.

Τιμές για «μεγιστάνες» στα νότια προάστια

Στα νότια προάστια της Αττικής οι τιμές έχουν κυριολεκτικά ξεφύγει. Πλέον η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης αγγίζει τα 4.090 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση πάνω από 60% σε σύγκριση με το 2019.

Τα βόρεια προάστια παραμένουν τσουχτερά, σε απόσταση όμως από την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης ανά τ.μ. είναι 750 ευρώ χαμηλότερη από ό,τι στα νότια, στα 3.323 ευρώ. Η αύξηση σε σύγκριση με το 2019 αγγίζει το 50%.

Αντίστοιχα, στα νότια προάστια η μέση ζητούμενη τιμή ξεπερνάει πλέον τα 4.000 ευρώ/τ.μ. (4.090 ευρώ/τ.μ.), έχοντας αυξηθεί κατά 60,2% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2019. Η αυξημένη ζήτηση από το εξωτερικό και η ανάπλαση στο Ελληνικό, είναι απο τις βασικές αιτίες ανόδου των τιμών.

Πού εκτοξεύθηκαν τα ενοίκια

Σύμφωνα με τον Δείκτη SPI οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης κατοικιών σε όλη την επικράτεια έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο σχεδόν κατά 55% από το 2018.

Στο κέντρο της Αθήνας η άνοδος στις τιμές ενοικίασης είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, από το 2016. Το μεγάλο άλμα σημειώθηκε μεταξύ 2017-2018, με ετήσια αύξηση σχεδον 24%.

Σε βάθος δεκαετίας τα ενοίκια στην Αθήνα έχουν αυξηθεί πάνω από 75%. Στα δυτικά προάστια οι αυξήσεις φτάνουν το 85%, στα προάστια του Πειραιά ξεπερνάνε το 90%.

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των κατοικιών σε εθνικό επίπεδο έχουν αυξηθεί κατά 86% από το ιστορικό χαμηλό του 2017. Πλέον ξεπερνούν κατά 7,14% τα επίπεδα του 2008, που ήταν το τελευταίο έτος «ρεκόρ» στο real estate πριν ξεκίνησει η κρίση.

Στην Αττική το ράλι των τιμών στα ακίνητα είναι ακόμα πιο έντονο, με αύξηση 12,5% σε σχέση με το ιστορικό υψηλό του 2008 και κατά 103% από το «σημείο ναδίρ» του 2017.

Αύξηση κατά 100% έχουν καταγράψει κατά μέσο όρο και οι τιμές στη Θεσσαλονίκη, ενώ πλέον

Αργυρό μετάλλιο στην ακρίβεια της στέγασης η Αθήνα

Σύμφωνα με ανάλυση της Deloitte, η Αθήνα κατατάσσεται ως η δεύτερη πιο ακριβή πόλη στην Ευρώπη για απόκτηση νεόδμητης κατοικίας σε σχέση με τα εισοδήματα των πολιτών. Απαιτούνται μισθοί 15,3 ετών για αγορά διαμερίσματος 70 τ.μ., με τη μέση τιμή νεόδμητων στην Αττική να φτάνει τα 4.100 ευρώ/τ.μ., αυξημένη κατά 10,8% τον τελευταίο χρόνο. Ελάχιστα ακριοβότερο είναι το Άμστερνταμ, όπου απαιτούνται αποταμιεύσεις μισθών 15,4 ετών – με μέση ζητούμενη τιμή νεόδημητης κατοικίας τα 8.475 ευρώ/τ.μ. και αύξηση 10,1%

Ενδείξεις Αλλαγής Τάσης

Σύμφωνα με το τελευταίο Βαρόμετρο Αγοράς Ακινήτων (Ιούνιος 2025) το 41,5% των επαγγελματιών του κλάδου θεωρεί πλέον την άνοδο τιμών στην αγορά κατοικίας ως «φούσκα», ενώ το 30,5% τη βλέπει ως λογική και το 28% ως ακατανόητη. Οι επαγγελματίες αντιλαμβάνονται ότι οι ζητούμενες τιμές δεν συμπίπτουν πλέον με τις προσφερόμενες από αγοραστές.

Η ανοδική πορεία συνεχίζεται, αλλά με ηπιότερο ρυθμό, ενώ αναμένεται μεγαλύτερη επιλεκτικότητα και ωρίμανση της αγοράς το 2026.

Αγορά τριών ταχυτήτων στα ακίνητα

Αναλυτές της αγοράς ακινήτων, κάνουν λόγο για μια εικόνα «τριών ταχυτήτων». Από τη μία οι αντικειμενικές αξίες έχουν παγώσει στο χρόνο από το καλοκαίρι του 2021, όταν πραγματοποιήθηκε η τελευταία τους αναθεώρηση. Καθώς το επόμενο ραντεβού για επικαιροποίηση έχει προγραμματιστεί για το 2027, το χάσμα μεταξύ της φορολογικής εκτίμησης και της πραγματικής κατάστασης διευρύνεται συνεχώς, καθιστώντας τις κρατικά καθορισμένες αξίες όλο και πιο αποκομμένες από την πραγματικότητα.

Στην απέναντι άκρη του φάσματος συναντάμε τις τιμές που διαφημίζονται στις αγγελίες, οι οποίες εκφράζουν κυρίως τις προσδοκίες των ιδιοκτητών που επιθυμούν να πουλήσουν. Αυτοί οι αριθμοί συχνά φουσκώνουν υπερβολικά, επηρεαζόμενοι από την αυξημένη ζήτηση, την παρατεταμένη έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων και την ευφορία που επικρατεί στο σύνολο της αγοράς. Ωστόσο, οι ζητούμενες τιμές απέχουν συχνά πολύ από το τι πραγματικά μπορεί να επιτευχθεί στην πράξη.

Διευρύνεται η ψαλίδα πραγματικών και ζητούμενων τιμών

Ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα εντοπίζονται οι πραγματικές τιμές των συναλλαγών, δηλαδή τα ποσά που τελικά καταβάλλονται όταν ολοκληρώνεται μια αγοραπωλησία και τίθενται υπογραφές στο συμβόλαιο. Αυτές οι τιμές υπολείπονται σημαντικά από τα ποσά των αγγελιών και πλησιάζουν περισσότερο τις επίσημες αντικειμενικές αξίες, αν και δεν είναι σπάνιο ένα μέρος του καταβαλλόμενου χρηματικού ποσού να παραμένει εκτός επίσημης καταγραφής.

Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα που δημοσίευσε η ReDataset, συγκρίνοντας τις διαφημιζόμενες και τις πραγματικές τιμές πώλησης στα κύρια αστικά κέντρα κατά την περίοδο 2022-2025, η διαφορά έχει διευρυνθεί δραματικά. Το χάσμα σχεδόν διπλασιάστηκε μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια, εκτοξευόμενο από 19,9% σε 34,4%. Σε συγκεκριμένα νούμερα, οι διαφημιζόμενες τιμές κυμαίνονται κατά μέσο όρο στα 2.325 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ οι πραγματικές συναλλαγές ολοκληρώνονται στα 1.730 ευρώ κατά μέσο όρο.