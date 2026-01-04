Ανοδικών τάσεων συνέχεια στα ακίνητα

H αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα, το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από εγχώριους και ξένους επενδυτές, σε συνδυασμό με το σταθερό οικονομικό περιβάλλον που προσφέρει η χώρα, αποτελούν για μια ακόμα χρονιά τους παράγοντες που αναμένεται ότι θα διαμορφώσουν την αγορά των ακινήτων, με τις τιμές όμως να εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν και το 2026 να κινούνται ανοδικά.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τη διάρκεια του 2025 η ελληνική αγορά ακινήτων συνέχισε να προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον ειδικά στους τομείς κατοικίας, φιλοξενίας και των γραφείων υψηλών προδιαγραφών με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά. Μάλιστα, το ενδιαφέρον αυτό διατήρησε, σε συνδυασμό με τη μειωμένη προσφορά ακινήτων, ανοδικές τάσεις των τιμών τόσο στα οικιστικά όσο και στα επαγγελματικά ακίνητα. Είναι ενδεικτικό ότι οι τιμές των διαμερισμάτων συνέχισαν να αυξάνονται έως και το τρίτο τρίμηνο του 2025 που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από την ΤτΕ. Το εννεάμηνο του 2025 έδειξε ότι οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 7,5%, με μεγαλύτερες τις αυξήσεις σε παλαιά ακίνητα (7,7%) σε σχέση με τα νέα (7,3%). Μάλιστα, παρά την αύξηση των τιμών, το επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό διατηρήθηκε.

Ποιοι αγόρασαν

Οι επτά στους δέκα επενδυτές οικιστικών ακινήτων που επιλέγουν την Ελλάδα είναι ηλικίας μεταξύ 41 και 60 ετών. Με καταγωγή από διάφορες χώρες του κόσμου, οι επενδυτές που αγοράζουν κατοικίες στην Ελλάδα, εκτός από επενδυτικό προορισμό, βλέπουν τη χώρα μας – ο ένας στους δύο – ως τόπο για πιθανή ή και μόνιμη μετεγκατάσταση.

Την αυξημένη προτίμηση για την απόκτηση ακινήτων στην Ελλάδα το 2025 από ξένους αγοραστές δείχνουν τα στοιχεία έρευνας της RE/MAX Ελλάς για το προφίλ των ξένων αγοραστών ακινήτων τη χρονιά που τελειώνει.

Η χώρα μας αδιαμφισβήτητα παραμένει ένας από τους πιο σταθερούς και πιο ελκυστικούς προορισμούς της Ανατολικής Μεσογείου για εκείνους που αναζητούν δεύτερη ή εξοχική κατοικία ή ακόμα ένα ακίνητο επενδυτικής ευκαιρίας. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον αγοραστών από το εξωτερικό. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ξένες επενδύσεις σε ακίνητα στην Ελλάδα, αν και έδειξαν σημάδια επιβράδυνσης λόγω αλλαγών στο πρόγραμμα «Χρυσής Βίζας», κινήθηκαν στα επίπεδα των 938,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Πρώτοι οι Ισραηλινοί

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας στην Αττική, οι Ισραηλινοί αποτελούν την πλειονότητα των ξένων αγοραστών και ακολουθούν οι Τούρκοι και οι Λιβανέζοι, ενώ σημαντική είναι και η παρουσία αγοραστών από την Κίνα και την Ουκρανία. Οι Ισραηλινοί βρίσκονται στην πρώτη θέση μεταξύ των ξένων που αγοράζουν ακίνητα και στη Θεσσαλονίκη, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν αγοραστές από τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Τουρκία και την Αλβανία. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι Γερμανοί αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό των ξένων αγοραστών, με τους Βούλγαρους και τους Γάλλους να έχουν επίσης ισχυρή παρουσία, ενώ Ισραηλινοί και Τούρκοι ακολουθούν. Αναφορικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της αγοράς ενός ακινήτου στην Ελλάδα, σχεδόν το σύνολο των αγοραστών (ποσοστό 90% επί του συνόλου) χρησιμοποίησε ίδια κεφάλαια, κάτι που διευκόλυνε το προηγούμενο διάστημα και την ταχύτερη ολοκλήρωση των αγοραπωλησιών, και μόνο το 10% προσέφυγε σε δανεισμό.

Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί επίσης το γεγονός ότι υπάρχει ισχυρή πρόθεση μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα, αφού το 57% των αγοραστών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκατασταθεί στη χώρα μας, ενώ το 18% δηλώνει θετικό σε μια τέτοια προοπτική και μόνο ένας στους τέσσερις δεν σχεδιάζει μόνιμη μετακόμιση στην Ελλάδα.

Τα επαγγελματικά ακίνητα

Όσον αφορά τα επαγγελματικά ακίνητα, και σε αυτή την κατηγορία, σύμφωνα με στοιχεία της Spitogatoς, οι τιμές κινήθηκαν αυξητικά την περίοδο 2019-2025 – με έμφαση στις κατηγορίες γραφείων και καταστημάτων, όπου η ζήτηση παραμένει δυναμική και αναμένεται να συνεχιστεί και το 2026. Ενδεικτικά η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης επαγγελματικών ακινήτων στην Αττική κατέγραψε αξιοσημείωτη άνοδο την τελευταία εξαετία, με τις υψηλότερες αυξήσεις να σημειώνονται στον Πειραιά (+62,1%), στα προάστια του Πειραιά (+57,9%) και στα βόρεια προάστια (+51,8%). Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, το πρώτο εξάμηνο του 2025 τα επτά στα δέκα επαγγελματικά ακίνητα που αγοράστηκαν ήταν γραφεία, ενώ 11,5% ήταν τα καταστήματα και 8,5% οι ειδικές οικιστικές χρήσεις.

Αντίστοιχα, και οι τιμές ενοικίασης κινήθηκαν ανοδικά σε όλες τις περιοχές – με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να εντοπίζονται στα προάστια του Πειραιά (+61,2%), στα δυτικά προάστια (+59,5%) και στον Πειραιά (+59,2%).

Οι εκτιμήσεις της αγοράς θέλουν διατήρηση των θετικών προοπτικών στη ζήτηση αλλά και των υψηλών τιμών στην αγορά ακινήτων και το επόμενο διάστημα. Την τάση αυτή μάλιστα πυροδοτούν τόσο οι συνεχείς αυξήσεις των οικοδομικών υλικών, που επηρεάζουν τις τιμές σε νεόδμητα ακίνητα αλλά και σε ακίνητα τα οποία ανακατασκευάζονται ή ανακαινίζονται, αλλά και η μειωμένη οικοδομική δραστηριότητα που κινήθηκε σε αρνητικά επίπεδα τη χρονιά που πέρασε.

