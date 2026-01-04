newspaper
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ανοδικών τάσεων συνέχεια στα ακίνητα
Οικονομικές Ειδήσεις 04 Ιανουαρίου 2026 | 08:00

Ανοδικών τάσεων συνέχεια στα ακίνητα

Κατά τη διάρκεια του 2025, η ελληνική αγορά ακινήτων συνέχισε να προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον ειδικά στους τομείς κατοικίας, φιλοξενίας και των γραφείων υψηλών προδιαγραφών

Δήμητρα Σκούφου
Spotlight

H αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα, το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από εγχώριους και ξένους επενδυτές, σε συνδυασμό με το σταθερό οικονομικό περιβάλλον που προσφέρει η χώρα, αποτελούν για μια ακόμα χρονιά τους παράγοντες που αναμένεται ότι θα διαμορφώσουν την αγορά των ακινήτων, με τις τιμές όμως να εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν και το 2026 να κινούνται ανοδικά.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τη διάρκεια του 2025 η ελληνική αγορά ακινήτων συνέχισε να προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον ειδικά στους τομείς κατοικίας, φιλοξενίας και των γραφείων υψηλών προδιαγραφών με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά. Μάλιστα, το ενδιαφέρον αυτό διατήρησε, σε συνδυασμό με τη μειωμένη προσφορά ακινήτων, ανοδικές τάσεις των τιμών τόσο στα οικιστικά όσο και στα επαγγελματικά ακίνητα. Είναι ενδεικτικό ότι οι τιμές των διαμερισμάτων συνέχισαν να αυξάνονται έως και το τρίτο τρίμηνο του 2025 που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από την ΤτΕ. Το εννεάμηνο του 2025 έδειξε ότι οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 7,5%, με μεγαλύτερες τις αυξήσεις σε παλαιά ακίνητα (7,7%) σε σχέση με τα νέα (7,3%). Μάλιστα, παρά την αύξηση των τιμών, το επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό διατηρήθηκε.

Ποιοι αγόρασαν

Οι επτά στους δέκα επενδυτές οικιστικών ακινήτων που επιλέγουν την Ελλάδα είναι ηλικίας μεταξύ 41 και 60 ετών. Με καταγωγή από διάφορες χώρες του κόσμου, οι επενδυτές που αγοράζουν κατοικίες στην Ελλάδα, εκτός από επενδυτικό προορισμό, βλέπουν τη χώρα μας – ο ένας στους δύο – ως τόπο για πιθανή ή και μόνιμη μετεγκατάσταση.

Την αυξημένη προτίμηση για την απόκτηση ακινήτων στην Ελλάδα το 2025 από ξένους αγοραστές δείχνουν τα στοιχεία έρευνας της RE/MAX Ελλάς για το προφίλ των ξένων αγοραστών ακινήτων τη χρονιά που τελειώνει.

Η χώρα μας αδιαμφισβήτητα παραμένει ένας από τους πιο σταθερούς και πιο ελκυστικούς προορισμούς της Ανατολικής Μεσογείου για εκείνους που αναζητούν δεύτερη ή εξοχική κατοικία ή ακόμα ένα ακίνητο επενδυτικής ευκαιρίας. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον αγοραστών από το εξωτερικό. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ξένες επενδύσεις σε ακίνητα στην Ελλάδα, αν και έδειξαν σημάδια επιβράδυνσης λόγω αλλαγών στο πρόγραμμα «Χρυσής Βίζας», κινήθηκαν στα επίπεδα των 938,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Πρώτοι οι Ισραηλινοί

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας στην Αττική, οι Ισραηλινοί αποτελούν την πλειονότητα των ξένων αγοραστών και ακολουθούν οι Τούρκοι και οι Λιβανέζοι, ενώ σημαντική είναι και η παρουσία αγοραστών από την Κίνα και την Ουκρανία. Οι Ισραηλινοί βρίσκονται στην πρώτη θέση μεταξύ των ξένων που αγοράζουν ακίνητα και στη Θεσσαλονίκη, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν αγοραστές από τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Τουρκία και την Αλβανία. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι Γερμανοί αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό των ξένων αγοραστών, με τους Βούλγαρους και τους Γάλλους να έχουν επίσης ισχυρή παρουσία, ενώ Ισραηλινοί και Τούρκοι ακολουθούν. Αναφορικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της αγοράς ενός ακινήτου στην Ελλάδα, σχεδόν το σύνολο των αγοραστών (ποσοστό 90% επί του συνόλου) χρησιμοποίησε ίδια κεφάλαια, κάτι που διευκόλυνε το προηγούμενο διάστημα και την ταχύτερη ολοκλήρωση των αγοραπωλησιών, και μόνο το 10% προσέφυγε σε δανεισμό.

Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί επίσης το γεγονός ότι υπάρχει ισχυρή πρόθεση μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα, αφού το 57% των αγοραστών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκατασταθεί στη χώρα μας, ενώ το 18% δηλώνει θετικό σε μια τέτοια προοπτική και μόνο ένας στους τέσσερις δεν σχεδιάζει μόνιμη μετακόμιση στην Ελλάδα.

Τα επαγγελματικά ακίνητα

Όσον αφορά τα επαγγελματικά ακίνητα, και σε αυτή την κατηγορία, σύμφωνα με στοιχεία της Spitogatoς, οι τιμές κινήθηκαν αυξητικά την περίοδο 2019-2025 – με έμφαση στις κατηγορίες γραφείων και καταστημάτων, όπου η ζήτηση παραμένει δυναμική και αναμένεται να συνεχιστεί και το 2026. Ενδεικτικά η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης επαγγελματικών ακινήτων στην Αττική κατέγραψε αξιοσημείωτη άνοδο την τελευταία εξαετία, με τις υψηλότερες αυξήσεις να σημειώνονται στον Πειραιά (+62,1%), στα προάστια του Πειραιά (+57,9%) και στα βόρεια προάστια (+51,8%). Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, το πρώτο εξάμηνο του 2025 τα επτά στα δέκα επαγγελματικά ακίνητα που αγοράστηκαν ήταν γραφεία, ενώ 11,5% ήταν τα καταστήματα και 8,5% οι ειδικές οικιστικές χρήσεις.

Αντίστοιχα, και οι τιμές ενοικίασης κινήθηκαν ανοδικά σε όλες τις περιοχές – με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να εντοπίζονται στα προάστια του Πειραιά (+61,2%), στα δυτικά προάστια (+59,5%) και στον Πειραιά (+59,2%).

Οι εκτιμήσεις της αγοράς θέλουν διατήρηση των θετικών προοπτικών στη ζήτηση αλλά και των  υψηλών τιμών στην αγορά ακινήτων και το επόμενο διάστημα. Την τάση αυτή μάλιστα πυροδοτούν τόσο οι συνεχείς αυξήσεις των οικοδομικών υλικών, που επηρεάζουν τις τιμές σε νεόδμητα ακίνητα αλλά και σε ακίνητα τα οποία ανακατασκευάζονται ή ανακαινίζονται, αλλά και η μειωμένη οικοδομική δραστηριότητα που κινήθηκε σε αρνητικά επίπεδα τη χρονιά που πέρασε.

Economy
Ακρίβεια: Ο «γρίφος» του πληθωρισμού το 2026

Ακρίβεια: Ο «γρίφος» του πληθωρισμού το 2026

Economy
Ελληνικά ομόλογα: Γιατί θα παραμείνουν ελκυστικά και το 2026 

Ελληνικά ομόλογα: Γιατί θα παραμείνουν ελκυστικά και το 2026 

inWellness
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
inTown
Ακίνητα: 15+3 λύσεις για οικοδομικές άδειες που έχουν λήξει
Ακίνητα 03.01.26

15+3 λύσεις για οικοδομικές άδειες που έχουν λήξει

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για την αποπεράτωση των ημιτελών οικοδομών - Ο κρίσιμος ρόλος του πολιτικού μηχανικού για τη νόμιμη επαναλειτουργία των οικοδομικών εργασιών στα ακίνητα

Προκόπης Γιόγιακας
Φοροελαφρύνσεις: Ποδαρικό στο 2026 με 10 μειώσεις φόρων
Προϋποθέσεις 03.01.26

Ποδαρικό στο 2026 με 10 μειώσεις φόρων - Κερδισμένοι και χαμένοι

Φοροελαφρύνσεις φέρνει η νέα φορολογική κλίμακα - Εφαρμόζεται ΦΠΑ μειωμένος κατά 30% σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εβρου και των Δωδεκανήσων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κάπα Research: Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο – Που εντοπίζεται το πρόβλημα
Έτος «φωτιά» 02.01.26

Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο - Που εντοπίζεται το πρόβλημα

Η ακρίβεια διαμορφώνει την αγοραστική συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών. Μετά από μια μακρά περίοδο δημοσιονομικής κρίσης, οι Έλληνες καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Η Κάπα Research παρουσίασε τα 10 σημαντικότερα ευρήματα των ερευνών που υλοποίησε στην Ελλάδα με το «ράφι» να είναι πρωταγωνιστής.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στις 12:00 η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα – Τα σενάρια του «κλοιού» και της «απόβασης»
Η τρίτη κατά σειρά 04.01.26

Στις 12:00 η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα – Τα σενάρια του «κλοιού» και της «απόβασης»

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη στα Μάλγαρα συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα - «Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης», υπογραμμίζουν οι αγρότες που εξετάζουν τον τρόπο κλιμάκωσης του αγώνα τους

Σύνταξη
Live οι εξελίξεις: «Κουρέλι» το διεθνές δίκαιο μετά την απαγωγή Μαδούρο και την επίθεση στη Βενεζουέλα
«Όλα για το πετρέλαιο» 04.01.26

«Κουρέλι» το διεθνές δίκαιο μετά την απαγωγή Μαδούρο και την επίθεση στη Βενεζουέλα - Live οι εξελίξεις

Στη Νέα Υόρκη κρατούνται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες - Οι ΗΠΑ επέστρεψαν στο διαβόητο «δόγμα Μονρόε»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η σημασία της δημοσιότητας σε μια εξεταστική επιτροπή και η αδιαφάνεια που επιδιώκει η κυβέρνηση
Πολιτική 04.01.26

Η σημασία της δημοσιότητας σε μια εξεταστική επιτροπή και η αδιαφάνεια που επιδιώκει η κυβέρνηση

Η κοινωνία και η δημοκρατία δεν κινδυνεύουν από... πόλωση ελέω δημοσιότητας, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με αφορμή την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάθε διαδικασία της Βουλής οφείλει να είναι ανοιχτή στους πολίτες ώστε να κρίνουν και να εξάγουν τα συμπεράσματά τους.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το φάντασμα της παραίτησης πάνω από το Ελιζέ
Γαλλία 04.01.26

Το φάντασμα της παραίτησης πάνω από το Ελιζέ

Οκτώ χρόνια μετά την εκλογή του, ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σεναρίου που από περιθωριακό έγινε σχεδόν κανονικότητα στη γαλλική πολιτική συζήτηση

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Εκλογές: Που θα στηθούν κάλπες το 2026 – Οι σημαντικότερες αναμετρήσεις
Εκλογικό ημερολόγιο 04.01.26

Ο εκλογικός χάρτης με τις σημαντικότερες αναμετρήσεις του 2026 - Θα είναι εκλογικό έτος για την Ελλάδα;

Οι εκλογές αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της δημοκρατικής λειτουργίας, καθώς προσφέρουν στους πολίτες το δικαίωμα να καθορίζουν την πορεία της χώρας τους και να λογοδοτούν οι κυβερνήσεις. Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οικονομικές προκλήσεις και την κλιματική κρίση, οι κάλπες του 2026 αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το Ιράν, οι μουλάδες και η «επανάσταση του πορτοφολιού»
Μαζική ανυπακοή 04.01.26

Το Ιράν, οι μουλάδες και η «επανάσταση του πορτοφολιού»

Με θρυαλλίδα το υψηλό κόστος ζωής, οι νέες διαδηλώσεις στο Ιράν έχουν προσλάβει σαφές αντικαθεστωτικό χαρακτήρα απέναντι τους μουλάδες, σε ένα κίνημα που διαφέρει από εκείνα των τελευταίων ετών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Συνταγή: Aebleskiver
Για το πρωί 04.01.26

Συνταγή: Aebleskiver

Μια συνταγή για απολαυστικές και παραδοσιακές τηγανίτες από τη Δανία

Σύνταξη
Οι Μαδούρο και Φλόρες από το ελικόπτερο έως τις εγκαταστάσεις της DEA στη Νέα Υόρκη [Βίντεο]
Κόσμος 04.01.26

Οι Μαδούρο και Φλόρες από το ελικόπτερο έως τις εγκαταστάσεις της DEA στη Νέα Υόρκη

Οι Νικολάς Μαδούρο και Σίλια Φλόρες, μετά την απαγωγή τους από τη Βενεζουέλα έχουν περάσει από μια πολύπλοκη διαδικασία που περιελάμβανε το Γκουαντανάμο και μεταφορά με πλοίο, αεροπλάνο και ελικόπτερα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί οι Μαδούρο και Φλόρες οδηγήθηκαν στη Νέα Υόρκη;
Νότια Περιφέρεια 04.01.26

Γιατί οι Μαδούρο και Φλόρες οδηγήθηκαν στη Νέα Υόρκη;

Οι νόμοι για την μεταφορά κρατουμένων από το εξωτερικό είναι πολύ συγκεκριμένοι και στην περίπτωση του Νικολάς Μαδούρο και της Σίλια Φλόρες έπρεπε να δικαστούν σε συγκεκριμένη περιφέρεια της Νέας Υόρκης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
H πτήση του Μαδούρο πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας και οι εφημερίδες που γνώριζαν για την επιδρομή [βίντεο]
Κόσμος 04.01.26

H πτήση του Μαδούρο πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας και οι εφημερίδες που γνώριζαν για την επιδρομή

Η κυβέρνηση Τραμπ κινηματογράφησε την πτήση των Μαδούρο - Φλόρες με ελικόπτερο από το αεροδρόμιο Stewart, σε μια «κίνηση υψηλού συμβολισμού». Βέβαια το νόμισμα έχει δύο όψεις

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο δήμαρχος Νέας Υόρκης Μαμντάνι μιλά για «πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και του διεθνούς δικαίου»
Κόσμος 04.01.26

Ο δήμαρχος Νέας Υόρκης Μαμντάνι μιλά για «πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και του διεθνούς δικαίου»

Ο Ζόχραν Μαμντάνι με δηλώσεις του καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα που είχε ως στόχο την απαγωγή του προεδρικού ζεύγους των Μαδούρο - Φλόρες.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Κόσμος 04.01.26

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, καταδίκασε την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα σημειώνοντας πως «θυμίζει τις χειρότερες στιγμές ανάμειξης στα πολιτικά πράγματα της Λατινικής Αμερικής»

Σύνταξη
Θύελλα πολιτικών αντιδράσεων στη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα
Σφοδρά πυρά 04.01.26

Θύελλα πολιτικών αντιδράσεων στη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα

Ντροπιαστική η δήλωση του κ. Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα, τονίζει το ΠΑΣΟΚ, «αδιανόητο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για επικίνδυνη στροφή του Κυρ. Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική κάνει λόγο η Νέα Αριστερά.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Κυνική, ελεεινή και ντροπιαστική για τον ελληνική λαό η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
«Ντροπή και αίσχος» 04.01.26

ΚΚΕ: Κυνική, ελεεινή και ντροπιαστική για τον ελληνική λαό η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα

Το ΚΚΕ κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι έχει «ρόλο τοποτηρητή» του αμερικανικού ιμπεριαλισμού και αρνείται το δικαίωμα του λαού στη Βενεζουέλα να καθορίζει ο ίδιος τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα του.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Αδιανόητη δήλωση Μητσοτάκη – Επικίνδυνοι και κυνικοί όσοι χαϊδεύουν τον Τραμπ
«Υποκρισία» 04.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Αδιανόητη δήλωση Μητσοτάκη – Επικίνδυνοι και κυνικοί όσοι χαϊδεύουν τον Τραμπ

Ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει επικίνδυνο πολιτικό κυνισμό στην ανακοίνωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα. Και τονίζει ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια αυτής της υποκρισίας.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026
