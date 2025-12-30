newspaper
Καμπανάκι ΠΟΜΙΔΑ για το Μ.Ι.Δ.Α. – Ο νέος ενιαίος φάκελος για τα ακίνητα
30 Δεκεμβρίου 2025

Τα αγκάθια του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων υπογραμμίζει η ΠΟΜΙΔΑ.

Ένα νέο μητρώο για τα ακίνητα ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) όπου εκεί θα συγκεντρωθούν στοιχεία για δικαιώματα, τις επιφάνειες, τη χρήση και τις μισθώσεις των σπιτιών της χώρας.

Σε πρώτη φάση, καλούνται να «παντρευτούν» οι αριθμοί ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ του εντύπου του Ε9 και του κτηματολογίου αντίστοιχα, αλλά και της ταυτότητας κτιρίου, εφόσον έχει εκδοθεί.

Πρόκειται για τους μοναδικούς αριθμούς που συνοδεύουν το κάθε ακίνητο και το κάθε δικαίωμα. Ηδη όμως, όπως αναμενόταν και είχε επισημανθεί και από παράγοντες της αγοράς ακινήτων, παρατηρούνται αρκετές περιπτώσεις που υπάρχουν λάθη και ασυμφωνίες μεταξύ των δηλωμένων επιφανειών του ίδιου ακινήτου.

Το Μ.ΙΔ.Α και τα ακίνητα

Η ΠΟΜΙΔΑ πριν τεθεί σε πιλοτική λειτουργία το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), κατέγραψε αναλυτικά τα σημεία που χρειάζονται διορθώσεις.

Με εκτενή επιστολή που απέστειλε προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή διατυπώνει τις θέσεις και τις προτάσεις της σχετικά με την επικείμενη έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (Μ.Ι.Δ.Α.). Στόχος της παρέμβασης, όπως επισημαίνεται, είναι να βελτιωθεί η λειτουργικότητα της νέας πλατφόρμας και να αποφευχθεί ο αιφνιδιασμός τόσο των φορολογουμένων όσο και των φοροτεχνικών τους.

Στην επιστολή της, η ΠΟΜΙΔΑ αναγνωρίζει ότι η υπό διαμόρφωση πλατφόρμα του Μ.Ι.Δ.Α. αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα προς την ενοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής διαχείρισης της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας. Μάλιστα, αποδίδει εύσημα στα στελέχη της ΑΑΔΕ για την έως τώρα εργασία τους, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα σύνθετο και απαιτητικό εγχείρημα, καθώς επιχειρείται η αντιστοίχιση των στοιχείων του Κτηματολογίου με το Ε9 και τις δηλώσεις χρήσης κάθε ακινήτου, ώστε να αποτυπώνεται σε πραγματικό χρόνο η μορφή και η χρήση του.

Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά η πλατφόρμα να τεθεί σε λειτουργία μόνο όταν θα έχουν επιλυθεί τα περισσότερα δυνατά προβλήματα

Παρά τη θετική αυτή αποτίμηση, η Ομοσπονδία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις σοβαρές πρακτικές δυσκολίες που αναμένεται να προκύψουν από την πολυπλοκότητα των ιδιοκτησιακών δεδομένων και των μισθωτικών σχέσεων. Όπως επισημαίνεται, η ανάγκη αναλυτικής αποτύπωσης επιμέρους χώρων σε πολυώροφα κτίρια, ιδίως σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, θα απαιτήσει εκτεταμένες παρεμβάσεις από ιδιοκτήτες και φοροτεχνικούς, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις ή και αναστολή μισθώσεων, χορηγήσεων επιδομάτων ενοικίου και μεταβιβάσεων ακινήτων.

Με βάση τα παραπάνω, η ΠΟΜΙΔΑ ζητά η πλατφόρμα να τεθεί σε λειτουργία μόνο όταν θα έχουν επιλυθεί τα περισσότερα δυνατά προβλήματα της «σύζευξης» διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων, προειδοποιώντας ότι μια πρόωρη έναρξη θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα από μια εύλογη καθυστέρηση. Παράλληλα, προτείνει το πρώτο διάστημα λειτουργίας να έχει χαρακτήρα προσαρμογής, χωρίς υποχρεωτικές προθεσμίες, ώστε οι χρήστες να εξοικειωθούν σταδιακά με τις νέες διαδικασίες, ιδίως σε μια περίοδο όπου οι φορολογικές υποχρεώσεις είναι ήδη αυξημένες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ανάγκη να μην τεθούν ασφυκτικά χρονικά όρια για την πλήρη αντιστοίχιση όλων των ιδιοκτησιών, διαδικασία που, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, μπορεί να απαιτήσει χρόνο έως και το τέλος του 2026. Επιπλέον, ζητείται η μη άμεση ενσωμάτωση των Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτων στη νέα πλατφόρμα, καθώς και η διατήρηση της υφιστάμενης βάσης δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ενεργών μισθώσεων.

Πηγή: ΟΤ

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο