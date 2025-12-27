newspaper
Πλειστηριασμοί: Πόσα ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί με το «καλημέρα» του 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 27 Δεκεμβρίου 2025 | 19:51

Πλειστηριασμοί: Πόσα ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί με το «καλημέρα» του 2026

Οι πρώτοι πλειστηριασμοί έχουν προγραμματιστεί για τα μέσα Ιανουαρίου - Νέα έκρηξη στα ληξιπρόθεσμα

Από την αρχή του 2026 νέοι πλειστηριασμοί σε ακίνητα πρόκειται να κάνουν την εμφάνισή τους στο e-auction.

Τη νέα χρονιά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ξεκινά με πάνω από 30 πλειστηριασμούς ακινήτων, στέλνοντας το σήμα ότι όσοι δεν ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους κινδυνεύουν να χάσουν την περιουσία τους.

Οι πρώτοι πλειστηριασμοί έχουν προγραμματιστεί από τις 14 Ιανουαρίου

Οι πλειστηριασμοί και…

Το ηλεκτρονικό σφυρί της ΑΑΔΕ έχει πάρει φωτιά και στη λίστα βρίσκονται ακίνητα όλων των ειδών.

Από βοηθητικούς χώρους, διαμερίσματα, μονοκατοικίες μέχρι οικόπεδα, επαγγελματικούς χώρους και βιομηχανικά κτίρια με τιμές εκκίνησης από 1.000 ευρώ έως και πάνω από 3,8 εκατ. ευρώ. Μέχρι και τις αρχές Φεβρουαρίου 2026 έχουν δρομολογηθεί πάνω από 30 πλειστηριασμοί ακινήτων κυρίως μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου.

Οι πλειστηριασμοί ακινήτων αποτελούν το έσχατο μέσο που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για να οδηγήσει στο ταμείο ληξιπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις, με το συνηθέστερο μέσο να αποτελούν οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων οι οποίες διενεργούνται με αυτοματοποιημένη διαδικασία.

Εάν ο οφειλέτης δεν έχει εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης, μετά την πάροδο 40 ημερών και το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την κατάσχεση, ορίζεται ημερομηνία πλειστηριασμού. Ωστόσο, η ένταξη σε ρύθμιση μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε ακύρωση της διαδικασίας.

…τα χρέη

Σταγόνα στον ωκεανό των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο αποτελούν οι ρυθμισμένες οφειλές. Από τα 85,18 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων χρεών που χαρακτηρίζονται εισπράξιμα, μόλις 3,44 δισ. ευρώ ή ποσοστό 4,03% είναι σε ρύθμιση. Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, τα υψηλότερα ποσοστά ρυθμισμένων οφειλών εντοπίζονται σε σχετικά χαμηλά ποσά. Συγκεκριμένα, στο εύρος από 500 έως 10.000 ευρώ ρυθμίζεται το 15,52% των οφειλών, ενώ στην υποκατηγορία από 2.000 έως 3.000 ευρώ το ποσοστό ανεβαίνει στο 18,16%.

Για τα φυσικά πρόσωπα, το υψηλότερο ποσοστό ρυθμίσεων καταγράφεται επίσης στο εύρος 500 – 10.000 ευρώ (15,34%), φθάνοντας το 18,40% για οφειλές από 2.000 έως 3.000 ευρώ. Αντίθετα, τα νομικά πρόσωπα εμφανίζουν μεγαλύτερη «διάθεση» ρύθμισης σε υψηλότερα ποσά, με το 21,66% των ρυθμισμένων οφειλών να αφορά χρέη από 10.000 έως 100.000 ευρώ και το ποσοστό να εκτινάσσεται στο 25% στην κατηγορία 10.000-20.000 ευρώ.

Στον αντίποδα, ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά ρύθμισης παρατηρούνται τόσο στις πολύ μικρές οφειλές, κάτω των 500 ευρώ όσο και στα υψηλά χρέη, άνω των 20.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και άνω των 150.000 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή των οφειλών. Σχεδόν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων χρεών (96,49%) προέρχεται από οφειλές άνω των 10.000 ευρώ.

Μάλιστα, στο εύρος άνω του 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώνεται το 75,87% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, το οποίο αντιστοιχεί μόλις στο 0,26% των οφειλετών. Αντίθετα, το 89,86% των οφειλετών χρωστά έως 10.000 ευρώ, αλλά το μερίδιό τους στο συνολικό χρέος δεν ξεπερνά το 3,51%.

Πηγή: ΟΤ

World
Τραμπ: Έφερε τα «πάνω… κάτω» στις αγορές παγκοσμίως – Τι έφερε στη δεύτερη θητεία του

Τραμπ: Έφερε τα «πάνω… κάτω» στις αγορές παγκοσμίως – Τι έφερε στη δεύτερη θητεία του

Economy
Ελληνικές εξαγωγές: Το ταβάνι των 50 δισ. και η κρυφή δύναμη της Ασίας 

Ελληνικές εξαγωγές: Το ταβάνι των 50 δισ. και η κρυφή δύναμη της Ασίας 

Αναγνώριση της Σομαλιλάνδης: Οι Σεμπάμπ αντιδρούν στην ισραηλινή παρέμβαση εδαφών
Οικονομικές Ειδήσεις 27.12.25

Αναγνώριση της Σομαλιλάνδης: Οι Σεμπάμπ αντιδρούν στην ισραηλινή παρέμβαση εδαφών

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες ότι αναγνωρίζει επισήμως ως ανεξάρτητο κράτος τη Σομαλιλάνδη, την αποσχισθείσα επαρχία τη Σομαλίας που μέχρι τώρα δεν αναγνωριζόταν από καμία άλλη χώρα του κόσμου.

Σύνταξη
Κρήτη: Κινητοποίηση στο Ρέθυμνο από αγρότες και κτηνοτρόφους – Μοίρασαν κρεατόσουπα στους πολίτες
Agro-in 27.12.25

Κρήτη: Κινητοποίηση στο Ρέθυμνο από αγρότες και κτηνοτρόφους – Μοίρασαν κρεατόσουπα στους πολίτες

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο Ρέθυμνο, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους, πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας βράζοντας σε καζάνια κρέας, το οποίο μοίρασαν στον κόσμο

Σύνταξη
ΚΕΠΕ: Μείωση 3,3% στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο του 2025
Οικονομικές Ειδήσεις 27.12.25

Πόσο μειώθηκε το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών - Τρίτη στη φτώχεια η Ελλάδα

Η ανισότητα παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. και τα επίπεδα του (δια)μέσου εισοδήματος σε μονάδες αγοραστικής δύναμης βρίσκονται μεταξύ των χαμηλότερων στην ΕΕ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Χριστουγεννιάτικος εργασιακός εφιάλτης: Η κόπωση των εορτών αυξάνει τα εργατικά ατυχήματα κατά 42%
Διεθνής έρευνα 27.12.25

Χριστουγεννιάτικος εργασιακός εφιάλτης: Η κόπωση των εορτών αυξάνει τα εργατικά ατυχήματα κατά 42%

Η περίοδος των γιορτών είναι η πιο επικίνδυνη για εργατικά ατυχήματα, σε κλάδους με αυξημένο φόρτο εργασίας - όπως το λιανεμπόριο και η εφοδιαστική αλυσίδα, διαπιστώνει νέα έρευνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δολάριο: Το μετέωρο βήμα οδεύοντας στο 2026 – Ένα «προειδοποιητικό φως» αναβοσβήνει
Οι εκτιμήσεις 26.12.25

Το μετέωρο βήμα του αμερικανικού δολαρίου - Το «προειδοποιητικό φως» που αναβοσβήνει

Η άνοδος των τιμών των πολύτιμων μετάλλων το 2025 «σηματοδοτεί την αρχή μιας βαθιάς, διαρθρωτικής αλλαγής στο διεθνές νομισματικό σύστημα (...)» κάτι που πιθανόν να μην αφήσει ανεπηρέαστο το δολάριο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Πλαστικό χρήμα»: Άλμα στη χρήση καρτών τη δεκαετία 2015-2024
2015-2024 26.12.25

Η «επέλαση» του πλαστικού χρήματος - Η δεκαετία των μεγάλων αλλαγών

Η μετάβαση από τα μετρητά στο «πλαστικό χρήμα» (κάρτες, ψηφιακά πορτοφόλια) δεν είναι πλέον μια απλή τάση, αλλά μια πλήρης δομική αλλαγή στην καθημερινή οικονομία. Η ελληνική πραγματικότητα και η «εκτόξευση» τη δεκαετία 2015-2024.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Απεργία ΣΕΗ: Με ζεστό κρασί στον δρόμο, οι ηθοποιοί έκλεισαν τα θέατρα και κατέβηκαν στη Βουκουρεστίου
70% 27.12.25

Απεργία ΣΕΗ: Με ζεστό κρασί στον δρόμο, οι ηθοποιοί έκλεισαν τα θέατρα και κατέβηκαν στη Βουκουρεστίου

Στη συμβολή των οδών Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου, με ένα μεγάλο τσουκάλι ζεστό κρασί να αχνίζει στο πεζοδρόμιο, οι ηθοποιοί άφησαν το σανίδι και έστησαν απεργιακή «παράσταση», κρατώντας κλειστά τα θέατρα και διεκδικώντας Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Σύνταξη
Νοσταλγία στο κόκκινο – Σουβενίρ από τα «ερείπια» των πρώην κομμουνιστικών κρατών
Ιστορία και ίνσταγκραμ 27.12.25

Νοσταλγία στο κόκκινο - Σουβενίρ από τα «ερείπια» των πρώην κομμουνιστικών κρατών

Χώρες όπως η Ρουμανία, η Σερβία και η Βοσνία διατηρούν ιστορικούς, σοσιαλιστικούς χώρους, με στόχο να τους μετατρέψουν σε «instagrammable» σημεία όπου οι άνθρωποι μπορούν να βιώσουν τα καθεστώτα του παρελθόντος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
La Liga: Η ΚΕΔ Ισπανίας παραδέχθηκε αδικίες ομάδων από τη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 27.12.25

La Liga: Η ΚΕΔ Ισπανίας παραδέχθηκε αδικίες ομάδων από τη διαιτησία

Οι αρμόδιοι της Ισπανικής διαιτησίας εξέτασαν 51 φάσεις και παραδέχθηκαν επίσημα 10 διαιτητικά λάθη. Οι Αθλέτικο Μαδρίτης, Μπιλμπάο στις πιο αδικημένες. Από ένα λάθος κατά Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα

Βάιος Μπαλάφας
Η ΑΕΚ πήρε το ντέρμπι με τον Άρη Betsson (82-76), «διπλό» στη Ρόδο για τη Μύκονο Betsson (97-83)
Μπάσκετ 27.12.25

Η ΑΕΚ πήρε το ντέρμπι με τον Άρη Betsson (82-76), «διπλό» στη Ρόδο για τη Μύκονο Betsson (97-83)

Μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Άρη Betsson, καθώς επικράτησε με 82-76 στα Λιόσια και παραμένει στην τέταρτη θέση της Stoiximan GBL – Σπουδαία επικράτηση για τη Μύκονο στη Ρόδο, 97-83 τον Κολοσσό

Σύνταξη
ΚΚΕ: Να ανακληθεί η ποινή που επιβλήθηκε στον στρατιώτη Μάνο Παπαγεωργίου, επειδή στάθηκε στο πλάι των αγροτών
«Χουντικές» μέθοδοι 27.12.25

ΚΚΕ: Να ανακληθεί η ποινή που επιβλήθηκε στον στρατιώτη Μάνο Παπαγεωργίου, επειδή στάθηκε στο πλάι των αγροτών

«Εδώ και τώρα να ακυρωθεί κάθε ποινή, μεταβολή ή μετάθεση στρατευμένου ο οποίος στέκεται στο πλάι του αγωνιζόμενου λαού», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Τηλεκριτική μόνο για τους διαιτητές από τον Λανουά
Ποδόσφαιρο 27.12.25

Τηλεκριτική μόνο για τους διαιτητές από τον Λανουά

Μπορεί η ΕΠΟ να φρέναρε την ανάρτηση του βίντεο της τηλεκριτικής του Λανουά στο Youtube, όμως δεν καταργείται καθώς οι διαιτητές θα μαθαίνουν τις απόψεις του στις εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις

Βάιος Μπαλάφας
Όποιος ψάχνει, βρίσκει: Άνδρας «χάζευε» στο ίντερνετ – και ανακάλυψε ότι είναι εγγονός του Χίμλερ
Αχ βρε γιαγιά! 27.12.25

Όποιος ψάχνει, βρίσκει: Άνδρας «χάζευε» στο ίντερνετ – και ανακάλυψε ότι είναι εγγονός του Χίμλερ

Ένα τυχαίο βράδυ μπροστά στην οθόνη, μια φωτογραφία στο ίντερνετ και μια λεζάντα-σοκ αποκάλυψαν στον Χένρικ Λένκαϊτ ότι ο παππούς του δεν ήταν απλώς ένας σκοτεινός συγγενής, αλλά ο Χάινριχ Χίμλερ, ο άνθρωπος πίσω από την Τελική Λύση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συχνές εμφανίσεις, δραματικές δηλώσεις, κραυγαλέες στιλιστικές επιλογές – Συνεργάτες του Τραμπ τον αντιγράφουν
Σκληρή κριτική 27.12.25

Συχνές εμφανίσεις, δραματικές δηλώσεις, κραυγαλέες στιλιστικές επιλογές - Συνεργάτες του Τραμπ τον αντιγράφουν

Αρκετά μέλη της ομάδας εθνικής ασφάλειας που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ τραβούν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους για όλους τους λάθος λόγους

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και οι Ευρωπαίοι διεξάγουν «ολοκληρωτικό πόλεμο» εναντίον μας, λέει ο πρόεδρος Πεζεσκιάν
Τεχεράνη 27.12.25

Οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και οι Ευρωπαίοι διεξάγουν «ολοκληρωτικό πόλεμο» εναντίον του Ιράν, λέει ο πρόεδρος Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν είπε, μάλιστα, πως «αυτός ο πόλεμος είναι χειρότερος από αυτόν που εξαπέλυσε εναντίον μας το Ιράκ. Με μια πιο προσεκτική ματιά, είναι πολύ πιο περίπλοκος και δύσκολος»

Σύνταξη
Κρήτη: Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης το Σάββατο – 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε λιμάνια
Μεταναστευτικό 27.12.25

Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης το Σάββατο στην Κρήτη - 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε λιμάνια

Συνολικά 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου με ασφάλεια σε λιμάνια - Συγκεκριμένα στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, του Κόκκινου Πύργου και της Γαύδου

Σύνταξη
Πώς η εξαφάνιση της «Πτήσης 19» το 1945 τροφοδότησε τον μύθο του Τριγώνου των Βερμούδων
Μυστήριο 27.12.25

Πώς η εξαφάνιση της «Πτήσης 19» το 1945 τροφοδότησε τον μύθο του Τριγώνου των Βερμούδων

Πριν από ογδόντα χρόνια, το 1945, πέντε αεροπλάνα εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής πτήσης ανοικτά των ακτών της Φλόριντα. Ένα αεροπλάνο περιπολίας που στάλθηκε για να αναζητήσει τους άνδρες εξαφανίστηκε επίσης, δίνοντας αφορμή για μια σειρά από θεωρίες συνωμοσίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Τσέλσι – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 27.12.25

LIVE: Τσέλσι – Άστον Βίλα

LIVE: Τσέλσι – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Τσέλσι – Άστον Βίλα για τη 18η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στο διαμέρισμα με τους δύο νεκρούς – Ακούστηκε έκρηξη και ξέσπασαν φλόγες
Στην Καλλιθέα 27.12.25

Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στο διαμέρισμα με τους δύο νεκρούς - Ακούστηκε έκρηξη και ξέσπασαν φλόγες

Στο διαμέρισμα και συγκεκριμένα στο χολ βρέθηκε σόμπα συνδεδεμένη με φιάλη υγραερίου, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για διαρροή

Σύνταξη
Βαρδούσια: Η στιγμή της ανάσυρσης των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους
Βίντεο 27.12.25

Η στιγμή της ανάσυρσης των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια

Μία από τις πιο συγκλονιστικές τραγωδίες των τελευταίων χρόνων στα ελληνικά βουνά σημειώθηκε στα Βαρδούσια Όρη. Το απόγευμα του Σαββάτου ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών. Βίντεο ντοκουμέντο.

Σύνταξη
Τραγωδία: Νεκρός ο προπονητής της ομάδας γυναικών της Βαλένθια και τα τρία παιδιά του
Ποδόσφαιρο 27.12.25

Τραγωδία: Νεκρός ο προπονητής της ομάδας γυναικών της Βαλένθια και τα τρία παιδιά του

Σοκ στο ισπανικό ποδόσφαιρο με την είδηση ότι ο προπονητής της ομάδας γυναικών της Βαλένθια έχασε τη ζωή του σε ναυάγιο στην Ινδονησία μαζί με μέλη της οικογένειάς του

Σύνταξη
Η κουλτούρα της αϋπνίας – Γιατί η εξάντληση έγινε δείγμα επιτυχίας;
Κουράζομαι άρα αξίζω; 27.12.25

Η κουλτούρα της αϋπνίας – Γιατί η εξάντληση έγινε δείγμα επιτυχίας;

Το να δηλώνεις ότι κοιμάσαι λίγο δεν είναι πια απλώς μια συνήθεια· είναι τρόπος να δείχνεις αφοσίωση, αντοχή και φιλοδοξία. Πώς όμως η εξάντληση μετατράπηκε σε απόδειξη επιτυχίας — και ποιο είναι το πραγματικό της κόστος;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

