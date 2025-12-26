Μέχρι το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται να βγει στον «αέρα» μια νέα πλατφόρμα που φιλοδοξεί να αλλάξει το τοπίο στα ακίνητα.

Η πλατφόρμα θα επιτρέπει τη σύγκριση τιμών ανά περιοχή

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα φιλοδοξεί να βάλει τάξη στην αγορά ακινήτων, καταγράφοντας και αναλύοντας τις εμπορικές τιμές, με στόχο τη διόρθωση των στρεβλώσεων που τροφοδοτούν την εκρηκτική άνοδό τους.

Η εφαρμογή για τα ακίνητα

Πρόκειται για το price map, που θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να βλέπουν τις πραγματικές τιμές των ακινήτων σε κάθε περιοχή της χώρας. Θα εμφανίζει τον μέσο όρο των πραγματικών τιμών συναλλαγής ανά περιοχή με βάση τα συμβόλαια που συντάσσονται, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν πλήρη εικόνα των τιμών που παίζουν στην κτηματαγορά.

Η νέα εφαρμογή με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα αντλεί δεδομένα από συμβόλαια μεταβίβασης, αγγελίες πώλησης και ενοικίασης, καθώς και από φορολογικές δηλώσεις και το Κτηματολόγιο. Στην πλατφόρμα δεν θα εμφανίζονται προσωπικά στοιχεία των ιδιοκτητών αλλά μόνο τα βασικά, όπως είδος ακινήτου, επιφάνεια, παλαιότητα, περιοχή και τίμημα πώλησης.

Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε επικαιροποιημένα στοιχεία για τις πραγματικές αξίες των ακινήτων σε κάθε περιοχή της χώρας.

Οι πληροφορίες, ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης, θα είναι διαθέσιμες σε αγοραστές, πωλητές και ενοικιαστές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις καταγεγραμμένες τιμές των συμβολαίων με αυτές που εμφανίζονται σε αγγελίες και μεσιτικά γραφεία.

Η πλατφόρμα θα επιτρέπει τη σύγκριση τιμών ανά περιοχή, ενώ ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό θα διευκολύνει την αναζήτηση πραγματικών τιμών συναλλαγών για ακίνητα σε όλη τη χώρα.

Στην πλατφόρμα θα έχουν δωρεάν πρόσβαση οι πολίτες που επιθυμούν να δουν την εκτιμώμενη αξία των ακινήτων τους, με δυνατότητα προβολής της τρέχουσας και διαχρονικής αξίας, ενώ θα παρέχεται με αντίτιμο για χρήστες που επιθυμούν λεπτομερείς πληροφορίες για συγκεκριμένες περιοχές, ιδανικό για όσους σχεδιάζουν αγορές ή πωλήσεις. To price map σε δεύτερη φάση αναμένεται να επεκταθεί και στα ενοίκια.

Οι… ταχύτητες

Η αγορά ακινήτων κινείται σήμερα με τρεις ταχύτητες με τις τιμές σε αγγελίες, συμβόλαια και αντικειμενικές να διαφέρουν σημαντικά και το χάσμα μεταξύ τους να μεγαλώνει συνεχώς.

Στη χαμηλή ταχύτητα βρίσκονται οι αντικειμενικές αξίες, οι οποίες παραμένουν «παγωμένες» από τον Ιούνιο του 2021, όταν έγινε η τελευταία αναπροσαρμογή, και δεν πρόκειται να αλλάξουν πριν από το 2027.

Στην υψηλή ταχύτητα συναντάμε τις τιμές στις αγγελίες οι οποίες εκφράζουν τις «φουσκωμένες», συχνά εξωπραγματικές, τιμές που ζητούν οι πωλητές, αντανακλώντας την τρέχουσα ζήτηση, την έλλειψη προσφοράς και το κλίμα της αγοράς.

Στη μεσαία ταχύτητα βρίσκονται οι τιμές στις οποίες πωλητές και αγοραστές «δίνουν τα χέρια» και υπογράφουν το συμβόλαιο της αγοραπωλησίας, με τις τιμές των ακινήτων να είναι χαμηλότερες από αυτές που εμφανίζονται στις αγγελίες και κοντά στις αντικειμενικές αξίες, αν και συνήθως ένα μέρος της συναλλαγής γίνεται «κάτω από το τραπέζι».

