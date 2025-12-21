Με ένα νέο, δημοτικό τέλος στα ακίνητα θα βρεθούν αντιμέτωποι οι ιδιοκτήτες από το 2027. Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, ο γνωστός ΤΑΠ, φεύγει μαζί με τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων και τη θέση τους παίρνει το «Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης» (ΤΤΑ).

Η μη πληρωμή του δημοτικού «ΕΝΦΙΑ» θα οδηγεί ακόμα και σε διακοπή ηλεκτροδότησης

Πρόκειται για έναν μίνι δημοτικό τέλος τύπου «ΕΝΦΙΑ», ο οποίος θα επιβάλλεται με συντελεστή από 0,80‰ έως 1‰ επί της αξίας του ακινήτου, με το ύψος της επιβάρυνσης να καθορίζεται από τα δημοτικά συμβούλια. Το νέο τέλος, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει μία από τις βασικές πηγές εσόδων των ΟΤΑ, περιλαμβάνεται στον νέο «Κώδικα Αυτοδιοίκησης», ο οποίος σύντομα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Η αξία των ακινήτων θα προσδιορίζεται με βάση την τιμή ζώνης και τον συντελεστή παλαιότητας, ενώ για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα η είσπραξη θα γίνεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Η μη πληρωμή του θα οδηγεί ακόμα και σε διακοπή ηλεκτροδότησης.

Την ίδια στιγμή, όμως, η ΠΟΜΙΔΑ προειδοποιεί πως ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν επιφέρει μόνο αυξημένες επιβαρύνσεις, αλλά και επεκτείνει σημαντικά τις εξουσίες των δήμων έναντι των ιδιοκτητών, με διατάξεις που χαρακτηρίζει «επικίνδυνες και δυσανάλογες».

Ποιοι επιβαρύνονται

Με βάση τον νέο κώδικα:

Το ΤΤΑ επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα εντός σχεδίου ή οικισμών, καθώς και στα κτίσματα εκτός σχεδίου. Για τα εκτός σχεδίου ακίνητα, στον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη η αξία του κτίσματος και διπλάσιας έκτασης από αυτήν που καταλαμβάνει. Επιβάλλεται επίσης στο δικαίωμα υψούν, εφόσον αυτό έχει μεταβιβαστεί συμβολαιογραφικά.

Εξαιρούνται ακίνητα της Γενικής Κυβέρνησης, ναοί, μονές, δημόσια φιλανθρωπικά ιδρύματα και αθλητικά σωματεία.

Το τέλος βαρύνει τον ιδιοκτήτη την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Σε περιπτώσεις επικαρπίας, υπόχρεος είναι ο επικαρπωτής.

Οι νέοι ιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση ακινήτων εντός ενός μήνα από την αναγνώριση του δικαιώματος, ενώ κάθε μεταβολή στα στοιχεία πρέπει να δηλώνεται εντός δύο μηνών. Η μη υποβολή ή ανακριβής δήλωση επιφέρει πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου ΤΤΑ.

Για μισθωμένα ακίνητα όπου ο λογαριασμός ρεύματος εκδίδεται στο όνομα του ενοικιαστή, ο τελευταίος θα πληρώνει το ΤΤΑ μέσω του λογαριασμού και θα το αφαιρεί από το μίσθωμα.

Αν δεν εξοφληθούν τρεις συνεχόμενοι μηνιαίοι λογαριασμοί ή ένας τριμηνιαίος, οι πάροχοι ρεύματος θα προχωρούν σε διακοπή της ηλεκτροδότησης. Η επανασύνδεση δεν θα γίνεται αν δεν εξοφληθεί πρώτα το οφειλόμενο ποσό.

Για ακίνητα που δεν διαθέτουν μετρητή ΔΕΔΔΗΕ, η βεβαίωση και είσπραξη του τέλους θα γίνεται απευθείας από τον δήμο, βάσει του μητρώου ακινήτων. Η καταβολή του ΤΤΑ θα γίνεται σε τρεις τετραμηνιαίες δόσεις, εκτός αν ο υπόχρεος επιλέξει εφάπαξ εξόφληση.

Πηγή: ΟΤ