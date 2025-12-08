newspaper
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ακίνητα: Έρχεται μίνι ΕΝΦΙΑ μέσω δημοτικού τέλους – Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ
Οικονομία 08 Δεκεμβρίου 2025 | 09:36

Ακίνητα: Έρχεται μίνι ΕΝΦΙΑ μέσω δημοτικού τέλους – Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ

Ένα νέο δημοτικό τέλος για τα ακίνητα προβλέπεται στον νέο «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης» που θα τεθεί σε διαβούλευση και καθορίζει τα έσοδα για τους ΟΤΑ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

Spotlight

Ο νέος «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» προβλέπει ένα νέο δημοτικό τέλος για τα ακίνητα, με την ΠΟΜΙΔΑ να κάνει λόγο για ένα νέο ΕΝΦΙΑ.

Εισάγεται το ΤΤΑ(Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης) το οποίο θα αντικαταστήσει το ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ).

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κώδικα που έχει συντάξει το υπουργείο Εσωτερικών και έχει αποστείλει στην ΚΕΔΕ, το ΤΤΑ θα αρχίσει να εφαρμόζεται από 1/1/2027 και θα επιβαρύνει τα ακίνητα από 0,8% έως 1% επί της αξίας του ακινήτου.

Η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει ότι το νέο τέλος συνιστά επί της ουσίας διπλασιασμό ή τριπλασιασμό της επιβάρυνσης για τους ιδιοκτήτες ακινήτων καθώς ο ΤΑΠ που επιβάλλεται σήμερα έχει συντελεστή 0,25% – 0,35% ενώ ο ΦΗΧ επιβαρύνει τους χρήστες ακινήτων και εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ

«Με τα άρθρα 32-36 («Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης» (Τ.Τ.Α.) το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (0,25 – 0,35 / οοο) που βαρύνει τους ιδιοκτήτες και ο δημοτικός Φόρος Ηλεκτροδοτουμένων Χώρων που βαρύνει τους χρήστες των ακινήτων, το ύψος του οποίου καθορίζεται από κάθε Δήμο ξεχωριστά ανά τ.μ. εμβαδού των ακινήτων, από την 1.1.2027 θα αντικατασταθούν από το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) (0,8 – 1,00/οοο) το οποίο θα επιβάλλεται και θα εισπράττεται ουσιαστικά με τη διαδικασία του ΤΑΠ και θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Τέλος η ΠΟΜΙΔΑ καταλήγει: «Επειδή στην ανάλυση των λογαριασμών ενέργειας ο Φ.Η.Χ. είναι μεσοσταθμικά λιγότερος από το 50% του ΤΑΠ του ίδιου ακινήτου για το ίδιο διάστημα, είναι προφανές ότι ο στόχος και το τελικό αποτέλεσμα από την επιβολή του ΤΤΑ φαίνεται ότι είναι περίπου ο διπλασιασμός έως και τριπλασιασμός της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης και η επίρριψή της συνολικά στους ιδιοκτήτες των ακινήτων», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΜΙΔΑ.

Στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η αύξηση των εσόδων των ΟΤΑ, τη στιγμή που πολλοί δήμοι κατηγορούν την κυβέρνηση ότι υποχρηματοδοτεί συστηματικά τους οργανισμούς αυτοδιοίκησης ενώ το κράτος συνεχίζει να έχει τεράστιες οφειλές στους δήμους.

Το ζήτημα, όπως και συνολικά ο νέος «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» αναμένεται να απασχολήσει τη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ στις 17 Δεκεμβρίου, ενώ στις 16 Δεκεμβρίου την ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού υπάρχει συγκέντρωση της ΚΕΔΕ στη Βουλή μετά τη σχετική απόφαση στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα στην Αλεξανδρούπολη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Λειψυδρία: Στο ραντάρ διεθνών επενδυτών η ΕΥΔΑΠ, placement για ΕΥΑΘ

Λειψυδρία: Στο ραντάρ διεθνών επενδυτών η ΕΥΔΑΠ, placement για ΕΥΑΘ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

Κατασκευές
Εγνατία Οδός: Οι επενδύσεις των 420 εκατ. και ο «κουμπαράς» των 180 εκατ. ευρώ

Εγνατία Οδός: Οι επενδύσεις των 420 εκατ. και ο «κουμπαράς» των 180 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Χριστούγεννα στα μπλόκα υπόσχονται οι αγρότες – Κλιμακώνουν τον αγώνα και αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση
Agro-in 08.12.25

Χριστούγεννα στα μπλόκα υπόσχονται οι αγρότες – Κλιμακώνουν τον αγώνα και αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση

Με χιλιάδες τρακτέρ παραταγμένα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας, οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση η οποία θορυβημένη βλέπει πως έχει απέναντί της την κοινωνία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
ΣτΕ: «Φρένο» σε οικοδομικές άδειες χωρίς έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
Οικονομία 08.12.25

ΣτΕ: «Φρένο» σε οικοδομικές άδειες χωρίς έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Το Ανώτατο Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι οι οικοδομικές εργασίες σε περιοχές προστατευόμενες από τον αρχαιολογικό νόμο απαιτούν προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»

Η Netflix επικράτησε στην κούρσα για την εξαγορά της WBD απέναντι σε άλλους 2 μνηστήρες, ένας εκ των οποίων ο Ν. Έλισον, γιος του συνιδρυτή της Oracle, που θεωρείται ότι έχει στενή σχέση με τον Τραμπ

Σύνταξη
Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ
Οικονομία του Διαστήματος 08.12.25

Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ

Κυβερνήσεις και εταιρείες κάνουν κούρσα για να κατακτήσουν νέα σύνορα εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και εμπορικών πολέμων

Γιώργος Κανελλόπουλος
Greek statistics με την ανεργία: Όταν η ΕΛΣΤΑΤ διαψεύδει τον εαυτό της
Απασχόληση 08.12.25

Greek statistics με την ανεργία: Όταν η ΕΛΣΤΑΤ διαψεύδει τον εαυτό της

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία μειώθηκε το γ' τρίμηνο του 2025 στο 8,2%. Όμως τα ποσοστά δεν συμφωνούν με τους μηνιαίους δείκτες. Οι συχνές και μεγάλες αποκλίσεις, έχουν θορυβήσει και την Eurostat.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Wall Street: Αγωνία για τη διαμάχη στη Fed και τις προθέσεις Πάουελ για τα επιτόκια
Wall Street 08.12.25

Αγωνία για τη διαμάχη στη Fed και τις προθέσεις Πάουελ για τα επιτόκια

«Η Fed φαίνεται να είναι πιο διχασμένη από ό,τι ήταν εδώ και πολύ καιρό, και το πόσο διχασμένη είναι θα έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτό θα δώσει μια ιδέα για το πού μπορεί να κλίνει η Fed στο μέλλον», δήλωσε ο Michael Rosen

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Το γραφένιο θα γκρεμίσει το λίθιο από τον «θρόνο» της αποθήκευσης ενέργειας;
ΑΠΕ 07.12.25

Το γραφένιο θα γκρεμίσει το λίθιο από τον «θρόνο» της αποθήκευσης ενέργειας;

Νέες καινοτομίες, όπως οι υπερπυκνωτές με βάση το γραφένιο και χημικές ουσίες όπως το βανάδιο, ο ψευδάργυρος και ο σίδηρος, δείχνουν μεγάλη υπόσχεση για ανθεκτικότητα και ανάγκες αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης διάρκειας

Σύνταξη
«Όλα από την αρχή το 2026» – Ο χρησμός της Citi για την Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 07.12.25

«Όλα από την αρχή το 2026» – Ο χρησμός της Citi για την Ευρώπη

Όπως εξηγεί η Citi, για να αξιολογηθούν σωστά οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας το 2026, πρέπει να γίνουν αντιληπτές από τη σκοπιά των δομικών αλλαγών που υφίσταται το αναπτυξιακό μοντέλο της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν δούλεψε» – Σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης για το αγροτικό
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

«Ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν δούλεψε» – Σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης για το αγροτικό

Σφοδρά είναι τα αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση, με αιχμή το αγροτικό, με εκπροσώπους κομμάτων να κατηγορούν τον πρωθυπουργό για ψεύτικες υποσχέσεις

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι συναντά τους Ευρωπαίους μετά το νέο «καρφί» του Τραμπ
«Με απογοήτευσε» 08.12.25

Ο Ζελένσκι συναντά τους Ευρωπαίους μετά το νέο «καρφί» του Τραμπ - Αυξάνουν την πίεση στην Ουκρανία οι ΗΠΑ

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία φαίνεται να έχουν βαλτώσει για ακόμα μία φορά - Η Ουάσιγκτον αυξάνει την πίεση σε Κίεβο και Βρυξέλλες μετά τη δημοσίευση του νέου δόγματος ασφαλείας των ΗΠΑ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
«Βρισκόμαστε σε λάθος δρόμο» – Ο Ρίτσαρντ Γκιρ για τον Δαλάι Λάμα, την καλοσύνη και τους σημερινούς ηγέτες
Wisdom of Happiness 08.12.25

«Βρισκόμαστε σε λάθος δρόμο» – Ο Ρίτσαρντ Γκιρ για τον Δαλάι Λάμα, την καλοσύνη και τους σημερινούς ηγέτες

Ο σταρ του Χόλιγουντ Ρίτσαρντ Γκιρ ποτέ δεν έκρυψε τις πολιτικές και κοινωνικές του απόψεις, έστω κι αν τον έβαλαν στη «μαύρη λίστα» της Ακαδημίας. Ωστόσο, τώρα, επιστρέφει με το Wisdom of Happiness - ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Δαλάι Λάμα.

Σύνταξη
Ο Αλμέιδα κατηγορείται για σεξισμό σε γυναίκα βοηθό διαιτητή στην Ισπανία (vid)
Ποδόσφαιρο 08.12.25

Ο Αλμέιδα κατηγορείται για σεξισμό σε γυναίκα βοηθό διαιτητή στην Ισπανία (vid)

Όσα έγιναν με τον Ματίας Αλμέιδα κατά τη διάρκεια του ματς της Σεβίλλης με τη Βαλένθια και η «απάντησή» του στις κατηγορίες για σεξιστική συμπεριφορά προς τη γυναίκα βοηθό διαιτητή.

Σύνταξη
Ζάκυνθος: «Να εγκαταλείψω εγώ το παιδί μου;» – Τι λέει ο πατέρας του 2χρονου Λίο που κατασπαράχθηκε από το πίτμπουλ
Ζάκυνθος 08.12.25

«Να εγκαταλείψω εγώ το παιδί μου;» - Τι λέει ο πατέρας του 2χρονου Λίο που κατασπαράχθηκε από το πίτμπουλ

«Ποιον να πρωτοστηρίξω; Εμένα, τον πατέρα μου, τον αδελφό μου, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου;», λέει ο πατέρας του 2χρονου παιδιού που κατασπαράχθηκε από το πίτμπουλ

Σύνταξη
Αντιδράσεις για την επίσκεψη Σάλεχ στην Αθήνα και τις αναφορές στο τουρκολιβυκό μνημόνιο
Διπλωματία 08.12.25

Αντιδράσεις για την επίσκεψη Σάλεχ στην Αθήνα και τις αναφορές στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο δεύτερος αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης καταδικάζει τις δηλώσεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και ζητά από την Αθήνα να μην παρεμβαίνει στα εσωτερικά της χώρας του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τολμηρή ληστεία στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας: Σπάνιες γκραβούρες Ματίς και Πορτινάρι στα χέρια ενόπλων
Culture Live 08.12.25

Τολμηρή ληστεία στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας: Σπάνιες γκραβούρες Ματίς και Πορτινάρι στα χέρια ενόπλων

Δεκατρία σπάνια έργα των Ματίς και Πορτινάρι κλάπηκαν από δημοτική βιβλιοθήκη στο Σάο Πάολο, σε ληστεία που θυμίζει κινηματογραφική σκηνή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Φιορεντίνα με «διαβατήριο για τη Serie B»
Serie A 08.12.25

Η Φιορεντίνα με «διαβατήριο για τη Serie B»

Αγωνιστικό χάος, ψυχολογικό βάραθρο, ηγεσία που λείπει και μια σεζόν που μοιάζει σχεδόν προδιαγεγραμμένη. Τι χρειάζεται πραγματικά για να σωθεί η Φιορεντίνα;

Γεώργιος Μαζιάς
Όταν ο ΛεΜπρόν έμεινε κάτω από τους 10 πόντους…
NBA 08.12.25

Όταν ο ΛεΜπρόν έμεινε κάτω από τους 10 πόντους…

Πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος από το 2007 μέχρι σήμερα - Μια αδιανόητη επιστροφή στο παρελθόν, τότε που δεν υπήρχαν iPhone και ο Τζόκοβιτς δεν είχε ακόμη ξεκινήσει την αυτοκρατορία του ΛεΜπρόν.

Γεώργιος Μαζιάς
Χριστούγεννα στα μπλόκα υπόσχονται οι αγρότες – Κλιμακώνουν τον αγώνα και αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση
Agro-in 08.12.25

Χριστούγεννα στα μπλόκα υπόσχονται οι αγρότες – Κλιμακώνουν τον αγώνα και αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση

Με χιλιάδες τρακτέρ παραταγμένα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας, οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση η οποία θορυβημένη βλέπει πως έχει απέναντί της την κοινωνία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ο Ελ Κααμπί καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο: Ο γρηγορότερος σκόρερ του Ολυμπιακού με 75 γκολ
Ποδόσφαιρο 08.12.25

Ο Ελ Κααμπί καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο: Ο γρηγορότερος σκόρερ του Ολυμπιακού με 75 γκολ

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν σταματάει να σκοράρει και να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο – Το σερί που έφερε ακόμη μία ξεχωριστή κορυφή για τον Μαροκινό.

Σύνταξη
Η έκρηξη της αγροτιάς
Editorial 08.12.25

Η έκρηξη της αγροτιάς

Η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με ένα μεγάλο αγροτικό κίνημα, με αιτήματα ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των αγροτών. Αν δεν κάνει πραγματικές προτάσεις που θα λύνουν προβλήματα, τα μπλόκα θα κλιμακωθούν με δική της ευθύνη.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ντακότα Τζόνσον: «Κάποιοι χρηματοδότες ταινιών είναι πραγματικά σκοτεινοί, ύποπτοι»
Culture Live 08.12.25

Ντακότα Τζόνσον: «Κάποιοι χρηματοδότες ταινιών είναι πραγματικά σκοτεινοί, ύποπτοι»

«Υπάρχει κάτι στην υποκριτική που με κάνει να νιώθω σαν να ζω σε μια φούσκα, ενώ στην παραγωγή βλέπεις τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια», ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία της η ηθοποιός και παραγωγός, Ντακότα Τζόνσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Aκτινογραφία των διαβάσεων στην Αθήνα – Γιατί οι διαβάτες εξακολουθούν να πεθαίνουν
Ελλάδα 08.12.25

Aκτινογραφία των διαβάσεων στην Αθήνα – Γιατί οι διαβάτες εξακολουθούν να πεθαίνουν

Χειροκίνητες μανιβέλες και μετακινούμενο προσωπικό. Απουσία εναλλακτικών για τους κατοίκους που ζουν σε διχοτομημένες γειτονιές. Το έργο της υπογειοποίησης που προχωρά απελπιστικά αργά και η πυκνή αλληλογραφία αλληλομετάθεσης ευθυνών ανάμεσα σε Δήμο Αθηναίων και ΟΣΕ.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο