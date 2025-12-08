Ο νέος «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» προβλέπει ένα νέο δημοτικό τέλος για τα ακίνητα, με την ΠΟΜΙΔΑ να κάνει λόγο για ένα νέο ΕΝΦΙΑ.

Εισάγεται το ΤΤΑ(Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης) το οποίο θα αντικαταστήσει το ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ).

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κώδικα που έχει συντάξει το υπουργείο Εσωτερικών και έχει αποστείλει στην ΚΕΔΕ, το ΤΤΑ θα αρχίσει να εφαρμόζεται από 1/1/2027 και θα επιβαρύνει τα ακίνητα από 0,8% έως 1% επί της αξίας του ακινήτου.

Η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει ότι το νέο τέλος συνιστά επί της ουσίας διπλασιασμό ή τριπλασιασμό της επιβάρυνσης για τους ιδιοκτήτες ακινήτων καθώς ο ΤΑΠ που επιβάλλεται σήμερα έχει συντελεστή 0,25% – 0,35% ενώ ο ΦΗΧ επιβαρύνει τους χρήστες ακινήτων και εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ

«Με τα άρθρα 32-36 («Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης» (Τ.Τ.Α.) το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (0,25 – 0,35 / οοο) που βαρύνει τους ιδιοκτήτες και ο δημοτικός Φόρος Ηλεκτροδοτουμένων Χώρων που βαρύνει τους χρήστες των ακινήτων, το ύψος του οποίου καθορίζεται από κάθε Δήμο ξεχωριστά ανά τ.μ. εμβαδού των ακινήτων, από την 1.1.2027 θα αντικατασταθούν από το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) (0,8 – 1,00/οοο) το οποίο θα επιβάλλεται και θα εισπράττεται ουσιαστικά με τη διαδικασία του ΤΑΠ και θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Τέλος η ΠΟΜΙΔΑ καταλήγει: «Επειδή στην ανάλυση των λογαριασμών ενέργειας ο Φ.Η.Χ. είναι μεσοσταθμικά λιγότερος από το 50% του ΤΑΠ του ίδιου ακινήτου για το ίδιο διάστημα, είναι προφανές ότι ο στόχος και το τελικό αποτέλεσμα από την επιβολή του ΤΤΑ φαίνεται ότι είναι περίπου ο διπλασιασμός έως και τριπλασιασμός της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης και η επίρριψή της συνολικά στους ιδιοκτήτες των ακινήτων», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΜΙΔΑ.

Στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η αύξηση των εσόδων των ΟΤΑ, τη στιγμή που πολλοί δήμοι κατηγορούν την κυβέρνηση ότι υποχρηματοδοτεί συστηματικά τους οργανισμούς αυτοδιοίκησης ενώ το κράτος συνεχίζει να έχει τεράστιες οφειλές στους δήμους.

Το ζήτημα, όπως και συνολικά ο νέος «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» αναμένεται να απασχολήσει τη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ στις 17 Δεκεμβρίου, ενώ στις 16 Δεκεμβρίου την ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού υπάρχει συγκέντρωση της ΚΕΔΕ στη Βουλή μετά τη σχετική απόφαση στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα στην Αλεξανδρούπολη.