Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 11:06
Πτώση βράχων στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου – Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας
Κλειστά ακίνητα: Τέλος χρόνου για τα αποκαλυπτήρια
Οικονομικές Ειδήσεις 06 Δεκεμβρίου 2025 | 12:40

Κλειστά ακίνητα: Τέλος χρόνου για τα αποκαλυπτήρια

Τα αποκαλυπτήρια των κενών ακινήτων θα γίνουν μέσα από το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) τo οποίο «τρέχει» ήδη η ΑΑΔΕ

Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Spotlight

Σε εκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στα κλειστά ακίνητα προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Στόχος να εντοπιστούν περιπτώσεις φοροδιαφυγής αλλά και ακίνητα που έχουν δηλωθεί ψευδώς ως κλειστά.

Αποκαλυπτήρια για κλειστά ακίνητα

Τα αποκαλυπτήρια των κενών ακινήτων θα γίνουν μέσα από το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) τo οποίο «τρέχει» ήδη η ΑΑΔΕ και αναμένεται να ενεργοποιηθεί τους πρώτους μήνες του 2026.

Για πρώτη φορά, θα καταγραφούν όλες οι κενές κατοικίες ώστε το Δημόσιο να έχει πλήρη και ακριβή εικόνα για τα σπίτια που θα μπορούσαν να «πέσουν» στην αγορά για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Τι θα περιέχει ο φάκελος

Στο ΜΙΔΑ δημιουργείται φάκελος για κάθε ακίνητο που θα περιέχει τα εξής στοιχεία: Είδος (κατοικία, οικόπεδο, αγροτεμάχιο, επαγγελματικό ακίνητο κ.λπ.), επιφάνεια, θέση, όροφος, ηλεκτροδοτούμενο, ημιτελές, εάν είναι κενό, μισθωμένο ή δωρεάν παραχωρημένο, ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Μόλις ολοκληρωθεί το Μητρώο και η απογραφή θα «τρέξουν» οι διασταυρώσεις στα ακίνητα που δηλώνονται ως κενά στο έντυπο Ε2 της φορολογικής δήλωσης με τα δεδομένα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ακίνητα με υψηλή κατανάλωση ρεύματος ενώ δηλώνονται κενά θα αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου από την ΑΑΔΕ.

Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται πλέον αξιόπιστος δείκτης για τον εντοπισμό ψευδών δηλώσεων.

Αν το ακίνητο έχει δηλωθεί κενό και ταυτόχρονα εμφανίζεται σταθερά μηνιαία κατανάλωση ενέργειας που υποδεικνύει χρήση του ακινήτου, τα προβλήματα για τους ιδιοκτήτες δεν θα αργήσουν να εμφανιστούν.

Πόσα υπολογίζονται τα κλειστά ακίνητα

Υπολογίζεται ότι 700.000 έως 900.000 κατοικίες σε όλη την χώρα παραμένουν κλειστά.

Oι αιτίες που οδηγούν ένα ακίνητο να παραμένει άδειο είναι σύνθετες και αλληλένδετες. Μία μεγάλη κατηγορία αφορά εξοχικές και δευτερεύουσες κατοικίες. Αυτά τα σπίτια δεν είναι εγκαταλελειμμένα, αλλά χρησιμοποιούνται μόνο λίγες εβδομάδες τον χρόνο – κυρίως τους θερινούς μήνες ή σε αργίες.

Έτσι, στην πράξη, είναι ανενεργά για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. Άλλη μεγάλη ομάδα περιλαμβάνει παλαιές κατοικίες που δεν προσελκύουν ούτε ενοικιαστές ούτε αγοραστές.

Οι λόγοι είναι πολλοί: η τοποθεσία τους σε περιοχές με φθίνουσα ζήτηση, η εικόνα εγκατάλειψης, το υψηλό κόστος ανακαίνισης σε σχέση με την απόδοσή τους.

Επίσης, πολλοί ιδιοκτήτες βρίσκονται αντιμέτωποι με νομικά ή φορολογικά εμπόδια – σπίτια με αδιευκρίνιστη κληρονομική κατάσταση, με διαφωνίες μεταξύ συγγενών ή απλώς με επιβαρύνσεις που καθιστούν τη διάθεση του ακινήτου μη συμφέρουσα.

Και, φυσικά, υπάρχει και η πιο σύγχρονη διάσταση του προβλήματος: η αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb. Πολλοί ιδιοκτήτες αποσύρουν τα σπίτια τους από τη μακροχρόνια μίσθωση με σκοπό να τα ενοικιάσουν περιστασιακά σε τουρίστες.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Τράπεζες
Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

Netflix: Αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία – Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner
Πολύπλοκες λεπτομέρειες 06.12.25

Η Netflix αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία - Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner

Η συμφωνία εξαγοράς από τη Netflix θα πρέπει να λάβει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη - Ασαφής ο αντίκτυπος στις τιμές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ποιοτική απασχόληση: Για την εργασιακή Ιθάκη… είναι μακρύς ο δρόμος
Εργασία 06.12.25

Ποιοτική απασχόληση: Για την εργασιακή Ιθάκη… είναι μακρύς ο δρόμος

Η Κομισιόν παρουσίασε «οδικό χάρτη για την ποιοτική απασχόληση» και ετοιμάζει σχετική ρύθμιση. Όμως ανάμεσα στις διακηρύξεις και την πραγματικότητα, υπάρχει χάσμα. Στην Ελλάδα μοιάζει αγεφύρωτο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χάνεται ο στόχος για καθολική κάλυψη υγείας ως το 2030
Μελέτη 06.12.25

Χάνεται ο στόχος για καθολική κάλυψη υγείας ως το 2030

Οι ανισότητες στην περίθαλψη, οι καταστροφικές δαπάνες υγείας και οι ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν την παγκόσμια κοινότητα, παρά την μέχρι στιγμής πρόοδο

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τα Χριστούγεννα έρχονται – Εσείς θα στείλετε ευχετήριες κάρτες φέτος;
Νοσταλγία 06.12.25

Τα Χριστούγεννα έρχονται – Εσείς θα στείλετε ευχετήριες κάρτες φέτος;

Η Eurostat ρωτάει τους Ευρωπαίους αν θα στείλουν ευχετήριες κάρτες φέτος τα Χριστούγεννα, χωρίς να περιμένει απάντηση. Κι όμως, παρά τη μείωση του τζίρου, η αγορά των καρτ ποστάλ αντέχει ακόμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φοροδιαφυγή: Μπλόκο σε μαύρες συναλλαγές και σε οφειλέτες με αδήλωτη περιουσία
ΟΟΣΑ 06.12.25

Καταπολέμηση διασυνοριακής φοροδιαφυγής - Μπλόκο σε μαύρες συναλλαγές και σε οφειλέτες με αδήλωτη περιουσία

Η Ελλάδα και άλλες 23 χώρες υιοθετούν τη συμφωνία του ΟΟΣΑ για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για την ακίνητη περιουσία, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και να καταπολεμηθεί η διασυνοριακή φοροδιαφυγή

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Αμφιθυμία για τις Συλλογικές Συμβάσεις – Τις αλήθειες και τα ψέματα της Συμφωνίας εξηγεί στο in ο καθηγητής Αρις Καζάκος
Εργασιακά Δικαιώματα 05.12.25

Αμφιθυμία για τις Συλλογικές Συμβάσεις – Τις αλήθειες και τα ψέματα της Συμφωνίας εξηγεί στο in ο καθηγητής Αρις Καζάκος

Μέρος των εργαζόμενων ωφελείται, άλλοι κλάδοι δεν θα δουν αλλαγή και τα αποτελέσματα ως προς τη μεγάλη εικόνα θα κριθούν στην πράξη. Ο καθηγητής Εργατικού Δικαίου Αρις Καζάκος αναλύει στο in τη Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
«Το κάνουν επίτηδες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι ντύθηκε Mαρ-α-Λάγκο και όλοι λένε το ίδιο για την μεταμφίεση της
MAGA 06.12.25

«Το κάνουν επίτηδες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι ντύθηκε Mαρ-α-Λάγκο και όλοι λένε το ίδιο για την μεταμφίεση της

Η Σίντνεϊ Σουίνι συνεχίζει να διχάζει με την εμφάνιση και τις πολιτικές της ππεποιθήσεις συλλέγοντας αμφιλεγόμενες στιγμές με αποκορύφωμα το look της στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον, το οποίο πολλοί χαρακτήρισαν ως ξεκάθαρη «συντηρητική δήλωση»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νότια Αφρική: Ένοπλοι σκότωσαν 11 άτομα, ανάμεσά τους και ένα 3χρονο παιδί σε ξενώνα
Κόσμος 06.12.25

Μακελειό στη Νότια Αφρική: Ένοπλοι σκότωσαν 11 άτομα, ανάμεσά τους και ένα 3χρονο παιδί σε ξενώνα

Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 11 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός τρίχρονου, σε ξενώνα στη Νότια Αφρική σε επίθεση που σημειώθηκε στην Πρετόρια. Θύματα ένα 12χρονο αγόρι και ένα 16χρονο κορίτσι

Σύνταξη
Κοινωνική έρευνα και Τεχνητή Νοημοσύνη
Αλγόριθμοι και κοινωνία 06.12.25

Κοινωνική έρευνα και Τεχνητή Νοημοσύνη

Ένα πρόσφατο βιβλίο εξετάζει τα ερμηνευτικά, ηθικά και δεοντολογικά ερωτήματα που αντιμετωπίζει η ποιοτική κοινωνική έρευνα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Θεσσαλονίκη: Τον ξυλοκόπησε στη μέση του δρόμου για να αποσύρει μήνυση εις βάρος του – Ο δράστης συνελήφθη
Στη Θεσσαλονίκη 06.12.25

Τον ξυλοκόπησε στη μέση του δρόμου για να αποσύρει μήνυση εις βάρος του - Ο δράστης συνελήφθη

Ο 42χρονος κινούνταν με το αυτοκίνητό του στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκη - Κιλκίς, όταν ο 46χρονος μαζί με δύο συνεργούς του τον ακινητοποίησαν και του επιτέθηκαν

Σύνταξη
Netflix: Αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία – Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner
Πολύπλοκες λεπτομέρειες 06.12.25

Η Netflix αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία - Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner

Η συμφωνία εξαγοράς από τη Netflix θα πρέπει να λάβει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη - Ασαφής ο αντίκτυπος στις τιμές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
