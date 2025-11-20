Σχεδόν 120.000 είναι οι κενές κατοικίες στην Αθήνα, περίπου όσο ο συνολικός αριθμός όλων των κατοικιών στην Πάτρα, που αποτελεί τον τέταρτο μεγαλύτερο δήμο της Ελλάδας, ενώ πολύ υψηλά ποσοστά παρατηρούνται επίσης και σε άλλες περιοχές της Αττικής, ειδικά στον Πειραιά, αλλά και στους νότιους και δυτικούς δήμους του λεκανοπεδίου, όπου υπάρχει και μεγαλύτερη συγκέντρωση κατοικιών.

Η αποκαλυπτική αυτή εικόνα προκύπτει από την έρευνα που πραγματοποίησε η Redataset του ομίλου Resolute Cepal Greece, αξιοποιώντας στοιχεία από την απογραφή κτιρίων της ΕΛΣΤΑΤ.

Όπως προκύπτει από το πιο κάτω διάγραμμα, στην Αθήνα κλειστά παραμένουν ένα στα τέσσερα σπίτια δηλαδή το 26,8% ή 117.137 κατοικίες και έπεται ο δήμος Ζωγράφου με 21,6% κλειστές κατοικίες και η Δάφνη-Υμηττός με 19,5%.

Η Βόρεια Αθήνα είναι η μόνη περιφερειακή ενότητα της Αττικής όπου το ποσοστό των κενών κατοικιών παραμένει κάτω από το 20%, με το υψηλότερο ποσοστό να καταγράφεται στην Κηφισιά με 18,4% και το Ψυχικό με 18,2%, ενώ το πιο χαμηλό ποσοστό καταγράφουν τα Βριλήσσια με 9%.

Στο νότια προάστια εξαίρεση αποτελεί η Καλλιθέα με κλειστά 13.093 σπίτια ή 22,2% ενώ τα ποσοστά κενών θέσεων στους υπόλοιπους δήμους είναι αρκετά ισορροπημένα με τη Νέα Σμύρνη να ειναι στο 18,5% και τον Αγιο Δημήτριο 14,1%.

Τα ποσοστά κενών διαμερισμάτων σε όλη τη Δυτική Αθήνα παραμένουν σχετικά σταθερά, με εξαίρεση το Αιγάλεω όπου καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό κλειστών διαμερισμάτων δηλαδή 21,5% ή 8.164 διαμερίσματα και το Περιστέρι να έπεται με 18,9%. Στην πιο χαμηλή θέση στην περιοχή κατατάσσεται το Χαιδάρι με 13,4%

Τα ποσοστά κενών θέσεων στην περιοχή του Πειραιά είναι σταθερά υψηλά, κυμαίνονται μεταξύ 17% και 22%. Τα περισσότερα κλειστά διαμερίσματα έιναι στον Πειραιά με 22,1% ή 21.172 και το Πέραμα με 22% ενώ πιο χαμηλά είναι ο Κορυδαλλός με 16,7%.

Οι περισσότερες μεγάλες κοινότητες εκτός Αττικής παρουσιάζουν πολύ υψηλά επίπεδα κενών κατοικιών που κυμαίνονται από 24% έως 29%.

Στους δήμους της περιφέρειας, με βάση τα στοιχεία της έρευνας, προηγούνται τα Ιωάννινα με 28,8% κλειστά διαμερίσματα, η Χαλκίδα ,ε 28,4% και πιο χαμηλά είναιθ η Λάρισα με 19,8%.

Διαφοροποίηση στα ακίνητα των κέντρων Αθήνας – Πειραιά

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαφοροποίηση ανάμεσα στο κέντρο της Αθήνας και τον Πειραιά και τις υπόλοιπες περιοχές της Αττικής, που αναπτύχθηκαν μεταγενέστερα προκύπτει ότι ειδικά στα βόρεια και τα νότια προάστια, τα κενά σπίτια είναι σαφώς λιγότερα, όχι μόνο σε απόλυτα νούμερα, αλλά και ως ποσοστό επί του συνόλου του οικιστικού αποθέματος.

Ξεκάθαρα όμως, το μεγάλο πρόβλημα αφορά τον Δήμο Αθηναίων, όπου εντοπίζονται 117.137 κενές κατοικίες, ή 26,8% του συνόλου. Είναι ακίνητα που ανήκουν σε ιδιώτες, αλλά και σε φορείς του Δημοσίου, είτε αφορούν τον στενό ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ΕΦΚΑ, δήμος, ιδρύματα κ.λπ.), ενώ κάποια βρίσκονται και στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers).

Πάντως παρόλο που έχουν δοθεί κάποια κίνητρα από την κυβέρνηση για την επιστροφή κάποιων από τα ακίνητα αυτά στην αγορά, δεν είναι καθόλου σαφές ότι αυτό θα συμβεί, λόγω του μεγάλου κόστους που απαιτείται. Σε σχετική μελέτη της, η Εθνική Τράπεζα υπολόγισε ότι έχουν λείψει από την αγορά κεφάλαια ύψους 35 δισ. ευρώ για έργα επισκευής και συντηρήσης κατοικιών πανελλαδικά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Το αποτέλεσμα είναι να υπολογίζεται ότι περίπου 250.000 κατοικίες έχουν υποβαθμιστεί σήμερα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να είναι μη κατοικήσιμες και ως εκ τούτου εκτός αγοράς.

Πηγή: ΟΤ