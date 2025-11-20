Δυσεύρετα τα ακίνητα: Μειώνονται οι αγγελίες ενοικίασης, συνεχίζεται το ράλι τιμών

Χωρίς τέλος συνεχίζεται το ράλι στα ενοίκια. Η ενοικίαση τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί για πολλούς μια πανάκριβη ανάγκη. Οι τιμές τραβούν συνεχώς την ανηφόρα ενώ όσοι αναζητούν να μισθώσουν ακίνητο χαρακτηρίζουν εξωπραγματικές τις τιμές ακόμη και για παλιά μικρά σπίτια.

Πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ δείχνει ότι το 40% των ενοικιαστών καταβάλλει πάνω από το 30% του εισοδήματός του για στέγαση, ενώ το 17% φτάνει να δαπανά έως και το μισό. Την ίδια στιγμή το έλλειμμα προσφοράς ακίνητων παραμένει σημαντικό καθώς περίπου 700.000 ακίνητα παραμένουν κλειστά ή ανενεργά.

Ενοίκια και ακίνητα

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από αγγελίες, σύμφωνα με τα οποία κατά τη διάρκεια του φετινού εννεαμήνου, στις περισσότερες περιοχές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη παρατηρείται πτώση του αποθέματος ενοικιαζόμενων κατοικιών. Ωστόσο, σε περιοχές που έχει αυξηθεί η επενδυτική δραστηριότητα υπάρχουν ακόμη ακίνητα προς εκμετάλλευση.

Σύμφωνα με στοιχεία του Spitogatos, το 3ο τρίμηνο του 2025 οι μέσες ζητούμενες τιμές σημείωσαν αύξηση της τάξης του 7,2% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2024, ενώ παρέμειναν σχετικά σταθερές σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2025.τα Νότια Προάστια έχουν την πρωτοκαθεδρία στις πιο ακριβές περιοχές της χώρας με τη ΜΖΤ ενοικίασης να ανέρχεται στα 13,1 ευρώ/τ.μ.

Ακολουθούν οι Κυκλάδες που έχασαν την πρώτη θέση που κατείχαν κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, το κέντρο της Αθήνας και ο Πειραιάς με ΜΖΤ ενοικίασης κατοικίας στα 10,4 ευρώ/τ.μ.

Οι top 5 πιο ακριβές περιοχές για ενοικίαση κατοικίας στην Αττική είναι η Βουλιαγμένη και η Βούλα στα Νότια Προάστια, η περιοχή Κολωνάκι-Λυκαβηττός στο κέντρο της Αθήνας, η Φιλοθέη και το Παλαιό Ψυχικό με ΜΖΤ στα 16,3 ευρώ/τ.μ.

Οικονομικές επιλογές σε ό,τι αφορά την ενοικίαση κατοικίας κατά το 3ο τρίμηνο του 2025 εντοπίζονται σε Σταμάτα (7,3 ευρώ/τ.μ.), Καματερό (7,3 ευρώ/τ.μ.), Άγιο Στέφανο, Παιανία και Ίλιον.

Στο top 5 με τις πιο οικονομικές περιοχές της χώρας κατά το 3ο τρίμηνο του 2025 συγκαταλέγονται το υπόλοιπο Π.Ε. Θεσσαλονίκης, οι Π.Ε. Πέλλας, Κιλκίς, Ημαθίας και Γρεβενών.

Η κατάσταση στα ενοίκια παραμένει δύσκολη , ωστόσο οι τιμές δεν έχουν πιάσει ακόμα το ιστορικό υψηλό του 2011. Η ΤτΕ υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα στέγασης επιδεινώνεται, καθώς αυξάνονται οι τιμές, οι φόροι και τα λειτουργικά κόστη. Χαρακτηριστικό είναι πως το κόστος στέγασης ανέρχεται στο 35,5% του διαθέσιμου εισοδήματος, εξ ου και είναι επιτακτική η ανάγκη για άμεσα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και ενίσχυσης της προσφοράς κατοικιών.

Στην έκθεσή της η ΤτΕ αναφέρει ακόμη πώς παρόλο που οι συνθήκες απασχόλησης βελτιώνονται, με την ανεργία να μειώνεται και τους μισθούς να αυξάνονται, η μείωση του πραγματικού εισοδήματος και η έντονη αύξηση των τιμών κατοικίας και ενοικίων δημιουργούν πιέσεις στα νοικοκυριά, κυρίως στο θέμα της στέγασης. Προς αυτήν την κατεύθυνση, απαιτούνται παρεμβάσεις για την ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής και τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.