Έρωτας στα χρόνια της στεγαστικής κρίσης; Οι Ευρωπαίοι στρέφονται στις σχέσεις για να αποκτήσουν ακίνητα

Οι τιμές των κατοικιών αυξάνονται και πάλι σε ολόκληρη την ΕΕ και πολλοί νέοι Ευρωπαίοι που ζουν μόνοι τους αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερα εμπόδια στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία.

Μετά από μια σύντομη πτώση το 2023, οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν και πάλι το 2024 και σημείωσαν άνοδο 5,4 % το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Μία από τις κοινωνικές επιπτώσεις είναι ότι οι άνθρωποι που δεν βρίσκονται σε μόνιμη σχέση αισθάνονται όλο και περισσότερο αποκλεισμένοι από την αγορά ακινήτων.

Πιο συγκεκριμένα, το 37% των ατόμων που ζουν μόνοι πιστεύουν πλέον ότι δεν θα μπορέσουν ποτέ να αγοράσουν σπίτι, σύμφωνα με το euronews.

Αυτό είναι ένα από τα βασικά ευρήματα μιας νέας έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερα από 20.000 άτομα σε 23 χώρες, η οποία διεξήχθη από την εταιρεία ακινήτων RE/MAX και κοινοποιήθηκε αποκλειστικά στο Europe in Motion.

Επιτάχυνση των σχέσεων για ταχύτερη αγορά σπιτιού;

Η σύναψη σχέσης αναδεικνύεται ως μια πρακτική συντόμευση για την αγορά σπιτιού.

Σύμφωνα με το 26% των ερωτηθέντων που σχεδιάζουν να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία, πρόκειται για την τρίτη πιο συχνά αναφερόμενη λύση.

Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο στην Ολλανδία και την Πορτογαλία — και στις δύο χώρες 33% — και ειδικά μεταξύ των μελών της Gen Z σε όλη την Ευρώπη (35%), οι οποίοι φαίνονται λίγο λιγότερο ατομικιστές ή ίσως πιο ρεαλιστές από τους μεγαλύτερους αδελφούς και αδελφές τους της γενιάς των Millennials (25%).

Οι Βρετανοί τείνουν να συγκατοικούν πιο γρήγορα — μετά από μόλις δύο χρόνια και τέσσερις μήνες — το συντομότερο χρονικό διάστημα στην Ευρώπη.

Η Γαλλία βρίσκεται στο αντίθετο άκρο του φάσματος, με μέσο όρο πάνω από τέσσερα χρόνια, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην ήπειρο, ακολουθούμενη από την Ιταλία.

Η Ελλάδα από μεριάς τοποθετείται σε μία μέση θέση με τάση προς τα περισσότερα χρόνια αναμονής για την συγκατοίκηση εντός σχέσης (3.6 χρόνια).

Ποιες άλλες λύσεις εξετάζουν οι Ευρωπαίοι για να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία;

Σε γενικές γραμμές, πολλοί άνθρωποι φαίνεται να επιταχύνουν τη συμβίωση: το 13% των ζευγαριών στην Ευρώπη συγκατοικούν μετά από μόλις έξι μήνες, ενώ το 26% το κάνει μέσα σε ένα χρόνο.

«Η οικονομική προσιτότητα δεν καθορίζει μόνο το πού ζουν οι άνθρωποι, αλλά και με ποιον ζουν», δήλωσε ο Michael Polzler, Διευθύνων Σύμβουλος της RE/MAX Europe. «Ενώ η αύξηση του κόστους στέγασης συνεχίζει να επηρεάζει όλους, όσοι δεν έχουν σύντροφο ή κοινό εισόδημα αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην απόκτηση κατοικίας».

Άλλοι εξετάζουν τη γεωγραφική θέση: το 14% δηλώνει ότι η μετακόμιση σε μια φθηνότερη περιοχή θα μπορούσε να είναι ο τρόπος για να αποκτήσουν ακίνητο, μια στρατηγική που είναι πιο συνηθισμένη στη Γερμανία (20%) και την Τουρκία (23%).

Εκτός από την ερωτική ζωή, το μεγάλο πρόβλημα είναι ο μισθός, ο οποίος αναφέρεται ως το νούμερο ένα εμπόδιο (από το 58% των απαντήσεων), με κορυφές στην Πολωνία (66%) και την Ουγγαρία (67%).

Η Gen Z, που είναι πιο πιθανό να έχει θέσεις εργασίας αρχάριων ή χαμηλού επιπέδου, επηρεάζεται περισσότερο από το θέμα των μισθών όταν πρόκειται για αγορές (62%). Ωστόσο, υπάρχει μια έκπληξη: το θέμα των μισθών αναφέρεται ελαφρώς περισσότερο από τους Baby Boomers (57%) και τη Gen X (56%) παρά από τους Millennials (55%).

Σόλο ζωή: Πού είναι η λιγότερο και η πιο ακριβή στην Ευρώπη;

Οι εργένηδες κατέχουν πολύ λιγότερη ακίνητη περιουσία από τους παντρεμένους. Ενώ το 72% των ατόμων που ζουν σε ζευγάρι είναι ιδιοκτήτες του σπιτιού στο οποίο ζουν, το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 49% μεταξύ των ατόμων που ζουν μόνοι.

Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των χωρών είναι ακόμη πιο έντονες.

Τα ποσοστά ιδιοκτησίας κατοικιών μεταξύ των ατόμων που ζουν μόνοι είναι σημαντικά χαμηλά στην Ελβετία (17%), τη Γερμανία (19%) και τη Μάλτα (15%).

Το εκτιμώμενο κόστος στέγασης για τους Ευρωπαίους που ζουν μόνοι είναι κατά μέσο όρο το 36% του εισοδήματός τους, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών. Η Γερμανία έχει ένα από τα υψηλότερα κόστη — σχεδόν το 42% του εισοδήματος ενός ατόμου που ζει μόνο — ενώ στη γειτονική Τσεχική Δημοκρατία, το κόστος αυξάνεται σε περισσότερο από 45%.

Η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία έχουν κάπως μικρότερο κόστος, καθώς και οι τρεις χώρες έχουν ποσοστό κάτω του 33%, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο είναι στο μέσο όρο της Ευρώπης, με 36%.

Σύμφωνα με την έρευνα, το πιο βολικό μέρος για να ζει κανείς μόνος του στην Ευρώπη είναι η Λιθουανία, όπου λιγότερο από το ένα τέταρτο του μισθού ενός ατόμου πηγαίνει για στέγαση.

Από την άλλη, στην Ελλάδα, το 63% δηλώνει πως δεν έχει την δυνατότητα να αγοράσει ένα σπίτι με μισθός ενός ατόμου. Ωστόσο, από την ίδια ομάδα, το 40% δηλώνει ότι έχει την δυνατότητα να νοικιάσει σπίτι.

Τελευταία νέα από την αγορά κατοικιών: Πού αυξάνονται περισσότερο οι τιμές;

Οι τιμές στην αγορά κατοικιών αυξάνονται και πάλι στο μεγαλύτερο μέρος της ΕΕ το 2025.

Με εξαίρεση τη Φινλανδία (-1,3%), όλα τα κράτη μέλη ανέφεραν υψηλότερες τιμές το δεύτερο τρίμηνο.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Πορτογαλία (+17,2%), τη Βουλγαρία (+15,5%) και την Ουγγαρία (+15,1%).

Το 2023, ακόμη και σε αποπληθωρισμένους ρυθμούς (δηλαδή προσαρμοσμένους στον πληθωρισμό), οι μέσες τιμές των κατοικιών στην ΕΕ είχαν καταρρεύσει (-6,4%).

Αυτό ακολούθησε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια αρκετές φορές για να καταπολεμήσει τον ραγδαία αυξανόμενο πληθωρισμό, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων και σε επακόλουθη πτώση της καταναλωτικής ζήτησης, ενώ το 2024 σημειώθηκε μόλις μια μικρή αύξηση 0,6% στις τιμές των κατοικιών.