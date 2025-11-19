newspaper
Έρωτας στα χρόνια της στεγαστικής κρίσης; Οι Ευρωπαίοι στρέφονται στις σχέσεις για να αποκτήσουν ακίνητα
Διεθνής Οικονομία 19 Νοεμβρίου 2025 | 22:38

Έρωτας στα χρόνια της στεγαστικής κρίσης; Οι Ευρωπαίοι στρέφονται στις σχέσεις για να αποκτήσουν ακίνητα

Μισθός, ερωτική ζωή, γεωγραφία... Για τους ανθρώπους που ζουν μόνοι, ο δρόμος προς την απόκτηση ακινήτου είναι γεμάτος εμπόδια. Ποιοι αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κόστος και ποιες λύσεις επιλέγουν οι Ευρωπαίοι;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Spotlight

Οι τιμές των κατοικιών αυξάνονται και πάλι σε ολόκληρη την ΕΕ και πολλοί νέοι Ευρωπαίοι που ζουν μόνοι τους αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερα εμπόδια στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία.

Μετά από μια σύντομη πτώση το 2023, οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν και πάλι το 2024 και σημείωσαν άνοδο 5,4 % το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Μία από τις κοινωνικές επιπτώσεις είναι ότι οι άνθρωποι που δεν βρίσκονται σε μόνιμη σχέση αισθάνονται όλο και περισσότερο αποκλεισμένοι από την αγορά ακινήτων.

Πιο συγκεκριμένα, το 37% των ατόμων που ζουν μόνοι πιστεύουν πλέον ότι δεν θα μπορέσουν ποτέ να αγοράσουν σπίτι, σύμφωνα με το euronews.

Αυτό είναι ένα από τα βασικά ευρήματα μιας νέας έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερα από 20.000 άτομα σε 23 χώρες, η οποία διεξήχθη από την εταιρεία ακινήτων RE/MAX και κοινοποιήθηκε αποκλειστικά στο Europe in Motion.

Επιτάχυνση των σχέσεων για ταχύτερη αγορά σπιτιού;

Η σύναψη σχέσης αναδεικνύεται ως μια πρακτική συντόμευση για την αγορά σπιτιού.

Σύμφωνα με το 26% των ερωτηθέντων που σχεδιάζουν να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία, πρόκειται για την τρίτη πιο συχνά αναφερόμενη λύση.

Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο στην Ολλανδία και την Πορτογαλία — και στις δύο χώρες 33% — και ειδικά μεταξύ των μελών της Gen Z σε όλη την Ευρώπη (35%), οι οποίοι φαίνονται λίγο λιγότερο ατομικιστές ή ίσως πιο ρεαλιστές από τους μεγαλύτερους αδελφούς και αδελφές τους της γενιάς των Millennials (25%).

Οι Βρετανοί τείνουν να συγκατοικούν πιο γρήγορα — μετά από μόλις δύο χρόνια και τέσσερις μήνες — το συντομότερο χρονικό διάστημα στην Ευρώπη.

Η Γαλλία βρίσκεται στο αντίθετο άκρο του φάσματος, με μέσο όρο πάνω από τέσσερα χρόνια, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην ήπειρο, ακολουθούμενη από την Ιταλία.

Η Ελλάδα από μεριάς τοποθετείται σε μία μέση θέση με τάση προς τα περισσότερα χρόνια αναμονής για την συγκατοίκηση εντός σχέσης (3.6 χρόνια).

Ποιες άλλες λύσεις εξετάζουν οι Ευρωπαίοι για να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία;

Σε γενικές γραμμές, πολλοί άνθρωποι φαίνεται να επιταχύνουν τη συμβίωση: το 13% των ζευγαριών στην Ευρώπη συγκατοικούν μετά από μόλις έξι μήνες, ενώ το 26% το κάνει μέσα σε ένα χρόνο.

«Η οικονομική προσιτότητα δεν καθορίζει μόνο το πού ζουν οι άνθρωποι, αλλά και με ποιον ζουν», δήλωσε ο Michael Polzler, Διευθύνων Σύμβουλος της RE/MAX Europe. «Ενώ η αύξηση του κόστους στέγασης συνεχίζει να επηρεάζει όλους, όσοι δεν έχουν σύντροφο ή κοινό εισόδημα αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην απόκτηση κατοικίας».

Άλλοι εξετάζουν τη γεωγραφική θέση: το 14% δηλώνει ότι η μετακόμιση σε μια φθηνότερη περιοχή θα μπορούσε να είναι ο τρόπος για να αποκτήσουν ακίνητο, μια στρατηγική που είναι πιο συνηθισμένη στη Γερμανία (20%) και την Τουρκία (23%).

Εκτός από την ερωτική ζωή, το μεγάλο πρόβλημα είναι ο μισθός, ο οποίος αναφέρεται ως το νούμερο ένα εμπόδιο (από το 58% των απαντήσεων), με κορυφές στην Πολωνία (66%) και την Ουγγαρία (67%).

Η Gen Z, που είναι πιο πιθανό να έχει θέσεις εργασίας αρχάριων ή χαμηλού επιπέδου, επηρεάζεται περισσότερο από το θέμα των μισθών όταν πρόκειται για αγορές (62%). Ωστόσο, υπάρχει μια έκπληξη: το θέμα των μισθών αναφέρεται ελαφρώς περισσότερο από τους Baby Boomers (57%) και τη Gen X (56%) παρά από τους Millennials (55%).

Σόλο ζωή: Πού είναι η λιγότερο και η πιο ακριβή στην Ευρώπη;

Οι εργένηδες κατέχουν πολύ λιγότερη ακίνητη περιουσία από τους παντρεμένους. Ενώ το 72% των ατόμων που ζουν σε ζευγάρι είναι ιδιοκτήτες του σπιτιού στο οποίο ζουν, το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 49% μεταξύ των ατόμων που ζουν μόνοι.

Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των χωρών είναι ακόμη πιο έντονες.

Τα ποσοστά ιδιοκτησίας κατοικιών μεταξύ των ατόμων που ζουν μόνοι είναι σημαντικά χαμηλά στην Ελβετία (17%), τη Γερμανία (19%) και τη Μάλτα (15%).

Το εκτιμώμενο κόστος στέγασης για τους Ευρωπαίους που ζουν μόνοι είναι κατά μέσο όρο το 36% του εισοδήματός τους, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών. Η Γερμανία έχει ένα από τα υψηλότερα κόστη — σχεδόν το 42% του εισοδήματος ενός ατόμου που ζει μόνο — ενώ στη γειτονική Τσεχική Δημοκρατία, το κόστος αυξάνεται σε περισσότερο από 45%.

Η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία έχουν κάπως μικρότερο κόστος, καθώς και οι τρεις χώρες έχουν ποσοστό κάτω του 33%, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο είναι στο μέσο όρο της Ευρώπης, με 36%.

Σύμφωνα με την έρευνα, το πιο βολικό μέρος για να ζει κανείς μόνος του στην Ευρώπη είναι η Λιθουανία, όπου λιγότερο από το ένα τέταρτο του μισθού ενός ατόμου πηγαίνει για στέγαση.

Από την άλλη, στην Ελλάδα, το 63% δηλώνει πως δεν έχει την δυνατότητα να αγοράσει ένα σπίτι με μισθός ενός ατόμου. Ωστόσο, από την ίδια ομάδα, το 40% δηλώνει ότι έχει την δυνατότητα να νοικιάσει σπίτι.

Τελευταία νέα από την αγορά κατοικιών: Πού αυξάνονται περισσότερο οι τιμές;

Οι τιμές στην αγορά κατοικιών αυξάνονται και πάλι στο μεγαλύτερο μέρος της ΕΕ το 2025.

Με εξαίρεση τη Φινλανδία (-1,3%), όλα τα κράτη μέλη ανέφεραν υψηλότερες τιμές το δεύτερο τρίμηνο.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Πορτογαλία (+17,2%), τη Βουλγαρία (+15,5%) και την Ουγγαρία (+15,1%).

Το 2023, ακόμη και σε αποπληθωρισμένους ρυθμούς (δηλαδή προσαρμοσμένους στον πληθωρισμό), οι μέσες τιμές των κατοικιών στην ΕΕ είχαν καταρρεύσει (-6,4%).

Αυτό ακολούθησε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια αρκετές φορές για να καταπολεμήσει τον ραγδαία αυξανόμενο πληθωρισμό, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων και σε επακόλουθη πτώση της καταναλωτικής ζήτησης, ενώ το 2024 σημειώθηκε μόλις μια μικρή αύξηση 0,6% στις τιμές των κατοικιών.

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Οι νέες επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας

Υδρογονάνθρακες: Οι νέες επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας

Stream newspaper
Baby Boomers: Το «οικονομικό θαύμα» των 75αρηδων – Πώς έγινε η γενιά με το «μεγαλύτερο» πορτοφόλι
Baby Boomers 19.11.25

Το «οικονομικό θαύμα» των 75αρηδων - Πώς έγινε η γενιά με το «μεγαλύτερο» πορτοφόλι

Γιατί οι σημερινές γενιές δεν μπορούν να ελπίζουν στο «οικονομικό θαύμα» που βίωσαν οι Baby Boomers. Η κατανομή του πλούτου και οι προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι νέοι.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Διχασμένη η Fed για τα επιτόκια – Οι διαφωνίες για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου
ΗΠΑ 19.11.25

Διχασμένη η Fed για τα επιτόκια – Οι διαφωνίες για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου

H διαφωνία φάνηκε και στην απόφαση, καθώς ο Στίβεν Μίραν ψήφισε τη μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης και ο Τζέφρει Σμίτ, ήταν υπέρ το να διατηρηθούν αμετάβλητα τα επιτόκια

Σύνταξη
Στον Λευκό Οίκο ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας – Τα ντιλ μεταξύ Σαλμάν και Τραμπ
ΗΠΑ 18.11.25

Στον Λευκό Οίκο ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας – Τα ντιλ μεταξύ Σαλμάν και Τραμπ

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών αναμένεται να προωθήσουν τις σχέσεις ασφάλειας, την πολιτική πυρηνικής συνεργασίας και τις επιχειρηματικές συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων των ΗΠΑ με το βασίλειο

Σύνταξη
Τουρκία: Η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία δεν σταμάτησε λόγω αμερικανικού LNG
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Τουρκία δεν σταμάτησε λόγω αμερικανικού LNG

Η Τουρκία διέψευσε τα δημοσιεύματα που την φέρουν να σταματά τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Διευκρίνισε πως εισάγει φυσικό αέριο και LNG από πολλές χώρες για μείωση του ρίσκου

Σύνταξη
Κίνδυνος εν όψει για τους Ευρωπαίους: Από τη ρωσική αποδέσμευση, στην αμερικανική εξάρτηση;
Μπρος γκρεμός και... 18.11.25

Κίνδυνος εν όψει για τους Ευρωπαίους: Από τη ρωσική αποδέσμευση, στην αμερικανική εξάρτηση;

Ένα βασικό ερώτημα για τους Ευρωπαίους είναι πως θα ισορροπήσουν τη συνέχιση προμηθειών ενέργειας από έναν σημερινό εχθρό με τη μελλοντική προμήθεια από έναν ολοένα και πιο ασταθή σύμμαχο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα χρήματα για τις κοινωνικές παροχές – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα χρήματα για τις κοινωνικές παροχές – Η κατάσταση στην Ελλάδα

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ οι δαπάνες για τις κοινωνικές παροχές διαφέρουν σημαντικά και παρουσιάζουν αποκλίσεις στην αύξησή τους

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το αφεντικό της Google προειδοποιεί ότι καμιά εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη αν σκάσει η φούσκα της AI
Ηχηρή προειδοποίηση 18.11.25

Καμιά εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη αν σκάσει η φούσκα της AI προειδοποιεί το αφεντικό της Google

Ο Σούνταρ Πιτσάι, επιικεφαλής της μητρικής εταιρείας της Google, μίλησε για την κατάσταση στην αγορά της AI - Η προειδοποίησή του έρχεται μετά από αντίστοιχα σχόλια του Τζέιμι Ντάιμον της JP Morgan

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κοινωνική πρόνοια: Ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, ώστε να μην πάμε πίσω
Δρόμος προόδου 18.11.25

Ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, ώστε να μην πάμε πίσω

Σε ένα κόσμο που κυριεύεται από τον ακροδεξιό λαϊκισμό, η κυβέρνηση της Ισπανίας αποδεικνύει ότι η πρόνοια και το κοινωνικό κράτος είναι το καλύτερο εμβόλιο ενάντια στην αντιδραστική πολιτική

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ευρώπη: Είναι η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης η μόνο λύση;
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Είναι η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης η μόνο λύση για τις ευρωπαϊκές χώρες;

Καθώς η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τη γήρανση του πληθυσμού και την δημοσιονομική πίεση, το ζήτημα των συντάξεων μετατρέπεται σε μία από τις πιο κρίσιμες –και πολιτικά ευαίσθητες– προκλήσεις της δεκαετίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τέσσερα μηνύματα από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν – Οι δύο δείκτες που φέρνουν ανάπτυξη
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17.11.25

Τέσσερα μηνύματα από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν – Οι δύο δείκτες που φέρνουν ανάπτυξη

Οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν για το 2025 δείχνουν ότι η ανάπτυξη κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025 υπερέβη τις προσδοκίες

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Το 62% των πολιτών της Γερμανίας φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας
Δημοσκόπηση 16.11.25

Το 62% των Γερμανών φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας

Τεράστιο πλήγμα για χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας, που αποτελούν έναν σημαντικό οικονομικό μοχλό, υποστηρίζοντας αμέτρητες μικρές επιχειρήσεις, τεχνίτες και πωλητές

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ζελένσκι: Μόνο αν η αμερικανική ηγεσία παραμείνει αποτελεσματική και ισχυρή θα σταματήσει ο πόλεμος
Απάντηση στο σχέδιο 19.11.25

Μόνο αν η αμερικανική ηγεσία παραμείνει αποτελεσματική και ισχυρή θα σταματήσει ο πόλεμος λέει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έδωσε μια έμμεση απάντηση από την Κωνσταντινούπολη όπου βρίσκεται σε σχέση με το σχέδιο Ειρήνης 28 σημείων για την Ουκρανίας που κατάρτισαν ΗΠΑ και Ρωσία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αχαΐα: Αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα ο 25χρονος θείος του 4χρονου – «Μακάρι να είχα σκοτωθεί εγώ»
Ελλάδα 19.11.25

Αχαΐα: Αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα ο 25χρονος θείος του 4χρονου – «Μακάρι να είχα σκοτωθεί εγώ»

«Είμαι συγκλονισμένος τις τελευταίες ημέρες, μακάρι να είχα σκοτωθεί εγώ. Δεν μπορώ να αντέξω άλλο και θέλω να πω την αλήθεια» είπε ο 25χρονος κατά την ομολογία του ότι το παιδί σκοτώθηκε στο τροχαίο που είχαν με τη «γουρούνα»

Σύνταξη
«Η UEFA στηρίζει τον Λανουά και την ΕΠΟ»
Ποδόσφαιρο 19.11.25

«Η UEFA στηρίζει τον Λανουά και την ΕΠΟ»

Το τμήμα επικοινωνίας της UEFA πήρε θέση με αφορμή την επίσκεψη της ΑΕΚ και τονίζει ότι η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία στηρίζει τον Λανουά, την ΚΕΔ και την ΕΠΟ

Σύνταξη
Τι αναφέρει το αμερικανορωσικό σχέδιο – Η Ρωσία είναι έτοιμη για διευθέτηση του Ουκρανικού λέει ο Πεσκόφ
Πρώτες διαρροές 19.11.25 Upd: 00:06

Τι αναφέρει το αμερικανορωσικό σχέδιο – Η Ρωσία είναι έτοιμη για διευθέτηση του Ουκρανικού λέει ο Πεσκόφ

O εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη για ειρήνη στην Ουκρανία, την ώρα που διέρρευσαν οι πρώτες αποκαλύψεις του σχεδίου που καταρτίστηκε ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μετά τους βιασμούς, τα καρτέλ: Ο πρίγκιπας της Νορβηγίας στις πιο διαβόητες συμμορίες ναρκωτικών της Ευρώπης; – «Λευκές γραμμές, μαύρο πρόβατο»
Νέο βιβλίο 19.11.25

Μετά τους βιασμούς, τα καρτέλ: Ο πρίγκιπας της Νορβηγίας στις πιο διαβόητες συμμορίες ναρκωτικών της Ευρώπης; – «Λευκές γραμμές, μαύρο πρόβατο»

Ένα βιβλίο πυρπολεί τα θεμέλια του Παλατιού της Νορβηγίας με τον Μάριους Μποργκ Χόιμπι, τον θετό γιο του μελλοντικού βασιλιά Χάακον, να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας εξωφρενικά εγκληματικής καταιγίδας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Βουλή φωταγωγήθηκε για την παγκόσμια ημέρα ενάντια στην παιδική κακοποίηση
Σημαντικό μήνυμα 19.11.25

Η Βουλή φωταγωγήθηκε για την παγκόσμια ημέρα ενάντια στην παιδική κακοποίηση

Η φωταγώγηση της Βουλής εντάσσεται στην εκστρατεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «ΕΛΙΖΑ», που έχει ως στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση και την αναγνώριση περιστατικών παιδικής κακοποίησης

Σύνταξη
Αρναούτογλου: Σοβαρός κίνδυνος για πλημμύρες σε περιοχές της ΒΔ Ελλάδας – Μεγάλα ύψη βροχής για πολλές ημέρες
Ελλάδα 19.11.25

Αρναούτογλου: Σοβαρός κίνδυνος για πλημμύρες σε περιοχές της ΒΔ Ελλάδας – Μεγάλα ύψη βροχής για πολλές ημέρες

Ο γνωστός μετεωρολόγος προτείνει την προληπτική μετάβαση του μηχανισμού της Πολιτικής Προστασίας σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού στη βορειοδυτική Ελλάδα

Σύνταξη
Baby Boomers: Το «οικονομικό θαύμα» των 75αρηδων – Πώς έγινε η γενιά με το «μεγαλύτερο» πορτοφόλι
Baby Boomers 19.11.25

Το «οικονομικό θαύμα» των 75αρηδων - Πώς έγινε η γενιά με το «μεγαλύτερο» πορτοφόλι

Γιατί οι σημερινές γενιές δεν μπορούν να ελπίζουν στο «οικονομικό θαύμα» που βίωσαν οι Baby Boomers. Η κατανομή του πλούτου και οι προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι νέοι.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Διχασμένη η Fed για τα επιτόκια – Οι διαφωνίες για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου
ΗΠΑ 19.11.25

Διχασμένη η Fed για τα επιτόκια – Οι διαφωνίες για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου

H διαφωνία φάνηκε και στην απόφαση, καθώς ο Στίβεν Μίραν ψήφισε τη μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης και ο Τζέφρει Σμίτ, ήταν υπέρ το να διατηρηθούν αμετάβλητα τα επιτόκια

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης: Έσοδα-ρεκόρ αλλά πρώτη ζημιά μετά την πανδημία και πριν από την πώληση
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Ατλέτικο Μαδρίτης: Έσοδα-ρεκόρ αλλά πρώτη ζημιά μετά την πανδημία και πριν από την πώληση

Μπορεί η Ατλέτικο Μαδρίτης το 2025 να είχε έσοδα-ρεκόρ πάνω από 400 εκατ. ευρώ, όμως είχε ζημιά 6 εκατ. όπως και εκτόξευση του κόστους του ρόστερ. Νέος στόχος τα 475 εκατ. ευρώ σε έσοδα.

Βάιος Μπαλάφας
Το κρυολόγημα ως ζήτημα ζωής και θανάτου — Τελικά, ήταν drama queen η Τζέιν Όστεν;
The Good Life 19.11.25

Το κρυολόγημα ως ζήτημα ζωής και θανάτου — Τελικά, ήταν drama queen η Τζέιν Όστεν;

Στην εποχή της Όστεν, ένα κρυολόγημα μπορούσε πράγματι να γίνει πολύ επικίνδυνο. Οι «δραματικές» αρρώστιες στα έργα της δεν είναι υπερβολή, αλλά πιστή καταγραφή ενός κόσμου εύθραυστης υγείας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΚΚΕ: Το επικίνδυνο ευρωενωσιακό πλαίσιο θεωρεί «στρατηγικό εταίρο» την Τουρκία
Δήλωση Παπαδάκη 19.11.25

ΚΚΕ: Το επικίνδυνο ευρωενωσιακό πλαίσιο θεωρεί «στρατηγικό εταίρο» την Τουρκία

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης, τόνισε ότι «κάθε μέρα που περνάει οι πολεμικοί εξοπλισμοί εκτινάσσονται, βαθαίνει η εμπλοκή και οι ανταγωνισμοί της ΕΕ με Ρωσία, Κίνα, αλλά και με τις ΗΠΑ»

Σύνταξη
Τι πρέπει να προσέξουμε όταν σκάσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης
«Όταν» 19.11.25

Τι πρέπει να προσέξουμε όταν σκάσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης

H τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζεται ως μαγική λύση σε όλα τα προβλήματα της ανθρωπότητας, όμως δεν υπάρχει εύκολος τρόπος ώστε να μπει στην καθημερινότητά μας δημιουργώντας κέρδος στις εταιρείες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πόλεμος ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη: Καταγγελίες για φασιστική συμπεριφορά και «κουτσαβακισμούς», απειλές για μηνύσεις
Στην εξεταστική 19.11.25

Πόλεμος ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη: Καταγγελίες για φασιστική συμπεριφορά και «κουτσαβακισμούς», απειλές για μηνύσεις

Εκρηκτική η σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να καταγγέλλει τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη για φασιστική συμπεριφορά. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Κορυδαλλός: Σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε κρατούμενο από τη φυλακή για να του φτιάξει το αυτοκίνητο
Ελλάδα 19.11.25

Κορυδαλλός: Σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε κρατούμενο από τη φυλακή για να του φτιάξει το αυτοκίνητο

Ο συγκεκριμένος κρατούμενος έχει κατηγορηθεί για δύο δολοφονίες ηλικιωμένων σε περιοχή της νοτίου Ελλάδας - Ο σωφρονιστικός υπάλληλος τον έβγαλε από τη φυλακή χωρίς να ενημερώσει κανέναν

Σύνταξη
