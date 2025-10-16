magazin
16.10.2025
Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα - Οι πιο ευάλωτες περιοχές
Είναι η συγκατοίκηση και η από κοινού ανατροφή παιδιών με φίλους το μέλλον της οικογενειακής ευτυχίας;
16 Οκτωβρίου 2025

Σε μια εποχή που οι παραδοσιακές οικογενειακές δομές δοκιμάζονται από οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, όλο και περισσότεροι ενήλικες εξερευνούν συνεργασίες με φίλους ως ένα εναλλακτικό μοντέλο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σε έναν κόσμο όπου τα ποσοστά διαζυγίων κυμαίνονται γύρω στο 50%, τα έξοδα φροντίδας των παιδιών συνεχίζουν να αυξάνονται και η παραδοσιακή πυρηνική οικογένεια συχνά αγωνίζεται να ισορροπήσει την επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή, εναλλακτικές προσεγγίσεις της οικογενειακής ζωής αναδύονται σιωπηλά.

Σύμφωνα με το The Cut, μία συναρπαστική τάση που κερδίζει την προσοχή είναι η ιδέα των φίλων που ενώνουν τις δυνάμεις τους για να μεγαλώσουν από κοινού τα παιδιά τους και να μοιραστούν ένα νοικοκυριό — μια σύγχρονη προσέγγιση της φιλίας, της οικογένειας και της οικονομικής

Η άνοδος των νοικοκυριών που βασίζονται στη φιλία

Για δεκαετίες, η κοινωνία θεωρούσε ότι η «ιδανική» οικογενειακή δομή είναι μια ρομαντική σχέση, συχνά με έναν κύριο οικογενειάρχη και έναν κύριο φροντιστή. Ωστόσο, καθώς οι οικονομικές πιέσεις αυξάνονται και η ζήτηση για ευέλικτη ανατροφή των παιδιών μεγαλώνει, ορισμένοι άνθρωποι εξερευνούν δημιουργικές λύσεις: αγοράζουν ένα σπίτι με έναν φίλο και μοιράζονται τις ευθύνες της ανατροφής των παιδιών.

Αυτή η ρύθμιση δεν έχει να κάνει με ρομαντισμό ή γάμο — έχει να κάνει με συνεργασία, εμπιστοσύνη και πρακτικότητα.

Πρόσφατες ιστορίες έχουν αναδείξει νοικοκυριά όπου φίλοι συγκεντρώνουν πόρους για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ανατροφής των παιδιών, της πληρωμής των ενυπόθηκων δανείων και της διαχείρισης των καθημερινών εργασιών.

Αυτές οι ρυθμίσεις παραμένουν σπάνιες, αλλά αποκαλύπτουν ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για εναλλακτικές λύσεις στο παραδοσιακό οικογενειακό μοντέλο, ειδικά μεταξύ των γυναικών που θέλουν τόσο ανεξαρτησία όσο και υποστήριξη.

Μοιράζοντας το βάρος με φίλους: κατανομή των εργασιών στα σύγχρονα νοικοκυριά

Ένα από τα πιο συναρπαστικά χαρακτηριστικά των νοικοκυριών που βασίζονται στη φιλία είναι ο τρόπος κατανομής των εργασιών.

Στους παραδοσιακούς γάμους, ακόμη και στον 21ο αιώνα, οι προσδοκίες για τα φύλα μπορούν να δημιουργήσουν ένταση: οι γυναίκες συχνά αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των οικιακών εργασιών, ανεξάρτητα από το αν είναι οι κύριες πηγές εισοδήματος. Η συν-ανατροφή των παιδιών με βάση τη φιλία μπορεί να παρακάμψει πολλές από αυτές τις δυναμικές.

Σε αυτές τις ρυθμίσεις, οι ευθύνες συχνά κατανέμονται με βάση τις δεξιότητες, τις προτιμήσεις και τα προγράμματα και όχι με βάση τους ξεπερασμένους ρόλους των φύλων. Ένας ενήλικας μπορεί να αναλάβει τα πρωινά και τη μεταφορά των παιδιών στο σχολείο, ενώ ο άλλος να αναλάβει τα γεύματα ή τα μαθήματα.

Ο στόχος είναι η δικαιοσύνη και η αποτελεσματικότητα, επιτρέποντας σε όλους να διατηρήσουν την επαγγελματική και προσωπική τους ζωή χωρίς τις διαμάχες εξουσίας που μπορεί να προκύψουν σε ρομαντικές σχέσεις.

Επανεξέταση των οικονομικών προτεραιοτήτων

Οι οικονομικές εκτιμήσεις είναι κεντρικής σημασίας για κάθε κοινό νοικοκυριό, αλλά η προσέγγιση συχνά διαφέρει από τον παραδοσιακό γάμο.

Οι συν-γονείς μπορεί να μην δίνουν προτεραιότητα στη μεγιστοποίηση των αποδόσεων των επενδύσεων ή στην αυστηρή λογιστική, αλλά να επικεντρώνονται στην ποιότητα ζωής, την ηρεμία και την αμοιβαία υποστήριξη.

Η στέγαση, η φροντίδα των παιδιών και τα καθημερινά έξοδα μοιράζονται ρεαλιστικά, αλλά η έμφαση δίνεται λιγότερο στο μακροπρόθεσμο οικονομικό κέρδος και περισσότερο στη δημιουργία ενός σταθερού, ευνοϊκού περιβάλλοντος για τα παιδιά.

Αυτή η νοοτροπία αμφισβητεί την παραδοσιακή αντίληψη ότι οι αποφάσεις των ενηλίκων πρέπει να αξιολογούνται με βάση τα «αιώνια» αποτελέσματα.

Σε αντίθεση με τον γάμο, όπου οι οικονομικές εμπλοκές και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μπορούν να περιπλέξουν τη ζωή, η συν-ανατροφή των παιδιών με βάση τη φιλία προσφέρει ευελιξία: αν οι συνθήκες αλλάξουν, η συμφωνία μπορεί να προσαρμοστεί ή να διαλυθεί χωρίς καταστροφικές συνέπειες.

Τα συναισθηματικά οφέλη

Η συμβίωση με έναν έμπιστο φίλο μπορεί επίσης να μειώσει το άγχος με τρόπους που οι παραδοσιακές σχέσεις δεν μπορούν πάντα.

Χωρίς τις ρομαντικές πιέσεις του έρωτα, της έλξης ή της οικειότητας, η προσοχή μπορεί να παραμείνει αποκλειστικά στην πρακτική υποστήριξη, τη συναισθηματική συντροφικότητα και την ευημερία των παιδιών. Μπορεί να προκύψουν συγκρούσεις, αλλά συχνά αφορούν θέματα οργάνωσης και όχι ανασφάλειες στη σχέση.

Και τα παιδιά επωφελούνται από αυτές τις ρυθμίσεις.

Μεγαλώνοντας σε ένα νοικοκυριό με πολλούς φροντιστές, μαθαίνουν την προσαρμοστικότητα, τη συνεργασία και την ενσυναίσθηση. Τα αδέλφια και οι «συγκάτοικοι» μπορεί να τσακώνονται, αλλά μαθαίνουν επίσης να συνυπάρχουν με διαφορετικές προσωπικότητες, να μοιράζονται ευθύνες και να δημιουργούν δεσμούς που εκτείνονται πέρα από την πυρηνική οικογένεια.

Οι κίνδυνοι και οι ανταμοιβές απ’ την ζωή με φίλους

Φυσικά, η συνιδιοκτησία ενός σπιτιού και η κατανομή των γονικών καθηκόντων με έναν φίλο δεν είναι χωρίς κινδύνους. Αλλαγές στην εργασία, μετακομίσεις ή νέοι ρομαντικοί σύντροφοι μπορεί να απαιτήσουν επαναδιαπραγμάτευση.

Ωστόσο, πολλοί θεωρούν αυτές τις προκλήσεις διαχειρίσιμες σε σύγκριση με το πιθανό άγχος ενός διαζυγίου ή μιας άνισης σχέσης. Η ευελιξία της ρύθμισης — σε συνδυασμό με μια βάση εμπιστοσύνης και φιλίας — μπορεί να κάνει αυτούς τους κινδύνους να αξίζουν τον κόπο.

Η συναισθηματική ανταμοιβή μπορεί να είναι σημαντική. Οι φίλοι που μοιράζονται την ανατροφή των παιδιών συχνά περιγράφουν ένα βαθύτερο αίσθημα σεβασμού και εκτίμησης ο ένας για τον άλλον. Το να βλέπεις έναν φίλο να αναλαμβάνει διαφορετικούς ρόλους — γονέα, επαγγελματία, μέντορα — μπορεί να ενισχύσει την αξία των μακροχρόνιων, μη ρομαντικών δεσμών.

Μια ματιά στο μέλλον της γονικής μέριμνας

Αν και εξακολουθούν να είναι ασυνήθιστα, τα νοικοκυριά που βασίζονται σε φιλίες υποδηλώνουν μια ευρύτερη πολιτισμική αλλαγή: την αναγνώριση ότι οι οικογένειες δεν χρειάζεται να ταιριάζουν σε ένα μόνο πρότυπο για να είναι επιτυχημένες.

Ο γάμος δεν είναι πλέον ο μόνος δρόμος προς την οικογενειακή σταθερότητα, και η φιλία αναδύεται ως ένα νόμιμο πλαίσιο για τη συνεργατική διαβίωση.

Αυτές οι ρυθμίσεις υπογραμμίζουν επίσης τη διασταύρωση της οικονομίας, του φύλου και της ανατροφής των παιδιών.

Το αυξανόμενο κόστος στέγασης, η ακριβή φροντίδα των παιδιών και η άνιση κατανομή των οικιακών εργασιών ωθούν τους ενήλικες να εξερευνήσουν εναλλακτικές λύσεις.

Καθώς οι άνθρωποι αναζητούν πιο ισορροπημένες, υποστηρικτικές και ευέλικτες συνθήκες διαβίωσης, η συν-ανατροφή των παιδιών από φίλους μπορεί να γίνει λιγότερο ασυνήθιστη και περισσότερο ένα πρότυπο για τη σύγχρονη οικογενειακή ζωή.

