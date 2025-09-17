newspaper
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
17.09.2025 | 09:19
Αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας σε Έβρο και Αιγαίο
Gen Z και millennials βάζουν στον «πάγο» τον γάμο και την οικογένεια λόγω του αυξημένου κόστους ζωής
Κόσμος 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:00

Gen Z και millennials βάζουν στον «πάγο» τον γάμο και την οικογένεια λόγω του αυξημένου κόστους ζωής

Διαφορετικές είναι οι οικονομικές επιλογές της Gen Z και των millennials, σε σχέση με άλλες γενιές, καθώς αποφασίζουν να καθυστερήσουν μεγάλα «βήματα» όπως ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
A
A
Spotlight

Λόγω του αυξανόμενου κόστους στέγασης και των στάσιμων μισθών που δεν συμβαδίζουν με τον πληθωρισμό, η Gen Z και οι millennials αναβάλλουν σημαντικές αποφάσεις της ζωής τους, όπως η αγορά σπιτιού ή η απόκτηση παιδιών.

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι συγκεκριμένες αποφάσεις λαμβάνονται για να απολαύσουν τη ζωή τους στο παρόν, ταξιδεύοντας ή πραγματοποιώντας μεγάλες αγορές.

Πώς επηρεάζονται οι οικονομικές αποφάσεις της Gen Z και των millennials

Μια νέα έκθεση της Capgemini που κοινοποιήθηκε αποκλειστικά στο Fortune δείχνει ότι, παρόλο που σχεδόν το 70% των ενηλίκων κάτω των 40 ετών θεωρούν την ασφάλιση ζωής απαραίτητη για ένα υγιές οικονομικό μέλλον, οι επιλογές που τους δίνονται δεν συνάδουν επί του παρόντος με τις οικονομικές τους προτεραιότητες, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις να την αποφεύγουν εντελώς.

«Παντρεύονται αργότερα, κάνουν παιδιά αργότερα, δεν λαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις όπως η αγορά σπιτιού ή κάτι παρόμοιο».

Η Σαμάνθα Τσόου, παγκόσμια επικεφαλής στον τομέα της ασφάλειας ζωής, των συντάξεων και των παροχών στην εταιρεία πληροφορικής και συμβουλευτικών υπηρεσιών Capgemini, δήλωσε στο Fortune ότι η Γενιά Z και οι millennials θα αποκτήσουν ασφάλεια ζωής αν είναι πολύ φθηνή ή δωρεάν. Αλλά η σκέψη ότι πρέπει να πληρώσουν για αυτήν, ενώ δεν έχουν ακόμα την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν σπίτι, δεν έχει νόημα για αυτούς.

Gen Z και millennials δίνουν βάρος σε άλλες προτεραιότητες.

«Παντρεύονται αργότερα, κάνουν παιδιά αργότερα, δεν λαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις όπως η αγορά σπιτιού ή κάτι παρόμοιο», είπε. «Τείνουν είτε να αποταμιεύουν περισσότερα, είτε να ανοίγουν δικούς τους επενδυτικούς λογαριασμούς και να αποταμιεύουν τα επιπλέον χρήματα».

Η μελέτη, η οποία διεξήχθη από κοινού με τη LIMRA, βασίστηκε σε μια έρευνα σε περισσότερα από 6.100 άτομα ηλικίας 18-39 ετών σε 18 αγορές, 200 ανώτερα στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και μακροοικονομικές προβλέψεις που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την Oxford Economics. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 63% αυτών των καταναλωτών δεν έχει άμεσα σχέδια γάμου και το 84% των ανύπαντρων και των παντρεμένων δεν έχει άμεσα σχέδια να αποκτήσει παιδί.

Τι επιθυμούν οι νεότερες γενιές

Μια παραδοσιακή ασφάλεια ζωής είναι ουσιαστικά μια χρηματοοικονομική σύμβαση μεταξύ ενός ατόμου και μιας ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να καταβάλλει τακτικές πληρωμές (ασφάλιστρα). Σε αντάλλαγμα, ο ασφαλιστής δεσμεύεται να καταβάλει ένα χρηματικό ποσό (γνωστό και ως «παροχές θανάτου») στους δικαιούχους που ορίζει ο χρήστης, όταν ο ασφαλισμένος πεθάνει. Συνήθως, αυτά τα χρήματα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη εξόδων όπως τα έξοδα κηδείας, τα χρέη, τα έξοδα διαβίωσης ή ακόμη και τα έξοδα εκπαίδευσης ή υποθήκης.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες πρόσθετες παροχές στις ασφαλιστικές συμβάσεις ζωής, οι οποίες ονομάζονται «παροχές κατά τη διάρκεια της ζωής» και τις οποίες ο ασφαλισμένος μπορεί να χρησιμοποιήσει όσο είναι ακόμα ζωντανός. Ένα από τα οφέλη κατά τη διάρκεια της ζωής περιλαμβάνει επιταχυνόμενα οφέλη θανάτου, για παράδειγμα, εάν ο ασφαλισμένος διαγνωστεί με ανίατη ασθένεια. Ωστόσο, άλλα οφέλη, όπως η πρόσβαση σε μετρητά, επιτρέπουν στον ασφαλισμένο να δανειστεί ή να κάνει ανάληψη από το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του κατά τη διάρκεια της ζωής του. Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στον ασφαλισμένο να πραγματοποιήσει σημαντικές αγορές, όπως η αγορά ενός σπιτιού. Ακόμη και η Τσόου είπε ότι χρησιμοποίησε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής της για να αγοράσει το πρώτο της σπίτι.

Πολλοί από τους νεότερους δεν συνειδητοποιούν ή δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά τα οφέλη είναι διαθέσιμα για αυτούς.

«Αγόρασα την πρώτη μου ασφάλεια ζωής σε ηλικία 21 ετών. Πλήρωσα σχεδόν μετρητά για το πρώτο μου σπίτι», είπε. «Απλά το έβγαλα από την αξία μετρητών. Αλλά κανείς δεν το εξηγεί αυτό στους ανθρώπους».

Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα: Πολλοί από τους νεότερους δεν συνειδητοποιούν ή δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά τα οφέλη είναι διαθέσιμα για αυτούς.

«Μας δίνετε τόσα χρήματα για αυτό το χρονικό διάστημα, και αυτά θα δημιουργήσουν χρηματική αξία. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα περίπλοκο», είπε ο Τσόου. «Αλλά το πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, πότε μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, για τι μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, τι συμβαίνει όταν κάνετε αυτά τα πράγματα σε σχέση με κάτι άλλο, πώς επηρεάζει το μέλλον, αυτό είναι το μέρος που γίνεται υπερβολικά περίπλοκο».

Οι νεότερες γενιές αντιμετωπίζουν δυσκολία να κατανοήσουν τι τους προσφέρουν τα πακέτα των ασφαλίσεων.

Ενώ ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν παροχές κατά τη διάρκεια της ζωής, 1 στους 4 καταναλωτές εξακολουθεί να απορρίπτει την ασφάλιση ζωής επειδή η διαδικασία είναι πολύ συγκεχυμένη και η περίπλοκη ορολογία καθιστά τις πολιτικές δύσκολο να κατανοηθούν και να χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με τη μελέτη της Capgemini.

Απαραίτητες οι αλλαγές στις ασφάλειες

Χάρη στο «Great Wealth Transfer» ύψους 124 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, οι millennials και η Gen Z αναμένουν μια μέση κληρονομιά 106.000 δολαρίων ανά άτομο. Αυτό καθιστά την ασφάλεια ζωής έναν «σημαντικό προορισμό» για αυτά τα κεφάλαια, σύμφωνα με την Capgemini. Από τους ερωτηθέντες, το 40% κατέταξε την ασφάλεια ζωής και τις συντάξεις ως τον τρίτο πιο σημαντικό προορισμό για την κληρονομιά τους, μετά τις μετοχές και τις αποταμιεύσεις σε μετρητά.

«Δεν σας ενημερώνουμε τη στιγμή που επιλέγετε τις παροχές σας».

Σύμφωνα με το Fortune, για να προετοιμαστεί για γενιές με διαφορετική προσέγγιση στις αποταμιεύσεις, τις επενδύσεις και τα οικονομικά, ο κλάδος της ασφάλειας ζωής πρέπει να αλλάξει, δήλωσε ο Τσόου, η οποία εργάστηκε στον κλάδο των ασφαλειών για περισσότερα από 25 χρόνια.

«Σας απογοητεύσαμε 1.000 φορές», δήλωσε ο Τσόου για τον ασφαλιστικό κλάδο. «Δεν σας ενημερώνουμε τη στιγμή που επιλέγετε τις παροχές σας».

Ο Τσόου υποστηρίζει επίσης ότι η ασφάλεια ζωής πρέπει να γίνει ένα πιο ευέλικτο χρηματοοικονομικό προϊόν, όπως οι αποταμιεύσεις ή οι επενδύσεις.

«Πρέπει να είναι ένα χρηματοοικονομικό προϊόν. Πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας, αγοράς σπιτιού, πληρωμής των σπουδών των παιδιών σας στο μέλλον. Πρέπει να είναι ένα ευέλικτο προϊόν τύπου «όλα σε ένα», που εξελίσσεται μαζί με τη ζωή σας».

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Το ελληνικό παράδοξο: Υψηλό κόστος εργασίας, χαμηλή παραγωγικότητα

Το ελληνικό παράδοξο: Υψηλό κόστος εργασίας, χαμηλή παραγωγικότητα

Federal Reserve: Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή»

Federal Reserve: Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή»

Ουκρανία: Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την αποστολή όπλων που χρηματοδοτούνται από τους συμμάχους
Με χρηματοδότηση των συμμάχων 17.09.25

Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την αποστολή όπλων στην Ουκρανία - «Είναι αυτά που ζητούσαν»

Οι ΗΠΑ επαναλαμβάνουν την αποστολή όπλων στην Ουκρανία στο πλαίσιο μίας νέας συμφωνίας που προβλέπει τη χρηματοδότηση τους μέσω κεφαλαίων των χωρών του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Τραμπ: Φωτογραφία του με τον Έπσταϊν στο κάστρο του Γουίνδσορ – Η έκπληξη… στην υποδοχή του
Τέσσερις συλλήψεις 17.09.25

Έκπληξη... στην υποδοχή του Τραμπ στη Βρετανία - Η φωτογραφία του με τον Έπσταϊν στο κάστρο του Γουίνδσορ

Οι αρχές συνέλαβαν τέσσερα άτομα που πρόβαλαν με προτζέκτορα τη φωτογραφία του του Τραμπ στο κάστρο του Γουίνδσορ με τον καταδικασμένο για μαστροπεία Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Βρέχει βόμβες – Χιλιάδες εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας, κανένα ασφαλές σημείο στη Λωρίδα
Το Ισραήλ κλιμακώνει 17.09.25 Upd: 10:05

Βρέχει βόμβες - Χιλιάδες εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας, κανένα ασφαλές σημείο στη Λωρίδα

Το Ισραήλ κλιμακώνει την επίθεσή του, εκτοπίζοντας χιλιάδες Παλαιστίνιους - Τουλάχιστον 101 νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Περού: Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές που είχαν κλείσει το δρόμο προς Μάτσου Πίτσου
Κόσμος 17.09.25

Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές που είχαν κλείσει το δρόμο προς Μάτσου Πίτσου - Απομακρύνθηκαν 1.400 τουρίστες

Τα σιδηροδρομικά δρομολόγια προς το Μάτσου Πίτσου, στο Περού, ανεστάλησαν τη Δευτέρα, καθώς διαδηλωτές είχαν αποκλείσει τις σιδηροτροχιές - Από την περιοχή απομακρύνθηκαν 1.400 τουρίστες

Σύνταξη
Τραμπ: Οι αλλαγές που έχει επιφέρει στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ – Το CNN κάνει τη σύγκριση με τον Ρίγκαν
Μία ομοιότητα 17.09.25

Οι αλλαγές που έχει επιφέρει ο Τραμπ στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ - Το CNN κάνει τη σύγκριση με τον Ρίγκαν

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται τη Βρετανία, όπως είχε κάνει και ο Ρόναλντ Ρίγκαν το 1982 - Το CNN γράφει για τα επικίνδυνα σενάρια που προκύπτουν από τη στάση του απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ – Τσάρλι Κερκ: Αποσύρθηκε έγγραφο για τη βία της ακροδεξιάς από τον ιστότοπο του υπ. Δικαιοσύνης
Ο λόγος 17.09.25

Τυχαίο; Αποσύρθηκε έγγραφο για τη βία της ακροδεξιάς από τον ιστότοπο του αμερικανικού υπ. Δικαιοσύνης

Το έγγραφο αυτό, υπογράμμιζε ότι «εξτρεμιστές της ακροδεξιάς έχουν διαπράξει πολύ περισσότερες δολοφονίες με ιδεολογικά κίνητρα απ’ ό,τι εξτρεμιστές της άκρας αριστεράς και ισλαμιστές εξτρεμιστές»

Σύνταξη
Η Ρωσία επιστρέφει στο «αλισβερίσι»
Eμπόριο χωρίς χρήμα 17.09.25

Η Ρωσία επιστρέφει στο «αλισβερίσι»

Οι κυρώσεις και οι φόβοι τραπεζών σπρώχνουν τη Μόσχα σε ανταλλακτικές συμφωνίες με κίνδυνο επανάληψης του χάους των ‘90s

Γεώργιος Μαζιάς
Από την «ειδική σχέση», μέχρι τον Τζέφρι Έπσταϊν – Η ιστορική επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία ως «ναρκοπέδιο»
Λεπτές ισορροπίες 17.09.25

Από την «ειδική σχέση», μέχρι τον Τζέφρι Έπσταϊν – Η ιστορική επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία ως «ναρκοπέδιο»

Το Λονδίνο ποντάρει σε περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων με τις ΗΠΑ, όμως η ιστορική δεύτερη επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι στρωμένη με «αγκάθια» και προκλήσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Νίγηρας: Τουλάχιστον 22 χωρικοί δολοφονήθηκαν σε επιθέσεις ενόπλων
Νίγηρας 17.09.25

«22 αθώοι άνθρωποι δολοφονήθηκαν άνανδρα χωρίς κανέναν λόγο»

Μακελειό με τουλάχιστον 22 νεκρούς σημειώθηκε στον Νίγηρα, το δυτικό τμήμα του οποίου βρίσκεται αντιμέτωπο με επιθέσεις οργανώσεων που ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα ή στο Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Ισημερινός: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας κινητοποιήσεων και αποκλεισμών δρόμων
Αποκλεισμοί δρόμων 17.09.25

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον Ισημερινό εξαιτίας των λαϊκών κινητοποιήσεων

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιβλήθηκε στον Ισημερινό καθώς η κατάργηση της επιδότησης στην τιμή του πετρελαίου κίνησης έβγαλε στον δρόμο τους πολίτες, οι οποίοι απέκλεισαν οδικούς άξονες.

Σύνταξη
Βραζιλία: Στο νοσοκομείο διακομίστηκε ο Μπολσονάρο
Βραζιλία 17.09.25

Στο νοσοκομείο ο Μπολσονάρο

Ο καταδικασθείς σε 27 χρόνια κάθειρξη για απόπειρα πραξικοπήματος Ζαΐρ Μπολσονάρο διακομίστηκε στο νοσοκομείο καθώς είχε «επίμονο λόξυγκα, εμετούς και χαμηλή αρτηριακή πίεση».

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η γκολάρα του Γιαννακόπουλου κόντρα στην Πόρτο σαν σήμερα πριν από 28 χρόνια (vid)
Champions League 17.09.25

Ολυμπιακός: Η γκολάρα του Γιαννακόπουλου κόντρα στην Πόρτο σαν σήμερα πριν από 28 χρόνια (vid)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πάφο στο Καραϊσκάκη για την πρεμιέρα του Champions League, όπου οι Πειραιώτες ντεμπούταραν πριν από 17 χρόνια με την γκολάρα του Γιαννακόπουλου κόντρα στην Πόρτο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την αποστολή όπλων που χρηματοδοτούνται από τους συμμάχους
Με χρηματοδότηση των συμμάχων 17.09.25

Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την αποστολή όπλων στην Ουκρανία - «Είναι αυτά που ζητούσαν»

Οι ΗΠΑ επαναλαμβάνουν την αποστολή όπλων στην Ουκρανία στο πλαίσιο μίας νέας συμφωνίας που προβλέπει τη χρηματοδότηση τους μέσω κεφαλαίων των χωρών του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Άρης: Με προβλήματα στο Αγρίνιο στην πρεμιέρα της League Phase
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 17.09.25

Άρης: Με προβλήματα στο Αγρίνιο στην πρεμιέρα της League Phase

Ο Άρης θέλει να ξεκινήσει με το δεξί στο Κύπελλο, στο σημερινό (17/9, 15.00) εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, ενώ ο Χιμένεθ έχει να αντιμετωπίσει τις απουσίες εφτά παικτών, που έμειναν στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Η μεγάλη ώρα για τον Μίλτο Τεντόγλου: Για το 12ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Στίβος 17.09.25

Η μεγάλη ώρα για τον Μίλτο Τεντόγλου: Για το 12ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Ο «βασιλιάς» του μήκους, Μίλτος Τεντόγλου ρίχνεται στη «μάχη» με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο του Παγκοσμίου πρωταθλητή στο Τόκιο - Ο αγώνας ξεκινά στις 14:49

Σύνταξη
Αιγάλεω: Σεσημασμένος ο δράστης των σεξουαλικών παρενοχλήσεων – Είχε κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Αιγάλεω 17.09.25

Σεσημασμένος ο δράστης των σεξουαλικών παρενοχλήσεων - Είχε κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο 32χρονος που συνελήφθη επειδή παρενόχλησε σεξουαλικά 3 γυναίκες στο Αιγάλεω είχε συλληφθεί για εμπρησμό, ενώ είναι μπλεγμένος και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας

Σύνταξη
Τραμπ: Φωτογραφία του με τον Έπσταϊν στο κάστρο του Γουίνδσορ – Η έκπληξη… στην υποδοχή του
Τέσσερις συλλήψεις 17.09.25

Έκπληξη... στην υποδοχή του Τραμπ στη Βρετανία - Η φωτογραφία του με τον Έπσταϊν στο κάστρο του Γουίνδσορ

Οι αρχές συνέλαβαν τέσσερα άτομα που πρόβαλαν με προτζέκτορα τη φωτογραφία του του Τραμπ στο κάστρο του Γουίνδσορ με τον καταδικασμένο για μαστροπεία Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Όσο ο Νετανιάχου αισθάνεται ότι έχει ασυλία από τη διεθνή κοινότητα, ο πόλεμος θα συνεχίζεται
Editorial 17.09.25

Όσο ο Νετανιάχου αισθάνεται ότι έχει ασυλία από τη διεθνή κοινότητα, ο πόλεμος θα συνεχίζεται

Το Ισραήλ προχώρησε σε χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας. Γιατί παρά τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας, η κυβέρνησή του αισθάνεται ότι έχει ασυλία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Στη «μάχη» ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός – Όλο το πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Στη «μάχη» ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός – Όλο το πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase

Το κύριο πιάτο της πρεμιέρας της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson διεξάγεται σήμερα με οκτώ αναμετρήσεις και ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό να ρίχνονται στη «μάχη».

Σύνταξη
Βρέχει βόμβες – Χιλιάδες εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας, κανένα ασφαλές σημείο στη Λωρίδα
Το Ισραήλ κλιμακώνει 17.09.25 Upd: 10:05

Βρέχει βόμβες - Χιλιάδες εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας, κανένα ασφαλές σημείο στη Λωρίδα

Το Ισραήλ κλιμακώνει την επίθεσή του, εκτοπίζοντας χιλιάδες Παλαιστίνιους - Τουλάχιστον 101 νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μια νέα διαφορετική Χρυσή Μπάλα;
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Μια νέα διαφορετική Χρυσή Μπάλα;

Σε μία εβδομάδα, η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου θα χτυπά στο Παρίσι. Στο ιστορικό Théâtre du Châtelet, λίγα βήματα από τη Νοτρ Νταμ, θα πραγματοποιηθεί η λαμπερή τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας από το France Football — και η αίσθηση που επικρατεί είναι πως φέτος όλα είναι ανοιχτά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Περού: Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές που είχαν κλείσει το δρόμο προς Μάτσου Πίτσου
Κόσμος 17.09.25

Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές που είχαν κλείσει το δρόμο προς Μάτσου Πίτσου - Απομακρύνθηκαν 1.400 τουρίστες

Τα σιδηροδρομικά δρομολόγια προς το Μάτσου Πίτσου, στο Περού, ανεστάλησαν τη Δευτέρα, καθώς διαδηλωτές είχαν αποκλείσει τις σιδηροτροχιές - Από την περιοχή απομακρύνθηκαν 1.400 τουρίστες

Σύνταξη
Τραμπ: Οι αλλαγές που έχει επιφέρει στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ – Το CNN κάνει τη σύγκριση με τον Ρίγκαν
Μία ομοιότητα 17.09.25

Οι αλλαγές που έχει επιφέρει ο Τραμπ στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ - Το CNN κάνει τη σύγκριση με τον Ρίγκαν

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται τη Βρετανία, όπως είχε κάνει και ο Ρόναλντ Ρίγκαν το 1982 - Το CNN γράφει για τα επικίνδυνα σενάρια που προκύπτουν από τη στάση του απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

