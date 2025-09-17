Gen Z και millennials βάζουν στον «πάγο» τον γάμο και την οικογένεια λόγω του αυξημένου κόστους ζωής

Λόγω του αυξανόμενου κόστους στέγασης και των στάσιμων μισθών που δεν συμβαδίζουν με τον πληθωρισμό, η Gen Z και οι millennials αναβάλλουν σημαντικές αποφάσεις της ζωής τους, όπως η αγορά σπιτιού ή η απόκτηση παιδιών.

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι συγκεκριμένες αποφάσεις λαμβάνονται για να απολαύσουν τη ζωή τους στο παρόν, ταξιδεύοντας ή πραγματοποιώντας μεγάλες αγορές.

Πώς επηρεάζονται οι οικονομικές αποφάσεις της Gen Z και των millennials

Μια νέα έκθεση της Capgemini που κοινοποιήθηκε αποκλειστικά στο Fortune δείχνει ότι, παρόλο που σχεδόν το 70% των ενηλίκων κάτω των 40 ετών θεωρούν την ασφάλιση ζωής απαραίτητη για ένα υγιές οικονομικό μέλλον, οι επιλογές που τους δίνονται δεν συνάδουν επί του παρόντος με τις οικονομικές τους προτεραιότητες, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις να την αποφεύγουν εντελώς.

Η Σαμάνθα Τσόου, παγκόσμια επικεφαλής στον τομέα της ασφάλειας ζωής, των συντάξεων και των παροχών στην εταιρεία πληροφορικής και συμβουλευτικών υπηρεσιών Capgemini, δήλωσε στο Fortune ότι η Γενιά Z και οι millennials θα αποκτήσουν ασφάλεια ζωής αν είναι πολύ φθηνή ή δωρεάν. Αλλά η σκέψη ότι πρέπει να πληρώσουν για αυτήν, ενώ δεν έχουν ακόμα την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν σπίτι, δεν έχει νόημα για αυτούς.

«Παντρεύονται αργότερα, κάνουν παιδιά αργότερα, δεν λαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις όπως η αγορά σπιτιού ή κάτι παρόμοιο», είπε. «Τείνουν είτε να αποταμιεύουν περισσότερα, είτε να ανοίγουν δικούς τους επενδυτικούς λογαριασμούς και να αποταμιεύουν τα επιπλέον χρήματα».

Η μελέτη, η οποία διεξήχθη από κοινού με τη LIMRA, βασίστηκε σε μια έρευνα σε περισσότερα από 6.100 άτομα ηλικίας 18-39 ετών σε 18 αγορές, 200 ανώτερα στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και μακροοικονομικές προβλέψεις που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την Oxford Economics. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 63% αυτών των καταναλωτών δεν έχει άμεσα σχέδια γάμου και το 84% των ανύπαντρων και των παντρεμένων δεν έχει άμεσα σχέδια να αποκτήσει παιδί.

Τι επιθυμούν οι νεότερες γενιές

Μια παραδοσιακή ασφάλεια ζωής είναι ουσιαστικά μια χρηματοοικονομική σύμβαση μεταξύ ενός ατόμου και μιας ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να καταβάλλει τακτικές πληρωμές (ασφάλιστρα). Σε αντάλλαγμα, ο ασφαλιστής δεσμεύεται να καταβάλει ένα χρηματικό ποσό (γνωστό και ως «παροχές θανάτου») στους δικαιούχους που ορίζει ο χρήστης, όταν ο ασφαλισμένος πεθάνει. Συνήθως, αυτά τα χρήματα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη εξόδων όπως τα έξοδα κηδείας, τα χρέη, τα έξοδα διαβίωσης ή ακόμη και τα έξοδα εκπαίδευσης ή υποθήκης.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες πρόσθετες παροχές στις ασφαλιστικές συμβάσεις ζωής, οι οποίες ονομάζονται «παροχές κατά τη διάρκεια της ζωής» και τις οποίες ο ασφαλισμένος μπορεί να χρησιμοποιήσει όσο είναι ακόμα ζωντανός. Ένα από τα οφέλη κατά τη διάρκεια της ζωής περιλαμβάνει επιταχυνόμενα οφέλη θανάτου, για παράδειγμα, εάν ο ασφαλισμένος διαγνωστεί με ανίατη ασθένεια. Ωστόσο, άλλα οφέλη, όπως η πρόσβαση σε μετρητά, επιτρέπουν στον ασφαλισμένο να δανειστεί ή να κάνει ανάληψη από το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του κατά τη διάρκεια της ζωής του. Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στον ασφαλισμένο να πραγματοποιήσει σημαντικές αγορές, όπως η αγορά ενός σπιτιού. Ακόμη και η Τσόου είπε ότι χρησιμοποίησε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής της για να αγοράσει το πρώτο της σπίτι.

Πολλοί από τους νεότερους δεν συνειδητοποιούν ή δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά τα οφέλη είναι διαθέσιμα για αυτούς.

«Αγόρασα την πρώτη μου ασφάλεια ζωής σε ηλικία 21 ετών. Πλήρωσα σχεδόν μετρητά για το πρώτο μου σπίτι», είπε. «Απλά το έβγαλα από την αξία μετρητών. Αλλά κανείς δεν το εξηγεί αυτό στους ανθρώπους».

Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα: Πολλοί από τους νεότερους δεν συνειδητοποιούν ή δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά τα οφέλη είναι διαθέσιμα για αυτούς.

«Μας δίνετε τόσα χρήματα για αυτό το χρονικό διάστημα, και αυτά θα δημιουργήσουν χρηματική αξία. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα περίπλοκο», είπε ο Τσόου. «Αλλά το πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, πότε μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, για τι μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, τι συμβαίνει όταν κάνετε αυτά τα πράγματα σε σχέση με κάτι άλλο, πώς επηρεάζει το μέλλον, αυτό είναι το μέρος που γίνεται υπερβολικά περίπλοκο».

Ενώ ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν παροχές κατά τη διάρκεια της ζωής, 1 στους 4 καταναλωτές εξακολουθεί να απορρίπτει την ασφάλιση ζωής επειδή η διαδικασία είναι πολύ συγκεχυμένη και η περίπλοκη ορολογία καθιστά τις πολιτικές δύσκολο να κατανοηθούν και να χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με τη μελέτη της Capgemini.

Απαραίτητες οι αλλαγές στις ασφάλειες

Χάρη στο «Great Wealth Transfer» ύψους 124 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, οι millennials και η Gen Z αναμένουν μια μέση κληρονομιά 106.000 δολαρίων ανά άτομο. Αυτό καθιστά την ασφάλεια ζωής έναν «σημαντικό προορισμό» για αυτά τα κεφάλαια, σύμφωνα με την Capgemini. Από τους ερωτηθέντες, το 40% κατέταξε την ασφάλεια ζωής και τις συντάξεις ως τον τρίτο πιο σημαντικό προορισμό για την κληρονομιά τους, μετά τις μετοχές και τις αποταμιεύσεις σε μετρητά.

«Δεν σας ενημερώνουμε τη στιγμή που επιλέγετε τις παροχές σας».

Σύμφωνα με το Fortune, για να προετοιμαστεί για γενιές με διαφορετική προσέγγιση στις αποταμιεύσεις, τις επενδύσεις και τα οικονομικά, ο κλάδος της ασφάλειας ζωής πρέπει να αλλάξει, δήλωσε ο Τσόου, η οποία εργάστηκε στον κλάδο των ασφαλειών για περισσότερα από 25 χρόνια.

«Σας απογοητεύσαμε 1.000 φορές», δήλωσε ο Τσόου για τον ασφαλιστικό κλάδο. «Δεν σας ενημερώνουμε τη στιγμή που επιλέγετε τις παροχές σας».

Ο Τσόου υποστηρίζει επίσης ότι η ασφάλεια ζωής πρέπει να γίνει ένα πιο ευέλικτο χρηματοοικονομικό προϊόν, όπως οι αποταμιεύσεις ή οι επενδύσεις.

«Πρέπει να είναι ένα χρηματοοικονομικό προϊόν. Πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας, αγοράς σπιτιού, πληρωμής των σπουδών των παιδιών σας στο μέλλον. Πρέπει να είναι ένα ευέλικτο προϊόν τύπου «όλα σε ένα», που εξελίσσεται μαζί με τη ζωή σας».