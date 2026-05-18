Eurovision 2026: Η Ντάρα επέστρεψε στη Βουλγαρία – Η θερμή υποδοχή

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στη Σόφια γράφτηκε το πρώτο κεφάλαιο μετά τη μεγάλη νίκη της Βουλγαρίας στη Eurovision 2026. Η Ντάρα επέστρεψε στην πατρίδα της με το τρόπαιο στα χέρια και βρήκε στο αεροδρόμιο εκατοντάδες ανθρώπους να την περιμένουν με σημαίες, συνθήματα και χειροκροτήματα.

Η επιστροφή που έγινε γιορτή

Η 27χρονη τραγουδίστρια έφτασε στη Βουλγαρία μαζί με την ομάδα της, λίγες ώρες μετά τον τελικό. Πριν ακόμη κατέβει από το αεροπλάνο, η άφιξή της είχε ήδη αποκτήσει πανηγυρικό χαρακτήρα, καθώς το αεροσκάφος πέρασε κάτω από την τιμητική «υδάτινη αψίδα» που σχηματίζουν πυροσβεστικά οχήματα σε ειδικές περιστάσεις.

Στον χώρο του αεροδρομίου είχαν συγκεντρωθεί θαυμαστές κάθε ηλικίας. Κρατούσαν βουλγαρικές σημαίες, φώναζαν το όνομά της και πανηγύριζαν μια νίκη που για τη χώρα θεωρείται ιστορική.

Συγκίνηση, πίτσα και πιτζάμες

Η Ντάρα εμφανίστηκε χαμογελαστή αλλά βαθιά συγκινημένη. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, παραδέχθηκε ότι ακόμη προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί.

Με χιούμορ και ειλικρίνεια είπε ότι αυτό που θέλει περισσότερο είναι να γυρίσει σπίτι, να φάει πίτσα και να κλάψει φορώντας τις πιτζάμες της. Η στιγμή είχε και προσωπική σημασία για εκείνη, καθώς συνέπεσε με την πρώτη επέτειο γάμου της με τον σύζυγό της.

🇧🇬 #Eurovision 2026 winner DARA has arrived back home and was met by a large group of fans at Sofia Airport 🏆 Asked by reporters what she will do next, she said she will “go home, eat pizza, and cry in pajamas” to celebrate her win and first wedding anniversary. [🎥 BNT] pic.twitter.com/VxcT70BxuE — ESC Discord (@ESCdiscord) May 17, 2026

Το «Bangaranga» ξανά στη Σόφια

Η υποδοχή δεν έμεινε μόνο στα χειροκροτήματα. Η Ντάρα πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε ζωντανά το «Bangaranga», το κομμάτι με το οποίο χάρισε στη Βουλγαρία τη νίκη στη Eurovision.

Το πλήθος την ακολούθησε με φωνές και επευφημίες, ενώ η ίδια χόρεψε μέσα στο αεροδρόμιο, ακόμη και δίπλα σε αστυνομικούς και μέλη της ασφάλειας. Φεύγοντας, κρατούσε ένα λούτρινο αρκουδάκι που της είχε προσφέρει μια μικρή θαυμάστρια.

Ποια είναι η Ντάρα

Η Ντάρα, κατά κόσμον Νταρίνα Γιότοβα, γεννήθηκε το 1998 στη Βάρνα, την παραθαλάσσια πόλη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Σπούδασε στην Εθνική Σχολή Τεχνών και ήρθε σε επαφή με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία.

Στα επτά της χρόνια άρχισε να ασχολείται με την παραδοσιακή βουλγαρική μουσική. Αργότερα στράφηκε στην ποπ, όπου κατάφερε να δημιουργήσει τη δική της ταυτότητα.

Στο ευρύ κοινό έγινε γνωστή το 2015, μέσα από το X Factor Βουλγαρίας. Το 2016 κυκλοφόρησε το πρώτο της single, «K’vo ne chu», που σημείωσε μεγάλη επιτυχία και την έβαλε δυναμικά στη μουσική σκηνή της χώρας της.

Ακολούθησαν βραβεία, sold out εμφανίσεις, εκατομμύρια προβολές στα βιντεοκλίπ της και τραγούδια που την καθιέρωσαν ως μία από τις πιο δημοφιλείς φωνές της νέας βουλγαρικής ποπ.

Το επόμενο βήμα

Η νίκη στη Eurovision 2026 ανοίγει για τη Ντάρα μια νέα περίοδο. Η ίδια, ωστόσο, δεν δείχνει να βιάζεται. Πρώτα θέλει να ξεκουραστεί, να πάρει ανάσα και μετά να αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις της.

Όταν ξεκινούσε, όπως είπε, αυτό το «όμορφο ταξίδι», δεν περίμενε ότι θα φτάσει μέχρι την κορυφή. Το «Bangaranga», όμως, που τις τελευταίες εβδομάδες είχε αρχίσει να εμφανίζεται ανάμεσα στα φαβορί, έγινε τελικά το τραγούδι που έφερε στη Βουλγαρία μια από τις μεγαλύτερες μουσικές στιγμές της.