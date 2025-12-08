Κόντρα» στο ράλι των τιμών που συνεχίζεται στην κτηματαγορά και παρά το γεγονός ότι η τελευταία αναπροσαρμογή των τιμών έγινε τον Ιούνιο του 2021, η κυβέρνηση επέλεξε να μην «πειράξει» τις αντικειμενικές αξίες τουλάχιστον μέχρι και το 2027.

Μια αύξηση των αντικειμενικών τιμών, ειδικά στις περιοχές που έχει ανοίξει σημαντικά η «ψαλίδα» μεταξύ αντικειμενικών και εμπορικών, θα προκαλούσε ένα νέο σπιράλ ανόδου των πραγματικών τιμών και ένα ντόμινο αυξήσεων σε φόρους και τέλη που επιβαρύνουν τα ακίνητα για εκατομμύρια φορολογουμένους.

Αντικειμενικές και φόροι

Οι επιβαρύνσεις για τους φορολογουμένους θα ήταν σημαντικές ακόμα και στις περιπτώσεις που καλύπτονται από τα αφορολόγητα όρια, καθώς οι νέες τιμές θα «φούσκωναν» τα έξοδα (συμβολαιογραφικά έξοδα, τέλη μεταγραφής στο Κτηματολόγιο, αμοιβή μεσίτη) για όσους αγοράζουν ένα ακίνητο ή γράφουν ένα σπίτι στα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους.

Επίσης η αύξηση των αντικειμενικών τιμών θα είχε αντίκτυπο στον ΕΝΦΙΑ και θα προκαλούσε ντόμινο αυξήσεων και σε άλλους φόρους και τέλη που επιβαρύνουν τα ακίνητα.

Εκτός από τον ΕΝΦΙΑ, θα επηρεάζονταν άμεσα και άλλοι φόροι, όπως:

Eλάχιστο τεκμαρτό εισόδημα από εκμίσθωση/δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου (3% επί της αντικειμενικής αξίας). Tεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέγης (3% επί αντικειμενικής αξίας). Tεκμήριο διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία. Δημοτικό Tέλος Aκίνητης Περιουσίας (TAΠ) που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔEH. Eιδικός φόρος ακινήτων 15% που επιβάλλεται στις αξίες των ακινήτων τα οποία κατέχουν στην Eλλάδα υπεράκτιες εταιρείες. ΦΠA στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή (επί της αξίας των κτισμάτων στο 24%). Φόρος Mεταβίβασης/Xρησικτησίας Aκινήτων (στο 3%). Δημοτικός φόρος και Φόρος υπέρ Nομαρχιακών Tαμείων Oδοποιίας επί του φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Φόρος Aνταλλαγής. Φόρος Διανομής Aκινήτων. Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων, που υπολογίζεται με ποσοστό επί του φόρου μεταβίβασης. Aναλογικό τέλος μεταγραφής μεταβιβαστικών συμβολαίων. Φόρος Kληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων. Φόρος Δωρεάς ακινήτων. Aναλογικό τέλος μεταγραφής δωρεών και γονικών παροχών. Aναλογικό τέλος κτηματογράφησης προς το «Eλληνικό Kτηματολόγιο». Πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής ή διατήρησης αυθαιρέτων. Eισφορές σε γη και χρήμα για ένταξη σε σχέδια πόλεων.



Πηγή:OT