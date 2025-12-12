newspaper
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
12.12.2025 | 16:56
Ανακαλεί τα Oreo Cheesecakes ο ΕΦΕΤ – Ο λόγος
Ποια λάθη «φουσκώνουν» τον ΕΝΦΙΑ – Πού χρειάζεται προσοχή
Διεθνής Οικονομία 12 Δεκεμβρίου 2025 | 19:28

Ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ και το 2026 θα εξοφληθεί σε έως 12 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη στο τέλος Μαρτίου

Σύνταξη
Vita.gr
Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν τη δυνατότητα να «κλειδώσουν» εκπτώσεις στο ραβασάκι του ΕΝΦΙΑ για το 2026, το οποίο θα φτάσει έως τις αρχές Μαρτίου 2026 για να εξοφληθεί σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις.

Οι φορολογούμενοι που έχουν διαπιστώσει λάθη ή παραλείψεις στην εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους μπορούν να προχωρήσουν σε διορθώσεις υποβάλλοντας, χωρίς πρόστιμο, τροποποιητική δήλωση Ε9 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026.

Τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να είναι ελαφρύτερα για πάνω από 1 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων

Όσοι υποβάλουν εκπρόθεσμα τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 100 ευρώ.

Ο ΕΝΦΙΑ και τα λάθη

Τα βασικότερα λάθη που αυξάνουν το ποσό του φόρου έχουν να κάνουν με:

  • την αναγραφή βοηθητικών ή υπόγειων χώρων ως κύριων
  • μη συμπλήρωση του αριθμού του ορόφου
  • αναγραφή του έτους αποπεράτωσης του ακινήτου και όχι του έτους έκδοσης της οικοδομικής άδειας
  • μη αναγραφή ή λανθασμένη αναγραφή εμπράγματου δικαιώματος (πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία)
  • παράλειψη συμπλήρωσης των κωδικών του εντύπου για κτίσματα κενά, ημιτελή και μη ηλεκτροδοτούμενα ή ηλεκτροδοτούμενα με εργοταξιακό ρεύμα
  • μη αναγραφή γεωργικού κτίσματος ή αποθήκης ή επαγγελματικής στέγης σε αγροτεμάχιο.

Η αίτηση συσχετισμού ακινήτου με ενεργή ασφάλεια

Οι φορολογούμενοι που έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα για να εξασφαλίσουν την έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ θα κληθούν από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου του νέου έτους να υποβάλουν αίτηση στη πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ προκειμένου να συσχετίσουν την ταυτότητα των ακινήτων τους με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που θα αποστείλουν οι εταιρείες στην ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται ότι η μείωση 20% χορηγείται για κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ που είναι ασφαλισμένες ολόκληρο το 2025, ενώ αν η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη του ενός έτους, η μείωση του ΕΝΦΙΑ προσαρμόζεται αναλογικά. Σ

ημειώνεται ότι δεν ισχύει καμία μείωση για διάστημα μικρότερο των τριών μηνών τον χρόνο. Για ασφαλισμένες κατοικίες άνω των 500.000 ευρώ το ποσοστό της έκπτωσης ανέρχεται στο 10%. Για να ενεργοποιηθεί η μείωση, θα πρέπει οι κατοικίες να είναι ασφαλισμένες και για σεισμό και για πυρκαγιά και για πλημμύρα.

Ψαλίδι σε ΕΝΦΙΑ

Τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να είναι ελαφρύτερα για πάνω από 1 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων που κατοικούν μόνιμα σε 12.720 οικισμούς σε όλη τη χώρα.

Οι φορολογούμενοι που έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς, εξαιρουμένων των οικισμών της Περιφέρειας Αττικής, με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους θα δουν τον φόρο για την κατοικία τους να μειώνεται κατά 50% το 2026 και να μηδενίζεται πλήρως από το 2027.

Ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Εβρου και τους δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου, που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας, το όριο ανέρχεται σε 1.700 κατοίκους.

Η έκπτωση ισχύει μόνο για την κύρια κατοικία, εφόσον η αντικειμενική της αξία δεν ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Εξαιρούνται δευτερεύουσες ή εξοχικές κατοικίες, οικόπεδα και αγροτεμάχια.

Πηγή: ot.gr

Η τεχνολογική ελίτ οραματίζεται τη νέα Γη της Επαγγελίας: Ιδιόκτητες κερδοσκοπικές πόλεις
12.12.25
Ουτοπία ή τεχνοφασισμός; 12.12.25

Η τεχνολογική ελίτ οραματίζεται τη νέα Γη της Επαγγελίας: Ιδιόκτητες κερδοσκοπικές πόλεις

ΟΙ ελεύθερες πόλεις παρουσιάζονται ως εναλλακτική λύση στην «αποτυχημένη δημοκρατία». Άλλοι μιλούν για οπορτουνισμό και τεχνοφασισμό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Warner Bros: Η πολιτική θα μπορούσε να καθορίσει τη μάχη Netflix εναντίον Paramount
Διεθνής Οικονομία 11.12.25
Διεθνής Οικονομία 11.12.25

Warner Bros: Η πολιτική θα μπορούσε να καθορίσει τη μάχη Netflix εναντίον Paramount

Οι ανησυχίες για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και οι δεσμοί με την κυβέρνηση Τραμπ περιπλέκουν την εικόνα για το ποιος μπορεί τελικά να κατέχει την Warner Bros

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η Γερμανία στρέφεται στη Vaca Muerta
Στροφή στη Ν. Αμερική 11.12.25

Η Γερμανία στρέφεται στη Vaca Muerta

Αργεντίνικο LNG θα αντικαταστήσει το ρωσικό αέριο από το 2027 - Συμφωνία 7 δισ. δολαρίων ανάμεσα στη SEFE και την αργεντίνικη Southern Energy

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Starbucks: Σε «ομηρία» η πρώτη συλλογική σύμβαση
Διεθνής Οικονομία 10.12.25

Starbucks: Σε «ομηρία» η πρώτη συλλογική σύμβαση

Τέσσερα χρόνια μετά το πρώτο συνδικαλιστικό «ναι», οι εργαζόμενοι της Starbucks παραμένουν χωρίς σύμβαση, σε μια μάχη που εξελίσσεται σε σύμβολο για ολόκληρο το αμερικανικό εργατικό κίνημα

Νατάσα Σινιώρη
Ανισότητα: Ζούμε στην εποχή που μόλις το 0,001% κατέχει τριπλάσιο πλούτο από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας
Έκθεση 10.12.25
Έκθεση 10.12.25

Ζούμε στην εποχή που μόλις το 0,001% κατέχει τριπλάσιο πλούτο από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας

Τα στοιχεία της Έκθεσης για την Παγκόσμια Ανισότητα έδειξαν επίσης ότι το 10% των ατόμων με τα υψηλότερα εισοδήματα κερδίζουν περισσότερα από το υπόλοιπο 90%.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»
Εξασθενεί το “anticipation effect" 10.12.25

Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»

Πώς τα στοιχεία Οκτωβρίου, οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι τεχνικοί δείκτες δείχνουν ότι η γερμανική οικονομία εισέρχεται σε μια νέα, πιο αδύναμη εποχή - τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το μέλλον των πόλεων περιλαμβάνει ρομπότ-ταξί – Οδική ουτοπία ή κόλαση;
10.12.25
Υπέρ και κατά 10.12.25

Το μέλλον των πόλεων περιλαμβάνει ρομπότ-ταξί – Οδική ουτοπία ή κόλαση;

Έρχεται μια άνθηση των ρομπότ-ταξί. Οι οπαδοί της νέας τεχνολογίας βλέπουν στα αυτο-οδηγούμενα οχήματα ένα σχεδόν ιδανικό μέλλον για τις πόλεις –και πολλές οικονομικές ευκαιρίες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι δύο όψεις του Κόντε
Champions League 12.12.25

Οι δύο όψεις του Κόντε

Γιατί στο πρωτάθλημα καλπάζει και στο Champions League η Νάπολι ασθμαίνει…

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δημοσκόπηση: Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν όλα τα κόμματα είχαν άλλον αρχηγό – Μεγάλες ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό
12.12.25
Εκπλήξεις 12.12.25

Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν όλα τα κόμματα είχαν άλλον αρχηγό - Μεγάλες ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό

Εκπλήξεις στον πολιτικό χάρτη της χώρας στο ιντριγκαδόρικο ερώτημα που κλήθηκαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες σε νέα δημοσκόπηση. Οι «χαμένοι», οι «κερδισμένοι» και η Βουλή των «5».

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
Euroleague 12.12.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός για τη 15η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Τα «βρήκαν» Σλοτ και Σαλάχ: Επιστρέφει στο παιχνίδι με τη Μπράιτον ο Αιγύπτιος
Ποδόσφαιρο 12.12.25
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Τα «βρήκαν» Σλοτ και Σαλάχ: Επιστρέφει στο παιχνίδι με τη Μπράιτον ο Αιγύπτιος

Ρίχνουν τους τόνους Σλοτ και Σαλάχ στην ένταση που δημιουργήθηκε ανάμεσά τους μετά τη συνάντηση που είχαν. Επιστρέφει στην αγωνιστική δράση ο Αιγύπτιος για το ματς με την Μπράιτον (13/12, 17:00).

Σύνταξη
Ουκρανία: Να σταματήσουν οι επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές, ζητά η Τουρκία – Τι μετέφερε το πλοίο
Κόσμος 12.12.25
Κόσμος 12.12.25

Ουκρανία: Να σταματήσουν οι επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές, ζητά η Τουρκία – Τι μετέφερε το πλοίο

Η Τουρκία καταδίκασε την επίθεση στο πλοίο CENK RORO τουρκικής ιδιοκτησίας, το οποίο φέρεται να μετέφερε γεννήτριες, κάτι που κάνει το χτύπημα να παρουσιάζεται ως «στοχευμένο»

Σύνταξη
Αταμάν: Ο Παναθηναϊκός δεν είναι φαβορί για την Ευρωλίγκα – Ο Ομπράντοβιτς δεν είχε καλά αποτελέσματα»
Μπάσκετ 12.12.25
Μπάσκετ 12.12.25

Αταμάν: Ο Παναθηναϊκός δεν είναι φαβορί για την Ευρωλίγκα – Ο Ομπράντοβιτς δεν είχε καλά αποτελέσματα»

Ο Αταμάν μίλησε στην Gazzetta dello Sport πριν από λίγες ημέρες, μέσω της οποίας αποποιήθηκε τον τίτλο του φαβορί για τον Παναθηναϊκό για κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ενώ αναφέρθηκε και στον Ομπράντοβιτς

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Λανουά κρίνεται και από τους ξένους διαιτητές
On Field 12.12.25
On Field 12.12.25

Ο Λανουά κρίνεται και από τους ξένους διαιτητές

Το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του Λανουά θα συζητηθεί τον Μάιο, άρα μέχρι τότε ο Γάλλος πρόεδρος της ΚΕΔ κρίνεται από την εικόνα της διαιτησίας και από την απόδοση των αλλοδαπών ρέφερι

Βάιος Μπαλάφας
Παυλόπουλος: Η Δικαστική Εξουσία απομακρύνεται επικίνδυνα από τις ρίζες της χρησιμοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη
Ελλάδα 12.12.25
Ελλάδα 12.12.25

Παυλόπουλος: Η Δικαστική Εξουσία απομακρύνεται επικίνδυνα από τις ρίζες της χρησιμοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη

Τα όρια της Τεχνητής Νοημοσύνης σε σχέση με την εν γένει Νομική Επιστήμη ανέλυσε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Σύνταξη
Καρίμ Χαν: Καταγγέλλει ότι τον απείλησε υψηλόβαθμος Βρετανός αξιωματούχος για την έρευνα σχετικά με το Ισραήλ
12.12.25
Η δήλωσή του 12.12.25

Ο Καρίμ Χαν καταγγέλλει ότι τον απείλησε υψηλόβαθμος Βρετανός αξιωματούχος για την έρευνα σχετικά με το Ισραήλ

Το Middle East Eye εκτιμά ότι ο αξιωματούχος στον οποίο αναφέρεται ο Καρίμ Χαν ήταν ο τότε υπουργός Εξωτερικών και πρώην πρωθυπουργός, Ντέιβιντ Κάμερον

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μυστικές συναντήσεις μεταξύ του FBI και του κορυφαίου διαπραγματευτή της Ουκρανίας
Κόσμος 12.12.25
Κόσμος 12.12.25

Μυστικές συναντήσεις μεταξύ του FBI και του κορυφαίου διαπραγματευτή της Ουκρανίας

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ και ο αναπληρωτής του, Νταν Μποντζίνο, συναντήθηκαν με τον Ρούστεμ Ούμεροφ, εν μέσω εκστρατείας πίεσης των ΗΠΑ για αποδοχή των όρων από την Ουκρανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν ένας Οργανισμός στοχοποιεί μια υπάλληλο (Τυχεροπούλου) και πετάει τη μπάλα στην εξέδρα
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν ένας Οργανισμός στοχοποιεί μια υπάλληλο (Τυχεροπούλου) και πετάει τη μπάλα στην εξέδρα

Απίστευτη η σπουδή της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ να κατηγορηθεί για όλα τα κακά του Οργανισμού η υπάλληλος Παρασκευή Τυχεροπούλου την ώρα που όλη χώρα διαβάζει και ακούει απίστευτους διαλόγους των διοικούντων που της επιρρίπτουν τις ευθύνες.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ολυμπιακός: Το πρωί της Κυριακής (14/12) η άφιξη του Μόντε Μόρις στην Ελλάδα
Μπάσκετ 12.12.25
Μπάσκετ 12.12.25

Έγινε γνωστή η ημερομηνία άφιξης του Μόντε Μόρις στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη για να αγωνιστεί στη Euroleague, αναμένεται αν αφιχθεί στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού το πρωί της προσεχούς Κυριακής (14/12)

Σύνταξη
What the Eurogroup Is and Piera­kakis' Role as New President
English edition 12.12.25
English edition 12.12.25

What the Eurogroup Is and Piera­kakis’ Role as New President

The Eurogroup, a key forum for the 20 eurozone finance ministers, coordinates economic policy and ensures the stability of the euro. Newly elected president Kyriakos Piera­kakis will set priorities, mediate discussions, and represent the eurozone internationally

Σύνταξη
Φοινικούντα: Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη ως ηθικός αυτουργός στο διπλό έγκλημα
Ελλάδα 12.12.25
Ελλάδα 12.12.25

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη ως ηθικός αυτουργός στο διπλό έγκλημα

Οι αστυνομικοί εξέτασαν όλα τα στοιχεία που είχαν για τον 32χρονο επιχειρηματία, αλλά και όσα είχε υποστηρίξει στις καταθέσεις του, προτού προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Σύνταξη
«Καρφιά» από Ντε Λαουρέντις στον Σπαλέτι: «To πραγματικό Σκουντέτο ήταν το περσινό, όχι αυτό του 2023»
Ποδόσφαιρο 12.12.25
Ποδόσφαιρο 12.12.25

«Καρφιά» Ντε Λαουρέντις σε Σπαλέτι: «To πραγματικό Σκουντέτο ήταν το περσινό, όχι του 2023»

Ο πρόεδρος της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις έριξε τα... καρφάκια του προς τον πρώην προπονητή της ομάδας Λουτσιάνο Σπαλέτι σε σχέση με την αξία του πρωταθλήματος που κατέκτησε.

Σύνταξη
Λίστα Forbes: Οι 100 «σιδηρές κυρίες» του 2025 – Η οικονομική τους δύναμη ξεπερνά το ΑΕΠ της ΕΕ
Οικονομία 12.12.25
Οικονομία 12.12.25

Λίστα Forbes: Οι 100 «σιδηρές κυρίες» του 2025 – Η οικονομική τους δύναμη ξεπερνά το ΑΕΠ της ΕΕ

Οι 100 ισχυρότερες γυναίκες του κόσμου στη λίστα του Forbes, έχουν αθροιστικά οικονομική ισχύ που αποτιμάται σε 37 τρισ. δολάρια, μεγαλύτερη από το ΑΕΠ της Ευρώπης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
