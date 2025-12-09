Ο ΤΑΠ φεύγει, ο νέος δημοτικός ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα έρχεται…

Ο ΤΑΠ φεύγει, ένας μίνι δημοτικός «ΕΝΦΙΑ» για τα ακίνητα έρχεται. Πρόκειται για το «Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης», το οποίο θα αντικαταστήσει το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων. Θα επιβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2027 και θα επιβαρύνει τα ακίνητα με συντελεστή από 0,80‰ μέχρι 1‰ επί της αξίας του ακινήτου, με το τελικό ύψος της επιβάρυνσης για τους ιδιοκτήτες ακινήτων να καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) προβλέπεται στον νέο «Κώδικα Αυτοδιοίκησης», ο οποίος θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να αποτελέσει βασικό έσοδο των ΟΤΑ.

Για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων λαμβάνονται υπόψη το ύψος της τιμής ζώνης και ο συντελεστής παλαιότητας ενώ η είσπραξη του νέου τέλους για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα θα γίνεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Οσοι αφήσουν απλήρωτο το νέο τέλος θα βρεθούν αντιμέτωποι με διακοπή της ηλεκτροδότησης του ακινήτου τους.

Για νέο «ΕΝΦΙΑ» υπέρ των Δήμων εκτιμά η ΠΟΜΙΔΑ ότι θα εξελιχθεί η ενοποίηση του ΤΑΠ και του δημοτικού φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων κάνοντας λόγο για διπλασιασμό ή και τριπλασιασμό των επιβαρύνσεων για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Η ΠΟΜΙΔΑ

Όπως αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ σε ανακοίνωσή της:

Το νέο «Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης» (ΤΤΑ) επιβάλλεται με συντελεστή μεσοσταθμικά τριπλάσιο του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας στο οποίο θα συγχωνευτεί ο δημοτικός Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ).

Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) επιβάλλεται σήμερα με συντελεστή 0,25‰ – 0,35‰ και βαρύνει τους ιδιοκτήτες ενώ ο δημοτικός Φόρος Ηλεκτροδοτουμένων Χώρων βαρύνει τους χρήστες των ακινήτων και καθορίζεται από κάθε Δήμο ξεχωριστά ανά τ.μ. εμβαδού των ακινήτων.

Το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) με 0,8‰ – 1,00 ‰ επιβάλλεται και θα εισπράττεται ουσιαστικά με τη διαδικασία του ΤΑΠ και θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Επειδή στην ανάλυση των λογαριασμών ενέργειας ο ΦΗΧ είναι μεσοσταθμικά λιγότερος από το 50% του ΤΑΠ του ίδιου ακινήτου για το ίδιο διάστημα, το τελικό αποτέλεσμα από την επιβολή του ΤΤΑ φαίνεται ότι είναι περίπου ο διπλασιασμός έως και τριπλασιασμός της συνολικής επιβάρυνσης και η επίρριψή της συνολικά στους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Το νέο τέλος

Σύμφωνα με τον νέο «Κώδικα Αυτοδιοίκησης»:

1.Το νέο τέλος επιβάλλεται:

Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εντός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων.

Στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων. Σε αυτή την περίπτωση, για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη από το δημοτικό συμβούλιο η αξία των κτισμάτων συν την αξία της διπλάσιας έκτασης από εκείνης που καταλαμβάνουν τα κτίσματα.

Στο δικαίωμα υψούν («αέρας»), εφόσον έχει συμπεριληφθεί σε συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου και όπως καταγράφεται σε αυτό.

2. Στο ΤΤΑ δεν υπόκεινται τα πάσης φύσεως ακίνητα που ανήκουν στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ναούς, ιερές μονές, δημόσια φιλανθρωπικά ιδρύματα, αθλητικά σωματεία.

3. Το τέλος βαρύνει τον κύριο του ακινήτου κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και σε περίπτωση επικαρπίας ή νομής, τον επικαρπωτή ή νομέα.

4. Ο καθιστάμενος για πρώτη φορά, ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής ή νομέας ακινήτων, οφείλει να υποβάλει στον δήμο που βρίσκονται τα ακίνητα μέσα σε 1 μήνα από την πράξη αναγνώρισης του δικαιώματός του δήλωση ακινήτων. Ομοίως, οφείλει να υποβάλει νέα δήλωση για τα ακίνητα εκείνα στα οποία έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία της αρχικής δήλωσης, εντός 2 μηνών από τη μεταβολή αυτή.

5. Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης, ο υπόχρεος αυτής υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους τοπικής ανάπτυξης (ΤΤΑ) που αντιστοιχεί στο ακίνητο.

6. Εάν ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος εκδίδεται στο όνομα του μισθωτή του ακινήτου, το ΤΤΑ καταβάλλεται απ’ αυτόν μαζί με τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και αφαιρείται από το καταβαλλόμενο μίσθωμα.

7. Οταν ο υπόχρεος αρνείται να καταβάλει το τέλος, μην πληρώνοντας τρεις συνεχόμενους μηνιαίους λογαριασμούς ή έναν τριμηνιαίο, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης και δεν την επαναφέρει μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενο ποσό, προς τον ίδιο προμηθευτή και τον δικαιούχο δήμο. Εάν ο υπόχρεος δεν ενδιαφερθεί για την επαναχορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος, ο προμηθευτής γνωστοποιεί τούτο στον οικείο δήμο, ταυτόχρονα με τη διαγραφή του υπόχρεου από τους καταναλωτές.

8. Στις περιπτώσεις διαδοχής του οφειλέτη καταναλωτή στη χρήση του ακινήτου από τρίτο, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας γνωστοποιεί αμελλητί στον οικείο δήμο τη διαδοχή, μαζί με το τυχόν, από τον αποχωρήσαντα, απομένον ανεξόφλητο ποσό από το ΤΤΑ.

9. Για τα ακίνητα που δεν έχουν μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ:

α) Η ταμειακή βεβαίωση και η είσπραξη του τέλους γίνεται από τους δήμους με βάση τα στοιχεία του μητρώου ακινήτων.

β) Το ΤΤΑ καταβάλλεται από τον υπόχρεο σε τρεις τετραμηνιαίες δόσεις μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου οικονομικού έτους, εκτός αν ο υπόχρεος επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή του.

