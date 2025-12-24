«Φωτιά» οι τιμές ενοικίασης στα επαγγελματικά ακίνητα – Οι περιοχές

H αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα, το πρόγραμμα της Golden Visa καθώς και το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αποτελούν μερικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τα επαγγελματικά ακίνητα στην Ελλάδα και, ειδικότερα, στην Αττική.

Η ζήτηση για σύγχρονα επαγγελματικά ακίνητα παραμένει έντονη, ενισχυμένη από τη στροφή των επιχειρήσεων προς αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις και τη σταθερή ροή επενδυτικού ενδιαφέροντος. Έτσι, το πρώτο εξάμηνο του 2025 βρίσκει τον κλάδο σε συνεχή άνοδο, καθώς οι τιμές και τα ενοίκια συνεχίζουν την ανοδική τροχιά που έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το πρώτο εξάμηνο του 2025 συνεχίστηκε η αύξηση στις τιμές των επαγγελματικών ακινήτων και των ενοικίων.

Τα επαγγελματικά ακίνητα

Το Spitogatos Insights εξετάζει την αγορά επαγγελματικών ακινήτων στην Αττική, καταγράφοντας την εξέλιξη των Μέσων Ζητούμενων Τιμών (ΜΖΤ) πώλησης και ενοικίασης και εμβαθύνοντας στις κατηγορίες των καταστημάτων και γραφείων, όπου η ζήτηση εμφανίζεται ενισχυμένη.

Στην κατηγορία των επαγγελματικών ακινήτων περιλαμβάνονται ακίνητα όπως γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, βιομηχανικοί και βιοτεχνικοί χώροι, ξενοδοχεία, εκθεσιακοί χώροι κ.ά.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις κατηγορίες και εξετάζοντας την εξέλιξη των Μέσων Ζητούμενων Τιμών (ΜΖΤ) πώλησης επαγγελματικών ακινήτων στην Αττική την περίοδο 2019-2025, παρατηρούνται σημαντικές αυξήσεις στις περισσότερες περιοχές της Αττικής, με τον Πειραιά, τα Προάστιά του αλλά και τα Βόρεια Προάστια να καταγράφουν τις υψηλότερες αυξήσεις στις ΜΖΤ πώλησης – της τάξης του 62,1%, 57,9% και 51,8% αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των ΜΖΤ ενοικίασης επαγγελματικών ακινήτων κατά την ίδια περίοδο 2019-2025, παρατηρείται επίσης αύξηση των μέσων ζητούμενων τιμών σε όλες τις περιοχές της Αττικής.

Οι σημαντικότερες αυξήσεις σημειώνονται στα Προάστια του Πειραιά (61,2%), στα Δυτικά Προάστια (59,5%) και στον Πειραιά (59,2%).

Οι πιο ακριβές και οικονομικές περιοχές

Οι τομείς της Αττικής που καταγράφουν τις υψηλότερες ΜΖΤ πώλησης και ενοικίασης επαγγελματικών ακινήτων είναι τα Βόρεια και τα Νότια Προάστια, ενώ ακολουθεί το κέντρο της Αθήνας.

Εξετάζοντας μία από τις δημοφιλέστερες κατηγορίες επαγγελματικών ακινήτων προς ενοικίαση, δηλαδή τα γραφεία, προκύπτουν τα εξής ευρήματα:

Οι ακριβότερες περιοχές της Αττικής για ενοικίαση γραφείου είναι η Βούλα, τo Μαρούσι, η Γλυφάδα, το Ελληνικό, η περιοχή Κολωνάκι-Λυκαβηττός, το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, τα Μελίσσια, το Χαλάνδρι, ο Άλιμος και η Κηφισιά. Ενδεικτικά, η ΜΖΤ ενοικίασης γραφείου στο Σύνταγμα ανέρχεται στα 20,0 ευρώ/τ.μ. ενώ στην περιοχή της Πλάκας φτάνει τα 23,9 ευρώ/τ.μ.

Οι πιο οικονομικές περιοχές της Αττικής για ενοικίαση γραφείου βρίσκονται στα Προάστια του Πειραιά (Κερατσίνι, Μοσχάτο, Νίκαια), στην Ανατολική Αττική (Κορωπί, Παλλήνη) και στα Δυτικά Προάστια (Αχαρνές, Αιγάλεω, Ίλιον) αλλά και στο κέντρο της Αθήνας στην περιοχή Πατησίων-Αχαρνών.

Οι πιο ακριβές περιοχές της Αττικής για το 3ο τρίμηνο του 2025 όσον αφορά την ενοικίαση καταστήματος είναι η Βούλα, με ΜΖΤ ενοικίασης 32,4 ευρώ/τ.μ., η περιοχή Κολωνάκι-Λυκαβηττός (26,1ευρώ/τ.μ.) και η Γλυφάδα με ΜΖΤ που φτάνει τα 22,9 ευρώ/τ.μ.

Αντίθετα, στις πιο οικονομικές περιοχές της Αττικής για ενοικίαση καταστήματος για το 3ο τρίμηνο του 2025 κατατάσσονται περιοχές της Δυτικής Αττικής, του Πειραιά, της Ανατολικής Αττικής και του κέντρου της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, οι πιο οικονομικές περιοχές για ενοικίαση καταστήματος είναι η Αττική, τα Καμίνια-Παλαιά Κοκκινιά και η περιοχή Ταμπούρια-Αγία Σοφία.

Τα διαθέσιμα stock

Όσον αφορά τα γραφεία προς ενοικίαση στην Αττική, πάνω από το 35,5% του διαθέσιμου stock βρίσκεται στον Δήμο Αθηναίων, ενώ περίπου 18,9% και 18,7% καταγράφεται στα Νότια και Βόρεια Προάστια αντίστοιχα.

Στα Προάστια του Πειραιά και στην Ανατολική Αττική εντοπίζονται τα μικρότερα ποσοστά, μόλις 2-3%.

Σε ό,τι αφορά την προσφορά (stock) καταστημάτων προς ενοικίαση στην Αττική, πάνω από το 25% του διαθέσιμου stock βρίσκεται στον Δήμο Αθηναίων, ενώ τα Νότια Προάστια ακολουθούν με 22,5%.

Ακολουθούν Δυτικά και Βόρεια Προάστια ενώ μικρότερα ποσοστά της προσφοράς (stock) καταστημάτων προς ενοικίαση της τάξης του 3-9% συναντώνται σε Πειραιά και τα Προάστιά του καθώς και στην Ανατολική Αττική.

Πηγή: OT