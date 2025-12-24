newspaper
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Φωτιά» οι τιμές ενοικίασης στα επαγγελματικά ακίνητα – Οι περιοχές
Οικονομία 24 Δεκεμβρίου 2025 | 08:49

«Φωτιά» οι τιμές ενοικίασης στα επαγγελματικά ακίνητα – Οι περιοχές

Την ανηφόρα συνεχίζουν να τραβούν τα ενοίκια στα επαγγελματικά ακίνητα – Τι αποκαλύπτει σχετική έρευνα για τις τιμές

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Spotlight

H αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα, το πρόγραμμα της Golden Visa καθώς και το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αποτελούν μερικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τα επαγγελματικά ακίνητα στην Ελλάδα και, ειδικότερα, στην Αττική.

Η ζήτηση για σύγχρονα επαγγελματικά ακίνητα παραμένει έντονη, ενισχυμένη από τη στροφή των επιχειρήσεων προς αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις και τη σταθερή ροή επενδυτικού ενδιαφέροντος. Έτσι, το πρώτο εξάμηνο του 2025 βρίσκει τον κλάδο σε συνεχή άνοδο, καθώς οι τιμές και τα ενοίκια συνεχίζουν την ανοδική τροχιά που έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το πρώτο εξάμηνο του 2025 συνεχίστηκε η αύξηση στις τιμές των επαγγελματικών ακινήτων και των ενοικίων.

Τα επαγγελματικά ακίνητα

Το Spitogatos Insights εξετάζει την αγορά επαγγελματικών ακινήτων στην Αττική, καταγράφοντας την εξέλιξη των Μέσων Ζητούμενων Τιμών (ΜΖΤ) πώλησης και ενοικίασης και εμβαθύνοντας στις κατηγορίες των καταστημάτων και γραφείων, όπου η ζήτηση εμφανίζεται ενισχυμένη.

Στην κατηγορία των επαγγελματικών ακινήτων περιλαμβάνονται ακίνητα όπως γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, βιομηχανικοί και βιοτεχνικοί χώροι, ξενοδοχεία, εκθεσιακοί χώροι κ.ά.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις κατηγορίες και εξετάζοντας την εξέλιξη των Μέσων Ζητούμενων Τιμών (ΜΖΤ) πώλησης επαγγελματικών ακινήτων στην Αττική την περίοδο 2019-2025, παρατηρούνται σημαντικές αυξήσεις στις περισσότερες περιοχές της Αττικής, με τον Πειραιά, τα Προάστιά του αλλά και τα Βόρεια Προάστια να καταγράφουν τις υψηλότερες αυξήσεις στις ΜΖΤ πώλησης – της τάξης του 62,1%, 57,9% και 51,8% αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των ΜΖΤ ενοικίασης επαγγελματικών ακινήτων κατά την ίδια περίοδο 2019-2025, παρατηρείται επίσης αύξηση των μέσων ζητούμενων τιμών σε όλες τις περιοχές της Αττικής.

Οι σημαντικότερες αυξήσεις σημειώνονται στα Προάστια του Πειραιά (61,2%), στα Δυτικά Προάστια (59,5%) και στον Πειραιά (59,2%).

Οι πιο ακριβές και οικονομικές περιοχές

Οι τομείς της Αττικής που καταγράφουν τις υψηλότερες ΜΖΤ πώλησης και ενοικίασης επαγγελματικών ακινήτων είναι τα Βόρεια και τα Νότια Προάστια, ενώ ακολουθεί το κέντρο της Αθήνας.

Εξετάζοντας μία από τις δημοφιλέστερες κατηγορίες επαγγελματικών ακινήτων προς ενοικίαση, δηλαδή τα γραφεία, προκύπτουν τα εξής ευρήματα:

Οι ακριβότερες περιοχές της Αττικής για ενοικίαση γραφείου είναι η Βούλα, τo Μαρούσι, η Γλυφάδα, το Ελληνικό, η περιοχή Κολωνάκι-Λυκαβηττός, το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, τα Μελίσσια, το Χαλάνδρι, ο Άλιμος και η Κηφισιά. Ενδεικτικά, η ΜΖΤ ενοικίασης γραφείου στο Σύνταγμα ανέρχεται στα 20,0 ευρώ/τ.μ. ενώ στην περιοχή της Πλάκας φτάνει τα 23,9 ευρώ/τ.μ.

Οι πιο οικονομικές περιοχές της Αττικής για ενοικίαση γραφείου βρίσκονται στα Προάστια του Πειραιά (Κερατσίνι, Μοσχάτο, Νίκαια), στην Ανατολική Αττική (Κορωπί, Παλλήνη) και στα Δυτικά Προάστια (Αχαρνές, Αιγάλεω, Ίλιον) αλλά και στο κέντρο της Αθήνας στην περιοχή Πατησίων-Αχαρνών.

Οι πιο ακριβές περιοχές της Αττικής για το 3ο τρίμηνο του 2025  όσον αφορά την ενοικίαση καταστήματος είναι η Βούλα, με ΜΖΤ ενοικίασης 32,4 ευρώ/τ.μ., η περιοχή Κολωνάκι-Λυκαβηττός (26,1ευρώ/τ.μ.) και η Γλυφάδα με ΜΖΤ που φτάνει τα 22,9 ευρώ/τ.μ.

Αντίθετα, στις πιο οικονομικές περιοχές της Αττικής για ενοικίαση καταστήματος για το 3ο τρίμηνο του 2025 κατατάσσονται περιοχές της Δυτικής Αττικής, του Πειραιά, της Ανατολικής Αττικής και του κέντρου της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, οι πιο οικονομικές περιοχές για ενοικίαση καταστήματος είναι η Αττική, τα Καμίνια-Παλαιά Κοκκινιά και η περιοχή Ταμπούρια-Αγία Σοφία.

Τα διαθέσιμα stock

Όσον αφορά τα γραφεία προς ενοικίαση στην Αττική, πάνω από το 35,5% του διαθέσιμου stock βρίσκεται στον Δήμο Αθηναίων, ενώ περίπου 18,9% και 18,7% καταγράφεται στα Νότια και Βόρεια Προάστια αντίστοιχα.

Στα Προάστια του Πειραιά και στην Ανατολική Αττική εντοπίζονται τα μικρότερα ποσοστά, μόλις 2-3%.

Σε ό,τι αφορά την προσφορά (stock) καταστημάτων προς ενοικίαση στην Αττική, πάνω από το 25% του διαθέσιμου stock βρίσκεται στον Δήμο Αθηναίων, ενώ τα Νότια Προάστια ακολουθούν με 22,5%.

Ακολουθούν Δυτικά και Βόρεια Προάστια ενώ μικρότερα ποσοστά της προσφοράς (stock) καταστημάτων προς ενοικίαση της τάξης του 3-9% συναντώνται σε Πειραιά και τα Προάστιά του καθώς και στην Ανατολική Αττική.

Πηγή: OT

Τράπεζες
Τράπεζες: Χρονιά μετασχηματισμού σε βάθος το 2026

Τράπεζες: Χρονιά μετασχηματισμού σε βάθος το 2026

Blue collar jobs: Από το «μάθε παιδί μου γράμματα» στο «μάθε μια τέχνη»
Αγορά εργασίας 24.12.25

Blue collar jobs: Από το «μάθε παιδί μου γράμματα» στο «μάθε μια τέχνη»

Στη Γερμανία, ο 1 στους 2 νέους προτιμά να γίνει τεχνίτης αντί υπάλληλος. Στις ΗΠΑ οι 6 στους 10 θα άφηναν το γραφείο για blue collar jobs, χειρωνακτικά-πρακτικά επαγγέλματα. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κρήτη: Νέο κύμα κατεδαφίσεων αυθαιρέτων με αφετηρία τη Γαύδο
Οικονομικές Ειδήσεις 24.12.25

Ξεκινά το ξήλωμα των αυθαιρέτων στην Κρήτη

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η εκτέλεση 46 πρωτοκόλλων κατεδάφισης σε αιγιαλούς, παραλίες και δασικές εκτάσεις – Σε εκκρεμότητα 425 τελεσίδικα πρωτόκολλα

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
«Η κυβέρνηση κλείνει τους δρόμους»: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Δυναμώνει η αλληλεγγύη
Γιορτές στα μπλόκα 24.12.25

«Η κυβέρνηση κλείνει τους δρόμους»: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Δυναμώνει η αλληλεγγύη

Αλύγιστοι οι αγρότες συνεχίζουν για τέταρτη εβδομάδα τις κινητοποιήσεις τους, χωρίς να εμποδίζουν τις μετακινήσεις με την κυβέρνηση που διαπιστώνει την ευρεία κοινωνική στήριξη στα μπλόκα, να καταφεύγει σε εκβιαστικές λογικές και σπασμωδικές κινήσεις, εντείνοντας την προσπάθεια ενεργοποίησης του κοινωνικού αυτοματισμού

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ευρώπη: Τα στεγαστικά δάνεια «σκότωσαν» τα Χριστούγεννα
Οικονομία 24.12.25

Τα στεγαστικά δάνεια στην Ευρώπη «σκότωσαν» τα Χριστούγεννα

Τα στεγαστικά δάνεια επηρεάζονται άμεσα από τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και από τις τάσεις της αγοράς σε κάθε χώρα. Σε τι κάνουν περικοπές οι Ευρωπαίοι για να τα βγάλουν πέρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αποκαλυπτική μελέτη: Πώς βλέπουν εργαζόμενοι και εργοδότες την τεχνητή νοημοσύνη
Οικονομία 24.12.25

Αποκαλυπτική μελέτη: Πώς βλέπουν εργαζόμενοι και εργοδότες την τεχνητή νοημοσύνη

Η μελέτη καταδεικνύει ότι οι πιο επιτυχημένοι επαγγελματίες είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες εργασίες, ελευθερώνοντας χρόνο για δραστηριότητες υψηλότερης αξίας, όπως η κριτική σκέψη, η στρατηγική ανάλυση και η δημιουργικότητα

Σύνταξη
Ο «χρυσός στόλος» του Ντόναλντ Τραμπ και οι.. σαμπάνιες στη Νότια Κορέα
ΗΠΑ 24.12.25

Ο «χρυσός στόλος» του Ντόναλντ Τραμπ και οι.. σαμπάνιες στη Νότια Κορέα

Οι σαμπάνιες άνοιξαν σίγουρα στο στρατηγείο της Hanwha, στην έδρα της εταιρείας στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, καθώς η Hanwha θα εμπλακεί άμεσα στη ναυπήγηση των νέων «θωρηκτών» του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Γιατί είναι χαμηλά τα επιτόκια στις προθεσμιακές καταθέσεις
Επιτροπή Ανταγωνισμού 24.12.25

Η «τρύπα» στον αποταμιευτικό «κουμπαρά» των νοικοκυριών - Τι συμβαίνει με τα χαμηλά επιτόκια στις προθεσμιακές

Το φαινόμενο των χαμηλών επιτοκίων στις καταθέσεις στην Ελλάδα, ενώ τα επιτόκια δανείων παραμένουν υψηλά (δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες «ψαλίδες» στην Ευρώπη), μόνο τυχαίο δεν είναι. Οι διαπιστώσεις και οι προτάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συνεχίζει το ράλι ανόδου ο χρυσός – Κέρδη και για το ασήμι [γράφημα]
Νέα επίπεδα 23.12.25

Συνεχίζει το ράλι ανόδου ο χρυσός – Κέρδη και για το ασήμι [γράφημα]

Οι τελευταίες αυξήσεις έρχονται εν μέσω της εντατικοποίησης του πετρελαϊκού αποκλεισμού της Βενεζουέλας, της στρατιωτικής δράσης της Ουκρανίας στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας και των εικασιών για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Ο κόσμος χρειάζεται πολύ περισσότερο χαλκό – Πού μπορεί να βρεθεί, τι οδηγεί τη ζήτηση
Διαδεδομένο μέταλλο 23.12.25

Ο κόσμος χρειάζεται πολύ περισσότερο χαλκό – Πού μπορεί να βρεθεί, τι οδηγεί τη ζήτηση

Ο χαλκός είναι ένα κρίσιμο υλικό για τις πράσινες τεχνολογίες που μπορούν να μειώσουν τις παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα, καθώς και για τα κέντρα δεδομένων που βρίσκονται στην καρδιά της άνθησης της AI

Σύνταξη
Ταμείο Ανάκαμψης: Τελειώνουν τα «καύσιμα» – Οι κίνδυνοι για το μέλλον και οι αβεβαιότητες
Οικονομικές Ειδήσεις 23.12.25

Τελειώνουν τα «καύσιμα» από το Ταμείο Ανάκαμψης - Οι κίνδυνοι για το μέλλον και οι αβεβαιότητες

Αγώνας δρόμου από την κυβέρνηση για να απορροφηθούν τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πλησιάζει το 70% η απορρόφηση των πόρων, έναν χρόνο πριν την εκπνοή του ευρωπαϊκού πακέτου στήριξης. Οι μεγάλες προκλήσεις για τη διατηρησιμότητα της ανάπτυξης στη χώρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα 3 λάθη με τα τέλη κυκλοφορίας – Πώς θα αποφύγετε τα πρόστιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 23.12.25

Τα 3 λάθη με τα τέλη κυκλοφορίας – Πώς θα αποφύγετε τα πρόστιμα

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για το 2026, με τους φορολογούμενους να πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί προκειμένου να αποφύγουν τυχόν λάθη.

Σύνταξη
Εργασιακά δικαιώματα στην Ευρώπη: Ποιες χώρες έχουν τις περισσότερες αργίες τα Χριστούγεννα
Χριστουγεννιάτικες διακοπές 23.12.25

Εργασιακά δικαιώματα στην Ευρώπη: Ποιες χώρες έχουν τις περισσότερες αργίες τα Χριστούγεννα

Όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά κάποια είναι πιο ίσα από τα άλλα. Το ρητό της «Φάρμας των Ζώων» ισχύει και για τις ημέρες αργίας που δικαιούνται οι εργαζόμενοι τα Χριστούγεννα. Τι ισχύει σε ΕΕ και Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τα εδέσματα των Χριστουγέννων βλάπτουν την υγεία του σκύλου σας
Του κάνουν κακό 24.12.25

Τα λαχταριστά φαγητά των Χριστουγέννων δεν είναι για το στομάχι του σκύλου σας – Τι μπορεί να πάθει

Οι έντονες μυρωδιές διεγείρουν τη μύτη του σκύλου. Και θα κάνει τα πάντα για να τον κεράσετε κάτι από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Μην υποκύψετε!

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Blue collar jobs: Από το «μάθε παιδί μου γράμματα» στο «μάθε μια τέχνη»
Αγορά εργασίας 24.12.25

Blue collar jobs: Από το «μάθε παιδί μου γράμματα» στο «μάθε μια τέχνη»

Στη Γερμανία, ο 1 στους 2 νέους προτιμά να γίνει τεχνίτης αντί υπάλληλος. Στις ΗΠΑ οι 6 στους 10 θα άφηναν το γραφείο για blue collar jobs, χειρωνακτικά-πρακτικά επαγγέλματα. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κρήτη: Νέο κύμα κατεδαφίσεων αυθαιρέτων με αφετηρία τη Γαύδο
Οικονομικές Ειδήσεις 24.12.25

Ξεκινά το ξήλωμα των αυθαιρέτων στην Κρήτη

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η εκτέλεση 46 πρωτοκόλλων κατεδάφισης σε αιγιαλούς, παραλίες και δασικές εκτάσεις – Σε εκκρεμότητα 425 τελεσίδικα πρωτόκολλα

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Μια «ανάσα» από τη Μάντσεστερ Σίτι ο Σεμένιο!
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Μια «ανάσα» από τη Μάντσεστερ Σίτι ο Σεμένιο!

Ο Αντουάν Σεμένιο είναι ανάμεσα στις ομάδες του Μάντσεστερ, ωστόσο σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το Νησί, μία ομάδα είναι έτοιμη να ολοκληρώσει το deal.

Σύνταξη
Για αυτό τον λόγο ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει βάλει στη «μαύρη λίστα» του τον Μπεν Άφλεκ – Μπορεί να γίνει μεγάλος κόπανος
Beef 24.12.25

Για αυτό τον λόγο ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει βάλει στη «μαύρη λίστα» του τον Μπεν Άφλεκ – Μπορεί να γίνει μεγάλος κόπανος

Ο σκηνοθέτης Μάικ Μπίντερ αποκάλυψε ένα άγνωστο beef του Χόλιγουντ: αυτό ανάμεσα στον αγαπημένο δημιουργό των ΗΠΑ Στίβεν Σπίλμπεργκ και τον σταρ του Χόλιγουντ Μπεν Άφλεκ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
‘Εκρηξη σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία: Φορτηγό με αέριο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση – Δείτε βίντεο
Σοκαριστικό τροχαίο 24.12.25

‘Εκρηξη σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία: Φορτηγό με αέριο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση – Δείτε βίντεο

Η έκρηξη σημειώθηκε όταν φορτηγό που μετέφερε υγροποιημένο αέριο συγκρούστηκε με άλλο όχημα σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία

Σύνταξη
Greek Citizens Can Now Request Foreign Civil Registry Records Online
English edition 24.12.25

Greek Citizens Can Now Request Foreign Civil Registry Records Online

Reducing the need to visit registry offices or KEP centers in person, the new service allows Greeks to apply for birth, marriage, civil partnership, and death certificates for events that took place abroad and were registered with the Special Civil Registry before January 22, 2018

Σύνταξη
Στη 10άδα των κορυφαίων Βαλκάνιων αθλητών για το 2025 οι Αντετοκούνμπο, Καραλής και Ντούσκος!
Σπουδαία διάκριση 24.12.25

Στη 10άδα των κορυφαίων Βαλκάνιων αθλητών για το 2025 οι Αντετοκούνμπο, Καραλής και Ντούσκος!

Αντετοκούνμπο, Καραλής και Ντούσκος διέπρεψαν και τη φετινή σεζόν και συμπεριλήφθηκαν στη δεκάδα της ψηφοφορίας του Βουλγαρικού Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύνταξη
Τι έχουμε μάθει έως σήμερα στη δίκη των υποκλοπών – Ανύπαρκτοι έλεγχοι στην ΕΥΠ και μια ένοχη κυβέρνηση
Πολιτική 24.12.25

Τι έχουμε μάθει έως σήμερα στη δίκη των υποκλοπών – Ανύπαρκτοι έλεγχοι στην ΕΥΠ και μια ένοχη κυβέρνηση

Παρεμπόδιση της έρευνας, απίστευτες μεθοδεύσεις, παράλογα άλματα στη διαδικασία της διερεύνησης του σκανδάλου των υποκλοπών και μια κυβέρνηση ένοχα σιωπηλή απέναντι στο τσουνάμι των αποκαλύψεων στο μονομελές πλημμελειοδικείο.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η μαγική ζωή της Toni Basil – Δίδαξε τον Έλβις, γοήτευσε τον Μπόουι και απέκρουσε το «καμάκι» του Μπινγκ Κρόσμπι
Θεότητα 24.12.25

Η μαγική ζωή της Toni Basil – Δίδαξε τον Έλβις, γοήτευσε τον Μπόουι και απέκρουσε το «καμάκι» του Μπινγκ Κρόσμπι

Η γυναίκα που ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκάλεσε «θεά του go-go» είναι μία από τις πιο καταξιωμένες προσωπικότητες του Χόλιγουντ. Στα 82 της, η Toni Basil θυμάται τη συνεργασία της με την Τίνα Τέρνερ, την Μπέτι Μίντλερ, τον Φρανκ Σινάτρα, τον Ντέιβιντ Μπερν, τη Μάργκοτ Ρόμπι, τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο - και η λίστα συνεχίζεται – α, και τη στιγμή που ο Μπινγκ Κρόσμπι της έκανε καμάκι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Η κυβέρνηση κλείνει τους δρόμους»: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Δυναμώνει η αλληλεγγύη
Γιορτές στα μπλόκα 24.12.25

«Η κυβέρνηση κλείνει τους δρόμους»: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Δυναμώνει η αλληλεγγύη

Αλύγιστοι οι αγρότες συνεχίζουν για τέταρτη εβδομάδα τις κινητοποιήσεις τους, χωρίς να εμποδίζουν τις μετακινήσεις με την κυβέρνηση που διαπιστώνει την ευρεία κοινωνική στήριξη στα μπλόκα, να καταφεύγει σε εκβιαστικές λογικές και σπασμωδικές κινήσεις, εντείνοντας την προσπάθεια ενεργοποίησης του κοινωνικού αυτοματισμού

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Την ταπείνωση της αγροτιάς δεν θα την επιτρέψει η άλλη Ελλάδα της δουλειάς, όσους δρόμους και αν κλείσει η ΕΛ.ΑΣ.
in Confidential 24.12.25

Την ταπείνωση της αγροτιάς δεν θα την επιτρέψει η άλλη Ελλάδα της δουλειάς, όσους δρόμους και αν κλείσει η ΕΛ.ΑΣ.

Στο Υπουργικό κατηγόρησε τους αγρότες για εκβιασμό, στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα να κατηγορήσει για υπόθαλψη εκβιαστή τον λαό, και την πρωταπριλιά μην ψάχνει ψέμα για να πει, αρκεί να ψελλίσει ότι θα ξαναβγεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ευρώπη: Τα στεγαστικά δάνεια «σκότωσαν» τα Χριστούγεννα
Οικονομία 24.12.25

Τα στεγαστικά δάνεια στην Ευρώπη «σκότωσαν» τα Χριστούγεννα

Τα στεγαστικά δάνεια επηρεάζονται άμεσα από τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και από τις τάσεις της αγοράς σε κάθε χώρα. Σε τι κάνουν περικοπές οι Ευρωπαίοι για να τα βγάλουν πέρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
