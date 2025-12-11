Στροφές ανεβάσουν οι τιμές στα ακίνητα σε διεθνώς δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί όπως τα Σύβοτα, σημαντικές φοιτητουπόλεις με μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα όπως τα Ιωάννινα καθώς και πασίγνωστοι χειμερινοί προορισμοί όπως τα Ζαγοροχώρια.

Πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) δείχνουν άνοδο των τιμών στα ακίνητα. Ειδικότερα, το γ΄ τρίμηνο του 2025, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των διαμερισμάτων για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε στο 7,7%.

Με βάση την παλαιότητα ακινήτου, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των νέων διαμερισμάτων διαμορφώθηκε στο 6,6% και των παλαιών στο 8,5%.

Το Spitogatos Insights εξετάζει την αγορά ακινήτων στην Ήπειρο, εστιάζοντας στην εξέλιξη των Μέσων Ζητούμενων Τιμών (ΜΖΤ) πώλησης και ενοικίασης κατοικιών, καθώς και πώλησης οικοπέδων, αλλά και στις τάσεις της ζήτησης κατά το 3ο τρίμηνο του 2025.

Ακίνητα προς πώληση και ενοικίαση

Κατά την περίοδο 2019-2025, η κτηματαγορά στην Περιφέρεια Ηπείρου παρουσιάζει σημαντική άνοδο, με τη Μέση Ζητούμενη Τιμή (ΜΖΤ) κατοικιών προς πώληση να έχει αυξηθεί συνολικά κατά 41%. Επιπλέον, το 2025 η ΜΖΤ εμφανίζεται αυξημένη κατά 7,3% σε σύγκριση με το 2024.

Από το 2019 έως σήμερα, η Μέση Ζητούμενη Τιμή (ΜΖΤ) των κατοικιών προς ενοικίαση στην Περιφέρεια Ηπείρου εμφανίζει σταθερά αυξητική πορεία, με τη συνολική αύξηση να φτάνει το 47,2%.

Το 2025 η ΜΖΤ για κατοικίες προς ενοικίαση καταγράφει άνοδο κατά 7,1% σε σχέση με το 2024 και διαμορφώνεται στα 8,9 ευρώ/τ.μ. όπως χαρακτηριστικά αποτυπώνεται και στο παρακάτω γράφημα.

Οικόπεδα προς πώληση

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των ΜΖΤ πώλησης οικοπέδων στην Περιφέρεια Ηπείρου από το 2019 μέχρι σήμερα.

Μετά από μια μικρή μείωση το 2020 σε σχέση με το 2019, οι ΜΖΤ πώλησης οικοπέδων είδαν αυξητική πορεία μέχρι το 2022.

Σταθερή παρέμεινε η ΜΖΤ το 2023, όπου έπειτα από μικρές αυξομειώσεις, διαμορφώνεται στα 133 ευρώ/τ.μ. το 2025. Συνολικά, την περίοδο 2019-2025 σημειώθηκε αύξηση της τάξης του +5,3%.

Εξετάζοντας τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) της Ηπείρου και τις ΜΖΤ κατοικιών προς πώληση, παρατηρούμε ότι οι υψηλότερες ΜΖΤ πώλησης κατοικίας εντοπίζονται στις Π.Ε. Πρέβεζας και Θεσπρωτίας.

Στον αντίποδα, η χαμηλότερη ΜΖΤ καταγράφεται στην Π.Ε. Άρτας, η οποία διαμορφώνεται στα 900 ευρώ/τ.μ.

Στο κομμάτι της ενοικίασης, η υψηλότερη ΜΖΤ εντοπίζεται στην Π.Ε. Ιωαννίνων, ενώ ακολουθεί η Π.Ε. Πρέβεζας.

Εν συνεχεία, η χαμηλότερη ΜΖΤ ενοικίασης εντοπίζεται στην Π.Ε. Θεσπρωτίας. Αξιοσημείωτη είναι η ετήσια αύξηση στη ΜΖΤ ενοικίασης κατοικίας στην Π.Ε. Άρτας, η οποία φτάνει το 24,4%.

Εμβαθύνοντας στις μεγάλες πόλεις των Π.Ε, της Ηπείρου, παρατηρούμε ότι όσον αφορά τις κατοικίες προς πώληση, η Πρέβεζα (Π.Ε. Πρέβεζας) παρουσιάζει την υψηλότερη μέση ζητούμενη τιμή κατά το 3ο τρίμηνο του 2025.

Αντίθετα, η Άρτα (Π.Ε. Άρτας) εμφανίζει τη χαμηλότερη τιμή, η οποία ωστόσο είναι αυξημένη κατά 18,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τα Ιωάννινα (Π.Ε. Ιωαννίνων) καταγράφουν την υψηλότερη ΜΖΤ κατοικίας προς ενοικίαση κατοικιών, η οποία διαμορφώνεται στα 9,2 ευρώ/τ.μ.

Αντίθετα, στην Ηγουμενίτσα (Π.Ε. Θεσπρωτίας) συναντάμε τη χαμηλότερη ΜΖΤ ενοικίασης κατά το 3ο τρίμηνο του 2025. Σημαντική αύξηση 17,1% σημειώνεται στην Άρτα (Π.Ε. Άρτας), όπου η ΜΖΤ ενοικίασης για κατοικία ανέρχεται στα 7,8 ευρώ/τ.μ.

Άνω του 50% του διαθέσιμου stock κατοικιών προς πώληση εντοπίζεται στην Π.Ε. Ιωαννίνων, ενώ το 18% εντοπίζεται στην Π.Ε. Πρέβεζας και ακολουθεί η Π.Ε. Θεσπρωτίας με 16%. Το μικρότερο ποσοστό σημειώνεται στην Π.Ε. Άρτας (8%).

Διαφορετική είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά την προσφορά (stock) των κατοικιών προς ενοικίαση. Το μεγαλύτερο ποσοστό του stock για κατοικίες προς ενοικίαση εντοπίζεται στην Π.Ε. Ιωαννίνων, ενώ πολύ μικρότερα ποσοστά παρατηρούνται στις Π.Ε. Θεσπρωτίας, Άρτας και Πρέβεζας.

Τα πιο οικονομικά και πιο ακριβά σημεία για ακίνητα

Τα δημοφιλή, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, Σύβοτα αποτελούν την πιο ακριβή περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου για αγορά κατοικίας, με τη ΜΖΤ να διαμορφώνεται στις 2.500 ευρώ/τ.μ.

Η περιοχή Φανάρι στην Π.Ε. Πρέβεζας και ο Δήμος Πρέβεζας συγκαταλέγονται στις πέντε πιο ακριβές περιοχές της Περιφέρειας για αγορά κατοικίας κατά το 3o τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα πέντε πιο οικονομικά σημεία της Περιφέρειας Ηπείρου για αγορά κατοικίας είναι η Πασσαρώνα (Π.Ε. Ιωαννίνων) με ΜΖΤ στα 1.150 ευρώ/τ.μ.

Ακολουθούν η Άρτα (Π.Ε. Άρτας),το Μέτσοβο (Π.Ε. Ιωαννίνων), η Παραμυθιά (Π.Ε. Θεσπρωτίας) και το Κεντρικό Ζαγόρι (Π.Ε. Ιωαννίνων).

Η συνολική ζήτηση για κατοικίες προς πώληση στην Περιφέρεια Ηπείρου το 2025 εμφανίζεται αυξημένη κατά 17,4% σε σύγκριση με το 2024. Πιο αναλυτικά, η διεθνής ζήτηση αυξήθηκε κατά 9,6% κατά το 3ο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024, ενώ η εγχώρια ζήτηση σημείωσε αύξηση της τάξης του 19,8% κατά το ίδιο διάστημα.

Οι χώρες με τη μεγαλύτερη ζήτηση για κατοικίες προς πώληση στις Π.Ε. Ηπείρου είναι η Γερμανία, οι Η.Π.Α., το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίνα και η Ολλανδία. Οι δημοφιλέστεροι τύποι κατοικιών είναι η μονοκατοικία, το διαμέρισμα και η μεζονέτα.

Οι πιο δημοφιλείς περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου για αγορά κατοικίας, είτε αφορά εγχώρια είτε διεθνή ζήτηση, είναι τα Ιωάννινα, η Πρέβεζα καιτο Κεντρικό Ζαγόρι.

Πηγή: ΟΤ