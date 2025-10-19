Hot spot του real estate ο Πειραιάς – Στα ύψη οι τιμές στα ακίνητα

Σε hot spot του real estate έχει μετατραπεί ο Πειραιάς με τις τιμές στα ακίνητα να κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα. Τα τελευταία χρόνια η κτηματαγορά βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης και αποτελεί σταθερά μια από τις πιο κερδοφόρες επενδυτικές επιλογές για Έλληνες και ξένους,

Οι υποψήφιοι αγοραστές ακινήτων αναζητούν ακίνητα με θέα τη θάλασσα στα Νότια Προάστια και στον Πειραιά.

Ο Πειραιάς έχει εξελιχθεί πλέον, σε έναν κορυφαίο και ελκυστικό πόλο επενδύσεων, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην αυξημένη ζήτηση και το υψηλό στεγαστικό κόστος.

Μιλώντας στον ΟΤ Senior Real Estate Agent Μάρκος Λιανός, τονίζει ότι οι τιμές νεόδμητων στη Νίκαια και τα Καμίνια κυμαίνονται φέτος στο εύρος των 3.000 ευρώ/τ.μ με 3.500 ευρώ /τ.μ. Στη Δραπετσώνα, Ν. Φάληρο και Μανιάτικα κυμαίνονται στο εύρος των 3.000 ευρώ/τ.μ. με 4.000 ευρώ/τ.μ.

Ακίνητα και Golden Visa

Η περίοδος 2019–2023 αποτέλεσε τη φάση της αρχικής μεγάλης ανόδου των ακινήτων στα προάστια του Πειραιά, με κύριο μοχλό το πρόγραμμα Golden Visa.

Όπως αναφέρει ο κ. Λιανός κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι περιοχές αυτές θεωρούνταν οι «φθηνές ζώνες» της Αττικής σε συνδυασμό με το όριο επένδυσης των 250.000 ευρώ τις καθιστούσε εξαιρετικά ελκυστικές σε σύγκριση με το κέντρο της Αθήνας.

Το προφίλ του αγοραστή ήταν καθαρά επενδυτικό, κυριαρχούμενο από πολίτες της Κίνας και, δευτερευόντως, από Τούρκους επενδυτές, οι οποίοι στόχευαν αποκλειστικά στην απόκτηση άδειας διαμονής και στην άμεση εκμετάλλευση του ακινήτου μέσω μίσθωσης.

Η έντονη ζήτηση οδήγησε σε ισχυρή ανοδική τάση στις τιμές πώλησης, με τη μέση τιμή στην ευρύτερη περιφέρεια του Πειραιά να αυξάνεται κατακόρυφα μέσα σε μια διετία, σε ένα εύρος τιμών από τα 1.000 ευρώ/τ.μ. και φτάνοντας περίπου τα 2.100 ευρώ/τ.μ. στα προάστια.

Οι αγορές επικεντρώνονταν κυρίως σε μικρά και μεσαία διαμερίσματα, συχνά παλαιότερης κατασκευής, με έμφαση τη γειτνίαση σε σταθμούς του μετρό καθώς και σε ακίνητα τα οποία έχαιραν ανακαίνισης ώστε να τα αγοράσουν όσο πιο οικονομικά μπορούσαν.

Με την αλλαγή της νομοθεσίας άρχισε ένα αγώνας δρόμου που διήρκεσε από το καλοκαίρι του 2023 έως την άνοιξη του 2024, λόγω της αναγγελίας της επικείμενης αύξησης του ορίου επένδυσης.

Το προφίλ των αγοραστών

Το προφίλ του αγοραστή εκείνη την περίοδο ήταν μαζικό, με επενδυτές –κυρίως Κινέζους, με μοναδικό σκοπό την κατοχύρωση του παλαιού ορίου των 250.000 ευρώ. Αυτή η ζήτηση οδήγησε σε πολλές αιτήσεις στην Αττική και στα προάστια του Πειραιά. Ως αποτέλεσμα, παρατηρήθηκε κατακόρυφη αύξηση των ζητούμενων τιμών στις συγκεκριμένες περιοχές, με περιοχές όπως η Δραπετσώνα να καταγράφουν μερικές από τις υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις, έως και 30%.

Σύμφωνα με τον κ. Λιανό, ο τύπος του ακινήτου που ζητούσαν να αγοράσουν δεν είχε μεγάλη σημασία· οποιοδήποτε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων ημιτελών ή πολύ παλαιών, που μπορούσε να κλείσει τη συμφωνία στα 250.000 ευρώ ήταν περιζήτητο.

Πολλές εταιρίες, υπογραμμίζει, στη προηγούμενη περίοδο άρχισαν να λειτουργούν ως κατασκευαστές και μεσάζοντες αποκλειστικά εξειδικευμένοι στη Golden Visa. Αγόραζαν, ανακαίνιζαν, επίπλωναν και απευθύνονταν σε εμάς ώστε να διαχειριστούμε τη πώληση των διαμερισμάτων τους στο δίκτυο του εξωτερικού.

Από την άνοιξη του 2024, με την εφαρμογή του Νόμου 5100/2024, τα πράγματα είναι διαφορετικά και για τα προάστια του Πειραιά.

Πλέον, αναφέρει ο κ. Λιανός το όριο για την αγορά τυπικής κατοικίας Golden Visa έχει ανέβει στα €800.000, με αποτέλεσμα η ζήτηση από αγοραστές να είναι μηδενική. Το ενδιαφέρον των αγοραστών έχει στραφεί αποκλειστικά στην εξαίρεση των 250.000 ευρώ, όπου το προφίλ του κατασκευαστών στους οποίους συνεργαζόμαστε αναζητά επαγγελματικούς χώρους (όπως παλιά καταστήματα ή κτίρια γραφείων) για να τους μετατρέψει σε κατοικίες. Αυτή η δυνατότητα αποτελεί πλέον το μοναδικό κανάλι για Golden Visa στο χαμηλότερο όριο στην εν γένει στην Αττική.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης, σχετικά με τα ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο νόμο Golden Visa των 250.000 Ευρώ, όπως είναι τα παλαιότερα διαμερίσματα. Εκεί πολλοί ιδιοκτήτες επηρεασμένοι από τη προγενέστερη περίοδο προσπαθούν και πιστεύουν ότι μπορούν να πιάσουν το ταβάνι των 250.000 Ευρώ κάτι που το καθιστά πολλές φορές αδύνατο.

Πηγή: ΟΤ