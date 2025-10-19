newspaper
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.10.2025 | 09:22
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Hot spot του real estate ο Πειραιάς – Στα ύψη οι τιμές στα ακίνητα
Οικονομικές Ειδήσεις 19 Οκτωβρίου 2025 | 09:39

Hot spot του real estate ο Πειραιάς – Στα ύψη οι τιμές στα ακίνητα

Οι υποψήφιοι αγοραστές αναζητούν ακίνητα με θέα τη θάλασσα στα Νότια Προάστια και στον Πειραιά.

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τα καλύτερά μας χρόνια: Δεν είναι αυτά που νομίζαμε

Τα καλύτερά μας χρόνια: Δεν είναι αυτά που νομίζαμε

Spotlight

Σε hot spot του real estate έχει μετατραπεί ο Πειραιάς με τις τιμές στα ακίνητα να κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα. Τα τελευταία χρόνια η κτηματαγορά βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης και αποτελεί σταθερά μια από τις πιο κερδοφόρες επενδυτικές επιλογές για Έλληνες και ξένους,

Οι υποψήφιοι αγοραστές ακινήτων αναζητούν ακίνητα με θέα τη θάλασσα στα Νότια Προάστια και στον Πειραιά.

Ο Πειραιάς έχει εξελιχθεί πλέον, σε έναν κορυφαίο και ελκυστικό πόλο επενδύσεων, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην αυξημένη ζήτηση και το υψηλό στεγαστικό κόστος.

Μιλώντας στον ΟΤ Senior Real Estate Agent Μάρκος Λιανός, τονίζει ότι οι τιμές νεόδμητων στη Νίκαια και τα Καμίνια κυμαίνονται φέτος στο εύρος των 3.000 ευρώ/τ.μ με 3.500 ευρώ /τ.μ. Στη Δραπετσώνα, Ν. Φάληρο και Μανιάτικα κυμαίνονται  στο εύρος των 3.000 ευρώ/τ.μ. με 4.000 ευρώ/τ.μ.

Ακίνητα και Golden Visa

Η περίοδος 2019–2023 αποτέλεσε τη φάση της αρχικής μεγάλης ανόδου των ακινήτων στα προάστια του Πειραιά, με κύριο μοχλό το πρόγραμμα Golden Visa.

Όπως αναφέρει ο κ. Λιανός κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι περιοχές αυτές θεωρούνταν οι «φθηνές ζώνες» της Αττικής σε συνδυασμό με το όριο επένδυσης των 250.000 ευρώ τις καθιστούσε εξαιρετικά ελκυστικές σε σύγκριση με το κέντρο της Αθήνας.

Το προφίλ του αγοραστή ήταν καθαρά επενδυτικό, κυριαρχούμενο από πολίτες της Κίνας και, δευτερευόντως, από Τούρκους επενδυτές, οι οποίοι στόχευαν αποκλειστικά στην απόκτηση άδειας διαμονής και στην άμεση εκμετάλλευση του ακινήτου μέσω μίσθωσης.

Η έντονη ζήτηση οδήγησε σε ισχυρή ανοδική τάση στις τιμές πώλησης, με τη μέση τιμή στην ευρύτερη περιφέρεια του Πειραιά να αυξάνεται κατακόρυφα μέσα σε μια διετία, σε ένα εύρος τιμών από τα 1.000 ευρώ/τ.μ. και φτάνοντας περίπου τα 2.100 ευρώ/τ.μ. στα προάστια.

Οι αγορές επικεντρώνονταν κυρίως σε μικρά και μεσαία διαμερίσματα, συχνά παλαιότερης κατασκευής, με έμφαση τη γειτνίαση σε σταθμούς του μετρό καθώς και σε ακίνητα τα οποία έχαιραν ανακαίνισης ώστε να τα αγοράσουν όσο πιο οικονομικά μπορούσαν.

Με την αλλαγή της νομοθεσίας άρχισε ένα αγώνας δρόμου που διήρκεσε από το καλοκαίρι του 2023 έως την άνοιξη του 2024, λόγω της αναγγελίας της επικείμενης αύξησης του ορίου επένδυσης.

Το προφίλ των αγοραστών

Το προφίλ του αγοραστή εκείνη την περίοδο ήταν μαζικό, με επενδυτές –κυρίως Κινέζους, με μοναδικό σκοπό την κατοχύρωση του παλαιού ορίου των 250.000 ευρώ. Αυτή η ζήτηση οδήγησε σε πολλές αιτήσεις στην Αττική και στα προάστια του Πειραιά. Ως αποτέλεσμα, παρατηρήθηκε κατακόρυφη αύξηση των ζητούμενων τιμών στις συγκεκριμένες περιοχές, με περιοχές όπως η Δραπετσώνα να καταγράφουν μερικές από τις υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις, έως και 30%.

Σύμφωνα με τον κ. Λιανό, ο τύπος του ακινήτου που ζητούσαν να αγοράσουν δεν είχε μεγάλη σημασία· οποιοδήποτε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων ημιτελών ή πολύ παλαιών, που μπορούσε να κλείσει τη συμφωνία στα 250.000 ευρώ ήταν περιζήτητο.

Πολλές εταιρίες, υπογραμμίζει, στη προηγούμενη περίοδο άρχισαν να λειτουργούν ως κατασκευαστές και μεσάζοντες αποκλειστικά εξειδικευμένοι στη Golden Visa. Αγόραζαν, ανακαίνιζαν, επίπλωναν και απευθύνονταν σε εμάς ώστε να διαχειριστούμε τη πώληση των διαμερισμάτων τους στο δίκτυο του εξωτερικού.

Από την άνοιξη του 2024, με την εφαρμογή του Νόμου 5100/2024, τα πράγματα είναι διαφορετικά και για τα προάστια του Πειραιά.

Πλέον, αναφέρει ο κ. Λιανός το όριο για την αγορά τυπικής κατοικίας Golden Visa έχει ανέβει στα €800.000, με αποτέλεσμα η ζήτηση από αγοραστές να είναι μηδενική. Το ενδιαφέρον των αγοραστών έχει στραφεί αποκλειστικά στην εξαίρεση των 250.000 ευρώ, όπου το προφίλ του κατασκευαστών στους οποίους συνεργαζόμαστε αναζητά επαγγελματικούς χώρους (όπως παλιά καταστήματα ή κτίρια γραφείων) για να τους μετατρέψει σε κατοικίες. Αυτή η δυνατότητα αποτελεί πλέον το μοναδικό κανάλι για Golden Visa στο χαμηλότερο όριο στην εν γένει στην Αττική.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης, σχετικά με τα ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο νόμο Golden Visa των 250.000 Ευρώ, όπως είναι τα παλαιότερα διαμερίσματα. Εκεί πολλοί ιδιοκτήτες επηρεασμένοι από τη προγενέστερη περίοδο προσπαθούν και πιστεύουν ότι μπορούν να πιάσουν το ταβάνι των 250.000 Ευρώ κάτι που το καθιστά πολλές φορές αδύνατο.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Τι σημαίνει για τις εισηγμένες η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

Euronext: Τι σημαίνει για τις εισηγμένες η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα καλύτερά μας χρόνια: Δεν είναι αυτά που νομίζαμε

Τα καλύτερά μας χρόνια: Δεν είναι αυτά που νομίζαμε

Economy
Επενδυτικό κενό: Η ανάπτυξη που δεν αρκεί και τι κρατάει πίσω την οικονομία

Επενδυτικό κενό: Η ανάπτυξη που δεν αρκεί και τι κρατάει πίσω την οικονομία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πεκίνο ή Ουάσιγκτον: Ποιός μπορεί να διαχειριστεί το χάος στην εποχή μας;
«MAD» 19.10.25

Πεκίνο ή Ουάσιγκτον: Ποιός μπορεί να διαχειριστεί το χάος στην εποχή μας;

Αν η πυρηνική ισορροπία του Ψυχρού Πολέμου επέβαλλε αμοιβαία αυτοσυγκράτηση, ο σημερινός οικονομικός ανταγωνισμός ανάμεσε σε Πεκίνο και Ουάσιγκτον μοιάζει να ανταμείβει την κλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο CEO της Walmart μιλά – και προκαλεί
Ταράζει τα νερά 19.10.25

Ο CEO της Walmart μιλά – και προκαλεί

Ο CEO της Walmart παίρνει θέση για την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ – και ανοίγει έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης

Νατάσα Σινιώρη
Gen Z: Μπορεί και θέλει αυτή η γενιά να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;
Διεθνής Οικονομία 18.10.25

Μπορεί και θέλει η Gen Z να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;

Μια διευθύνουσα σύμβουλος περιγράφει κάποια από τα χαρακτηριστικά της Gen Z στον εργασιακό χώρο: Χρειάζονται δουλειά, όμως θέλουν ρουτίνα και κατανόηση των αξιών τους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Την ώρα που η οικονομία «πετάει», η ανισότητα αυξάνεται και οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται
Οικονομία 18.10.25

Την ώρα που η οικονομία «πετάει», η ανισότητα αυξάνεται και οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται

Από την ευημερία των αριθμών με την οικονομία να «ανθίζει», μέχρι την ευημερία των καθημερινών ανθρώπων, ο δρόμος είναι πολύ μακρύς ειδικά για τις γυναίκες, τους «εργαζόμενους φτωχούς» και τους νέους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εισοδήματα: Ο μακρύς δρόμος προς τη σύγκλιση των εισοδημάτων με τον μέσο Ευρωπαίο
Οικονομικές Ειδήσεις 18.10.25

Ο μακρύς δρόμος προς τη σύγκλιση των εισοδημάτων με τον μέσο Ευρωπαίο - Βαθιά και διαχρονική ανισορροπία

Τα εισοδήματα μπορεί να αυξάνονται στην Ελλάδα αλλά δεν επαρκούν για πολλά νοικοκυριά. Η σύγκλιση με τον μέσο Ευρωπαίο απαιτεί ενδεχομένως και μία 15ετία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μισθοί: Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ – Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ανισότητες
Στην… ουρά 18.10.25

Διευρύνεται το μισθολογικό χάσμα μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ - Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ανισότητες

Στο σύνολο των 237 περιφερειών της ΕΕ, οι ελληνικές καταλαμβάνουν πλέον τις τελευταίες θέσεις ως προς το επίπεδο του μέσου μισθού - Τι αναφέρει το ΚΕΠΕ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν
Στοιχεία Eurostat 18.10.25

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν

Χάσμα μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, σύμφωνα με τη Eurostat - Ευάλωτα στη φτώχεια ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρώπη και ένας στους τρεις σε περιοχές της Δ. Ελλάδας, Μακεδονίας, Β. Αιγαίου και Ιονίου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τέλος στο σίριαλ της εκτός σχεδίου δόμησης – Έρχεται απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός
Κατασκευές 18.10.25

Τέλος στο σίριαλ της εκτός σχεδίου δόμησης – Έρχεται απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Αφού τελείωσαν οι… περιπέτειες με το ΣτΕ δρομολογείται και ένας νέος, απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός χωρίς «μπόνους» δόμησης, ο οποίος θα αποτελείται από μόλις 20 άρθρα

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Συντάξεις: Έκδοση σε έναν μήνα από το τέλος του 2026 αλλά με αστερίσκους
Η πλατφόρμα Dashboard 18.10.25

Έκδοση συντάξεων σε έναν μήνα από το τέλος του 2026 αλλά με αστερίσκους

Με ψηφιοποίηση 56 εκατ. σελίδων των αρχείων του ΕΦΚΑ και τη λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος - Μέχρι τότε οι καθυστερήσεις φτάνουν έως τα τρία χρόνια για τις επικουρικές συντάξεις

Ηλίας Γεωργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βλαντιμίρ Πούτιν: Η κρυφή ζωή και οι 4 γυναίκες που τον στιγμάτισαν – Βιβλίο «βόμβα» [εικόνες]
Βιβλίο «βόμβα» 19.10.25

«Πώς μας εξαπάτησε όλους ο Βλαντιμίρ Πούτιν»: Η κρυφή ζωή και οι 4 γυναίκες που τον στιγμάτισαν [εικόνες]

Η δασκάλα Γερμανικών, η καθαρίστρια που έγινε εκατομμυριούχος, η «πιο ευέλικτη γυναίκα της Ρωσίας» και μια 17χρονη μαθήτρια – μέσα στον στενό προσωπικό κύκλο του προέδρου Πούτιν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τραμπ: Προσβλητικό και προκλητικό βίντεο – Ρίχνει με αεροπλάνο περιττώματα σε διαδηλωτές, φορώντας στέμμα
Με AI 19.10.25

Προσβλητικό και προκλητικό βίντεο: Ο Τραμπ ρίχνει με αεροπλάνο περιττώματα σε διαδηλωτές, φορώντας στέμμα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε βίντεο με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης ενάντια στα εκατομμύρια διαδηλωτές στις ΗΠΑ που πήραν μέρος στις κινητοποιήσεις «No Kings»

Σύνταξη
Δεύτερος γύρος προεδρικών εκλογών στη Βολιβία
Κόσμος 19.10.25

Δεύτερος γύρος προεδρικών εκλογών στη Βολιβία

Καθώς κανένας υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία στον πρώτο γύρο των προεδρικών, ο 65χρονος δεξιός πρώην πρόεδρος Χόρχε Κιρόγα και ο 58χρονος κεντροδεξιός γερουσιαστής Ροδρίγο Πας Περέιρα αναμετρώνται τώρα στον δεύτερο γύρο των εκλογών

Σύνταξη
ΗΠΑ – No Kings: Τεράστια πλήθη στις διαδηλώσεις κατά του Τραμπ – Συγκεντρώσεις σε εκατοντάδες πόλεις
No Kings 19.10.25

Τεράστιες συγκεντρώσεις κατά του Τραμπ στις ΗΠΑ - 7 εκατομμύρια Αμερκανοί διαδήλωσαν σε 2.700 πόλεις

Αμερικανοί από όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ πλημμύρισαν τους δρόμους το Σάββατο, διαδηλώνοντας υπό το σύνθημα «No Kings» ενάντια στις πολιτικές και τον αυταρχισμό της κυβέρνησης Τραμπ

Σύνταξη
Η Ευρώπη σε ρόλο ουραγού: Ο μεγαλύτερος χαμένος στον πόλεμο σπάνιων γαιών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας
Κόσμος 19.10.25

Η Ευρώπη σε ρόλο ουραγού: Ο μεγαλύτερος χαμένος στον πόλεμο σπάνιων γαιών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας

Η διπλή εξάρτηση της Ευρώπης από τις ψηφιακές υπηρεσίες της Αμερικής και την κρίσιμη βιομηχανία επεξεργασίας ορυκτών του Πεκίνου την καθιστά εξαιρετικά ευάλωτη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Φουντώνουν τα σενάρια για το μέλλον του Αντετοκούνμπο: «Οι τελευταίοι του μήνες στο Μιλγουόκι»
Μπάσκετ 19.10.25

Φουντώνουν τα σενάρια για το μέλλον του Αντετοκούνμπο: «Οι τελευταίοι του μήνες στο Μιλγουόκι»

Σύμφωνα με τον Οράσιο Καούκι, τα σενάρια περί ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν «φουντώσει» ξανά και είναι πιθανό να διανύει τους τελευταίους του μήνες στους Μπακς.

Σύνταξη
Το μήνυμα επιστροφής του Γιάρεμτσουκ: «Είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα» (pic)
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Το μήνυμα επιστροφής του Γιάρεμτσουκ: «Είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα» (pic)

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ πάτησε ξανά χορτάρι σε επίσημο ματς με τη φανέλα του Ολυμπιακού και δηλώνει έτοιμος να βοηθήσει τους «ερυθρόλευκους» στη δύσκολη συνέχεια της σεζόν.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο