Από τις βίλες της Κηφισιάς έως τα εργοστάσια του Πειραιά και τα μεσοαστικά διαμερίσματα στην Αθήνα επενδυτές και αρχιτέκτονες αναδεικνύουν τα παλιά κελύφη, συνδυάζοντας την ιστορική ταυτότητα με τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής.

Παράλληλα νέες πολυκατοικίες και κτίρια κατασκευάζονται με προδιαγραφές που διαφέρουν ακόμη και από το πρόσφατο παρελθόν. Είναι η πιο ενδιαφέρουσα μεταμόρφωση που γνωρίζει η πόλη εδώ και δεκαετίες, αλλάζοντας το «πρόσωπο» της, διατηρώντας όμως την εικόνα της.

Μερικά χαρακτηριστικά δείγματα των νέων τάσεων παρουσιάστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες από τους δημιουργούς τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί, μια πρώην θερινή βασιλική κατοικία που μεταμορφώθηκε σε συλλογή επτά μοντέρνων αρχοντικών, επιφανείας από 168 έως 334 τ.μ.

Στον Πειραιά, μεταμορφώνεται το ιστορικό κτίριο της Keranis σε συγκρότημα μικτής χρήσης με 408 πλήρως επιπλωμένες κατοικίες, χώρους εστίασης και υποδομές ευεξίας.

Ανάλογης φιλοσοφίας είναι το Ardittos House στο Μετς.

Από την Κηφισιά έως την Κυψέλη, αυτές οι παρεμβάσεις συγκροτούν τη νέα εικόνα της Αθήνας. Η πόλη ανακτά τον χαρακτήρα της μέσα από τις ανακατασκευές και τις νέες κατασκευές που σέβονται το περιβάλλον και την ιστορία της, ενώ παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για μια ώριμη και βιώσιμη αγορά κατοικίας.

Τιμές, ζήτηση και κοινωνικές μετατοπίσεις στην ώριμη αγορά

Πίσω από αυτή τη δημιουργική αναγέννηση, η αγορά κατοικίας της Αθήνας δείχνει σημάδια ωρίμανσης. Οι τιμές εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά, αλλά με ηπιότερο ρυθμό, δείχνοντας ότι πλησιάζουμε στα ανώτερα επίπεδα του τρέχοντος κύκλου.

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Geoaxis για το τρίτο τρίμηνο του 2025, καταγράφεται σημαντική αύξηση των πιθανών τιμών πώλησης διαμερισμάτων σε όλες τις περιοχές μελέτης (Αμπελόκηποι, Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο, Περιστέρι και Χολαργός). Για τα νεόδμητα, η αύξηση διαμορφώνεται στο 6,07% σε σχέση με ένα χρόνο πριν και 15,11% σε σχέση με δύο χρόνια πριν, ενώ για τα παλαιά φτάνει το 6,65% και 14,97% αντίστοιχα. Σε βάθος δεκαετίας, η μέση αύξηση της αξίας κάθε τύπου διαμερίσματος υπερβαίνει το 94%, αγγίζοντας τον διπλασιασμό της τιμής.

Η άνοδος οφείλεται σε πολλούς και αλληλένδετους παράγοντες: περιορισμένο απόθεμα, υψηλή ζήτηση από εγχώριους και ξένους επενδυτές, σταθερότητα της χώρας, Golden Visa και ελκυστική τιμή του ελληνικού real estate σε σχέση με άλλες αγορές. Ο τουρισμός και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις απορρόφησαν σημαντικό μέρος του διαθέσιμου αποθέματος, εντείνοντας τις πιέσεις στις τιμές.

Η κοινωνική διάσταση είναι εξίσου χαρακτηριστική: το ποσοστό ιδιοκατοίκησης μειώθηκε στο 69,6% το 2023 (από 72,8%), ενώ μόλις 11% των ιδιοκτητών είναι 25-34 ετών. Η ψαλίδα μεταξύ μισθών και αξιών κατοικίας έχει ανοίξει: σύμφωνα με την Eurostat, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των μισθών ήταν 2,9%, όταν οι τιμές ακινήτων αυξάνονταν κατά 10% τον χρόνο στις περιοχές μελέτης. Η νέα γενιά στρέφεται στην ενοικίαση, με την αγορά να γίνεται σταδιακά περισσότερο επενδυτική παρά ιδιοχρηστική.

Το υβριδικό μοντέλο εργασίας αλλάζει επίσης τα δεδομένα: οι εργαζόμενοι αναζητούν μεγαλύτερους χώρους με φυσικό φως και υψηλή ενεργειακή απόδοση, ενώ τα προάστια με πράσινο και καλή προσβασιμότητα ενισχύονται. Η ζήτηση για αναβαθμισμένες, βιώσιμες κατοικίες αντικατοπτρίζει μια νέα νοοτροπία, όπου η ενεργειακή αποδοτικότητα και η τεχνολογική υποδομή είναι απαραίτητα στοιχεία.

Η αθηναϊκή αγορά κατοικίας αλλάζει μορφή, όχι μόνο στις τιμές, αλλά κυρίως στη φιλοσοφία της. Οι ανακατασκευές ιστορικών κτιρίων, οι βιώσιμες πολυκατοικίες και τα νέα πρότυπα σχεδιασμού δείχνουν ότι η πόλη μπορεί να ανανεώνεται χωρίς να χάνει την ταυτότητά της. Η Αθήνα του 2025 είναι μια πόλη που σέβεται το παρελθόν της, επενδύει στο παρόν και σχεδιάζει το μέλλον της μέσα από την αρχιτεκτονική της.

