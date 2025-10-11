Από το «φως, νερό, τηλέφωνο» οι υποψήφιοι ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά, κοντά σε ΜΜΜ ακίνητα.

Οι ενοικιαστές δείχνουν προτίμηση στα ανακαινισμένα ακίνητα, καθώς αυτά προσφέρουν ανώτερη ποιότητα ζωής και μειωμένα έξοδα διαβίωσης.

Αναζητούν ανακαινισμένες κατοικίες που συνδυάζουν την υψηλή ενεργειακή απόδοση με σύγχρονο σχεδιασμό και την αισθητική ανανέωση, για λόγους βιωσιμότητας και λειτουργικότητας, σε διαφορετικές περιοχές.

Τα ακίνητα

Σύμφωνα με έρευνα της RE/MAX, οι περισσότεροι ενοικιαστές στην Αττική αναζητούν διαμερίσματα διαμπερή και φωτεινά σε ποσοστό 94%, σε ήσυχες περιοχές σε ποσοστό 62%, την ύπαρξη εξωτερικού χώρου ή θέας και χώρου στάθμευσης (56%).

Η ανακαίνιση είναι ζητούμενο για το 82% των ενοικιαστών, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στα κουφώματα, με το 69% να προτιμά κουφώματα αλουμινίου και το 25% νέας τεχνολογίας (PVC κ.λπ.).

Στη θέρμανση, το 75% ζητά φυσικό αέριο, ενώ το ενδιαφέρον για Smart Home αυτοματισμούς παραμένει σχετικά περιορισμένο (19% επιθυμητό, 81% αδιάφορο). Τέλος, η πρόσβαση σε μέσα μαζικής μεταφοράς παραμένει βασική προτεραιότητα για το 94% των ενοικιαστών.

Επίσης, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, το 88% των ενοικιαστών στη Θεσσαλονίκη ζητά διαμπερή και φωτεινά σπίτια, ενώ ποσοστό 62% δίνει έμφαση σε θέα ή εξωτερικό χώρο και στην εγγύτητα σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Η ήσυχη περιοχή φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα μόνο για το 25% των ενοικιαστών.

Η ύπαρξη αποθήκης απασχολεί περιορισμένο ποσοστό ενδιαφερόμενων ενοικιαστών (12%), ενώ στην επίπλωση υπάρχει ποικιλία στις επιλογές: το 50% ζητά ακίνητο χωρίς επίπλωση, το 12% επιπλωμένο, ενώ το 38% δηλώνει αδιάφορο για το αν το ακίνητο είναι ή όχι επιπλωμένο. Η θέρμανση με φυσικό αέριο είναι καθολικά ζητούμενο στη Θεσσαλονίκη σε ποσοστό 100%.

Οι τιμές

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με έρευνα της RE/MAX αυξήσεις στις τιμές κατά μέσο όρο 4,3% παρουσιάζουν το 2025 τα ενοίκια κατοικιών σε ολόκληρη την επικράτεια.

Στην Περιφέρεια καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές ενοικίασης κατοικιών, με άνοδο κατά μέσο όρο 5,3% σε σχέση με πέρυσι.

Την ίδια στιγμή, η Αττική παρουσίασε αύξηση ενοικίων κατά μέσο όρο 4,5% μέσα σε ένα έτος, ενώ στη Θεσσαλονίκη η αντίστοιχη άνοδος διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 3,1%.