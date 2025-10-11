newspaper
Ακίνητα: Το ιδανικό σπίτι για τον ενοικιαστή του 2025 [γραφήματα]
Οικονομικές Ειδήσεις 11 Οκτωβρίου 2025 | 07:46

Ακίνητα: Το ιδανικό σπίτι για τον ενοικιαστή του 2025 [γραφήματα]

Τι δείχνει έρευνα της RE/MAX για τα ακίνητα καθώς και τις προτιμήσεις των υποψηφίων ενοικιαστών

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Από το «φως, νερό, τηλέφωνο» οι υποψήφιοι ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά, κοντά σε ΜΜΜ ακίνητα.

Οι ενοικιαστές δείχνουν προτίμηση στα ανακαινισμένα ακίνητα, καθώς αυτά προσφέρουν ανώτερη ποιότητα ζωής και μειωμένα έξοδα διαβίωσης.

Αναζητούν ανακαινισμένες κατοικίες που συνδυάζουν την υψηλή ενεργειακή απόδοση με σύγχρονο σχεδιασμό και την αισθητική ανανέωση, για λόγους βιωσιμότητας και λειτουργικότητας, σε διαφορετικές περιοχές.

Τα ακίνητα

Σύμφωνα με έρευνα της RE/MAX, οι περισσότεροι ενοικιαστές στην Αττική αναζητούν διαμερίσματα διαμπερή και φωτεινά σε ποσοστό 94%, σε ήσυχες περιοχές σε ποσοστό 62%, την ύπαρξη εξωτερικού χώρου ή θέας και χώρου στάθμευσης (56%).

Η ανακαίνιση είναι ζητούμενο για το 82% των ενοικιαστών, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στα κουφώματα, με το 69% να προτιμά κουφώματα αλουμινίου και το 25% νέας τεχνολογίας (PVC κ.λπ.).

Στη θέρμανση, το 75% ζητά φυσικό αέριο, ενώ το ενδιαφέρον για Smart Home αυτοματισμούς παραμένει σχετικά περιορισμένο (19% επιθυμητό, 81% αδιάφορο). Τέλος, η πρόσβαση σε μέσα μαζικής μεταφοράς παραμένει βασική προτεραιότητα για το 94% των ενοικιαστών.

Επίσης, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, το 88% των ενοικιαστών στη Θεσσαλονίκη ζητά διαμπερή και φωτεινά σπίτια, ενώ ποσοστό 62% δίνει έμφαση σε θέα ή εξωτερικό χώρο και στην εγγύτητα σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Η ήσυχη περιοχή φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα μόνο για το 25% των ενοικιαστών.

Η ύπαρξη αποθήκης απασχολεί περιορισμένο ποσοστό ενδιαφερόμενων ενοικιαστών (12%), ενώ στην επίπλωση υπάρχει ποικιλία στις επιλογές: το 50% ζητά ακίνητο χωρίς επίπλωση, το 12% επιπλωμένο, ενώ το 38% δηλώνει αδιάφορο για το αν το ακίνητο είναι ή όχι επιπλωμένο. Η θέρμανση με φυσικό αέριο είναι καθολικά ζητούμενο στη Θεσσαλονίκη σε ποσοστό 100%.

Οι τιμές

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με έρευνα της RE/MAX  αυξήσεις στις τιμές κατά μέσο όρο 4,3% παρουσιάζουν το 2025 τα ενοίκια κατοικιών σε ολόκληρη την επικράτεια.

Στην Περιφέρεια καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές ενοικίασης κατοικιών, με άνοδο κατά μέσο όρο 5,3% σε σχέση με πέρυσι.

Την ίδια στιγμή, η Αττική παρουσίασε αύξηση ενοικίων κατά μέσο όρο 4,5% μέσα σε ένα έτος, ενώ στη Θεσσαλονίκη η αντίστοιχη άνοδος διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 3,1%.

Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Υποψηφιότητα» για 5 ETFs βάζουν οι ελληνικές μετοχές, μετά την αναβάθμιση

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Υποψηφιότητα» για 5 ETFs βάζουν οι ελληνικές μετοχές, μετά την αναβάθμιση

Economy
Μειώσεις τιμών: Από 4% έως 22% το ποσοστό έκπτωσης των προϊόντων στη νέα πρωτοβουλία

Μειώσεις τιμών: Από 4% έως 22% το ποσοστό έκπτωσης των προϊόντων στη νέα πρωτοβουλία

inWellness
inTown
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Stream newspaper
Ακρίβεια: Το «στοίχημα» της μείωσης των τιμών στα ράφια και το μικρό καλάθι που κρατούν οι καταναλωτές
Εν αναμονή ανακοινώσεων 11.10.25

Το «στοίχημα» της μείωσης των τιμών στα ράφια και το μικρό καλάθι που κρατούν οι καταναλωτές

Ανάχωμα στον γενικό ρυθμό αύξησης του πληθωρισμού τροφίμων αναζητά η κυβέρνηση με τους καταναλωτές να βρίσκονται εν αναμονή ανακοινώσεων, κρατώντας μικρό καλάθι. Ο πληθωρισμός μπορεί να υποχώρησε τον Σεπτέμβριο η ακρίβεια όμως παραμένει, γονατίζοντας τα νοικοκυριά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με πλοία κατασκευασμένα στο εξωτερικό
LNG 11.10.25

Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με πλοία κατασκευασμένα στο εξωτερικό

Τροποποίηση των τελών και εξαιρέσεις για ειδικές κατηγορίες πλοίων που έχουν κατασκευαστεί στο εξωτερικό ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, πολλές από τις οποίες σχετίζονται με την ενέργεια και τις υποδομές

Σύνταξη
Crypto run: Ιστορική ρευστοποίηση 19 δισ. σε κρυπτονομίσματα σε 24 ώρες
«Καλά πήγε και αυτό» 11.10.25

Crypto run: Ιστορική ρευστοποίηση 19 δισ. σε κρυπτονομίσματα σε 24 ώρες

Αμέσως μετά την βουτιά του χρηματιστηρίου εξαιτίας των δηλώσεων Τραμπ για δασμούς στην Κίνα, οι επενδυτές σε κρυπτονομίσματα ρευστοποίησαν περισσότερα από 19 δισ. δολάρια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί
Οικονομία 11.10.25

Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί

Από την πρώτη Νοεμβρίου οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην επιβολή νέων δασμών στην Κίνα ύψους 100% και ταυτόχρονα ανακοίνωσαν τον περιορισμό στις εξαγωγές software, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους
Με νέα συμμαχία 10.10.25

Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους

Ο Μπιλ Γκέιτς, γνωστός για τις τεχνολογικές του καινοτομίες και τη φιλανθρωπική του δράση, και ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας, θέλουν να ρίξουν δραστικά τις τιμές των φαρμάκων απώλειας βάρους

Σύνταξη
Έξαλλος ο Τραμπ με τα κινεζικά αντίμετρα – Ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Σι
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Έξαλλος ο Τραμπ με τα κινεζικά αντίμετρα - Ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Σι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Κίνα με μαζική αύξηση των δασμών στα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, ως αντίποινα στους αντιδασμούς στα πλοία και τους περιορισμούς στις σπάνιες γαίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καμπανάκι κινδύνου από τον ιδρυτή της Bridgewater – «Χρέος που θυμίζει Μεσοπόλεμο και κίνδυνος εμφυλίου»
Στις ΗΠΑ 10.10.25

Καμπανάκι κινδύνου από τον ιδρυτή της Bridgewater – «Χρέος που θυμίζει Μεσοπόλεμο και κίνδυνος εμφυλίου»

Όταν το χρέος αυξάνεται σε σχέση με το εισόδημα, «είναι σαν πλάκα στις αρτηρίες που στη συνέχεια αρχίζει να συμπιέζει τις δαπάνες», δήλωσε ο ιδρυτής της Bridgewater Associates, Ρέι Ντάλιο

Σύνταξη
Γερμανία: Θυγατρική της Bosch καταργεί 1.400 θέσεις εργασίας – Κλείνουν δύο εργοστάσια ηλεκτρικών ειδών
Σε 2 χρόνια 10.10.25

Γερμανία: Θυγατρική της Bosch καταργεί 1.400 θέσεις εργασίας – Κλείνουν δύο εργοστάσια ηλεκτρικών ειδών

Θα διακοπεί η παραγωγή πλυντηρίων ρούχων στο Νάουεν του Βρανδεμβούργου και κουζινών και απορροφητήρων στο Μπρέτεν της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Η ανακοίνωση της Bosch.

Σύνταξη
Τι είπε ο Πιερρακάκης για τη φορολογία στα καπνικά προϊόντα σε Eurogroup και ECOFIN
ΕΦΚ στον καπνό 10.10.25

Τι είπε ο Πιερρακάκης για τη φορολογία στα καπνικά προϊόντα σε Eurogroup και ECOFIN

Η τοποθέτηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη σχετικά με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στον καπνό και στα συναφή με τον καπνό προϊόντα

Σύνταξη
Θεοδωρικάκος: Τύπου ΑΑΔΕ η νέα Αρχή για την προστασία των καταναλωτών
Υπουργείο Ανάπτυξης 10.10.25

Τύπου ΑΑΔΕ η νέα Αρχή για την προστασία των καταναλωτών

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος επεσήμανε πως το υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά στη θεσμοθέτηση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, που θα ενοποιήσει όλους τους μηχανισμούς ελέγχου

Σύνταξη
Πετρέλαιο θέρμανσης: Πόσο θα μας στοιχίσει φέτος – Κριτήρια και ποσά για το επίδομα
Ξεκινάει η διάθεση 11.10.25

Πόσο θα μας στοιχίσει φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης - Κριτήρια και ποσά για το επίδομα

Την επόμενη Τετάρτη αρχίζει να διατίθεται τόσο το πετρέλαιο θέρμανσης όσο και το σχετικό επίδομα στους δικαιούχους βάσει του εισοδήματος και της περιουσίας τους

Σύνταξη
Πόσα παίρνουν οι Ιταλοί προπονητές: Ξεχωρίζει ο Κόντε, ακολουθούν Αλέγκρι και Γκασπερίνι
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Πόσα παίρνουν οι Ιταλοί προπονητές: Ξεχωρίζει ο Κόντε, ακολουθούν Αλέγκρι και Γκασπερίνι

Ο προπονητής της Νάπολι Αντόνιο Κόντε ξεχωρίζει ως ο πιο ακριβοπληρωμένος με καθαρό μισθό 8 εκατ. ευρώ ενώ οι Αλέγκρι, Γκασπερίνι παίρνουν από 5 εκατ. ευρώ

Βάιος Μπαλάφας
Η παρουσία Καραμανλή, η απουσία Σαμαρά και η διάρρηξη των σχέσεων του Μαξίμου με δομικό κομμάτι της βάσης της ΝΔ
Πολιτική 11.10.25

Η παρουσία Καραμανλή, η απουσία Σαμαρά και η διάρρηξη των σχέσεων του Μαξίμου με δομικό κομμάτι της βάσης της ΝΔ

Τα μηνύματα της παρουσίας Καραμανλή στην εκδήλωση Στυλιανίδη και η θεσμική κριτική που θα συνεχίσει να ασκεί στο Μαξίμου. H απουσία του διαγραφέντα Σαμαρά που σηματοδοτεί τη διαγραφή σημαντικού τμήματος της παραδοσιακής βάσης της ΝΔ. Το μπρα ντε φερ του Κυρ. Μητσοτάκη με τον τελευταίο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Συμφωνία Χαμάς-Ισραήλ: Καλή η αρχή, αλλά τι γίνεται με τα «αγκάθια»;
4 εμπόδια 11.10.25

Συμφωνία Χαμάς-Ισραήλ: Καλή η αρχή, αλλά τι γίνεται με τα «αγκάθια»;

«Υπάρχει τεράστιος αριθμός πιθανών σημείων τριβής που θα καθορίσουν πραγματικά αν αυτή η συμφωνία θα αποτελέσει την απαρχή της ειρήνης ή απλώς άλλη μία στροφή στον κύκλο της βίας»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι τεχνολογικοί μεγιστάνες προετοιμάζονται για την «αποκάλυψη» – Μήπως αυτό πρέπει να μας ανησυχεί;
Τεχνητή «υπερ-νοημοσύνη» 11.10.25

Οι τεχνολογικοί μεγιστάνες προετοιμάζονται για την «αποκάλυψη» – Μήπως πρέπει αυτό να μας ανησυχεί;

Οι φόβοι για μια επερχόμενη τεχνολογική «Αποκάλυψη» ωθούν ολοένα και περισσότερους δισεκατομμυριούχους να επενδύουν σε καταφύγια, ενώ παράλληλα πρωτοστατούν στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ντόναλντ Τραμπ: Ο πρόεδρος έχει εξαίρετη υγεία και «καρδιά 14 χρόνια νεότερη»
Κόσμος 11.10.25

Ο Τραμπ έχει εξαίρετη υγεία και «καρδιά 14 χρόνια νεότερη»

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι η «καρδιακή ηλικία» του είναι «περίπου 14 χρόνια μικρότερη από τη βιολογική ηλικία του», αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ μετά τις ιατρικές εξετάσεις ρουτίνας στις οποίες υποβλήθηκε.

Σύνταξη
Πέντε πράγματα που ξεχωρίσαμε από την φετινή «Ταράτσα του Φοίβου»
Culture Live 11.10.25

Πέντε πράγματα που ξεχωρίσαμε από την φετινή «Ταράτσα του Φοίβου»

Η Ταράτσα άλλαξε αρκετά μορφή με τα χρόνια. Προσαρμόστηκε, εξελίχτηκε, άνοιξε την ομπρέλα της σε όλο και μεγαλύτερο κοινό και έφτασε το 2025 και κλείνει πανηγυρικά (ίσως και για πάντα, ποιος ξέρει) μετά από αλλεπάλληλα sold out.

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Μόνα μέσα στα ερείπια: Η σπαρακτική πραγματικότητα για τα τραυματισμένα ορφανά που άφησε πίσω ο πόλεμος στη Γάζα
WCNSF 11.10.25

Μόνα μέσα στα ερείπια: Η σπαρακτική πραγματικότητα για τα τραυματισμένα ορφανά που άφησε πίσω ο πόλεμος στη Γάζα

Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των WCNSF στη Γάζα – «τραυματισμένα παιδιά χωρίς επιζώντες συγγενείς» – οι φιλανθρωπικές οργανώσεις αγωνίζονται να βρουν ενήλικες που θα τα φροντίσουν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κτίρια: Γιατί τα μπαλκόνια πέφτουν και χωρίς σεισμό
Οι επικίνδυνες οικοδομές 11.10.25

Γιατί τα μπαλκόνια πέφτουν και χωρίς σεισμό

Τι πρέπει να ξέρουμε αν έχουμε «γερασμένα» κτίρια - Ποια είναι τα πιο ευάλωτα - «Χοντρικά άνω του 70% των κτιρίων είναι σαφώς πιο τρωτό από τα σύγχρονα»

Προκόπης Γιόγιακας
ΟΗΕ: Αν η Βενεζουέλα δεν είχε πετρέλαιο, δεν θα υπήρχε άμεση στρατιωτική απειλή, λέει ο εκπρόσωπος της χώρας
Κόσμος 11.10.25

ΟΗΕ: Αν η Βενεζουέλα δεν είχε πετρέλαιο, δεν θα υπήρχε άμεση στρατιωτική απειλή, λέει ο εκπρόσωπος της χώρας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση, κατόπιν αιτήματος από τη Βενεζουέλα για τις θανατηφόρες αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ εναντίον των «εμπόρων ναρκωτικών» του Καράκας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με πλοία κατασκευασμένα στο εξωτερικό
LNG 11.10.25

Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με πλοία κατασκευασμένα στο εξωτερικό

Τροποποίηση των τελών και εξαιρέσεις για ειδικές κατηγορίες πλοίων που έχουν κατασκευαστεί στο εξωτερικό ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, πολλές από τις οποίες σχετίζονται με την ενέργεια και τις υποδομές

Σύνταξη
