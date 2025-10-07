newspaper
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.10.2025 | 12:51
Νόμπελ για τους ερευνητές που έφεραν την κβαντική φυσική στον μακρόκοσμο
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Στεγαστική κρίση: Νέα όπλα στη μάχη – Στο επίκεντρο τα φοροκίνητρα
Οικονομία 07 Οκτωβρίου 2025 | 10:33

Στεγαστική κρίση: Νέα όπλα στη μάχη – Στο επίκεντρο τα φοροκίνητρα

Από επιδοτήσεις έως φορολογικά κίνητρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: To κρυφό λίπος «επιτίθεται» στην καρδιά;

Έρευνα: To κρυφό λίπος «επιτίθεται» στην καρδιά;

Spotlight

Το στεγαστικό ζήτημα παραμένει ένα από τα πιο πιεστικά κοινωνικά προβλήματα, και το οικονομικό επιτελείο επανέρχεται με μια σειρά μέτρων που στοχεύουν στη διεύρυνση της πρόσβασης σε προσιτή στέγη. Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 περιλαμβάνει παρεμβάσεις ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, με έμφαση στις φορολογικές ελαφρύνσεις, την ενίσχυση των επιδοτήσεων και τον περιορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», συνολικού προϋπολογισμού 2 δισ. ευρώ, συνεχίζεται το 2025 με αναπροσαρμοσμένα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια

Το «Σπίτι μου ΙΙ» και τα φορολογικά κίνητρα

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», συνολικού προϋπολογισμού 2 δισ. ευρώ, συνεχίζεται το 2025 με αναπροσαρμοσμένα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Η στόχευση παραμένει στην ενίσχυση νέων και οικογενειών που επιθυμούν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία, ενώ προβλέπεται τριετής απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για ιδιοκτήτες που μετατρέπουν τα ακίνητά τους από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση. Το 2026 παρατείνεται η τριετής φοροαπαλλαγή για κενά ακίνητα που εκμισθώνονται. Από το 2027 επεκτείνεται η απαλλαγή φόρου για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και για κατοικίες μεγαλύτερες των 120 τ.μ., ενώ προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για μισθώσεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας. Πρόκειται για κοινωνικά στοχευμένες παρεμβάσεις που επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τις στεγαστικές ανισότητες.

Ταυτόχρονα καθιερώνεται ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής 25% για εισοδήματα από μισθώσεις ύψους 12.000 έως 24.000 ευρώ. Το μέτρο, που αφορά περίπου 160.000 ιδιοκτήτες, αναμένεται να ενισχύσει τη φορολογική συμμόρφωση και να συμβάλει στη σταθεροποίηση των τιμών ενοικίων.

Αναλυτές πάντως επισημαίνουν ότι η μείωση του συντελεστή, αν και θετική, δεν συνοδεύεται από αντίστοιχες παρεμβάσεις για την προστασία των ενοικιαστών, οι οποίοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλές τιμές και περιορισμένη προσφορά.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επεκτείνεται ο περιορισμός νέων εγγραφών βραχυχρόνιων μισθώσεων σε τρεις ζώνες του κέντρου της Αθήνας, ενώ αυξάνεται το τέλος ανθεκτικότητας για τα ακίνητα που παραμένουν στις πλατφόρμες τύπου Airbnb. Το μέτρο αποσκοπεί στη σταδιακή επιστροφή ακινήτων στη μακροχρόνια αγορά.

Η ρύθμιση θεωρείται θετικό βήμα για την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών, αν και εκφράζονται επιφυλάξεις για το κατά πόσο η φοροαπαλλαγή θα αποδειχθεί επαρκές κίνητρο ειδικά σε περιοχές με υψηλές αποδόσεις Airbnb.

Διπλασιασμός επιδοτήσεων και επιστροφή ενοικίου

Από τον Νοέμβριο του 2025, τίθεται σε εφαρμογή το νέο κύμα του προγράμματος «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω», με διπλασιασμό της μέγιστης επιδότησης και ετήσιο προϋπολογισμό 230 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η εφαρμογή του προγράμματος προϋποθέτει διοικητική ευελιξία και έγκαιρη απορρόφηση κονδυλίων, ζητήματα στα οποία η κρατική μηχανή δεν έχει πάντα τα καλύτερα δείγματα γραφής.

Παράλληλα, προβλέπεται επιστροφή μέρους του ενοικίου σε χαμηλόμισθους και φοιτητές, μέτρο που εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου το 80% των δικαιούχων.

Παράταση της αναστολής ΦΠΑ και κοινωνική κατοικία

Παρατείνεται έως το τέλος του 2026 η αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, με ετήσιο κόστος 18 εκατ. ευρώ, καθώς και η έκπτωση φόρου για αναβαθμίσεις κτιρίων. Ταυτόχρονα, προβλέπεται η θέσπιση νέου πλαισίου κοινωνικής αντιπαροχής για την αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας με στόχο την ανέγερση σύγχρονων κοινωνικών κατοικιών για ευάλωτες ομάδες και νέους.

Η κατεύθυνση αυτή κρίνεται θετική, αν και απαιτείται σαφής μηχανισμός υλοποίησης ώστε τα έργα να μη μείνουν στα χαρτιά, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν με ανάλογες εξαγγελίες.

Συνολικά, το πακέτο μέτρων κινείται σε θετική κατεύθυνση, επιχειρώντας να συνδυάσει φορολογικά κίνητρα, κοινωνικές προβλέψεις και αύξηση της προσφοράς. Ωστόσο, η επιτυχία του θα κριθεί από τη συνέπεια στην εφαρμογή και τη διασφάλιση ότι τα οφέλη θα περάσουν και στους ενοικιαστές, όχι μόνο στους ιδιοκτήτες.

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Σαουδική Αραβία: Ποιους Έλληνες επιχειρηματίες βλέπει ο υπουργός Βιομηχανίας

Σαουδική Αραβία: Ποιους Έλληνες επιχειρηματίες βλέπει ο υπουργός Βιομηχανίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: To κρυφό λίπος «επιτίθεται» στην καρδιά;

Έρευνα: To κρυφό λίπος «επιτίθεται» στην καρδιά;

Business
Αλέξανδρος Εξάρχου: Νέα φάση ανάπτυξης για AKTOR με αιχμή την ενέργεια και τις παραχωρήσεις

Αλέξανδρος Εξάρχου: Νέα φάση ανάπτυξης για AKTOR με αιχμή την ενέργεια και τις παραχωρήσεις

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Προϋπολογισμός: Ψαλιδίζει τις εκτιμήσεις για ανάπτυξη το Δημοσιονομικό Συμβούλιο
Οικονομία 07.10.25

Προϋπολογισμός: Ψαλιδίζει τις εκτιμήσεις για ανάπτυξη το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Πιο συγκρατημένο από την κυβέρνηση είναι το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στις προβλέψεις του για ανάπτυξη το 2026. Χτυπάει καμπανάκι για πληθωρισμό, εξωτερικούς κινδύνους και τα έργα του ΤΑΑ.

Σύνταξη
ΦΠΑ: Ο καλύτερος «φίλος» των κρατικών ταμείων – Κύριος μοχλό τόνωσης των εσόδων
Ιανουάριος–Ιούλιος 2025 07.10.25

Ο καλύτερος «φίλος» των κρατικών ταμείων - «Σωσίβιο» του κρατικού προϋπολογισμού ο ΦΠΑ

Γεμίζουν από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών τα κρατικά ταμεία. Σχεδόν εμμονική η στάση της κυβέρνησης στο αίτημα της κοινωνίας για μείωση του ΦΠΑ, ειδικά σε βασικά αγαθά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χαστούκι από ΟΚΕ για το εργασιακό νομοσχέδιο: Οι περισσότερες ώρες εργασίας δεν αυξάνουν την παραγωγικότητα
13ωρο 06.10.25

Χαστούκι από ΟΚΕ για το εργασιακό νομοσχέδιο: Οι περισσότερες ώρες εργασίας δεν αυξάνουν την παραγωγικότητα

Το εργασιακό νομοσχέδιο κατατέθηκε χωρίς να προηγηθεί ευρύς και ποιοτικός κοινωνικός διάλογος, τονίζει η Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας. Κόλαφος οι παρατηρήσεις για την παραγωγικότητα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Προϋπολογισμός 2026: Όλα τα μέτρα για φόρους, μισθούς και συντάξεις
Τι περιλαμβάνει 06.10.25

Όλα τα μέτρα για φόρους, μισθούς και συντάξεις στον προϋπολογισμό του 2026

Με βάση το προσχέδιο προϋπολογισμού, η οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για έκτο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης

Σύνταξη
To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα
Κατασκευές για πετρέλαιο 06.10.25

To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα

Το σύστημα μέσω του οποίου το ιρανικό πετρέλαιο «ανταλλάσσεται» με κινεζικές κατασκευές υποδομών εμπλέκει δύο βασικούς κινεζικούς παίκτες: μια κρατική ασφαλιστική εταιρεία και έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μητσοτάκης: Η ανάρτηση για τα 2 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Ανάρτηση Μητσοτάκη για τα 2 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ - Η αναφορά στο σχέδιο Τραμπ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στο σχέδιο Τραμπ και τις συνομιλίες για τη Γάζα καλώντας «όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση προς μια διαρκή εκεχειρία»

Σύνταξη
Τα δίνει όλα για την κορυφή η Εθνική: Ποιες οι πιθανότητες να βγει πρώτη στον όμιλο (pic, vid)
Προκριματικά Μουντιάλ 07.10.25

Τα δίνει όλα για την κορυφή η Εθνική: Ποιες οι πιθανότητες να βγει πρώτη στον όμιλο (pic, vid)

Η Εθνική ομάδα έχει μπροστά της δύο σερί ταξίδια σε Σκωτία και Δανία, απ' όπου περνούν οι πιθανότητές της να κατακτήσει την πρωτια του προκριματικού ομίλου της για το Μουντιάλ 2026.

Σύνταξη
Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Ερώτηση για την αποφυλάκιση του «ναζιστή εγκληματία Μιχαλολιάκου»
Επικαιρότητα 07.10.25

Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Ερώτηση για την αποφυλάκιση του «ναζιστή εγκληματία Μιχαλολιάκου»

Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ ρωτούν πώς τοποθετείται η ΕΕ «στην απαράδεκτη απόφαση για αποφυλάκιση του ναζιστή εγκληματία Μιχαλολιάκου, σε συνέχεια αποφυλακίσεων και άλλων καταδικασμένων χρυσαυγιτών»

Σύνταξη
Ο Αλμέιδα «ντόπαρε» τους παίκτες της Σεβίλλης με τρομερή ομιλία πριν την «τεσσάρα» στη Μπαρτσελόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ο Αλμέιδα «ντόπαρε» τους παίκτες της Σεβίλλης με τρομερή ομιλία πριν την «τεσσάρα» στη Μπαρτσελόνα (vid)

Η Σεβίλλη διέλυσε με 4-1 τη Μπαρτσελόνα, με τον Ματίας Αλμέιδα να έχει νωρίτερα φροντίσει να... ντοπάρει τους παίκτες του με μια ομολία που όπως φάνηκε έπιασε τόπο!

Σύνταξη
Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας παρά το «ναι» σε τοξικολογικές εξετάσεις – «Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση»
Τέμπη 07.10.25

Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας παρά το «ναι» σε τοξικολογικές εξετάσεις – «Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση»

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για 23η μέρα την απεργία πείνας τονίζοντας ότι δεν έχει ενημερωθεί επισήμως για την απόφαση που δίνει πράσινο φως σε τοξικολογικές εξετάσεις στις σορούς θυμάτων των Τεμπών

Σύνταξη
Με πόσα δισ. δολάρια των ΗΠΑ κατάφερε το Ισραήλ να διεξάγει πόλεμο δύο ετών;
Έκθεση 07.10.25

Με πόσα δισ. δολάρια των ΗΠΑ κατάφερε το Ισραήλ να διεξάγει πόλεμο δύο ετών;

Έκθεση του Quincy Institute for Responsible Statecraft και του Πανεπιστημίου Μπράουν των ΗΠΑ καταγράφει για πρώτη φορά τα δεκάδες δισ. που συντέλεσαν στα εγκλήματα του Ισραήλ στη Γάζα. 

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το νέο μουσείο της Φρίντα Κάλο στην Πόλη του Μεξικού μαρτυρά μυστικά για τα νεανικά της χρόνια
Casa Roja 07.10.25

Το νέο μουσείο της Φρίντα Κάλο στην Πόλη του Μεξικού μαρτυρά μυστικά για τα νεανικά της χρόνια

Το οικογενειακό σπίτι και το καλλιτεχνικό καταφύγιο της Φρίντα Κάλο ανοίγει ως μουσείο αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια διαμόρφωσε τη ζωή και το έργο της πρωτοπόρου καλλιτέχνιδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πόσο καλά γνωρίζετε το κουτάβι σας; – Οι συμπεριφορές που δεν πρέπει να παρεξηγήσετε
Παρεξηγημένος «μπόμπιρας» 07.10.25

Κουτάβι στο σπίτι – Οι ανάγκες, τα καμώματά του και συμπεριφορές που ερμηνεύουμε λανθασμένα

Γιατί ένα κουτάβι δεν σταματά να δαγκώνει; Μήπως είναι ένδειξη επιθετικότητας, ή φανερώνει κάτι άλλο; Ας μάθουμε τον κουταβίσιο κόσμο

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Η Αφροδίτη Ζέγκερς στο in: «Είναι μεγάλη μου τιμή που με υποστηρίζει ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης»
Σπορ 07.10.25

Η Αφροδίτη Ζέγκερς στο in: «Είναι μεγάλη μου τιμή που με υποστηρίζει ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης»

H Aφροδίτη Ζέγκερς μία από τις μεγάλες ελπίδες της ελληνικής ιστιοπλοΐας για διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες μίλησε στο in.gr για τη ζωή και την αθλητική της καριέρα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Must Read
Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο