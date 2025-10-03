newspaper
Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών: Δωράκι στους ιδιοκτήτες τα νέα μέτρα – Να μπει φραγμός στις αυξήσεις ενοικίων
Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών: Δωράκι στους ιδιοκτήτες τα νέα μέτρα – Να μπει φραγμός στις αυξήσεις ενοικίων

Η επέκταση των φοροαπαλλαγών δεν θα κάνει τίποτα για τη στεγαστική κρίση, επιμένει ο Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών. Προτείνει να μπει ανώτατο όριο στα ενοίκια μέχρι «να ισορροπήσει η αγορά».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Περπάτημα με νόημα: Πόσα βήματα για την ευεξία;

Περπάτημα με νόημα: Πόσα βήματα για την ευεξία;

Spotlight

Για «μέτρα δωράκι στους ιδιοκτήτες-εκμισθωτές, που δεν προσφέρουν τίποτα στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης», κάνει λόγο ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών, σχολιάζοντας τις νέες ρυθμίσεις για τα ενοίκια που ανακοίνωσε το ΥΠΕΘΟ.

Στο νομοσχέδιο για τη φορολογία, που υλοποιεί τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, παρατείνεται η τριετής απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για κενές κατοικίες που διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση.

Η παράταση του μέτρου, περιλαμβάνει τρεις βελτιωτικές τροποποιήσεις, που στοχεύουν να κινητοποιήσουν περισσότερους ιδιοκτήτες να «ανοίξουν» τα κλειστά διαμερίσματα:

  • Η τριετής φοροαπαλλαγή ισχύει και για διαμερίσματα άνω των 120 τ.μ., εφόσον ενοικιάζονται σε πολύτεκνους
  • Εξαιρούνται από την υποχρέωση τριετούς συμβολαίου ενοικίασης ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων (εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές, ένστολοι). Θεωρείται ότι με το μέτρο αυτό θα ενθαρρύνονται οι ιδιοκτήτες να νοικιάζουν σπίτι σε δημόσιους λειτουργούς που διορίζονται π .χ. σε νησιά, ακόμα και με εξάμηνο συμβόλαιο, χωρίς οι ίδιοι να χάνουν το όφελος της τριετούς φοροαπαλλαγής.
  • Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν θα χάνουν τη φοροαπαλλαγή ούτε στην περίπτωση που ο ενοικιαστής «σπάσει» το τριετές συμβόλαιο πριν από τη λήξη του, υπό την αίρεση ότι εντός τριμήνου θα βρεθεί νέος ενοικιαστής.

Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 13 εκατ. ευρώ για το 2026 και 22 εκατ. ευρώ για το 2027.

Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών: Θα πετάνε έξω τους καθηγητές μετά από έξι μήνες

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών (ΠΑΣΥΠΕ), θεωρεί ότι οι παραπάνω τροποποιήσεις δεν πρόκειται να προσφέρουν ανακούφιση στους ενοικιαστές, ούτε θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην αύξηση προσφοράς κατοικιών προς ενοικίαση.

«Καταρχάς το μέτρο για το εξάμηνο μισθωτήριο συμβόλαιο σε συγκεκριμένες κατηγορίες δημόσιων υπαλλήλων, όπως έχει διατυπωθεί, στρέφεται ενάντια στους ενοικιαστές», δηλώνει στο in ο Άγγελος Σκιαδάς, πρόεδρος του ΠΑΣΥΠΕ.

«Ποιος καθηγητής πηγαίνει να υπηρετήσει σε νησί μόνο για έξι μήνες; Ούτε καν η σχολική χρονιά δεν διαρκεί τόσο λίγο. Τώρα ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να του κάνει εξάμηνο μισθωτήριο και μετά θα τον πετάει έξω, χωρίς να χάνει τη φοροαπαλλαγή», συμπληρώνει.

Εκτιμά ότι με τη συγκεκριμένη τροποποίηση δίνεται έναυσμα στους ιδιοκτήτες να εκμισθώνουν τα ακίνητα για ελάχιστο χρονικό διάστημα, αφήνοντας τους ενοικιαστές απροστάτευτους. Θυμίζει ότι τη συγκεκριμένη μέθοδο «την είχαν κάνει σύστημα, ανεπίσημα, πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων σε τουριστικές περιοχές, που ανάγκαζαν τους καθηγητές ή τους φοιτητές να φύγουν με την έναρξη της τουριστικής σεζόν».

Τα κλειστά σπίτια δεν είναι θέμα φορολογίας

Όσο για την επέκταση της φοροαπαλλαγής και σε ακίνητα άνω των 120 τ.μ., εφόσον ενοικιάζονται σε πολύτεκνους, θεωρεί ότι «είναι άνευ αντικειμένου», καθώς αφορά έναν πολύ μικρό αριθμό ενοικιαστών.

«Όταν οι τιμές ενοικίασης στην Αθήνα ξεκινάνε από 10 ευρώ το τ.μ. και πάνω, πόσοι πολύτεκνοι έχουν τη δυνατότητα να νοικιάσουν διαμέρισμα άνω των 120 τ.μ., πληρώνοντας 1500 ευρώ ενοίκιο;», αναρωτιέται ρητορικά.

Για τη διατήρηση της φοροαπαλλαγής σε περίπτωση που ο ενοικιαστής «σπάσει» το μισθωτήριο συμβόλαιο πριν την τριετία, ο κ. Σκιαδάς σχολιάζει ότι «είναι ακόμα ένα ευνοϊκό μέτρο για τους ιδιοκτήτες που δεν σημαίνει όμως ότι θα ανοίξουν τα κλειστά σπίτια».

Ο ΠΑΣΥΠΕ επιμένει ότι «τα κλειστά σπίτια δεν είναι θέμα φορολογίας. Κανένας ιδιοκτήτης δεν χάνει εισόδημα από ενοίκια 800 ή 1000 ευρώ το μήνα για να μην πληρώσει φόρο».

Υπογραμμίζει, ότι η πλειονότητα των ακινήτων που παραμένουν κλειστά είτε έχουν προβλήματα ιδιοκτησίας (π.χ. έχουν κατασχεθεί από τράπεζες, έχουν αμφισβητούμενα κληρονομικά κ.ά), είτε βρίσκονται σε άθλια κατάσταση.

Το ΥΠΕΘΟ ανακοίνωσε ότι  έχει ξεκινήσει την καταγραφή κενών διαμερισμάτων από σχολάζουσες κληρονομιές ή αδρανή ιδρύματα, αλλά βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο.

Τι κάνουν άλλες χώρες της ΕΕ για τα ενοίκια

Το ΥΠΕΘΟ έχει απορρίψει την εφαρμογή περιορισμών στις αυξήσεις ενοικίων, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα μπει «στη λογική μέτρων σοβιετικού τύπου» .

«Αν το πλαφόν στα ενοίκια είναι σοβιετικό μέτρο, τότε η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και όλες οι άλλες χώρες που έχουν επιβάλλει περιορισμούς, είναι σοβιετικά καθεστώτα», δηλώνει ο κ. Σκιαδάς.

Ο Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών, έχει προτείνει να επιβληθεί ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα, με βάση μια σειρά συντελεστές, για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, μέχρι να επέλθει ισορροπία στην αγορά.

Επικαλείται τα παραδείγματα ευρωπαϊκών χωρών, που έχουν εισάγει περιορισμούς στις αυξήσεις ενοικίων ή «ρυθμιζόμενο καθεστώς ενοικίασης»,  λαμβάνοντας υπ’ όψιν παραμέτρους όπως η τοποθεσία, η κατάσταση και η ποιότητα του ακινήτου,  οι παροχές, η ενεργειακή απόδοση. Παραλλαγές των παραπάνω μέτρων έχουν υιοθετήσει μεταξύ άλλων η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, κυρίως σε δήμους η  περιοχές που χαρακτηρίζονται «αυξημένης οικιστικής πίεσης».

Κοινωνική αντιπαροχή

Ο Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών διατηρεί επιφυλάξεις για την επιτυχία του μέτρου της κοινωνικής αντιπαροχής, καθώς «η νομοθεσία είναι τόσο αόριστη, πού ούτε εμείς μπορούμε να καταλάβουμε πώς θα λειτουργήσει».

Ένα κρίσιμο ερώτημα είναι το πώς θα ορίζεται το «κοινωνικό μίσθωμα» ώστε να είναι προσιτό. Στον νόμο αναφέρεται ότι το ανώτατο ύψος θα καθορίζεται από το αρμόδιο υπουργείο και θα είναι «χαμηλότερο από την ελεύθερη αγορά».  Αυτό όμως δεν εξασφαλίζει ότι θα είναι οικονομικά προσιτό, ιδίως για ευάλωτες ομάδες.

«Μέτρα όπως η κοινωνική αντιπαροχή χρειαστούν ένα βάθος χρόνου να αποδώσουν, τουλάχιστον μιας  πενταετία,  ενώ η στεγαστική κρίση είναι επείγουσα. Γι’αυτό και ζητάμε να επιβληθούν άμεσα μέτρα όπως το ανώτατο όριο μισθώματος, για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να αποδώσουν τα υπόλοιπα», υπογραμμίζει ο κ. Σκιαδάς.

Επιστροφή ενοικίου

Σε ό,τι αφορά την επιστροφή ενοικίου, θεωρεί ότι σε πρώτη φάση θα είναι πολύ χαμηλή. «Όταν ο υπουργός παραδέχεται ότι το μέσο δηλούμενο μίσθωμα είναι μόνο 255 ευρώ, τόση θα είναι κατά μέσο όρο η επιστροφή ενοικίου.

Από το 2026 σίγουρα θα τροφοδοτήσει αυξήσεις, αφού οι ιδιοκτήτες  είναι ελεύθεροι να ζητήσουν όσα θέλουν. Βλέποντας ότι ο ενοικιαστής θα λάβει κάτι πίσω, μπορεί να ζητήσει υψηλότερο μίσθωμα. Το υπουργείο εμμέσως το παραδέχεται, αφού  δηλώνει ότι θα παρακολουθεί από κοντά την αγορά, και θα λάβει μέτρα αν παρατηρηθούν τέτοια κρούσματα. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα αυτά. Τότε δεν θα πρέπει να επιβάλλει πλαφόν στις αυξήσεις; Δεν θα είναι κι αυτό «σοβιετικού τύπου»; , καταλήγει.

