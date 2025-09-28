Γονατίζουν τα νοικοκυριά από τα υψηλά ενοίκια – Οι Έλληνες καθυστερούν να φύγουν από την οικογενειακή κατοικία

Συνεχίζεται η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, με τις τιμές στα ενοίκια να μην δείχνουν υποχώρηση, ωθώντας τους πολίτες να αργούν ιδιαίτερα να φύγουν από την οικογενειακή κατοικία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα ξοδεύει το 35,5% του διαθέσιμου εισοδήματος για τη στέγη, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 19,2%.

Το υπερβολικό κόστος στέγασης φαίνεται και στην καθυστέρηση στην έξοδο από το οικογενειακό περιβάλλον. Οι νέοι και οι νέες εγκαταλείπουν το σπίτι που μεγάλωσαν στα 30,7 έτη του –πολύ αργότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 26,2.

Ράλι τιμών στα ενοίκια

Το ράλι στο κόστος των ενοικίων έχει επηρεάσει όλες τις περιοχές, ακόμα και αυτές που αποτελούσαν πόλο έλξης λόγω των προσιτών τιμών τους.

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση στο Κουκάκι τον Αύγουστο του 2025, ήταν 13,75 ευρώ ανά τ.μ., με μια αύξηση της τάξεως του 7,51% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024.

Στο Παγκράτι η μέση τιμή ενοικίασης είναι στα 11,76 ευρώ ανά τ.μ., η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η τουριστικοποίηση και η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων έχουν σαρώσει και τα Εξάρχεια, με τη μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση να έχει σκαρφαλώσει στα 11,11 ευρώ ανά τ.μ.

Η έλλειψη προσιτής κατοικίας, οι υψηλές τιμές ενοικίων, η αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και οι περιορισμένες απολαβές στην αγορά εργασίας δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που καθιστά τη στέγαση μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη νεότερη γενιά στην Ελλάδα.