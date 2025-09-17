newspaper
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Ενοίκια: Σε ποιες περιοχές έχουν εκτοξευτεί οι τιμές [πίνακες]
17 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:05

Ενοίκια: Σε ποιες περιοχές έχουν εκτοξευτεί οι τιμές [πίνακες]

Τα ενοίκια αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό έναντι της αγοραστικής δύναμης των πολιτών

Ανδρομάχη Παύλου
ΡεπορτάζΑνδρομάχη Παύλου
Με φρενήρεις ρυθμούς συνεχίζεται η άνοδος στα ενοίκια Ελλάδα, δημιουργώντας μια πιεστική συνθήκη για χιλιάδες νοικοκυριά σε όλη την Ελλάδα. Η ενοικίαση τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί για πολλούς μια πανάκριβη ανάγκη.

Έρευνα του ΙΟΒΕ δείχνει ότι το 40% των ενοικιαστών καταβάλλει πάνω από το 30% του εισοδήματός του για στέγαση, ενώ το 17% φτάνει να δαπανά έως και το μισό.

Στον μέσο όρο της ευρωζώνης κατατάσσεται η Ελλάδα, με βάση την αύξηση των ενοικίων την τελευταία πενταετία, αν και στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου και συγκεντρώνεται η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού, ο ρυθμός της ανόδου είναι πολύ υψηλότερος.

Σύμφωνα με ανάλυση της Global Property Guide, τα τελευταία πέντε χρόνια, τα ενοίκια στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 15,3%, ποσοστό που κατατάσσει την χώρα μας στην 11η θέση της Ευρωζώνης, πάνω από χώρες όπως η Ολλανδία, όπου η αύξηση την ίδια περίοδο διαμορφώθηκε σε 14,8%, η Γερμανία με αύξηση 9,1%, η Ιταλία με 8,1% και η Ισπανία με 7,9%.

Οι τιμές στα ενοίκια

Στο top 5 των πιο ακριβών περιοχών ενοικίασης της χώρας βρίσκονται οι Κυκλάδες, τα Νότια και τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας με ΜΖΤ 15,3 ευρώ/τ.μ., 13,0 ευρώ/τ.μ. και 11,4 ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα. Το top 5 συμπληρώνουν ο Δήμος Αθηναίων και ο Πειραιάς.

Στην ενοικίαση, οι χαμηλότερες ΜΖΤ ενοικίασης σπιτιού εντοπίζονται στο Κιλκίς, την Πέλλα και το υπόλοιπο Νομού Θεσσαλονίκης. Γρεβενά και Ημαθία ολοκληρώνουν την κατάταξη των πιο οικονομικών περιοχών, με ΜΖΤ ενοικίασης στα 4,8 ευρώ/τ.μ. και 5,0 ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα.

Η Βουλιαγμένη και η Βούλα είναι οι πιο ακριβές περιοχές για ενοικίαση κατοικίας στην Αττική κατά το 2ο τρίμηνο του 2025.

Η περιοχή Κολωνάκι – Λυκαβηττός, το Παλαιό Ψυχικό και η Φιλοθέη μαζί με τη Βουλιαγμένη και τη Βούλα συνθέτουν το top 5 των πιο ακριβών περιοχών της Αττικής για ενοικίαση κατοικίας.

Στον αντίποδα, η πιο οικονομικά προσιτή περιοχή της Αττικής για ενοικίαση, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, είναι το Πέραμα, με ΜΖΤ 6,9 €/τ.μ. Αμέσως μετά, ακολουθούν οι Αχαρνές, η Σταμάτα, ο Άγιος Στέφανος και η Παιανία.

Σημαντικές αυξήσεις στις ΜΖΤ ενοικίασης, οι μεγαλύτερες αυξήσεις κατά το ίδιο χρονικό διάστημα σημειώθηκαν στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη (28,6%), στην Πετρούπολη (19,6%), στην περιοχή Γκάζι – Μεταξουργείο – Βοτανικός (19,3%) και στην Αγία Βαρβάρα (16,8%). Εντύπωση προκαλεί, επίσης, η σημαντική άνοδος των ενοικίων στη Βούλα (17,5%), η οποία παραμένει σταθερά μία από τις πιο ακριβές περιοχές της Αττική.

Σύμφωνα με τον Spitogatos, στην συμπρωτεύουσα, οι πιο ακριβές περιοχές για ενοικίαση, είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης (11,3 ευρώ/τ.μ.), η περιοχή Βαρδάρης – Λαχανόκηποι (11,0 ευρώ/τ.μ.) και η περιοχή 40 Εκκλησιές – Ευαγγελίστρια (10,8 ευρώ/τ.μ.).

Οικονομικές επιλογές ενοικίασης κατοικιών στη συμπρωτεύουσα εντοπίζονται στα προάστιά της και συγκεκριμένα στη Μυγδονία (4,0 ευρώ/τ.μ.), στη Μίκρα (5,4 ευρώ/τ.μ.) και στα Πεύκα (5,4 ευρώ/τ.μ.).

Σημαντικές αυξήσεις σημειώνονται κατά κύριο λόγο σε περιοχές των προαστίων της Θεσσαλονίκης. Σε ό,τι αφορά την ενοικίαση, σημαντικές αυξήσεις της τάξεως του 20 – 30% σημειώθηκαν σε Ευκαρπία, Χορτιάτη και Ξηροκρήνη – Παναγιά Φανερωμένη.

Πηγή: ΟΤ

