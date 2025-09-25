newspaper
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:26
Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες
Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:02
Ηγουμενίτσα: Νεκρός ο 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Καίνε οι τιμές στα ενοίκια: Πόσο αυξήθηκαν, ποιες είναι οι πιο ακριβές περιοχές [πίνακας]
Οικονομικές Ειδήσεις 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:58

Καίνε οι τιμές στα ενοίκια: Πόσο αυξήθηκαν, ποιες είναι οι πιο ακριβές περιοχές [πίνακας]

Σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα RE/MAX Ελλάς για τα ενοίκια κατοικιών έτους 2025 οι τιμές αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,3%

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ντίνος Σιωμόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρωινό στην ώρα του – Το απρόσμενο «κλειδί» για μακροζωία

Πρωινό στην ώρα του – Το απρόσμενο «κλειδί» για μακροζωία

Spotlight

Αυξήσεις στις τιμές κατά μέσο όρο 4,3% παρουσιάζουν το 2025 τα ενοίκια κατοικιών σε ολόκληρη την επικράτεια, σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με έρευνα της RE/MAX. Η τάση αυτή συνδέεται με την αυξημένη ζήτηση για κατοικίες -και ιδιαιτέρως για ποιοτικά ακίνητα- σε συνδυασμό με την περιορισμένη διαθεσιμότητά τους. Πρωταθλητές ανόδου είναι τα ακίνητα που βρίσκονται στην Περιφέρεια, ενώ σε Αττική και Θεσσαλονίκη καταγράφονται ήπιες αυξητικές τάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις εκμισθώσεις κατοικιών που πραγματοποιήθηκαν μέσω του κτηματομεσιτικού δικτύου της RE/MAX Ελλάς, με 88 γραφεία και περισσότερους από 1.200 συμβούλους ακινήτων πανελλαδικά, στην Περιφέρεια καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές ενοικίασης κατοικιών, με άνοδο κατά μέσο όρο 5,3% σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή, η Αττική παρουσίασε αύξηση ενοικίων κατά μέσο όρο 4,5% μέσα σε ένα έτος, ενώ στη Θεσσαλονίκη η αντίστοιχη άνοδος διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 3,1%.

Τα ενοίκια στην Αττική

Αναλυτικότερα, στον Δήμο της Αθήνας, το μέσο ενοίκιο ανέρχεται σε 9,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Μάλιστα, στον συγκεκριμένο Δήμο η υψηλότερη μέση τιμή εντοπίζεται στο Κολωνάκι (κατά μέσο όρο 14 ευρώ ανά τ.μ.) όπου είναι και η μεγαλύτερη σε όλο το νομό Αττικής.

Οι χαμηλότερες μέσες τιμές ενοικίων εντοπίζονται, σύμφωνα με στοιχεία της RE/MAX Ελλάς, στην Κυψέλη (7 ευρώ ανά τ.μ.), στα Πατήσια και στο Βύρωνα (7,2 ευρώ ανά τ.μ.) και στην Καισαριανή (8,2 ευρώ ανά τ.μ.). Κατά μέσο όρο πάνω από 9 ευρώ ανά τ.μ. ενοικιάζονται κατοικίες σε Αμπελόκηπους (9,1 ευρώ ανά τ.μ.), Ζωγράφου (9,4 ευρώ ανά τ.μ.), Κουκάκι (9,5 ευρώ ανά τ.μ.), Εξάρχεια (9,6 ευρώ ανά τ.μ.), Νέο Κόσμο (9,8 ευρώ ανά τ.μ.), περιοχή Χίλτον (10 ευρώ ανά τ.μ.) και Λυκαβηττό (12 ευρώ ανά τ.μ.).

Στα Νότια Προάστια οι τιμές διατηρούνται υψηλές με μέσο όρο τα 10,7 ευρώ ανά τ.μ. και αύξηση 5,5% μέσα σε ένα έτος. Οι χαμηλότερες μέσες τιμές ενοικίασης κατοικιών καταγράφονται στην Αργυρούπολη (8,6 ευρώ ανά τ.μ.), στην Καλλιθέα (9,3 ευρώ ανά τ.μ.), στη Νέα Σμύρνη (9,9 ευρώ ανά τ.μ.) και στο Παλαιό Φάληρο (10 ευρώ ανά τ.μ.), ενώ 11 ευρώ και πάνω καταγράφονται οι μέσες τιμές σε Ελληνικό (11 ευρώ ανά τ.μ.), Άλιμο (11,3 ευρώ ανά τ.μ.), Βούλα, Βάρκιζα και Βάρη (12 ευρώ ανά τ.μ.).

Στα Βόρεια Προάστια, η μέση τιμή ενοικίασης κατοικιών ανέρχεται στα 10 ευρώ ανά τ.μ, με τις χαμηλότερες μέσες τιμές να εντοπίζονται στο Διόνυσο (8 ευρώ ανά τ.μ.), στο Γαλάτσι (8,6 ευρώ ανά τ.μ.) στην Αγία Παρασκευή (8,8 ευρώ ανά τ.μ.), στην Εκάλη (9 ευρώ ανά τ.μ.), στο Χολαργό (9,3 ευρώ ανά τ.μ.), στο Χαλάνδρι (9,8 ευρώ ανά τ.μ.) και στο Μαρούσι (10 ευρώ ανά τ.μ.). Πάνω από τη μέση τιμή των 10 ευρώ στα Βόρεια προάστια θα βρει κανείς κατοικία για ενοικίαση στου Παπάγου (10,3 ευρώ ανά τ.μ.), στα Βριλήσσια (10,5 ευρώ ανά τ.μ.), στην Κηφισιά (10,7 ευρώ ανά τ.μ.), στο Νέο Ψυχικό (11 ευρώ ανά τ.μ.), στο Παλαιό Ψυχικό και τη Φιλοθέη (12 ευρώ ανά τ.μ.).

Στα Δυτικά Προάστια, οι τιμές κινούνται σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 7 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ειδικότερα, στην Αγία Βαρβάρα καταγράφεται η χαμηλότερη μέση τιμή (5,8 ευρώ ανά τ.μ.) και ακολουθούν: Χαϊδάρι (6,5 ευρώ ανά τ.μ.), Περιστέρι (6,6 ευρώ ανά τ.μ.), Αιγάλεω (6,7 ευρώ ανά τ.μ.), Νέα Ιωνία (7,9 ευρώ ανά τ.μ.), Νέο Ηράκλειο (8,6 ευρώ ανά τ.μ.).

Στον Πειραιά και τις υπόλοιπες όμορες περιοχές, η μέση τιμή ενοικίασης διαμορφώθηκε το 2025 κατά μέσο όρο στα 7,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι χαμηλότερες μέσες τιμές εντοπίζονται στο Κερατσίνι (5,3 ευρώ ανά τ.μ.), Κορυδαλλός (5,4 ευρώ ανά τ.μ.), Πέραμα (5,6 ευρώ ανά τ.μ.), Καμίνια (5,7 ευρώ ανά τ.μ.), ενώ πάνω από 7,5 ευρώ ανά τ.μ. μέτρο εντοπίζονται μέσες τιμές ενοικίασης σε Πειραϊκή (9,4 ευρώ ανά τ.μ.), Καστέλα και Πασαλιμάνι (9,5 ευρώ ανά τ.μ.), Πειραιά (9,7 ευρώ ανά τ.μ.) και Νέο Φάληρο (9,8 ευρώ ανά τ.μ.).

Συνολικά, η μέση τιμή ενοικίασης κατοικιών στην Αττική διαμορφώθηκε στα 8,9 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.


Θεσσαλονίκη

Στον νομό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα στοιχεία της RE/MAX Ελλάς, ο κεντρικός δήμος παραμένει στην κορυφή των τιμών ενοικίασης με μέσο όρο 9,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στα βόρεια του νομού, η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 7,4 ευρώ ανά τ.μ., ενώ στα ανατολικά και στα δυτικά η μέση τιμή ενοικίου ανήλθε στα 7,2 ευρώ ανά τ.μ. και 5,8 ευρώ ανά τ.μ. αντίστοιχα. Αξίζει να τονιστεί ότι συνολικά στον νομό Θεσσαλονίκης η μέση τιμή ενοικίασης κατοικιών ανήλθε στα 7,4 ευρώ ανά τ.μ. με το υψηλότερο μέσο ενοίκιο να καταγράφεται στην Παλιά Παραλία και να διαμορφώνεται σε 14 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ειδικότερα, στο Δήμο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην περιοχή 40 Εκκλησιές καταγράφεται η χαμηλότερη μέση τιμή ενοικίασης κατοικιών (7,8 ευρώ ανά τ.μ.) και ακολουθούν στην Τριανδρία (8 ευρώ ανά τ.μ.) στην Τούμπα και στου Χαριλάου (8,2 ευρώ ανά τ.μ.), στο Φάληρο (8,3 ευρώ ανά τ.μ.). Οι υψηλότερες μέσες τιμές εκτός από την Παλιά Παραλία καταγράφονται στην Άνω Πόλη (9,4 ευρώ ανά τ.μ.), στη Νέα Παραλία (9,5 ευρώ ανά τ.μ.) και στο Ιστορικό Κέντρο (11 ευρώ ανά τ.μ.).

Στη Δυτική Θεσσαλονίκη οι χαμηλότερες τιμές καταγράφονται στο Ελευθέριο – Κορδελιό (5 ευρώ ανά τ.μ.), στη Σταυρούπολη (5,2 ευρώ ανά τ.μ.), στην Ηλιούπολη (5,5 ευρώ ανά τ.μ.) στην Πολίχνη και στο Ωραιόκαστρο (5,9 ευρώ ανά τ.μ.). Στα επίπεδα των 6 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο είναι η μέση τιμή ενοικίασης κατοικιών στους Αμπελόκηπους, στην Ευκαρπία, ενώ υψηλότερα είναι στον Εύοσμο και στη Νεάπολη (6,4 ευρώ ανά τ.μ.)

Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης κατοικιών καταγράφονται στο Καραμπουρνάκι (9,5 ευρώ ανά τ.μ.), στην Καλαμαριά (8,6 ευρώ ανά τ.μ.), στο Πανόραμα (8,5 ευρώ ανά τ.μ.) και οι χαμηλότερες στην Επανομή (4 ευρώ ανά τ.μ.), στη Νέα Μηχανιώνα (4,6 ευρώ ανά τ.μ.), στην Περαία (6,5 ευρώ ανά τ.μ.) και στη Θέρμη (7 ευρώ ανά τ.μ.).


Υπόλοιπη Ελλάδα

Στην Περιφέρεια, καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση των τιμών, με τη μέση τιμή ενοικίων να διαμορφώνεται στα 7,5 ευρώ ανά τ.μ.. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη τιμή είναι υψηλότερη από αυτήν της Θεσσαλονίκης, αλλά χαμηλότερη από την αντίστοιχη τιμή της Αθήνας.

Τιμές ενοικίασης κατοικιών κατά μέσο όρο κάτω από 7,5 ευρώ ανά τ.μ. μπορεί να εντοπίσει κανείς, μεταξύ άλλων, στη Θάσο (4,7 ευρώ ανά τ.μ.), στον Πύργο (4,8 ευρώ ανά τ.μ.), στο Άργος, την Καρδίτσα και την Ηγουμενίτσα (5,2 ευρώ ανά τ.μ.), στην Κατερίνη και τη Λήμνο (5,5 ευρώ ανά τ.μ.), στην Καβάλα (5,8 ευρώ ανά τ.μ.), στις Σέρρες (6 ευρώ ανά τ.μ.), στα Ιωάννινα (6,2 ευρώ ανά τ.μ.) και στην Αλεξανδρούπολη (6,7 ευρώ ανά τ.μ.).

Από την άλλη, οι υψηλότερες μέσες τιμές ενοικίων καταγράφονται, σύμφωνα με τη RE/MAX Ελλάς, στη Σαντορίνη (13 ευρώ ανά τ.μ.), στη Μύκονο, στην Πάρο και στη Νάξο (12 ευρώ ανά τ.μ.) και στο Ρέθυμνο (10,9 ευρώ ανά τ.μ.).

Η εικόνα της αγοράς ενοικίων το 2025 δείχνει αυξήσεις σε όλη την επικράτεια, με διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Παράγοντας που συμβάλλει σε αυτήν την τάση είναι η αυξημένη ζήτηση για κατοικίες -και ειδικότερα για ποιοτικές επιλογές- σε συνδυασμό με το μειωμένο απόθεμά τους, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλής ζήτησης.


Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιομηχανία
Βιομηχανία: Πυρά για ενεργειακό κόστος και εχθρικό κλίμα στις μεγάλες επιχειρήσεις

Βιομηχανία: Πυρά για ενεργειακό κόστος και εχθρικό κλίμα στις μεγάλες επιχειρήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινό στην ώρα του – Το απρόσμενο «κλειδί» για μακροζωία

Πρωινό στην ώρα του – Το απρόσμενο «κλειδί» για μακροζωία

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inWellness
inTown
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν
«Συστημική ρεζέρβα» 25.09.25

Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν

Η μελέτη της ΕΚΤ δεν ορίζει ελάχιστο ποσό σε μετρητά που πρέπει να έχουν τα νοικοκυριά. Ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα ποσό ανά άτομο σε κάθε σπίτι, για ώρα ανάγκης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Απασχόληση: Ένας στους δύο αναζητά άλλη δουλειά – Τα κριτήρια που εξετάζουν οι εργαζόμενοι
Έρευνα 25.09.25

Ένας στους δύο εργαζόμενους αναζητά άλλη δουλειά - Τα κριτήρια που εξετάζει

Η έντονη κινητικότητα στην αναζήτηση νέας εργασίας πέραν της αμοιβής επικεντρώνεται στα ωράρια εργασίας και στην επαγγελματική ανέλιξη - Γυναίκες και νέοι αναζητούν πιο ενεργά δουλειά

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Σφιχτοί προϋπολογισμοί στα νοσοκομεία παρά την αυξανόμενη ανάγκη των ασθενών
Ιδιωτικοποίηση της υγείας 25.09.25

Σφιχτοί προϋπολογισμοί στα νοσοκομεία παρά την αυξανόμενη ανάγκη των ασθενών

Μισό εκατομμύριο άνθρωποι παραπάνω χρειάστηκαν υπηρεσίες υγείας από το ΕΣΥ το 2024, όμως η έκτακτη επιχορήγηση του υπουργείου Υγείας για τα νοσοκομεία θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ακίνητα: Τι ισχύει για την πρόσβαση και δόμηση σε «τυφλό» οικόπεδο
Ακίνητα 25.09.25

Τι ισχύει για την πρόσβαση και δόμηση σε «τυφλό» οικόπεδο - 11 ερωταπαντήσεις

Πώς ο ιδιοκτήτης του μπορεί να αποκτήσει νομίμως δίοδο από γειτονικό και πώς κατοχυρώνεται - Ποια τα περιθώρια άρνησης της διπλανής ιδιοκτησίας - Όλες οι πληροφορίες για όσους διαθέτουν τέτοια ακίνητα

Προκόπης Γιόγιακας
Πού θα φτάσει ο κατήφορος της Lululemon
Προβλέψιμη ποικιλία... 25.09.25

Πού θα φτάσει ο κατήφορος της Lululemon

Τα ακριβά αθλητικά ρούχα δεν έχουν πεθάνει, μόνο τα βαρετά αθλητικά – Τι σημαίνει αυτό για τη Lululemon

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Wall Street: Το «άλογο» που τρέχει ανεξέλεγκτα και η απειλή μιας νέας φούσκας
Ο δείκτης Buffett «φουσκώνει» 25.09.25

Wall Street: Το «άλογο» που τρέχει ανεξέλεγκτα και η απειλή μιας νέας φούσκας

Η ξέφρενη άνοδος των αμερικανικών μετοχών τροφοδοτεί ανησυχίες για νέα χρηματιστηριακή φούσκα, με τα ιστορικά υψηλά σε Buffett και Shiller P/E να προμηνύουν κίνδυνο απότομης διόρθωσης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το 13ωρο βλάπτει και το δημογραφικό: Πώς η υπερεργασία αποθαρρύνει τους νέους να κάνουν οικογένεια
Εργασιακό νομοσχέδιο 24.09.25

Το 13ωρο βλάπτει και το δημογραφικό: Πώς η υπερεργασία αποθαρρύνει τους νέους να κάνουν οικογένεια

Το εργασιακό νομοσχέδιο, που εισάγει το 13ωρο σε έναν εργοδότη, αυξάνει την εργασιακή εξουθένωση και βάζει στον πάγο...τα όνειρα των νέων για οικογένεια. Τι δηλώνει ο Γ. Αργείτης από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έχετε έντονο στρες; Ισως φταίει το ότι… δεν πίνετε αρκετό νερό
Νερό, νερό, νερό 25.09.25

Πώς η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει στρες και αλυσιδωτά προβλήματα υγείας

Tα αφυδατωμένα άτομα εμφανίζουν επίπεδα της ορμόνης του στρες κορτιζόλης αυξημένα κατά περισσότερο από 50% σε καταστάσεις στρες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Την επανίδρυση του πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ζητάει το δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων
Εκπαίδευση 25.09.25

Την επανίδρυση του πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ζητάει το δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων

Ο Δήμος Λαμιέων με ψήφισμα του καλεί την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε η Στερεά Ελλάδα να αποκτήσει ξανά ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Αυτός θα είναι ο ρόλος του Φράνκο Μπαλντίνι
Super League 25.09.25

Ο ρόλος του Φράνκο Μπαλντίνι στον Παναθηναϊκό και πότε θα δείξει έργο

Ο Φράνκο Μπαλντίνι δραστηριοποιείται εδώ και μία δεκαετία στην παροχή συμβουλών σε ποδοσφαιρικές ομάδες και ανάλογη θα είναι η συνεργασία του με τον Γιάννη Αλαφούζο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Πιο αργά κι από την επανάληψη: Θα περιμένουμε ακόμα έναν χρόνο για να μάθουμε τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Next year 25.09.25

Πιο αργά κι από την επανάληψη: Θα περιμένουμε ακόμα έναν χρόνο για να μάθουμε τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Την ώρα που όλος ο κόσμος περιμένει να μάθει ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ, ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ δεν φαίνεται να βιάζεται ιδιαίτερα και το τρενάρει όσο μπορεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Energy Poverty in Greece Among Highest in EU
English edition 25.09.25

Energy Poverty in Greece Among Highest in EU

ELSTAT says Greece displays among the highest percentages of energy poverty in the European Union (EU) with 43.6% of households stating they are unable to heat their homes.

Σύνταξη
Eurolife FFH: 3ος κύκλος εκπαίδευσης για στελέχη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη Βόρεια Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 25.09.25

Eurolife FFH: 3ος κύκλος εκπαίδευσης για στελέχη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη Βόρεια Ελλάδα

Μια πρωτοβουλία-ορόσημο για τον ασφαλιστικό κλάδο υλοποιείται για άλλη μια χρονιά στη Θεσσαλονίκη, με την ακαδημαϊκή υπογραφή του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σύνταξη
Βόλος: «Τρέξτε, φύγετε…» – Οι φίλοι του 20χρονου περιγράφουν τα δραματικά λεπτά πριν από τη μοιραία πτώση
Τραγωδία στον Βόλο 25.09.25

«Τρέξτε, φύγετε...» - Οι φίλοι του 20χρονου περιγράφουν τα δραματικά λεπτά πριν από τη μοιραία πτώση

Γιατί δεν ακολούθησε τους άλλους με αποτέλεσμα τη θανατηφόρα πτώση του στον φωταγωγό - Η αγωνιώδης αναζήτηση στον ακάλυπτο και ο τραγικός εντοπισμός του

Σύνταξη
Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις
On Field 25.09.25

Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις

Σε ηλικία μόλις 25 ετών, ο Μόντο Ντουπλάντις έχει γράψει ιστορία βελτιώνοντας το παγκόσμιο ρεκόρ 13 φορές, κι αυτό πάντα με την ίδια «συνταγή»: ανεβάζοντας τον πήχη μόνο κατά ένα εκατοστό τη φορά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο