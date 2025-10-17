Το Δημόσιο χαρτογραφεί και αξιοποιεί χιλιάδες ακίνητα

Τη δυνατότητα εντοπισμού και αξιοποίησης χιλιάδων ακινήτων φορολογουμένων που έχουν αποβιώσει χωρίς να έχουν αφήσει κληρονόμους, μέρος των οποίων θα διατεθεί για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών ευάλωτων νοικοκυριών, αποκτά το Δημόσιο μέσω της διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος Κοινωφελών Περιουσιών με το Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ.

Υπάρχουν περιπτώσεις που η αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου αποτρέπεται από πλαστές ιδιόγραφες διαθήκες

Παράλληλα επιταχύνεται η διαδικασία εκκαθάρισης, περιορίζονται οι καθυστερήσεις και διευκολύνεται η υποβολή στοιχείων από εκτελεστές διαθηκών και εκκαθαριστές.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών το οποίο αναμένεται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση, όλες οι κοινωφελείς περιουσίες και οι σχολάζουσες κληρονομιές θα χαρτογραφηθούν ψηφιακά. Θα δημιουργηθεί Ηλεκτρονικό Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών και Πλατφόρμα Σχολαζουσών Κληρονομιών, τα οποία θα συνδεθούν με τα υφιστάμενα μητρώα του Δημοσίου.

Η οικονομική αξία

Σήμερα, το Δημόσιο δεν γνωρίζει ποια είναι η οικονομική αξία των εκκρεμών κληρονομιών, πόσα και ποια ακίνητα παραμένουν ανεκμετάλλευτα ή απαξιώνονται, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που η αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου αποτρέπεται από πλαστές ιδιόγραφες διαθήκες.

Με το ισχύον καθεστώς μπορεί να χρειαστούν έως και πέντε χρόνια για να αναγνωριστεί μια περιουσία ως σχολάζουσα και να περάσει στο Δημόσιο, ενώ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης απαιτούνται άλλα πέντε ή περισσότερα χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι την τελευταία 5ετία εκκαθαρίστηκαν μόλις 100 ακίνητα από σχολάζουσες κληρονομιές ενώ εκτιμάται ότι 7.000 κληρονομιές βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου προβλέπει τη διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας που συνδέει το Πληροφοριακό Σύστημα «Κοινωφελών Περιουσιών» με το Περιουσιολόγιο, προκειμένου να παρέχονται στοιχεία ακινήτων φορολογουμένων που έχουν αποβιώσει.

Ειδικότερα σκοπός της υπηρεσίας είναι να επιτρέψει στους εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές και κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στις αρμόδιες Διευθύνσεις Κοινωφελών Περιουσιών τα στοιχεία ακινήτων που ανήκουν σε κληρονομιές υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελών σκοπών, καθώς και σε περιπτώσεις κληρονομιών χωρίς κληρονόμους.

