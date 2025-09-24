Πώς θα ρυθμίζονται τα χρέη των κληρονομιών – Ο ρόλος του εκκαθαριστή

Τα νέα κεφάλαια για τα χρέη των κληρονομιών και τις κληρονομικές συμβάσεις «γράφουν» τα μέλη της ομάδας εργασίας, που με πολύ προσεκτικά βήματα και με το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία έχουν αναλάβει την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου. Πρόκειται για δύο σημαντικά ζητήματα που έχουν τεθεί στο «κάδρο» των μεταρρυθμίσεων με πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης, σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού του πλέγματος των διατάξεων που αφορούν τη διευθέτηση κληρονομικών θεμάτων τόσο από τη σκοπιά του διαθέτη όσο και από την πλευρά της προστασίας της ατομικής περιουσίας των κληρονόμων.

Κρίσιμες διατάξεις

Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», τα μέλη της ομάδας εργασίας, υπό τον επίτιμο καθηγητή Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών Απόστολο Γεωργιάδη, έχουν μπει πλέον σε «βαθιά» νερά και μέσα από τον εποικοδομητικό επιστημονικό διάλογο εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας, των συμβολαιογράφων και των δικηγόρων συντάσσουν μια σειρά από κρίσιμες διατάξεις που ακουμπούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, με στόχο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου να έχουν παραδώσει το σχέδιο νόμου ώστε – όπως εκτιμάται – να ξεκινήσει η εφαρμογή του από τις αρχές του 2026.

Οι τελευταίες τέσσερις συνεδριάσεις της επιτροπής εξελίχθηκαν γύρω από το τι μέλλει γενέσθαι σε σχέση με τα χρέη των κληρονομιών, ένα θέμα επίκαιρο, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο αριθμός των αποποιήσεων από τους κληρονόμους είναι ιδιαίτερα μεγάλος.

Υστερα από αλλεπάλληλες ζυμώσεις και σταθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τον κοινωνικό αντίκτυπο των νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, κατά πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», αποφασίστηκε τελικά ο διαχωρισμός της περιουσίας του κληρονομούμενου και του κληρονόμου. Στη «ζυγαριά» των μελών της επιτροπής είχε μπει και το ενδεχόμενο της συνένωσης των δύο περιουσιών, ωστόσο η πρόταση αυτή δεν υπερψηφίστηκε, προφανώς γιατί θα δημιουργούσε περισσότερα ζητήματα από αυτά που θα έλυνε.

Εκκαθάριση

Και ενώ τα μέλη της επιτροπής έχουν κατασταλάξει ως προς την αναγκαιότητα του διαχωρισμού των περιουσιών κληρονόμου και κληρονομούμενου, στις επόμενες συνεδριάσεις τους, αρχής γενομένης από τις 29 Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσουν να συζητούν τον τρόπο εκκαθάρισης της περιουσίας του κληρονομούμενου όταν αυτή βαρύνεται με χρέη. Στόχος είναι να ορίζεται – μένει να δούμε ποιοι και υπό ποιες προϋποθέσεις και συνθήκες θα αναλαμβάνουν αυτόν τον ρόλο – εκκαθαριστής για τα χρέη και ό,τι τυχόν απομένει μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων των δανειστών να δίνεται στους κληρονόμους.

Στο τραπέζι των συζητήσεων θα τεθούν επίσης και τα θέματα που αφορούν το πώς θα γίνεται η απόδοση των χρεών, καθώς και αν ο εκκαθαριστές θα είναι μόνο δικηγόροι, που θα περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένο κατάλογο κατά το πρότυπο αυτών που ακολουθούνται για την έκδοση κληρονομητηρίου, ή αν τον θεσμικό αυτόν ρόλο θα μπορούν να έχουν και οι συμβολαιογράφοι.

Βέβαια, σε περίπτωση που κάποιος κληρονομήσει χρέη, θα μπορεί, όπως και τώρα, να κάνει αποποίηση της κληρονομιάς και να μην ακολουθήσει τη διαδικασία της εκκαθάρισης της κληρονομιαίας περιουσίας.

