# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ακίνητα: Κληρονομιές – εξπρές με ψηφιακό φάκελο
Οικονομικές Ειδήσεις 29 Αυγούστου 2025 | 06:10

Ακίνητα: Κληρονομιές – εξπρές με ψηφιακό φάκελο

Η μεταβίβαση ακινήτου, η καταχώριση στο Κτηματολόγιο, ο υπολογισμός και η δήλωση φόρου μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα - Πότε υποβάλλεται η δήλωση φόρου για τις κληρονομιές

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Spotlight

Μετά τις αγοραπωλησίες ακινήτων, οι φορολογούμενοι σε συνεργασία με τον συμβολαιογράφο τους έχουν πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν ψηφιακά και τις αποδοχές κληρονομιάς ακινήτων, μέσω της πλατφόρμας akinita.gov.gr.

Μέχρι τον Ιούλιο είχαν υποβληθεί περισσότερες από 70.000 δηλώσεις φόρου για κληρονομιές μέσω του myPROPERTY

Οι κληρονομιές ακινήτων εντάσσονται στον Ψηφιακό Φάκελο Μεταβίβασης Ακινήτου, με τις διαδικασίες να επιταχύνονται σημαντικά μετατρέποντας την υποβολή και την καταχώριση του συμβολαίου των φορολογουμένων στο Κτηματολόγιο ακόμη και σε υπόθεση μιας εργάσιμης ημέρας εφόσον δεν προκύψουν εκκρεμότητες.

Ο ηλεκτρονικός φάκελος του ακινήτου που δημιουργείται, περιέχει αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης καθώς και όλα τα απαραίτητα για τη σύνταξή της δικαιολογητικά.

Κληρονομιές: Φόρος

Για να ολοκληρωθεί και να κλείσει μια υπόθεση κληρονομιάς θα πρέπει οι κληρονόμοι να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να υποβάλουν τη δήλωση φόρου κληρονομιάς και ο συμβολαιογράφος να συντάξει το συμβόλαιο. Από τις αρχές του έτους και μέχρι τον Ιούλιο είχαν υποβληθεί περισσότερες από 70.000 δηλώσεις φόρου κληρονομιάς μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY της ΑΑΔΕ, στις οποίες βεβαιώθηκε φόρος πάνω από 87 εκατ. ευρώ.

Η δήλωση φόρου κληρονομιάς υποβάλλεται μέσα σε 9 μήνες, αν ο κληρονομούμενος πέθανε στην Ελλάδα, ή μέσα σε 1 χρόνο, αν ο κληρονομούμενος πέθανε στο εξωτερικό ή οι κληρονόμοι ή οι κληροδόχοι διέμεναν κατά τον χρόνο θανάτου στο εξωτερικό.

Η προθεσμία

Η προθεσμία αρχίζει κατά κανόνα από:

• τον θάνατο του κληρονομουμένου,

• τη δημοσίευση της διαθήκης,

• τη δημοσίευση στον Τύπο της δικαστικής απόφασης που κηρύσσει την αφάνεια,

• τον θάνατο του υπόχρεου σε δήλωση, αν αυτός δεν υπέβαλε δήλωση,

• τη λήξη της αναβολής όταν υπάρχει μετάθεση του χρόνου γένεσης φορολογικής υποχρέωσης (λόγω επιδικίας, συνένωσης της επικαρπίας με την ψιλή κυριότητα, αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, είσπραξης πνευματικών δικαιωμάτων κ.λπ.).

Η ψηφιακή διαδικασία

Η υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς ακινήτων – κινητών με σύνταξη συμβολαίου και έκδοση πιστοποιητικού γίνεται ψηφιακά σε 10 βήματα:

1. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση για λογαριασμό του κληρονόμου.

2. Η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα του κληρονόμου στο myAADE.

3. Ο κληρονόμος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του αποδέχεται τη δήλωση.

4. Η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα και βεβαιώνεται, όταν προκύπτει, o φόρος.

5. Ο κληρονόμος πληρώνει τον φόρο σε τράπεζες ή ψηφιακά (με κάρτα ή web banking, καθώς και μέσω IRIS).

6. Το myAADE ενημερώνεται για την πληρωμή του φόρου.

7. Το αποδεικτικό καταβολής αναρτάται στο myPROPERTY για συμβολαιογράφο και κληρονόμο (στις περιπτώσεις που ο φόρος βεβαιώνεται εντός τριών ημερών).

8. Ο συμβολαιογράφος αναρτά το συμβόλαιο στο myPROPERTY.

9. Ο συμβολαιογράφος μπορεί να συντάξει τροποποιητική δήλωση, είτε για να δηλώσει νέο περιουσιακό στοιχείο, είτε για να διορθώσει/διαγράψει κάποιο που έχει ήδη δηλωθεί.

10. Ο κληρονόμος μπορεί να χρησιμοποιήσει αντίγραφο της δήλωσης αντί του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Ν. 2961/2001, όταν δεν προκύπτει φόρος ή μετά την εξόφληση του φόρου.

Ηλεκτρονική δήλωση

Για θανάτους από 1ης Ιανουαρίου 2022 και μετά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, για σύνταξη συμβολαίου αποδοχής κληρονομιάς:

• αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, εφόσον δεν έχει προηγουμένως υποβληθεί άλλη δήλωση σε έντυπη μορφή για θανάτους από την ίδια ημερομηνία και μετά,

• τροποποιητικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς αρχικής δήλωσης (εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες) με τις οποίες είτε δηλώνονται νέα περιουσιακά στοιχεία είτε τροποποιούνται τα ήδη δηλωθέντα, εφόσον η αρχική δήλωση (για θανάτους από 1/1/2022) έχει υποβληθεί μέσω της εφαρμογής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβληθεί η δήλωση φόρου κληρονομιάς στην εφαρμογή είναι να έχει δηλωθεί ο θάνατος στο υποσύστημα του μητρώου.

Business
Unicredit – Alpha Bank: Το deal που αλλάζει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα

Unicredit – Alpha Bank: Το deal που αλλάζει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα

Vita.gr
Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Business
Πέτρος Τζαννετάκης: Τα οφέλη για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil από το deal στην ηλεκτρική ενέργεια

Πέτρος Τζαννετάκης: Τα οφέλη για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil από το deal στην ηλεκτρική ενέργεια

Eurostat: Η διατροφική ανασφάλεια πλήττει το 35% των φτωχών νοικοκυριών στην Ελλάδα
Eurostat 29.08.25

Η διατροφική ανασφάλεια πλήττει το 35% των φτωχών νοικοκυριών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τη Εurostat πάνω από ένα στα τρία φτωχά νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν μπορεί να πληρώσει για να έχει μέρα παρά μέρα ένα γεύμα με κρέας, ψάρι ή λαχανικά ισοδύναμης θρεπτικής αξίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πάνω από 200.000 πρόβατα αφανίστηκαν σε 12 μήνες
Agro-in 29.08.25

Πάνω από 200.000 πρόβατα αφανίστηκαν σε 12 μήνες

Κινδυνεύει το ζωικό κεφάλαιο της χώρας και δοκιμάζεται η ύπαιθρος από τις απώλειες που έχει προκαλέσει η ευλογιά - Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουν πληγεί περισσότερο

Δήμητρα Σκούφου
Ο Δείκτης Big Mac: Πόσα μπέργκερ πιάνει ο μισθός σου;
BigMac Index 29.08.25

Πόσα μπέργκερ πιάνει ο μισθός σου;

Εκτός από τις επίσημες στατιστικές για την αγοραστική δύναμη του μισθού, υπάρχει ο Δείκτης Τιμών Big Mac, που μετράει τους μισθούς με μπέργκερ. Μαντέψτε σε ποια θέση είναι η Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Ινδία θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο – Παρά τις κυρώσεις του Τραμπ
Αύξηση 10-20% 28.08.25

Η Ινδία θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο – Παρά τις κυρώσεις του Τραμπ

Το Νέο Δελχί αψηφά τους αμερικανικούς δασμούς, που στόχο έχουν να πλήξουν το ρωσικό εμπόριο λόγω πολέμου στην Ουκρανία. Και θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Σύνταξη
Ελληνικά νησιά εκτός ελέγχου: Ο υπερτουρισμός πλήττει το «καλό όνομα» της χώρας ως προορισμού
Κρίση εν όψει; 28.08.25

Ελληνικά νησιά εκτός ελέγχου: Ο υπερτουρισμός πλήττει το «καλό όνομα» της χώρας ως προορισμού

Μικρά νησιά, όπως η Σύμη ή η Ύδρα, βιώνουν αυτό που λέγεται υπερτουρισμός. Τουρίστες εκφράζουν παράπονα γιατί δεν μπορούν να απολαύσουν τις διακοπές , οι κάτοικοι αγωνίζονται να αντέξουν την πίεση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ακρίβεια: Οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και ο «καυτός» Σεπτέμβριος
Θεατής η κυβέρνηση 28.08.25

Το «καλάθι» της ακρίβειας επιμένει - Οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και ο «καυτός» Σεπτέμβριος

Έναν ακόμα γύρο ακρίβειας βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Τρίτη κατά σειρά αύξηση του πληθωρισμού και άλμα στο μέσο ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025. Μέτρα αντιστροφής του κλίματος υπόσχεται η κυβέρνηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συντάξεις: Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θα ζήσει σε συνθήκες φτώχειας – Απροστάτευτη η τρίτη ηλικία
Διεθνής Οικονομία 28.08.25

Απροστάτευτη η τρίτη ηλικία και στην ΕΕ - Ένας στους πέντε Ευρωπαίους συνταξιούχους θα ζήσει σε συνθήκες φτώχειας

Σε σαράντα χρόνια από τώρα η «νέα κανονικότητα» για μεγάλο μέρος των συνταξιούχων θα είναι η φτώχεια - Η πίεση στις συντάξεις και οι χαμηλοί μισθοί

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΕΣΕΕ – Θερινές εκπτώσεις: Μόνο 1 στις 10 επιχειρήσεις είχε θετικό πρόσημο – Χάθηκε το στοίχημα λέει ο Καφούνης
Οικονομικές Ειδήσεις 28.08.25

«Χάθηκε και το στοίχημα των θερινών εκπτώσεων» - Μόνο μία στις 10 επιχειρήσεις είχε θετικό πρόσημο

«Τα βασικά ορόσημα της χρονιάς -χειμερινές εκπτώσεις, πασχαλινή περίοδος και θερινές εκπτώσεις- χάθηκαν για τον κλάδο», σημείωσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης.

Σύνταξη
Μπόνους δόμησης: «Πράσινο» από το Ευρωδικαστήριο για την υπόθεση ΝΟΚ
Εν αναμονή του ΣτΕ 28.08.25

«Πράσινο» από το Ευρωδικαστήριο για τα μπόνους δόμησης του ΝΟΚ - Πότε θα εξεταστεί η υπόθεση

Ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες προσέφυγαν στο δικαστήριο του Στρασβούργου, το οποίο έκρινε ότι η υπόθεση για τα μπόνους δόμησης του ΝΟΚ αξίζει να εξεταστεί καθώς είναι σοβαρή και τεκμηριωμένη

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Μικρές επιχειρήσεις: Ρεκόρ τετραετίας στη μείωση της ζήτησης – Πρόδρομοι δείκτες στασιμότητας και ύφεσης
Ο Γ.Καββαθάς στο in 28.08.25

Η κραυγή των μικρομεσαίων: «Δε θέλουμε άλλη συμπάθεια, θέλουμε πράξεις»

Οι μικρές επιχειρήσεις, το 99,6% του συνόλου της επιχειρηματικότητας, εκπέμπουν σήμα κινδύνου. «Δεν θέλουμε άλλη συμπάθεια. Θέλουμε πράξεις» λέει στο in o πρόδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθάς. Ανησυχητικά σημάδια για το σύνολο της οικονομίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
