Μετά τις αγοραπωλησίες ακινήτων, οι φορολογούμενοι σε συνεργασία με τον συμβολαιογράφο τους έχουν πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν ψηφιακά και τις αποδοχές κληρονομιάς ακινήτων, μέσω της πλατφόρμας akinita.gov.gr.

Μέχρι τον Ιούλιο είχαν υποβληθεί περισσότερες από 70.000 δηλώσεις φόρου για κληρονομιές μέσω του myPROPERTY

Οι κληρονομιές ακινήτων εντάσσονται στον Ψηφιακό Φάκελο Μεταβίβασης Ακινήτου, με τις διαδικασίες να επιταχύνονται σημαντικά μετατρέποντας την υποβολή και την καταχώριση του συμβολαίου των φορολογουμένων στο Κτηματολόγιο ακόμη και σε υπόθεση μιας εργάσιμης ημέρας εφόσον δεν προκύψουν εκκρεμότητες.

Ο ηλεκτρονικός φάκελος του ακινήτου που δημιουργείται, περιέχει αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης καθώς και όλα τα απαραίτητα για τη σύνταξή της δικαιολογητικά.

Κληρονομιές: Φόρος

Για να ολοκληρωθεί και να κλείσει μια υπόθεση κληρονομιάς θα πρέπει οι κληρονόμοι να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να υποβάλουν τη δήλωση φόρου κληρονομιάς και ο συμβολαιογράφος να συντάξει το συμβόλαιο. Από τις αρχές του έτους και μέχρι τον Ιούλιο είχαν υποβληθεί περισσότερες από 70.000 δηλώσεις φόρου κληρονομιάς μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY της ΑΑΔΕ, στις οποίες βεβαιώθηκε φόρος πάνω από 87 εκατ. ευρώ.

Η δήλωση φόρου κληρονομιάς υποβάλλεται μέσα σε 9 μήνες, αν ο κληρονομούμενος πέθανε στην Ελλάδα, ή μέσα σε 1 χρόνο, αν ο κληρονομούμενος πέθανε στο εξωτερικό ή οι κληρονόμοι ή οι κληροδόχοι διέμεναν κατά τον χρόνο θανάτου στο εξωτερικό.

Η προθεσμία

Η προθεσμία αρχίζει κατά κανόνα από:

• τον θάνατο του κληρονομουμένου,

• τη δημοσίευση της διαθήκης,

• τη δημοσίευση στον Τύπο της δικαστικής απόφασης που κηρύσσει την αφάνεια,

• τον θάνατο του υπόχρεου σε δήλωση, αν αυτός δεν υπέβαλε δήλωση,

• τη λήξη της αναβολής όταν υπάρχει μετάθεση του χρόνου γένεσης φορολογικής υποχρέωσης (λόγω επιδικίας, συνένωσης της επικαρπίας με την ψιλή κυριότητα, αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, είσπραξης πνευματικών δικαιωμάτων κ.λπ.).

Η ψηφιακή διαδικασία

Η υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς ακινήτων – κινητών με σύνταξη συμβολαίου και έκδοση πιστοποιητικού γίνεται ψηφιακά σε 10 βήματα:

1. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση για λογαριασμό του κληρονόμου.

2. Η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα του κληρονόμου στο myAADE.

3. Ο κληρονόμος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του αποδέχεται τη δήλωση.

4. Η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα και βεβαιώνεται, όταν προκύπτει, o φόρος.

5. Ο κληρονόμος πληρώνει τον φόρο σε τράπεζες ή ψηφιακά (με κάρτα ή web banking, καθώς και μέσω IRIS).

6. Το myAADE ενημερώνεται για την πληρωμή του φόρου.

7. Το αποδεικτικό καταβολής αναρτάται στο myPROPERTY για συμβολαιογράφο και κληρονόμο (στις περιπτώσεις που ο φόρος βεβαιώνεται εντός τριών ημερών).

8. Ο συμβολαιογράφος αναρτά το συμβόλαιο στο myPROPERTY.

9. Ο συμβολαιογράφος μπορεί να συντάξει τροποποιητική δήλωση, είτε για να δηλώσει νέο περιουσιακό στοιχείο, είτε για να διορθώσει/διαγράψει κάποιο που έχει ήδη δηλωθεί.

10. Ο κληρονόμος μπορεί να χρησιμοποιήσει αντίγραφο της δήλωσης αντί του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Ν. 2961/2001, όταν δεν προκύπτει φόρος ή μετά την εξόφληση του φόρου.

Ηλεκτρονική δήλωση

Για θανάτους από 1ης Ιανουαρίου 2022 και μετά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, για σύνταξη συμβολαίου αποδοχής κληρονομιάς:

• αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, εφόσον δεν έχει προηγουμένως υποβληθεί άλλη δήλωση σε έντυπη μορφή για θανάτους από την ίδια ημερομηνία και μετά,

• τροποποιητικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς αρχικής δήλωσης (εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες) με τις οποίες είτε δηλώνονται νέα περιουσιακά στοιχεία είτε τροποποιούνται τα ήδη δηλωθέντα, εφόσον η αρχική δήλωση (για θανάτους από 1/1/2022) έχει υποβληθεί μέσω της εφαρμογής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβληθεί η δήλωση φόρου κληρονομιάς στην εφαρμογή είναι να έχει δηλωθεί ο θάνατος στο υποσύστημα του μητρώου.

