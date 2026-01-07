newspaper
Σημαντική είδηση:
07.01.2026 | 18:21
Αποσύρονται από τον ΕΟΦ 10 παρτίδες βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
Ακίνητα: Πώς ξεμπλοκάρουν οι δύσκολες μεταβιβάσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Ιανουαρίου 2026 | 19:22

Ακίνητα: Πώς ξεμπλοκάρουν οι δύσκολες μεταβιβάσεις

Ποιες αλλαγές έρχονται στα συμβόλαια για τα ακίνητα – Ο ρόλος του myPROPERTY

«Χρονική τύφλωση» ή αγένεια: Γιατί καθυστερούμε;

«Χρονική τύφλωση» ή αγένεια: Γιατί καθυστερούμε;

Spotlight

Ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY της ΑΑΔΕ, υποβάλλονται πλέον οι τροποποιητικές εμπρόθεσμες δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) που αφορούν τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων για τη σύσταση, τροποποίηση σύστασης και κατάργηση οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών.

Με δύο αποφάσεις του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, η διαδικασία απλοποιείται περαιτέρω, εντάσσοντας νέες κατηγορίες δηλώσεων στην πλατφόρμα myPROPERTY, με στόχο τη διευκόλυνση των φορολογουμένων.

Συγκεκριμένα, η νέα ψηφιακή διαδικασία αφορά τροποποιητικές δηλώσεις για:

  • Σύσταση οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών
  • Τροποποίηση σύστασης ή κατάργηση σύστασης οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών.
  • Η υποβολή των δηλώσεων αυτών πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myPROPERTY (συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων myPROPERTY μέσω ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ), μειώνοντας τη γραφειοκρατία στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Οι προϋποθέσεις

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

  • Αρχική Δήλωση: η αρχική δήλωση ΦΜΑ πρέπει να έχει υποβληθεί ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myPROPERTY ή myPROPERTY μέσω ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ.
  • Μη Υπογραφή Συμβολαίου: δεν πρέπει να έχει συνταχθεί ακόμα το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο της σύστασης, τροποποίησης σύστασης ή κατάργησης των ιδιοκτησιών.

Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής myPROPERTY:

1. Οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας και αφορούν:

  • Τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου για τη μεταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο με επαχθή αιτία, για την οποία υποβάλλεται κοινή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων από τους συμβαλλομένους, πλην των συμβολαιογραφικών εγγράφων σύστασης ή τροποποίησης σύστασης οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών, εξώνησης, διόρθωσης, επανάληψης ή ακύρωσης συμβολαίου.
  • Την επίκληση από τον μεταβιβάζοντα της κτήσης του ακινήτου με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, σε συμβόλαιο μεταβίβασης της κυριότητας αυτού ή σύστασης άλλου εμπράγματου δικαιώματος σε αυτό με οποιαδήποτε αιτία.
  • Τη διαφορά της έκτασης, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στον με επαχθή αιτία τίτλο κτήσης του ακινήτου, σε περίπτωση που αυτό μεταβιβάζεται ή συστήνεται εμπράγματο δικαίωμα σ’ αυτό με οποιαδήποτε αιτία.
  • Την πλασματική μεταβίβαση σε εκτέλεση προσυμφώνου πώλησης και εργολαβικού προσυμφώνου.
    Τη μεταβίβαση στον εργολάβο από τον οικοπεδούχο, λόγω εκτέλεσης εργολαβικού προσυμφώνου, ιδανικού μεριδίου οικοπέδου.
  • Τη σύνταξη οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος σε αυτό με επαχθή αιτία, σε εκτέλεση προσυμφώνου, εφόσον το συμβόλαιο συντάσσεται μέσα σε δύο χρόνια από την κατάρτιση του προσυμφώνου. Στην περίπτωση αυτή, αναρτάται στην εφαρμογή myPROPERTY υποχρεωτικά το συμβολαιογραφικό προσύμφωνο.
  • Τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων σύστασης ή τροποποίησης σύστασης οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών με ή χωρίς κτίσματα, εφόσον δεν πραγματοποιείται με αυτές μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος, δεν μεταβάλλονται τα εξ αδιαιρέτου ποσοστά των συμβαλλομένων στο οικόπεδο/αγροτεμάχιο και δεν προκύπτει για τους λόγους αυτούς υποχρέωση καταβολής φόρου.

2. Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων σε περίπτωση αναγκαστικού πλειστηριασμού, που αφορούν ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων.

3. Οι δηλώσεις για τη ματαίωση σύνταξης του συμβολαιογραφικού εγγράφου, εφόσον οι αρχικές έχουν υποβληθεί με τον ίδιο τρόπο.

4. Οι τροποποιητικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας, εφόσον η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί μέσω της εφαρμογής myPROPERTY, δεν έχει συνταχθεί το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο και αφορούν τη σύσταση οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών και την τροποποίηση σύστασης ή την κατάργηση σύστασης οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών.

Κόσμος
Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

«Χρονική τύφλωση» ή αγένεια: Γιατί καθυστερούμε;

«Χρονική τύφλωση» ή αγένεια: Γιατί καθυστερούμε;

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά «φέρνει» 962 εκατ. δολάρια

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά «φέρνει» 962 εκατ. δολάρια

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Βενεζουέλα: Οι πωλήσεις πετρελαίου θα συνεχιστούν, οι κυρώσεις θα μειωθούν
Επ’ αόριστον 07.01.26

Οι πωλήσεις πετρελαίου της Βενεζουέλας θα συνεχιστούν, οι κυρώσεις θα μειωθούν

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που υπόκεινται σε κυρώσεις, τα οποία θα πωληθούν σε τιμές αγοράς

Σύνταξη
Mercosur: Στην κόψη του ξυραφιού οι συζητήσεις για τη συμφωνία – «Έσπασε» το μέτωπο των «αντί» στην ΕΕ
«Θρίλερ» 07.01.26

Στην κόψη του ξυραφιού οι συζητήσεις για τη συμφωνία με την Mercosur - «Έσπασε» το μέτωπο των «αντί» στην ΕΕ

Βαριά σύννεφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο πριν την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας Mercosur. Η Ιταλίδα πρωθυπουργος Τζόρτζια Μελόνι είναι έτοιμη να εγκρίνει τη συμφωνία αφήνοντας στα «κρύα του λουτρού» την Γαλλία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τζογαδόρος κέρδισε 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο – Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση
Διεθνής Οικονομία 07.01.26

Τζογαδόρος κέρδισε 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο – Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση

Ο ανώνυμος παίκτης crypto κέρδισε σχεδόν 436.000 δολάρια από τη «σύλληψη» του Μαδούρο, λίγο πριν αυτή ανακοινωθεί - Οι υποψίες για υπήρξε εσωτερική πληροφόρηση και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο αντίκτυπος σε συγκεκριμένα επαγγέλματα με βάση τον βαθμό έκθεσής τους σε αυτήν
«Χαρτογράφηση» 07.01.26

Ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης σε συγκεκριμένα επαγγέλματα με βάση τον βαθμό έκθεσής τους σε αυτήν

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να προκαλεί αλλαγές στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερο αντίκτυπο σε κλάδους όπου οι εργασίες είναι επαναλαμβανόμενες και βασίζονται σε επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων

Σύνταξη
Με ζεστές τις μηχανές περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις οι αγρότες – Ετοιμάζεται για το plan b το Μαξίμου
Στις 12:00 07.01.26 Upd: 09:45

Με ζεστές τις μηχανές περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις οι αγρότες – Ετοιμάζεται για το plan b το Μαξίμου

Οι αγρότες περιμένουν την εξειδίκευση των μέτρων στις 12 το μεσημέρι και μετά θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν στον 48ωρο αποκλεισμό - Την ίδια στιγμή το Μαξίμου χτίζει το αφήγημα για να δικαιολογήσει ποινικοποίηση του αγώνα τους

Σύνταξη
Παραθυράκια για επαναφορά των προμηθειών στις αναλήψεις
Οικονομία 07.01.26

Παραθυράκια για επαναφορά των προμηθειών στις αναλήψεις

Το ζήτημα έγκειται στη διάταξη που αναφέρει ότι οι αναλήψεις από τα ΑΤΜ τραπεζών-μελών της ΔΙΑΣ θα έχουν μηδενική χρέωση, όμως αυτός ο κανονισμός δεν επεκτείνεται σε ιδιωτικούς παρόχους που λειτουργούν ΑΤΜ – μεταξύ άλλων Euronet, Cashflex

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ακρίβεια: «Ποδαρικό» με αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ – «Ασανσέρ» οι τιμές σε βασικά προϊόντα
Πάνω-κάτω 07.01.26

«Ποδαρικό» με αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ - «Ασανσέρ» οι τιμές σε βασικά προϊόντα

Κακοί οιωνοί για το 2026 με αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ. Η ακρίβεια στο ράφι δεν είναι απλώς ένας οικονομικός δείκτης, αλλά μια κοινωνική πρόκληση που αναγκάζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε διαρκή επαναπροσδιορισμό των αναγκών του.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στην τελική ευθεία το σχέδιο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ – Το 2026 η κρίσιμη ψηφοφορία
Είναι πολύπλοκο 06.01.26

Στην τελική ευθεία το σχέδιο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ – Το 2026 η κρίσιμη ψηφοφορία

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στοχεύει να εισάγει το ψηφιακό ευρώ το 2029, μετά από ένα πιλοτικό πρόγραμμα το 2027, αλλά τα κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διχασμένα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Πρόκριση και τώρα… ΑΕΚ, για την ομάδα της Κρήτης
Ποδόσφαιρο 07.01.26

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Πρόκριση και τώρα… ΑΕΚ, για την ομάδα της Κρήτης

Ραντεβού με την ΑΕΚ έκλεισε ο ΟΦΗ στα προημιτελικά του Κυπέλλου καθώς επικράτησε με 2-0 του Αστέρα στο Παγκρήτιο. Από το 40′ με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Γιαμπλόνσκι οι Αρκάδες.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Αναμασήματα οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους αγρότες
Σφοδρά πυρά 07.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Αναμασήματα οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους αγρότες

«Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από το Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη, που έχει προδιαγράψει το τέλος του πρωτογενή τομέα της χώρας», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: Η επιχείρηση στη Βενεζουέλα έδωσε μήνυμα στον κόσμο για την ισχύ των ΗΠΑ
Απειλές-συμβουλές 07.01.26 Upd: 19:26

Λευκός Οίκος: Η επιχείρηση στη Βενεζουέλα έδωσε μήνυμα στον κόσμο για την ισχύ των ΗΠΑ

Η Κάρολιν Λίβιτ είπε ότι η επίθεση των ΗΠΑ έδειξε σε όλους τι είναι ικανές να κάνουν οι ΗΠΑ. Και πως η κατάσχεση των τάνκερ δείχνει ότι ασκούν μέγιστη πίεση στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Τι είπε για τη Γροιλανδία.

Σύνταξη
Ποινική έρευνα διέταξε η Eισαγγελία για τις δηλώσεις Βαρουφάκη που μιλά για χρήση ναρκωτικών
Ελλάδα 07.01.26

Ποινική έρευνα διέταξε η Eισαγγελία για τις δηλώσεις Βαρουφάκη που μιλά για χρήση ναρκωτικών

Η Αστυνομία διαβίβασε στον εισαγγελέα το σχετικό βίντεο προκειμένου να κρίνει αν τελούνται ποινικά αδικήματα από τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη για χρήση ναρκωτικών

Σύνταξη
Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA για να βάλει φρένο στην «AI σαβούρα»
Music 07.01.26

Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA για να βάλει φρένο στην «AI σαβούρα»

Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA σε στρατηγική συμφωνία που επιχειρεί να αλλάξει τους κανόνες της AI στη μουσική, δίνοντας έμφαση στους καλλιτέχνες, τον σεβασμό δικαιωμάτων και περιορισμό της «AI σαβούρας»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση έχει οδηγήσει τις λαϊκές αγορές στο αδιέξοδο και την απόγνωση
«Βρίσκονται σε αδιέξοδο» 07.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση έχει οδηγήσει τις λαϊκές αγορές στο αδιέξοδο και την απόγνωση

«Η κυβέρνηση έχει την πλήρη ευθύνη να δώσει λύση στο αδιέξοδο που η ίδια έχει δημιουργήσει», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για την απεργία στις λαϊκές αγορές που ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη

Σύνταξη
Με εκλεκτή παρέα ο Μαδούρο στη διαβόητη φυλακή του Μπρούκλιν – Μαντζιόνε και Diddy ανάμεσα στους κρατούμενους
Βρώμικη και γεμάτη ναρκωτικά 07.01.26

Με εκλεκτή παρέα ο Μαδούρο στη διαβόητη φυλακή του Μπρούκλιν – Μαντζιόνε και Diddy ανάμεσα στους κρατούμενους

Μαζί με τον Μαδούρο, διακεκριμένα ονόματα, όπως ο Sean «Diddy» Combs, βρίσκονται στο κλειστό σωφρονιστικό ίδρυμα Metropolitan, το οποίο κατηγορείται για επικίνδυνες και απάνθρωπες συνθήκες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έτσι κάνει ο αρχηγός του Ολυμπιακού
On Field 07.01.26

Έτσι κάνει ο αρχηγός του Ολυμπιακού

Ο Παναγιώτης Ρέτσος έδειξε στην σημερινή προπόνηση των «ερυθρόλευκων» γιατί φοράει το περιβραχιόνιο στην ομάδα του Πειραιά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Ανεπαρκής η πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αντίνο, σε αυτή την ομάδα θα καταλήξει πιθανότατα»
Ποδόσφαιρο 07.01.26

«Ανεπαρκής η πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αντίνο, σε αυτή την ομάδα θα καταλήξει»

Δημοσιογράφος από την Αργεντινή υποστηρίζει πως η Γοδόι Κρουζ βρίσκει χαμηλή την πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Σαντίνο Αντίνο και δημιουγεί νέα δεδομένα στη μεταγραφή του 20χρονου εξτρέμ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Ζελένσκι επαινεί τη σύλληψη Μαδούρο – Και καλεί τον Τραμπ να κάνει το ίδιο στον Τσετσένο Καντίροφ
Και μετά Πούτιν; 07.01.26

Ο Ζελένσκι επαινεί τη σύλληψη Μαδούρο – Και καλεί τον Τραμπ να κάνει το ίδιο στον Τσετσένο Καντίροφ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί ότι πιθανή σύλληψη του Ραμζάν Καντίροφ, ηγέτη της Τσετσενίας και στενού συμμάχου του Βλαντιμίρ Πούτιν, θα μπορούσε να πιέσει τον Ρώσο πρόεδρο να κάνει ειρήνη στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Πάνω από 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες DiscoverEU σε νέους από όλη την ΕΕ, προσφέρει η Κομισιόν – Πόσοι Έλληνες επιλέχθηκαν
Ελλάδα 07.01.26

Πάνω από 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες DiscoverEU σε νέους από όλη την ΕΕ, προσφέρει η Κομισιόν – Πόσοι Έλληνες επιλέχθηκαν

Επίσης, το DiscoverEU θα προαγάγει και την «Πυξίδα Πολιτισμού για την Ευρώπη», προωθώντας ένα σύνολο ευρωπαϊκών προορισμών που απευθύνονται στους λάτρεις του σινεμά, της μόδας, του φαγητού και των καλών τεχνών

Σύνταξη
«Νομίζω αποφύγαμε τα χειρότερα»: Το πρώτο μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα μετά το ατύχημα
Ανάρτηση 07.01.26

«Νομίζω αποφύγαμε τα χειρότερα»: Το πρώτο μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα μετά το ατύχημα

«Μην εύχεστε τίποτα άλλο στους ανθρώπους. Μόνο υγεία!», έγραψε ο Γιώργος Λιάγκας μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του μετά από ατύχημα που τον κράτησε μακριά από το πλατό της εκπομπής του σήμερα

Σύνταξη
Αργυρώ: Το νέο βιβλίο συνταγών, αυτή την Κυριακή, μαζί με το ΒΗΜΑ
Media 07.01.26

Αργυρώ: Το νέο βιβλίο συνταγών, αυτή την Κυριακή, μαζί με το ΒΗΜΑ

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το νέο βιβλίο συνταγών από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου «Ψωμιά & Ζύμες» - ένα τεύχος αφιερωμένο στη μαγεία του ζυμώματος και στη χαρά της δημιουργίας

Σύνταξη
Παύλος Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Ο πόνος δεν μπορεί να γίνεται βατήρας για πολιτική ανέλιξη
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Παύλος Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Ο πόνος δεν μπορεί να γίνεται βατήρας για πολιτική ανέλιξη

Ξεκαθαρίζοντας ότι διαχωρίζει τη μάνα από την εν δυνάμει πολιτικό ο Μαρινάκης χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για την Μαρία Καρυστιανού. Ο πόνος δεν είναι άλλοθι για να καταλύσουμε τους θεσμούς στη χώρα είπε, μιλώντας για ρητορική που ανήκει σε εποχές που πρέπει να μείνουν πίσω.

Σύνταξη
Η Μίνι Ντράιβερ μιλάει για τον έρωτα στα 50 της: «Οι γυναίκες υφίστανται πίεση να βρουν έναν άνδρα»
Δικαίωμα 07.01.26

Η Μίνι Ντράιβερ μιλάει για τον έρωτα στα 50 της: «Οι γυναίκες υφίστανται πίεση να βρουν έναν άνδρα»

Η 55χρονη Μίνι Ντράιβερ μίλησε ανοιχτά για τον έρωτα στη δεκαετία των πενήντα κι αποκάλυψε ότι είναι «πολύ χαρούμενη» που ο αρραβωνιαστικός της Άντισον Ο'Ντία μπήκε στη ζωή της, σε μία από τις σπάνιες δηλώσεις για τη σχέση τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ντάρεν Φλέτσερ έστειλε «μήνυμα»
On Field 07.01.26

Ο Ντάρεν Φλέτσερ έστειλε «μήνυμα»

Ο υπηρεσιακός προπονητής της αγγλικής ομάδας, προσπαθεί ν’ αλλάξει το κλίμα στο Ολντ Τράφορντ και είχε να πει πολλά στους ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νέα Αριστερά: Προκλητική η κυβέρνηση, καταστολή και ψίχουλα για αγρότες και κτηνοτρόφους
Δριμεία κριτική 07.01.26

Νέα Αριστερά: Προκλητική η κυβέρνηση, καταστολή και ψίχουλα για αγρότες και κτηνοτρόφους

«Οι σημερινές κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα 'στήριξης' των αγροτών επιβεβαιώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να εγκαταλείψει τον πρωτογενή τομέα στη μοίρα του», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
«Έρχεται βαθύς χειμώνας και χιόνια ως τη θάλασσα» – Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες
Έρχεται κακοκαιρία 07.01.26

«Έρχεται βαθύς χειμώνας και χιόνια ως τη θάλασσα» – Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες

Νέες ανατροπές, με χαλάζι, χιόνια και τσουχτερό κρύο, αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

