11.11.2025
Μετρό: Αλλαγές από σήμερα στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα
Ακίνητα: Οι νέες παγίδες στις μεταβιβάσεις – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς
Οικονομικές Ειδήσεις 11 Νοεμβρίου 2025

Ακίνητα: Οι νέες παγίδες στις μεταβιβάσεις – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς

Κτηματολόγιο και δασικοί χάρτες φέρνουν ανατροπές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς στις εκτός σχεδίου περιοχές και επηρεάζουν αγοραπωλησίες, δωρεές και κληρονομιές που αφορούν σε ακίνητα

Προκόπης Γιόγιακας
A
A
Spotlight

Το Κτηματολόγιο και οι δασικοί χάρτες επέφεραν αλλαγές τόσο στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων όσο και στο καθεστώς αξιοποίησής τους. Eτσι, δεν είναι λίγοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε εκτός σχεδίου περιοχές (και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα) που, είτε τα εκμεταλλεύονται, είτε τα οικοδόμησαν, είτε τα έχουν εγκαταλείψει και είναι ακαλλιέργητοι αγροί, οι οποίοι πέφτουν… από τα σύννεφα όταν διαπιστώνουν ότι η έκτασή τους έχει χαρακτηριστεί δασική.

Όσοι ιδιοκτήτες έχουν προετοιμαστεί για αγοραπωλησίες, θα πρέπει να μεριμνήσουν για νέα τοπογραφικά διαγράμματα

Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες (κατά βάση στις εκτός σχεδίου περιοχές) να ενημερωθούν αν η έκτασή τους έχει χαρακτηριστεί δασική ή αναδασωτέα και να ελέγξουν τα στοιχεία των ακινήτων τους στις αρχικές εγγραφές του Κτηματολογίου.

Την ίδια ώρα, όσοι ιδιοκτήτες έχουν προετοιμαστεί για αγοραπωλησίες, θα πρέπει να μεριμνήσουν για νέα τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία θα έχουν αναφορά στους νέους μερικώς κυρωμένους δασικούς χάρτες.

«ΤΑ ΝΕΑ» με τη βοήθεια της τοπογράφου – πολεοδόμου Γραμματής Μπακλατσή παρουσιάζουν μέσα από 10+1 ερωτήσεις – απαντήσεις όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν οι ιδιοκτήτες τέτοιων ακινήτων προκειμένου να διασφαλίσουν την περιουσία τους.

Τι ισχύει για τις κληρονομιές;

Επιτρέπονται οι αποδοχές κληρονομιάς όλων των ακινήτων. Κι αυτό διότι εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση επισύναψης πιστοποιητικού περί του δασικού χαρακτήρα της έκτασης. Γι’ αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα και βεβαίωση μηχανικού που να δείχνει ότι τα κληρονομούμενα ακίνητα και εκτάσεις δεν υπόκεινται στη δασική νομοθεσία.

 Ποια ακίνητα μπορούν να μεταβιβαστούν (δηλαδή μπορεί να γίνει πώληση, γονική παροχή ή δωρεά);

Μπορούν να μεταβιβαστούν τα ακίνητα που βρίσκονται εντός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλης καθώς και όλα τα αγροτεμάχια που βρίσκονται εκτός σχεδίου και φαίνονται στους μερικά κυρωμένους Δασικούς Χάρτες ως (ΑΑ), δηλαδή «Αλλης μορφής έκταση» στον χάρτη έτους 1945 και «Αλλης μορφής έκταση» στον ορθοφωτοχάρτη του Κτηματολογίου της περιόδου 2007-2009. Αυτές μόνο οι περιοχές δεν υπόκεινται στη δασική νομοθεσία.

Τι ισχύει για τις εκτάσεις που έχουν χάσει τον δασικό χαρακτήρα τους πριν από την 11η Ιουνίου 1975;

Εκτάσεις που έχασαν τον δασικό χαρακτήρα τους, με βάση διοικητικές πράξεις, πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία, δεν μπορεί να εμφανίζονται εκ νέου στους δασικούς χάρτες ως «δάση». Αυτό αφορά, κυρίως, περιπτώσεις (ακίνητα) για τα οποία έχουν εκδοθεί οικοδομικές άδειες, πριν από την έναρξη ισχύος του Συντάγματος του ’75, οι οποίες δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί.

Με ποιον τρόπο αποδεικνύεται ο χαρακτήρας έκτασης – για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση/συναλλαγή με το Δημόσιο/συμβολαιογραφική πράξη – μετά την κύρωση των δασικών χαρτών;

Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη κάθε μεταβίβαση, σύσταση και γενικά κάθε μεταβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων εκτάσεων που έχουν χαρακτηριστεί δάση, δασικές ή χορτολιβαδικές, πρέπει να συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης. Επίσης, αν η έκταση δεν εμπίπτει στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, αρκεί υπεύθυνη δήλωση επί του τοπογραφικού διαγράμματος, που συνοδεύει τη σχετική πράξη του συμβολαιογράφου, με την οποία δηλώνεται ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν έχει δασικό χαρακτήρα.

Τι ισχύει με τις μεταβιβάσεις – αγοραπωλησίες σε έκταση χαρακτηρισμένη ως δασική στον αναρτημένο δασικό χάρτη, όπου όμως η Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) έκανε αποδεκτή αντίρρηση και άλλαξε τον χαρακτηρισμό της σε μη δασική;

Για εκτάσεις για τις οποίες έχουν γίνει δεκτές αντιρρήσεις των ενδιαφερομένων με απόφαση ΕΠΕΑ, και έως να κυρωθεί το επίμαχο τμήμα του δασικού χάρτη, στο σχετικό συμβόλαιο προσαρτάται αντίγραφο της απόφασης αυτής με τον αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) από τη Διαύγεια και με επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένων συντεταγμένων ΕΓΣΑ, επί του οποίου ο συντάκτης βεβαιώνει ότι το ακίνητο είναι αυτό, ως προς το οποίο έχουν γίνει δεκτές οι υποβληθείσες αντιρρήσεις.

Και σε περίπτωση που η έκταση λανθασμένα επιβαρύνεται με δασικό χαρακτήρα;

Σε αυτή την περίπτωση, για να γίνει η μεταβίβαση πρέπει πρώτα να περατωθεί η διαδικασία των αντιρρήσεων.

Τι γίνεται για τα κτίσματα που έχουν οικοδομική άδεια;

Η πολεοδομία χορηγεί βεβαίωση που αναφέρει ότι η οικοδομική άδεια είναι σε ισχύ, δεν έχει ανακληθεί και εξεδόθη καλύπτοντας την αναγκαία επιφάνεια και τα όρια αρτιότητας σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την άδεια.

Πώς αναγνωρίζει το Κτηματολόγιο ως ιδιωτικές τις εκτάσεις που κρίθηκε ότι δεν είναι δασικές;

Με νομοθετική ρύθμιση δόθηκε η δυνατότητα της εξωδικαστικής λύσης για ακίνητα που αποχαρακτηρίστηκαν ως δασικά από τις Επιτροπές Αντιρρήσεων. Η νέα διαδικασία περιλαμβάνει την απευθείας προσφυγή του ενδιαφερομένου στο Κτηματολογικό Γραφείο εντός δύο μηνών από την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Αντιρρήσεων.

Πώς μεταβιβάζεται ένα ακίνητο που φαίνεται δασικό και δεν πρόλαβε ο πολίτης να καταθέσει εμπρόθεσμη αντίρρηση;

Σε αυτήν την περίπτωση οι ιδιοκτήτες δεν πρέπει να τρομοκρατούνται, γιατί έχουν ακόμα μία ευκαιρία να διορθώσουν τα λάθη στους δασικούς χάρτες.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν δεν είναι αυτή της αντίρρησης, αλλά της αίτησης διόρθωσης του δασικού χάρτη.

Και πώς αναμορφώνονται οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες;

Αναμορφώνονται με την προσθήκη ή διαγραφή των εκτάσεων που θα υπαχθούν ή θα πάψουν να υπάγονται στον δασικό νόμο, που έπρεπε να συμπεριληφθούν στον δασικό χάρτη και δεν απεικονίζονται σε αυτόν ή εσφαλμένα αποτυπώθηκαν κατά την κύρωση.

Η αναμόρφωση του δασικού χάρτη κυρώνεται με απόφαση του γενικού γραμματέα Δασών, που εκδίδεται ιεραρχικά έπειτα από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Δασών και έγκρισή της από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της αναμόρφωσης του χάρτη, το ακίνητο μπορεί να μεταβιβαστεί.

Τι ισχύει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασωμένων αγρών;

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασωμένων αγρών έχει αλλάξει σημαντικά. Το Δημόσιο πλέον δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε αυτές τις εκτάσεις, παρά μόνο αν αυτά θεμελιώνονται βάσει τίτλων.

Ωστόσο, η διαδικασία εξαρτάται από τη μορφή που έχει πλέον η έκταση (δάσος ή δασική έκταση) η οποία θα πρέπει να χαρακτηριστεί επίσημα μέσω του δασαρχείου προκειμένου να γίνει μία μεταβίβαση.

Business
LNG: Κληρώνει… για άλλα τέσσερα projects FSRU στην Ελλάδα

LNG: Κληρώνει… για άλλα τέσσερα projects FSRU στην Ελλάδα

inTown
«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Oι ανισότητες του πλούτου στην Ευρώπη: Μεγαλώνει η ψαλίδα φτωχών-πλούσιων στην Ελλάδα
Εurofound 11.11.25

Oι ανισότητες του πλούτου στην Ευρώπη: Μεγαλώνει η ψαλίδα φτωχών-πλούσιων στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η μικρή ιδιοκτησία μετριάζει τις ανισότητες στον πλούτο (περιουσία), αλλά οι ανισότητες στα εισοδήματα οξύνονται, εις βάρος της μισθωτής εργασίας. Τι δείχνει η έρευνα της Eurofound

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Το λάθος που κοστίζει έως 100 ευρώ τον μήνα
Προσοχή 11.11.25

Το λάθος που κοστίζει έως 100 ευρώ τον μήνα στους εργαζόμενους συνταξιούχους

Απώλειες εισοδήματος θα έχουν οι συνταξιούχοι που δεν ανέφεραν στον ΕΦΚΑ ότι διέκοψαν την εργασία τους και δεν έκαναν αίτηση για να λάβουν την προσαύξηση στη σύνταξη για όσο χρόνο δούλευαν

Ηλίας Γεωργάκης
Η Ευρώπη μπαίνει σε ενεργειακή καταιγίδα
Απίστευτες οι τιμές 11.11.25

Η Ευρώπη μπαίνει σε ενεργειακή καταιγίδα

Οι τιμές ηλεκτρισμού εκτοξεύονται και καταρρέουν μέσα σε λίγα 24ωρα - Η πτώση της αιολικής παραγωγής φέρνει «ακραίες διακυμάνσεις» στις αγορές ενέργειας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΔΝΤ: Προβλέπει εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους στα κράτη της ΕΕ και προτείνει μεταρρυθμίσεις
Μη βιώσιμο 10.11.25

Εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους στα κράτη της ΕΕ προβλέπει το ΔΝΤ - «Πάρτε μέτρα»

Σε έκθεσή του το ΔΝΤ εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος στα κράτη της ΕΕ θα φτάσει σε μέσα επίπεδα το 130% μέχρι το 2040, δηλαδή σχεδόν θα διπλασιαστεί σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα

Σύνταξη
Γουόρεν Μπάφετ: Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» – Η τελευταία του επιστολή προς τους μετόχους
Berkshire Hathaway 10.11.25

Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» - Η τελευταία επιστολή του Μπάφετ προς τους μετόχους

Τέλος μιας εποχής για έναν από τους πιο σημαντικούς επενδυτές στον κόσμο - Ο Γουόρεν Μπάφετ θα απευθύνει μήνυμα στους μετόχους της Berkshire Hathaway σήμερα, Δευτέρα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Παπασταύρου: Η συμφωνία στο Ζάππειο εξασφαλίζει στην Ελλάδα ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια
«Ενεργειακός κόμβος» 10.11.25

Παπασταύρου: Η συμφωνία στο Ζάππειο εξασφαλίζει στην Ελλάδα ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, οι συμφωνίες θα φέρουν πόρους στα κρατικά ταμεία - «Η κυβέρνηση στο θέμα των υδρογονανθράκων προχωράει με πρόγραμμα και αποφασιστικότητα» είπε

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Γερουσία άνοιξε τον δρόμο για τον τερματισμό του shutdown έπειτα από 40 ημέρες «παράλυσης» – Τι ακολουθεί
Δημοσιονομική παράλυση 10.11.25

Τερματίζεται το shutdown στις ΗΠΑ; Χωρίς πρόβλεψη για την υγειονομική περίθαλψη η συμφωνία στη Γερουσία

Η συμφωνία για λήξη του shutdown πρέπει τώρα να εγκριθεί από τη Βουλή και να υπογραφεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που μπορεί να πάρει μέρες.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Πώς έμαθαν οι λομπίστες ορυκτών καυσίμων τις συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα – και μετά, συνέχισαν τη γεώτρηση
Διαπλοκή 10.11.25

Πώς έμαθαν οι λομπίστες ορυκτών καυσίμων τις συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα – και μετά, συνέχισαν τη γεώτρηση

Έρευνα δείχνει την άνευ προηγουμένου πρόσβαση των εταιρειών πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα στο Cop26-29 του ΟΗΕ, εμποδίζοντας την επείγουσα δράση για το κλίμα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Εμβόλιο γρίπης: Ο ΕΟΠΥΥ δεν αποζημιώνει σκευάσματα που έχουν προμηθευτεί οι φαρμακοποιοί
Αιφνιδιαστική απόφαση 11.11.25

Σε απόγνωση οι φαρμακοποιοί - Ο ΕΟΠΥΥ δεν αποζημιώνει το τετραπλό εμβόλιο γρίπης

Ενώ έχει ξεκινήσει η περίοδος που χρησιμοποιείται το εμβόλιο γρίπης, οι φαρμακοποιοί βρίσκονται με στοκ για το οποίο κινδυνεύουν να μην αποζημιωθούν - Άλλαξε τελευταία στιγμή η οδηγία από τον ΕΟΠΥΥ

Σύνταξη
Shutdown στις ΗΠΑ: Απειλές Τραμπ στους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που απουσιάζουν
Shutdown στις ΗΠΑ 11.11.25

«Επιστρέψτε στην εργασία σας τώρα, αλλιώς...» - Απειλές Τραμπ στους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Πάνω από 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες Δευτέρα στις ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν παρουσιάζονται στις θέσεις τους απλήρωτοι ότι θα τους κόψει τους μισθούς

Σύνταξη
Καιρός: Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες – Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία
Εικόνες 11.11.25

Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία

Από την κακοκαιρία προκλήθηκαν προβλήματα σε αρκετές περιοχές - Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σύνταξη
Η ακροδεξιά σφίγγει τη δημοκρατία σαν τανάλια – Ανάγκη, κοινό μέτωπο Κέντρου-Αριστεράς ενάντια στον αυταρχισμό
Social Europe 11.11.25

Η ακροδεξιά σφίγγει τη δημοκρατία σαν τανάλια – Ανάγκη, κοινό μέτωπο Κέντρου-Αριστεράς ενάντια στον αυταρχισμό

Η τάση των συντηρητικών να κολακεύουν την ακροδεξιά αποδείχθηκε λάθος. Αριστερά και Κέντρο πρέπει να καταλάβουν ότι τα επείγοντα ζητήματα απαιτούν δράση και να σταθούν απέναντι στον αυταρχισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μάικλ Κίματζ: Σπατάλη χρόνου η πολιτική Τραμπ απέναντι στη Ρωσία
Κόσμος 11.11.25

«Σπατάλη χρόνου» - Ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Kennan Μάικλ Κίματζ για την πολιτική Τραμπ απέναντι στη Ρωσία

Ως επικεφαλής του Ινστιτούτου Kennan που αποτελούσε επί δεκαετίες σημείο αναφοράς για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ο Μάικλ Κίματζ το είδε να σαρώνεται από το DOGE του Έλον Μασκ

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Oι ανισότητες του πλούτου στην Ευρώπη: Μεγαλώνει η ψαλίδα φτωχών-πλούσιων στην Ελλάδα
Εurofound 11.11.25

Oι ανισότητες του πλούτου στην Ευρώπη: Μεγαλώνει η ψαλίδα φτωχών-πλούσιων στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η μικρή ιδιοκτησία μετριάζει τις ανισότητες στον πλούτο (περιουσία), αλλά οι ανισότητες στα εισοδήματα οξύνονται, εις βάρος της μισθωτής εργασίας. Τι δείχνει η έρευνα της Eurofound

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Το λάθος που κοστίζει έως 100 ευρώ τον μήνα
Προσοχή 11.11.25

Το λάθος που κοστίζει έως 100 ευρώ τον μήνα στους εργαζόμενους συνταξιούχους

Απώλειες εισοδήματος θα έχουν οι συνταξιούχοι που δεν ανέφεραν στον ΕΦΚΑ ότι διέκοψαν την εργασία τους και δεν έκαναν αίτηση για να λάβουν την προσαύξηση στη σύνταξη για όσο χρόνο δούλευαν

Ηλίας Γεωργάκης
Ανασκόπηση αντιπυρικής περιόδου 2025: «Χτυπούν δυνατά οι καμπάνες του κινδύνου για τη Βόρεια Ελλάδα»
Νέα Δεδομένα 11.11.25

Ανασκόπηση αντιπυρικής περιόδου 2025: «Χτυπούν δυνατά οι καμπάνες του κινδύνου για τη Βόρεια Ελλάδα»

500.000 καμένα στρέμματα, 584 εκ. ευρώ για καταστολή, χιλιάδες μικρά περιστατικά και πολλαπλά καμένες εκτάσεις - Τι βελτιώθηκε και τι πρέπει να αλλάξει - Μιλούν στο in o Νίκος Γεωργιάδης, υπεύθυνος χερσαίου προγράμματος WWF Ελλάς και ο πυρομετεωρολόγος της μονάδας ΜΕΤΕΟ, Θοδωρής Μ. Γιάνναρος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η Ευρώπη μπαίνει σε ενεργειακή καταιγίδα
Απίστευτες οι τιμές 11.11.25

Η Ευρώπη μπαίνει σε ενεργειακή καταιγίδα

Οι τιμές ηλεκτρισμού εκτοξεύονται και καταρρέουν μέσα σε λίγα 24ωρα - Η πτώση της αιολικής παραγωγής φέρνει «ακραίες διακυμάνσεις» στις αγορές ενέργειας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Europol θέλει να αξιοποιήσει την ΑΙ κατά του εγκλήματος
Πρόβλημα η γραφειοκρατία 11.11.25

Η Europol θέλει να αξιοποιήσει την ΑΙ κατά του εγκλήματος

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία τονίζει την ανάγκη επιτάχυνσης των νομικών διαδικασιών και επενδύσεων σε προηγμένες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κβαντική υπολογιστική

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ναυάγιο: Το φιλμ Christy με τη Σίντνεϊ Σουίνι έκανε μια από τις χειρότερες πρεμιέρες όλων των εποχών στο box office
Πήγε άπατη 11.11.25

Ναυάγιο: Το φιλμ Christy με τη Σίντνεϊ Σουίνι έκανε μια από τις χειρότερες πρεμιέρες όλων των εποχών στο box office

Τι κι αν αρκετοί πίστευαν ότι αυτό θα ήταν το φιλμ που θα χάριζε στη Σίντνεϊ Σουίνι το βραβείο Όσκαρ; Το Christy βγήκε στις σκοτεινές αίθουσες αυτό το Σαββατοκύριακο, πέρασε και δεν... ακούμπησε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σακχαρώδης διαβήτης: Τακτικός έλεγχος και νέα όρια για προστασία κάθε ασθενή ξεχωριστά
Συνέδριο 11.11.25

Σακχαρώδης διαβήτης: Τακτικός έλεγχος και νέα όρια για προστασία κάθε ασθενή ξεχωριστά

Γιατροί τεσσάρων ειδικοτήτων μιλούν στους ασθενείς με διαβήτη για τον καλύτερο τρόπο καθυστέρησης στην εξέλιξη της νόσου, για προστασία καρδιάς, ποδιών, νεφρών και ματιών

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
To in στην πρώτη ενεργειακά αυτόνομη παλιά πολυκατοικία της Ελλάδας – «Δεν καταλαβαίναμε ότι ζούσαμε σε κακές συνθήκες»
Επιτυχημένο παράδειγμα 11.11.25

To in στην πρώτη ενεργειακά αυτόνομη παλιά πολυκατοικία της Ελλάδας – «Δεν καταλαβαίναμε ότι ζούσαμε σε κακές συνθήκες»

Το in στα αναγεννημένα διαμερίσματα μιας παλιάς εργατικής πολυκατοικίας στον Ταύρο, μίλησε με τους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι ήταν σταθερά αντιμέτωποι με την ενεργειακή φτώχεια

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ισραήλ: Δεν τέλειωσε ο πόλεμος με τους αντιπάλους στην περιοχή, τονίζει ο Νετανιάχου
Μην ξεχνιόμαστε... 11.11.25

Δεν τέλειωσε ο πόλεμος με τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, τονίζει ο Νετανιάχου

Η Χαμάς και η Χεζμπολάχ επανεξοπλίζονται και δεν εγκαταλείπουν τον στόχο τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, αναφέρει ο Νετανιάχου, τονίζοντας ότι ο πόλεμος σε Λίβανο και Γάζα δεν έχει τελειώσει.

Σύνταξη
Ο Τραμπ επιτίθεται στην πιστή του Τέιλορ Γκριν: «Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Νομίζω πως έχει παραστρατήσει»
«Σερβίρει σούπα» 11.11.25

Επίθεση Τραμπ στην πιστή του Τέιλορ Γκριν: «Νομίζω πως έχει παραστρατήσει»

«Δεν ξέρω τι έχει πάθει η Μάρτζορι, είναι καλή γυναίκα. Νομίζω πως έχει παραστρατήσει», δήλωσε ο Τραμπ για την πιστή του Τέιλορ Γκριν, η οποία τελευταία έχει αρχίσει να αποστασιοποιείται.

Σύνταξη
Ουκρανία και Ρωσία δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για την κατάσταση σε πόλη στα ανατολικά
Μίρνογκραντ 11.11.25

Ουκρανία και Ρωσία δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για την κατάσταση σε πόλη στα ανατολικά

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία δίνουν διαφορετικές πληροφορίες για την κατάσταση στην πόλη Μίρνογκραντ η οποία βρίσκεται κοντά στο Ποκρόβσκ στην Ανατολική Ουκρανία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τα βρήκαν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί για τον προϋπολογισμό – Τι αντάλλαγμα θέλουν
«Λευκός καπνός» 11.11.25

ΗΠΑ: Τα βρήκαν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί για τον προϋπολογισμό – Τι αντάλλαγμα θέλουν

Στις ΗΠΑ οι Δημοκρατικοί συμφώνησαν με τους Ρεπουμπλικανούς και ξεκίνησε η ψηφοφορία για να εγκριθεί ο προϋπολογισμός έως τις 30 Ιανουαρίου και για μερικούς τομείς ως τις 30 Σεπτεμβρίου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

