Ακίνητα: Έρχεται η εφαρμογή «Price Map» με πραγματικές τιμές πώλησης

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία του ψηφιακού χάρτη (Price map) με τις πραγματικές τιμές πώλησης στα ακίνητα σε κάθε κτηματογραφημένη περιοχή της χώρας.

H νέα πλατφόρμα με τις τιμές πώλησης των ακινήτων όπως αποτυπώνονται στα συμβόλαια αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Η νέα πλατφόρμα για τα ακίνητα

Η νέα πλατφόρμα, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, θα αντλεί δεδομένα από συμβόλαια μεταβίβασης, αγγελίες πώλησης, καθώς και από φορολογικές δηλώσεις και το Κτηματολόγιο.

Το νέο σύστημα θα επιτρέπει τη σύγκριση τιμών ανά περιοχή, ενώ ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό θα διευκολύνει την αναζήτηση πραγματικών τιμών συναλλαγών για ακίνητα σε όλη τη χώρα.

Μέσω του νέου συστήματος αγοραστές και πωλητές θα έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν ανά περιοχή τις τιμές των συμβολαίων με αυτές που εμφανίζονται σε αγγελίες και μεσιτικά γραφεία.

Τα επίπεδα πρόσβασης θα είναι τριών ταχυτήτων:

Δωρεάν πρόσβαση για πολίτες που επιθυμούν να δουν την εκτιμώμενη αξία των ακινήτων τους, με δυνατότητα προβολής της τρέχουσας και διαχρονικής αξίας.

Με αντίτιμο πρόσβαση για χρήστες που επιθυμούν λεπτομερείς πληροφορίες για συγκεκριμένες περιοχές, ιδανικό για όσους σχεδιάζουν αγορές ή πωλήσεις.

Επαγγελματική πρόσβαση για μεγάλους επενδυτές, τράπεζες και μεσιτικά γραφεία, παρέχοντας αναλυτικά δεδομένα και στρατηγικές πληροφορίες για λήψη αποφάσεων.

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης σε δεύτερη φάση μέσω της εφαρμογής οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται και για τις τιμές των ενοικίων σε κάθε περιοχή.

Οι τιμές

Συνέχεια της ανοδικής τάσης στα ακίνητα βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η αυξητική τάση στις τιμές κατοικιών θα διατηρηθεί και το επόμενο χρονικό διάστημα, όσο η ζήτηση από το εσωτερικό και το εξωτερικό διατηρείται ισχυρή και το απόθεμα κατοικιών παραμένει περιορισμένο.

Οι τιμές των νέων διαμερισμάτων (ηλικίας έως 5 ετών) το β΄ τρίμηνο του 2025 αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 6,8% και πλέον έχουν υπερβεί κατά 9,4 μονάδες το προηγούμενο ιστορικό υψηλό του δ΄ τριμήνου 2008 (β΄ τρίμηνο 2025: 112,4, δ΄ τρίμηνο 2008: 103), ενώ οι τιμές των παλαιών διαμερισμάτων παρουσίασαν άνοδο κατά 7,6% σε ετήσια βάση και ο σχετικός δείκτης τιμών διαμορφώθηκε το β΄ τρίμηνο του 2025 σε 104,5, υπερβαίνοντας κατά 2,8 μονάδες το προηγούμενο ιστορικό υψηλό (γ΄ τρίμηνο 2008: 101,7).

Κατά γεωγραφική περιοχή, ισχυροί ετήσιοι ρυθμοί αύξησης στις τιμές των διαμερισμάτων καταγράφηκαν στη Θεσσαλονίκη (8,8%) και στις λοιπές περιοχές της χώρας (8,8%).

Στην Αθήνα ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών των διαμερισμάτων διαμορφώθηκε σε 5,9%, με το δείκτη τιμών το β΄ τρίμηνο του 2025 να διαμορφώνεται σε 112,2, υπερβαίνοντας κατά 10,8 μονάδες το προηγούμενο ιστορικό υψηλό (β΄ τρίμηνο 2008: 101,4).

Πηγή: ΟΤ