Μειώνονται οι επενδύσεις σε ακίνητα λόγω ύφεσης στην αγορά
Οικονομικές Ειδήσεις 27 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Μειώνονται οι επενδύσεις σε ακίνητα λόγω ύφεσης στην αγορά

Η υποχώρηση έρχεται καθώς οι υποτονικές πωλήσεις και τα υψηλά επιτόκια επηρεάζουν αρνητικά τις ταμειακές ροές από τα επενδυτικά κεφάλαια ακινήτων

Σύνταξη
Οι θεσμικοί επενδυτές μείωσαν τις στοχευμένες κατανομές σε ακίνητα για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια, καθώς εκποιούν μερίδια σε επενδυτικά κεφάλαια ακινήτων με μεγάλες εκπτώσεις.

Μια έρευνα σε 166 θεσμικούς επενδυτές, από συνταξιοδοτικά ταμεία έως πανεπιστημιακά κληροδοτήματα, που δημοσιεύθηκε από το Πανεπιστήμιο Cornell και την εταιρεία συμβούλων κεφαλαίων Hodes Weill & Associates, διαπίστωσε ότι η στοχευμένη κατανομή για αυτή την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων μειώθηκε στο 10,7% φέτος, η πρώτη μείωση από την έναρξη της μελέτης το 2013.

Προηγούμενη έρευνα από την ομάδα χρηματοοικονομικών συμβούλων Campbell Lutyens διαπίστωσε ότι οι θεσμικοί επενδυτές πούλησαν μερίδια σε επενδυτικά κεφάλαια ακινήτων με μέση έκπτωση 34% επί της καθαρής αξίας του ενεργητικού τους κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, από 19% ένα χρόνο νωρίτερα.

Η υποχώρηση και οι διευρυνόμενες εκπτώσεις στη δευτερογενή αγορά έρχονται καθώς οι υποτονικές συναλλαγές ακινήτων και τα υψηλά επιτόκια επηρεάζουν αρνητικά τις ταμειακές ροές από τα χαρτοφυλάκια ακινήτων, αφήνοντας τον τομέα μεταξύ των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων με τις χειρότερες επιδόσεις για τους θεσμικούς επενδυτές σημειώνουν οι Financial Times.

«Τα ιδρύματα δεν εγκαταλείπουν την έκθεση τους στα ακίνητα», δήλωσε ο Νταγκ Γουάιλ, συν-διευθύνων εταίρος της συμβουλευτικής εταιρείας Hodes Weill, σε διαδικτυακό σεμινάριο την Τρίτη, «αλλά υπάρχει σαφώς μια μικρή υποχώρηση».

Η ύφεση στην αγορά ακινήτων

Ενώ τα ακίνητα ιστορικά έχουν χρησιμεύσει ως σταθερή πηγή εισοδήματος και ως αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού στα θεσμικά χαρτοφυλάκια, η κατηγορία περιουσιακών στοιχείων έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια δυσκολίες με τη συγκρατημένη δραστηριότητα συναλλαγών, την άμβλυνση των αποτιμήσεων και τα υψηλότερα ποσοστά κενών γραφείων.

Το περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έχει μειώσει τις πωλήσεις οικιστικών και εμπορικών ακινήτων, ενώ η εξ αποστάσεως και η υβριδική εργασία έχουν οδηγήσει τις κενές θέσεις γραφείων σε ιστορικά υψηλά, συμπιέζοντας τη δραστηριότητα συναλλαγών και το εισόδημα από ενοίκια.

Ο Γκραντ Γουόκερ, διευθύνων σύμβουλος ακινήτων στο Teacher Retirement System of Texas, αξίας 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο έχει το 14% του χαρτοφυλακίου του σε αυτήν την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, δήλωσε σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου τον περασμένο μήνα ότι οι συμμετοχές του fund σε ακίνητα έχασαν 2,6% το δεύτερο τρίμηνο – ένα μεγάλο πλήγμα στις συνολικές αποδόσεις – καθώς ο τομέας «συνεχίζει να δέχεται προκλήσεις από υψηλότερα επιτόκια και χαμηλότερες αποτιμήσεις».

Η μελέτη της Hodes Weill διαπίστωσε ότι οι ερωτηθέντες κέρδισαν 1,4% στις επενδύσεις τους σε ακίνητα πέρυσι, αφού έχασαν 1,4% το 2023, πολύ κάτω από τον στόχο απόδοσης 8,4%. Τα δύο πέμπτα των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν είχαν κατανεμηθεί επαρκώς στον τομέα σε σχέση με τους στόχους τους φέτος.

Τα αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων δυσκολεύονται να δημιουργήσουν την ταμειακή ροή που απαιτείται για να πληρώσουν τους επενδυτές. Το ποσοστό διανομής τους – μετρητά που επιστρέφονται στους επενδυτές ως ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων – έχει μειωθεί σταθερά την τελευταία δεκαετία, φτάνοντας στο ιστορικό χαμηλό του 6,6% το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την MSCI.

Σε χαμηλό δεκαετίας

«Το συμπέρασμα είναι ότι οι διανομές των κλειστών αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 ετών», δήλωσε στους FT ο Τζέιμι Σάντεϊ, συν-επικεφαλής δευτερογενών κεφαλαίων ακινήτων στην Ares Management. «Αυτό δημιουργεί πίεση σε μια ολόκληρη σειρά τύπων επενδυτών».

Με ελάχιστες ελπίδες για γρήγορη ανάκαμψη, οι θεσμικοί επενδυτές αξιοποιούν τη δευτερογενή αγορά για να αυξήσουν τη ρευστότητα για νέες επενδύσεις. Ένα στέλεχος σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα, το οποίο μίλησε ανώνυμα, δήλωσε στους FT ότι το fund πούλησε μερίδια σε ακίνητα φέτος και ανακατανέμει το κεφάλαιο σε κέντρα δεδομένων.

Ένα σημαντικό εμπόδιο για τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων που επιθυμούν να πουλήσουν μερίδια σε ακίνητα στη δευτερογενή αγορά είναι η διευρυνόμενη έκπτωση που πρέπει να αποδεχτούν.

Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων δήλωσαν ότι συμφώνησαν σε απότομες μειώσεις τιμών εν μέσω της εξασθένισης της εμπιστοσύνης σε μια βραχυπρόθεσμη ανάκαμψη της αγοράς, ιδίως στον τομέα των γραφείων, ο οποίος έχει πληγεί περισσότερο από την ύφεση.

«Η αγορά μου λέει ότι αυτές οι αξίες δεν θα επανέλθουν βραχυπρόθεσμα», δήλωσε στέλεχος σε δημόσιο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που πούλησε μερίδια σε ακίνητα με «σημαντική» έκπτωση φέτος. «Ήρθε η ώρα να μειώσω τις ζημίες μου και να αποχωρήσω από την επένδυση το συντομότερο δυνατό».

Ο Σάντεϊ της Ares δήλωσε ότι ένας αυξανόμενος αριθμός ετερόρρυθμων εταίρων «εξοικειώνεται με τις υψηλότερες εκπτώσεις τιμών καθώς ένας αυξανόμενος αριθμός επενδυτών πραγματοποιεί συναλλαγές στη δευτερογενή αγορά».

Πηγή: ot.gr

Wall Street
Wall Street: Μια πολυάσχολη εβδομάδα – Αποτελέσματα Megacap, Fed και συνάντηση Τραμπ – Σι

Wall Street: Μια πολυάσχολη εβδομάδα – Αποτελέσματα Megacap, Fed και συνάντηση Τραμπ – Σι

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Τεχνητή νοημοσύνη: Πότε και με ποια ένταση θα έρθει το… «σκάσιμο»
Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις 27.10.25

Πότε και με ποια ένταση θα έρθει το... «σκάσιμο» στην τεχνητή νοημοσύνη

«Εντελώς εκτός γραμμής» οι αποτιμήσεις εταιρειών τεχνολογίας - Χαρακτηριστικό «φούσκας» το αφήγημα ότι αυτή τη φορά είναι διαφορετικά, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει ριζικά το οικονομικό τοπίο

Γιώργος Κανελλόπουλος, Λεωνίδας Στεργίου
Halloween: Η τιμή του κακάο επηρεάζει το έθιμο – Τα κεράσματα στα παιδιά θα έχουν λιγότερη σοκολάτα
Στροφή στις καραμέλες 27.10.25

Halloween: Η τιμή του κακάο επηρεάζει το έθιμο – Τα κεράσματα στα παιδιά θα έχουν λιγότερη σοκολάτα

Οι παγκόσμιες τιμές του κακάο υπερτετραπλασιάστηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2023 και Ιανουαρίου 2025. Και αντίστοιχα εκτοξεύθηκαν και οι τιμές της σοκολάτας, που έχει την τιμητικής στο Halloween.

Σύνταξη
Συλλαλητήριο αγροκτηνοτρόφων στο Σύνταγμα στις 11 Νοεμβρίου
Agro-in 26.10.25

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Σύνταγμα - Συλλαλητήριο αγροκτηνοτρόφων στις 11 Νοεμβρίου

Έρχεται «θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Μαζικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, στις 11 Νοεμβρίου, αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αποφασισμένοι να ξεκινήσουν κινητοποιήσεις αφού η οικονομική ασφυξία και τα αδιέξοδα έχουν ξεχειλίσει το ποτήρι. Βγαίνουν στους δρόμους καθώς η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα έχει γίνει αφόρητη.

Σύνταξη
Ακρίβεια: Τα «ταμπελάκια» της νέας καθημερινότητας μας
Οικονομικές Ειδήσεις 26.10.25

Τα «ταμπελάκια» της ακρίβειας: Οι νέες λέξεις που προστέθηκαν στην καθημερινότητα μας

Η ακρίβεια είναι το αποτέλεσμα των συσσωρευτικών πληθωριστικών πιέσεων με την πάροδο του χρόνου, σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο εισοδημάτων μιας χώρας. Η συνεχιζόμενη διάρκειά της αλλάζει το καθημερινό μας λεξιλόγιο εισάγοντας νέες λέξεις και όρους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην εποχή του λαϊκισμού – Μια σύγκρουση δημογραφίας και πολιτικής
Δημογραφική κρίση 26.10.25

Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην εποχή του λαϊκισμού – Μια σύγκρουση δημογραφίας και πολιτικής

Πολλές κυβερνήσεις, και ακροδεξιές, στράφηκαν στη λύση που λέγεται προσωρινή μετανάστευση. Συμφωνίες αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών έρχονται να απαντήσουν στις ανάγκες για εργατικά χέρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αργεντινή: «Θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις», υπόσχεται ο υπερφιλελεύθερος Μιλέι μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές
Αργεντινή 27.10.25

«Θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις», υπόσχεται ο υπερφιλελεύθερος Μιλέι μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές

Αυτές οι εκλογές αποτελούν «την επιβεβαίωση της εντολής που λάβαμε το 2023», δήλωσε ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στο Μπουένος Άιρες

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μετά το «μούδιασμα» για Παπαβασιλείου, στην αντεπίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεδριάζει μέσα στην εβδομάδα η γραμματεία της ΚΟΕΣ
Πολιτική Γραμματεία 27.10.25

ΠΑΣΟΚ: Μετά το «μούδιασμα» για Παπαβασιλείου, στην αντεπίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεδριάζει μέσα στην εβδομάδα η γραμματεία της ΚΟΕΣ

Δεδομένος ο δρόμος της παραίτησης για τον Παπαβασιλείου προκειμένου να μη «θολώσει» το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ. Η νέα σύγκρουση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η πρώτη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια – Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου
Πρόγνωση ΕΜΥ 27.10.25

Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια - Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία και τη Θράκη, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Σύνταξη
«Nuremberg»: Ο Ράσελ Κρόου ως Χέρμαν Γκέρινγκ στη δίκη που άλλαξε την Ιστορία
«Αρρώστια του κακού» 27.10.25

«Nuremberg»: Ο Ράσελ Κρόου ως Χέρμαν Γκέρινγκ στη δίκη που άλλαξε την Ιστορία

Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Βάντερμπιλτ επιστρέφει σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια του 20ού αιώνα με το «Nuremberg» - μια ταινία-υπενθύμιση πως «ο φασισμός δεν γεννιέται απότομα - γεννιέται όταν οι άνθρωποι σταματούν να αντιδρούν.»

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Πότε και με ποια ένταση θα έρθει το… «σκάσιμο»
Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις 27.10.25

Πότε και με ποια ένταση θα έρθει το... «σκάσιμο» στην τεχνητή νοημοσύνη

«Εντελώς εκτός γραμμής» οι αποτιμήσεις εταιρειών τεχνολογίας - Χαρακτηριστικό «φούσκας» το αφήγημα ότι αυτή τη φορά είναι διαφορετικά, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει ριζικά το οικονομικό τοπίο

Γιώργος Κανελλόπουλος, Λεωνίδας Στεργίου
Αντιφασίστες της Βέρμαχτ: Οι Γερμανοί που πολέμησαν τους Γερμανούς
Μια άλλη Αντίσταση 27.10.25

Αντιφασίστες της Βέρμαχτ - Οι Γερμανοί που πολέμησαν τους Γερμανούς

Η άγνωστη ιστορία του «Πειθαρχικού Τάγματος 999» και στην Ελλάδα - Μεγάλος αριθμός τους αυτομολεί στις δυνάμεις της ελληνικής Αντίστασης και αναπτύσσει αντιφασιστική δράση

Κατερίνα Ροββά
Ο Κιθ Έρμπαν δεν αποκάλυψε τον χωρισμό του με την Νικόλ Κίντμαν στο πλατό του ριάλιτι The Road, λέει διαγωνιζόμενη
«Ένα όνειρο» 27.10.25

Ο Κιθ Έρμπαν δεν αποκάλυψε τον χωρισμό του με την Νικόλ Κίντμαν στο πλατό του ριάλιτι The Road, λέει διαγωνιζόμενη

Η Μπίλι Τζο Τζόουνς δήλωσε στη Daily Mail ότι, ενώ συμμετείχε στο ριάλιτι σόου, το οποίο ακολουθεί 12 μουσικούς καθώς ταξιδεύουν με τον Κιθ Έρμπαν, δεν είχε ιδέα για το τι συνέβαινε στην προσωπική του ζωή.

Σύνταξη
Ορλάντο Φίτζες: «Ο πόλεμος Ευρώπης – Ρωσίας ήδη έχει αρχίσει, είναι υβριδικός»
Παρανοήσεις... 27.10.25

Ορλάντο Φίτζες: «Ο πόλεμος Ευρώπης - Ρωσίας ήδη έχει αρχίσει, είναι υβριδικός»

«Δεν θα έλεγα ότι είμαι αισιόδοξος για ειρήνη στην Ουκρανία ούτε για επιστροφή της Ρωσίας στην ευρωπαϊκή οικογένεια», λέει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο Ορλάντο Φίτζες, καθηγητής στο Birbeck του Λονδίνου

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Από τις κέλτικες παραδόσεις στην καταναλωτική κουλτούρα: Πώς άλλαξε το Halloween στο πέρασμα του χρόνου
Go Fun 27.10.25

Από τις κέλτικες παραδόσεις στην καταναλωτική κουλτούρα: Πώς άλλαξε το Halloween στο πέρασμα του χρόνου

«Ζει!» φώναξε ο Δρ. Φρανκενστάιν καθώς το δημιούργημά του ξύπνησε. Όπως και το τέρας του Φρανκενστάιν, οι παραδόσεις όπως το Halloween μπορούν να ζωντανέψουν, να αλλάξουν και να προσαρμοστούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σύγχρονος υπόκοσμος – Όταν μέχρι και η άμμος έχει τη μαφία της
«Τρύπια» κλεψύδρα 27.10.25

Σύγχρονος υπόκοσμος – Όταν μέχρι και η άμμος έχει τη μαφία της

Γιατί η άμμος έχει γίνει νέος «χρυσός» για το οργανωμένο έγκλημα, που κλέβει τεράστιες ποσότητες από ακτές, λίμνες και ποτάμια, καταστρέφοντας οικοσυστήματα και κοινότητες παγκοσμίως

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το μετέωρο βήμα της κυβέρνησης – Αρρυθμίες, ΟΠΕΚΕΠΕ και τρία «σκιώδη» κόμματα
Ρήγμα 27.10.25

Το μετέωρο βήμα της κυβέρνησης - Αρρυθμίες, σκάνδαλα και τρία «σκιώδη» κόμματα

Η τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη λειτουργεί ως μπούμερανγκ για το Μαξίμου την ώρα που έρχεται νέα δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ενώ τα σύννεφα μαζεύονται, τρία «σκιώδη» κόμματα δείχνουν ικανά να ανατρέψουν το πολιτικό σκηνικό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Τραμπ θέλει άμεση κατάπαυση του πυρός λέει ο Ζελένσκι – «Όχι» Λαβρόφ
Κόσμος 27.10.25

Ο Τραμπ θέλει άμεση κατάπαυση του πυρός λέει ο Ζελένσκι – «Όχι» Λαβρόφ

Ο Τραμπ συμφωνεί με την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής του μετώπου, δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με την Ρωσία να αρνείται μέσω του Σεργκέι Λαβρόφ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ελικόπτερο και μαχητικό αεροσκάφος των ΗΠΑ κατέπεσαν στη Νότια Σινική Θάλασσα
Αεροπλανοφόρο Nimitz 27.10.25

Ελικόπτερο και μαχητικό των ΗΠΑ κατέπεσαν στη Νότια Σινική Θάλασσα

Ελικόπτερο Sea Hawk και μαχητικό αεροσκάφος Super Hornet των ΗΠΑ, που είχαν και τα δύο απονηωθεί από το αεροπλανοφόρο Nimitz, κατέπεσαν με διαφορά περίπου μισής ώρας στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Σύνταξη
Αργεντινή: Σημαντική νίκη για την παράταξη του Μιλέι στις ενδιάμεσες εκλογές
Ενδιάμεσες εκλογές 27.10.25

Σημαντική νίκη για την παράταξη του Μιλέι

Σημαντική νίκη κατήγαγε η παράταξη του Μιλέι στις ενδιάμεσες εκλογές που διεξήχθησαν στην Αργεντινή, εξασφαλίζοντας 64 έδρες στο Κοινοβούλιο έναντι 31 των Περονιστών.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Στρατιωτικές ασκήσεις των ΗΠΑ στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο ως «πρόκληση» για το «ξέσπασμα πολέμου»
Τρινιντάντ και Τομπάγκο 27.10.25

Ασκήσεις - «πρόκληση» των ΗΠΑ για «ξέσπασμα πολέμου» κατά της Βενεζουέλας

Στρατιωτικές ασκήσεις προγραμματίζουν οι ΗΠΑ στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, τις οποίες η Βενεζουέλα καταγγέλλει ως πρόκληση για το ξέσπασμα πολέμου εναντίον της.

Σύνταξη
Ουκρανία: 1 νεκρός και 13 τραυματίες σε ρωσική επίθεση στη Σούμι
Ουκρανικές πηγές 27.10.25

Φονική ρωσική επίθεση στη Σούμι

Ρωσική επίθεση στη Σούμι της Ουκρανίας είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 13, ανάμεσά τους δύο παιδιά, 8 και 15 ετών, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές.

Σύνταξη
Ταρέμι: «Η συνεργασία με τον Ελ Κααμπί πάει καλά – Χαρούμενος για τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ταρέμι: «Η συνεργασία με τον Ελ Κααμπί πάει καλά – Χαρούμενος για τη νίκη»

Ο Μέχντι Ταρέμι βοήθησε τον Ολυμπιακό να φτάσει σε μια ακόμη νίκη επί της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια και μετά το ματς μίλησε για την επιτυχημένη του συνεργασία με τον Ελ Κααμπί.

Σύνταξη
