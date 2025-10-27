Μειώνονται οι επενδύσεις σε ακίνητα λόγω ύφεσης στην αγορά

Οι θεσμικοί επενδυτές μείωσαν τις στοχευμένες κατανομές σε ακίνητα για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια, καθώς εκποιούν μερίδια σε επενδυτικά κεφάλαια ακινήτων με μεγάλες εκπτώσεις.

Μια έρευνα σε 166 θεσμικούς επενδυτές, από συνταξιοδοτικά ταμεία έως πανεπιστημιακά κληροδοτήματα, που δημοσιεύθηκε από το Πανεπιστήμιο Cornell και την εταιρεία συμβούλων κεφαλαίων Hodes Weill & Associates, διαπίστωσε ότι η στοχευμένη κατανομή για αυτή την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων μειώθηκε στο 10,7% φέτος, η πρώτη μείωση από την έναρξη της μελέτης το 2013.

Προηγούμενη έρευνα από την ομάδα χρηματοοικονομικών συμβούλων Campbell Lutyens διαπίστωσε ότι οι θεσμικοί επενδυτές πούλησαν μερίδια σε επενδυτικά κεφάλαια ακινήτων με μέση έκπτωση 34% επί της καθαρής αξίας του ενεργητικού τους κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, από 19% ένα χρόνο νωρίτερα.

Η υποχώρηση και οι διευρυνόμενες εκπτώσεις στη δευτερογενή αγορά έρχονται καθώς οι υποτονικές συναλλαγές ακινήτων και τα υψηλά επιτόκια επηρεάζουν αρνητικά τις ταμειακές ροές από τα χαρτοφυλάκια ακινήτων, αφήνοντας τον τομέα μεταξύ των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων με τις χειρότερες επιδόσεις για τους θεσμικούς επενδυτές σημειώνουν οι Financial Times.

«Τα ιδρύματα δεν εγκαταλείπουν την έκθεση τους στα ακίνητα», δήλωσε ο Νταγκ Γουάιλ, συν-διευθύνων εταίρος της συμβουλευτικής εταιρείας Hodes Weill, σε διαδικτυακό σεμινάριο την Τρίτη, «αλλά υπάρχει σαφώς μια μικρή υποχώρηση».

Η ύφεση στην αγορά ακινήτων

Ενώ τα ακίνητα ιστορικά έχουν χρησιμεύσει ως σταθερή πηγή εισοδήματος και ως αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού στα θεσμικά χαρτοφυλάκια, η κατηγορία περιουσιακών στοιχείων έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια δυσκολίες με τη συγκρατημένη δραστηριότητα συναλλαγών, την άμβλυνση των αποτιμήσεων και τα υψηλότερα ποσοστά κενών γραφείων.

Το περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έχει μειώσει τις πωλήσεις οικιστικών και εμπορικών ακινήτων, ενώ η εξ αποστάσεως και η υβριδική εργασία έχουν οδηγήσει τις κενές θέσεις γραφείων σε ιστορικά υψηλά, συμπιέζοντας τη δραστηριότητα συναλλαγών και το εισόδημα από ενοίκια.

Ο Γκραντ Γουόκερ, διευθύνων σύμβουλος ακινήτων στο Teacher Retirement System of Texas, αξίας 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο έχει το 14% του χαρτοφυλακίου του σε αυτήν την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, δήλωσε σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου τον περασμένο μήνα ότι οι συμμετοχές του fund σε ακίνητα έχασαν 2,6% το δεύτερο τρίμηνο – ένα μεγάλο πλήγμα στις συνολικές αποδόσεις – καθώς ο τομέας «συνεχίζει να δέχεται προκλήσεις από υψηλότερα επιτόκια και χαμηλότερες αποτιμήσεις».

Η μελέτη της Hodes Weill διαπίστωσε ότι οι ερωτηθέντες κέρδισαν 1,4% στις επενδύσεις τους σε ακίνητα πέρυσι, αφού έχασαν 1,4% το 2023, πολύ κάτω από τον στόχο απόδοσης 8,4%. Τα δύο πέμπτα των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν είχαν κατανεμηθεί επαρκώς στον τομέα σε σχέση με τους στόχους τους φέτος.

Τα αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων δυσκολεύονται να δημιουργήσουν την ταμειακή ροή που απαιτείται για να πληρώσουν τους επενδυτές. Το ποσοστό διανομής τους – μετρητά που επιστρέφονται στους επενδυτές ως ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων – έχει μειωθεί σταθερά την τελευταία δεκαετία, φτάνοντας στο ιστορικό χαμηλό του 6,6% το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την MSCI.

Σε χαμηλό δεκαετίας

«Το συμπέρασμα είναι ότι οι διανομές των κλειστών αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 ετών», δήλωσε στους FT ο Τζέιμι Σάντεϊ, συν-επικεφαλής δευτερογενών κεφαλαίων ακινήτων στην Ares Management. «Αυτό δημιουργεί πίεση σε μια ολόκληρη σειρά τύπων επενδυτών».

Με ελάχιστες ελπίδες για γρήγορη ανάκαμψη, οι θεσμικοί επενδυτές αξιοποιούν τη δευτερογενή αγορά για να αυξήσουν τη ρευστότητα για νέες επενδύσεις. Ένα στέλεχος σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα, το οποίο μίλησε ανώνυμα, δήλωσε στους FT ότι το fund πούλησε μερίδια σε ακίνητα φέτος και ανακατανέμει το κεφάλαιο σε κέντρα δεδομένων.

Ένα σημαντικό εμπόδιο για τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων που επιθυμούν να πουλήσουν μερίδια σε ακίνητα στη δευτερογενή αγορά είναι η διευρυνόμενη έκπτωση που πρέπει να αποδεχτούν.

Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων δήλωσαν ότι συμφώνησαν σε απότομες μειώσεις τιμών εν μέσω της εξασθένισης της εμπιστοσύνης σε μια βραχυπρόθεσμη ανάκαμψη της αγοράς, ιδίως στον τομέα των γραφείων, ο οποίος έχει πληγεί περισσότερο από την ύφεση.

«Η αγορά μου λέει ότι αυτές οι αξίες δεν θα επανέλθουν βραχυπρόθεσμα», δήλωσε στέλεχος σε δημόσιο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που πούλησε μερίδια σε ακίνητα με «σημαντική» έκπτωση φέτος. «Ήρθε η ώρα να μειώσω τις ζημίες μου και να αποχωρήσω από την επένδυση το συντομότερο δυνατό».

Ο Σάντεϊ της Ares δήλωσε ότι ένας αυξανόμενος αριθμός ετερόρρυθμων εταίρων «εξοικειώνεται με τις υψηλότερες εκπτώσεις τιμών καθώς ένας αυξανόμενος αριθμός επενδυτών πραγματοποιεί συναλλαγές στη δευτερογενή αγορά».

Πηγή: ot.gr