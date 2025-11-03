newspaper
03.11.2025
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Τι θα γίνει με τις τιμές στα ακίνητα: Πότε θα υπάρξει αποκλιμάκωση
Οικονομία 03 Νοεμβρίου 2025 | 07:21

Τι θα γίνει με τις τιμές στα ακίνητα: Πότε θα υπάρξει αποκλιμάκωση

Η αύξηση των τελευταίων ετών έχει φέρει τις τιμές στα ακίνητα νέων και παλαιών διαμερισμάτων σε νέα ιστορικά υψηλά

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Τα ακίνητα είναι φούσκα ή επενδυτική ευκαιρία; Οι τιμές στις κατοικίες έχουν πιάσει ταβάνι; Ή έχει ακόμη δρόμο το ανοδικό ράλι που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια;

Παράγοντες της κτηματαγοράς αναφέρουν ότι έχει ξεκινήσει να παρατηρείται μια σταδιακή αποκλιμάκωση στις αξίες των διαμερισμάτων σε όλη την Ελλάδα.

Τα ελληνικά νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με το υψηλότερο στεγαστικό βάρος στην Ευρώπη

Άλλοι πάλι θεωρούν ότι βρισκόμαστε προ των πυλών ενός υφεσιακού κύκλου, όπου ο ξέφρενος ρυθμός ανόδου των τιμών θα… υποχωρήσει. Πρόκειται όπως αναφέρουν για μια διόρθωση στις τιμές ώστε να βρεθούν σε ένα νέο σημείο ισορροπίας, το οποίο σαφέστατα θα είναι υψηλότερο απ’ ότι τα προηγούμενα χρόνια.

Σε αυτή τη… διόρθωση αναμένεται να συμβάλουν και τα προγράμματα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, τα οποία έχουν εξαγγελθεί από την κυβέρνηση όπως η κοινωνική κατοικία και το Σπίτι Μου 2. Προγράμματα που θα αρχίσουν να δείχνουν τα αποτελέσματά τους σταδιακά, καθώς όπως λένε κανείς δεν μπορεί απλά να πατήσει τον διακόπτη και να λύσει τη στεγαστική κρίση.

Οι τιμές στα ακίνητα

Η Κομισιόν από την πλευρά της διαπιστώνει “φούσκα” στην ελληνική αγορά ακινήτων προειδοποιώντας ότι οι τιμές κατοικιών στην Ελλάδα είναι έως και 20% υψηλότερες από αυτό που δικαιολογούν τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα, όπως το εισόδημα των νοικοκυριών, το κόστος δανεισμού και η πορεία της οικονομίας συνολικά.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση Housing in the European Union (ECOFIN, 2025) οι τιμές πώλησης κατοικιών έχουν ενισχυθεί πάνω από 60% από το 2018, ενώ τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί άνω του 45% στο ίδιο διάστημα.

Από την άλλη πλευρά, η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) σημειώνει στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ότι η ανοδική τάση στα ακίνητα συνεχίστηκε το β΄ τρίμηνο του 2025 και αυτή η τάση παρατηρείται τόσο στα νεόδμητα διαμερίσματα όσο και στα παλαιότερα ενώ διαφοροποιήσεις καταγράφονται κατά γεωγραφική περιοχή.

Αναλυτικότερα, οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) αυξήθηκαν το β΄ τρίμηνο του 2025 κατά 7,3% σε ετήσια βάση και πλέον έχουν υπερβεί το προηγούμενο ιστορικό υψηλό του γ΄ τριμήνου του 2008 (β΄ τρίμηνο 2025: 107,5, γ΄ τρίμηνο 2008: 102,2.

Οι τιμές των νέων διαμερισμάτων (ηλικίας έως 5 ετών) το β΄ τρίμηνο του 2025 αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 6,8% και πλέον έχουν υπερβεί κατά 9,4 μονάδες το προηγούμενο ιστορικό υψηλό του δ΄ τριμήνου 2008 (β΄ τρίμηνο 2025: 112,4, δ΄ τρίμηνο 2008: 103), ενώ οι τιμές των παλαιών διαμερισμάτων παρουσίασαν άνοδο κατά 7,6% σε ετήσια βάση και ο σχετικός δείκτης τιμών διαμορφώθηκε το β΄ τρίμηνο του 2025 σε 104,5, υπερβαίνοντας κατά 2,8 μονάδες το προηγούμενο ιστορικό υψηλό (γ΄ τρίμηνο 2008: 101,7). Κατά γεωγραφική περιοχή, ισχυροί ετήσιοι ρυθμοί αύξησης στις τιμές των διαμερισμά- των καταγράφηκαν στη Θεσσαλονίκη (8,8%) και στις λοιπές περιοχές της χώρας (8,8%).

Στην Αθήνα ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών των διαμερισμάτων διαμορφώθηκε σε 5,9%, με το δείκτη τιμών το β΄ τρίμηνο του 2025 να διαμορφώνεται σε 112,2, υπερβαίνοντας κατά 10,8 μονάδες το προηγούμενο ιστορικό υψηλό (β΄ τρίμηνο 2008: 101,4).

Συνέχεια αυξήσεων

Η Τράπεζα της Ελλάδος σημειώνει ότι αναμένεται η αυξητική τάση να διατηρηθεί και το επόμενο χρονικό διάστημα, όσο η ζήτηση από το εσωτερικό και το εξωτερικό διατηρείται ισχυρή και το απόθεμα κατοικιών παραμένει περιορισμένο.

Η χαμηλή προσφορά σε σύγκριση με τη ζήτηση είναι απόρροια της επενδυτικής εκμετάλλευσης της κατοικίας, της απόσυρσης από την αγορά ακινήτων που εξασφαλίζουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια και προορίζονται για πλειστηριασμό και της μείωσης του αριθμού νεόδμητων κατοικιών την περίοδο 2010-2020, η οποία δεν έχει επιτρέψει την ομαλή αναπλήρωση του αποθέματος.



Μεταφορές
ΕΛΤΑ: Το ψαλίδι στα καταστήματα και στο βάθος στρατηγικός επενδυτής

ΕΛΤΑ: Το ψαλίδι στα καταστήματα και στο βάθος στρατηγικός επενδυτής

