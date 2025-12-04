newspaper
Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 07:49
Ταξί: Συνεχίζεται η απεργία στην Αττική - Συγκέντρωση των αυτοκινητιστών στη λεωφόρο Αθηνών
Στο μικροσκόπιο μεταβιβάσεις και γονικές παροχές – Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν τις φοροαπαλλαγές
Οικονομία 04 Δεκεμβρίου 2025 | 08:24

Στο μικροσκόπιο μεταβιβάσεις και γονικές παροχές – Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν τις φοροαπαλλαγές

Τι προβλέπει το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης της ΑΑΔΕ για μεταβιβάσεις ακινήτων και χρηματικών γονικών παροχών

Από κόσκινο περνάει η ΑΑΔΕ 770 υποθέσεις για μεταβιβάσεις πρώτης κατοικίας, κληρονομιών και γονικών παροχών ώστε να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τις φοροαπαλλαγές.

Ποιες μεταβιβάσεις «σκανάρει» η ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης από «κόσκινο» θα περάσουν:

1. 270 υποθέσεις μεταβίβασης πρώτης κατοικίας προκειμένου να ελεγχθεί αν οι φορολογούμενοι δικαιούνται την απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης που με βάση το ισχύον καθεστώς παρέχεται εφόσον:

α) Ο αγοραστής, η σύζυγός του ή τα ανήλικα τέκνα δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας, επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη οικία ούτε δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσιμου ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδό κτίσματος που πληροί στεγαστικές ανάγκες και βρίσκονται σε δημοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων.

β) Το αγοραζόμενο οικόπεδο ή το οικόπεδο που βρίσκεται η οικία ή το διαμέρισμα να είναι οικοδομήσιμο στον χρόνο αγοράς και εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου ή της κοινότητας ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο

«Φύλλο και φτερό» και σε δηλώσεις χρηματικών γονικών παροχών και δωρεών

γ) δεν υπάρχει μεταξύ αγοραστή και πωλητή συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού.

δ) το ακίνητο θα παραμείνει στην κυριότητα του αγοραστή για τουλάχιστον μια πενταετία.

Το αφορολόγητο όριο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας εξαρτάται από την οικογενειακή κατάσταση. Για άγαμους φτάνει τις 200.000 ευρώ ενώ για έγγαμους τα 250.000 ευρώ, με προσαυξήσεις 25.000 ευρώ για τα δύο πρώτα παιδιά και 30.000 ευρώ για κάθε επιπλέον.

2. Ψηφιακοί έλεγχοι θα γίνουν σε 230 δηλώσεις κληρονομιάς για να διαπιστωθεί αν οι φορολογούμενοι που ζητούν απαλλαγή κατά τη μεταβίβαση περιουσίας διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

3. «Φύλλο και φτερό» θα γίνουν ακόμα 270 δηλώσεις χρηματικών γονικών παροχών και δωρεών για το αν πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια που προβλέπει η νομοθεσία για το αφορολόγητο όριο έως 800.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η απαλλαγή ισχύει μόνο για μεταβιβάσεις μεταξύ προσώπων της Α’ κατηγορίας δηλαδή συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, τέκνων, εγγονών και γονέων.

Οι γονικές παροχές και δωρεές θα πρέπει να αποδεικνύονται με μεταφορά χρημάτων μέσω τραπεζών.

Πηγή: OT

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Νέες υποσχέσεις για μέτρα απέναντι στο ενεργειακό κόστος

Βιομηχανία: Νέες υποσχέσεις για μέτρα απέναντι στο ενεργειακό κόστος

Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο