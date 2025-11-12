Μέχρι το τέλος του 2025 έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή αγορές περιουσιακών στοιχείων που δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους.

Για να γλιτώσουν την πληρωμή έξτρα φόρου με τη φορολογική δήλωση που θα κάνουν την Άνοιξη του 2026 πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις για χρηματικές δωρεές και γονικές παροχές.

Οι δηλώσεις και τα τεκμήρια

Οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα myPROPERTY της ΑΑΔΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή έξτρα φόρου.

Μετά την υποβολή της δήλωσης, η ΑΑΔΕ θα διασταυρώσει κάθε συναλλαγή με τα στοιχεία που αποστέλλουν οι τράπεζες.

Αν δεν επιβεβαιωθεί η μεταφορά των χρημάτων ή δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, χάνεται το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ και επιβάλλεται φόρος από το πρώτο ευρώ.

Τα μυστικά

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

• Αν η δωρεά γίνεται για την κάλυψη τεκμηρίων η δήλωση θα πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.

• Η γονική παροχή μετρητών μέχρι 800.000 ευρώ είναι αφορολόγητη εφόσον γίνει με μεταφορά του ποσού από τον τραπεζικό λογαριασμό του δωρητή σε τραπεζικό λογαριασμό του δωρεοδόχου.

• Εάν ο γονέας καταθέσει χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό του παιδιού, τότε δεν ισχύει το αφορολόγητο όριο και η εφορία θα επιβάλει φόρο γονικής παροχής σε ολόκληρο το ποσό, από το πρώτο ευρώ. Εάν, για παράδειγμα, ένας πατέρας καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό της κόρης του ή του γιου του ένα χρηματικό ποσό ύψους 20.000 ευρώ σε μετρητά, τότε η κόρη ή ο γιος θα υποχρεωθεί να καταβάλει φόρο γονικής παροχής 10% επί ολόκληρου του ποσού των 20.000 ευρώ, δηλαδή θα κληθεί να πληρώσει φόρο 2.000 ευρώ.

• Χρηματικές δωρεές σε αδέλφια, θείους και άλλους συγγενείς δεύτερης και τρίτης κατηγορίας φορολογούνται από το πρώτο ευρώ.

• Το ποσό της δωρεάς θα πρέπει να προκύπτει και να δικαιολογείται από τα εισοδήματα που έχει δηλώσει ο δωρητής. Η δωρεά χρηματικού ποσού μπορεί να αποτελέσει αφορμή ελέγχου του πόθεν έσχες του δωρητή.

• Σε χρηματικές γονικές παροχές με μεταφορά χρηματικών ποσών μέσω τραπεζικών λογαριασμών ή κατάθεση τραπεζικής επιταγής οι φορολογούμενοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση να επισυνάπτουν με την ηλεκτρονική δήλωση τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τραπεζική συναλλαγή. Η συναλλαγή ελέγχεται σε επόμενη φάση από την ΑΑΔΕ με βάση τα στοιχεία που αποστέλλουν οι τράπεζες, ενώ σε περίπτωση που η τράπεζα δεν επιβεβαιώσει τη συναλλαγή τότε ο φορολογούμενος καλείται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά. Εάν δεν προσκομιστούν τα δικαιολογητικά η εφορία προχωρά στην επιβολή φόρου χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αφορολόγητο ποσό.

• Σε περίπτωση μεταφοράς χρηματικού ποσού προς κοινό λογαριασμό του τέκνου/δωρεοδόχου με τρίτο πρόσωπο, η αποδεδειγμένη «χρήση» του χρηματικού ποσού της γονικής παροχής/δωρεάς από το τέκνο/δωρεοδόχο και όχι από το τρίτο πρόσωπο αποτελεί αντικείμενο ελέγχου. Στην περίπτωση που αποδεικνύεται η «χρήση» του χρηματικού ποσού από το τρίτο πρόσωπο, επιβάλλεται φόρος δωρεάς.

• Η ανάληψη χρηματικού ποσού από κοινό λογαριασμό από συνδικαιούχο αυτού, ο οποίος δεν έχει συνεισφέρει στον λογαριασμό και χρησιμοποιεί το χρηματικό ποσό για λογαριασμό του, θεωρείται δωρεά. Στην περίπτωση αυτή, η εφορία μπορεί να διενεργήσει έλεγχο, εάν διαπιστώσει ότι άτομο που συμμετέχει σε κοινό λογαριασμό κάνει ανάληψη ή μεταφορά ποσού σε άλλον λογαριασμό, ποσού το οποίο υπερβαίνει τη συνεισφορά του στον κοινό λογαριασμό. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον το ποσό είναι μεγάλο, μπορεί να θεωρηθεί δωρεά ή γονική παροχή. Τότε θα πρέπει να υποβληθεί σχετική δήλωση στην πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ, ώστε να φορολογηθεί ή να απαλλαγεί.

