Σημαντική είδηση:
12.11.2025 | 11:40
Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Κύπρο
Τεκμήρια: Πώς γονικές παροχές και δωρεές μειώνουν φόρους
Οικονομικές Ειδήσεις 12 Νοεμβρίου 2025 | 09:54

Τεκμήρια: Πώς γονικές παροχές και δωρεές μειώνουν φόρους

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τους φορολογούμενους - Πώς θα εξουδετερώσουν τα τεκμήρια και θα γλιτώσουν φόρο

Σύνταξη
Μέχρι το τέλος του 2025 έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή αγορές περιουσιακών στοιχείων που δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους.

Για να γλιτώσουν την πληρωμή έξτρα φόρου με τη φορολογική δήλωση που θα κάνουν την Άνοιξη του 2026 πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις για χρηματικές δωρεές και γονικές παροχές.

Οι δηλώσεις και τα τεκμήρια

Οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα myPROPERTY της ΑΑΔΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή έξτρα φόρου.

Μετά την υποβολή της δήλωσης, η ΑΑΔΕ θα διασταυρώσει κάθε συναλλαγή με τα στοιχεία που αποστέλλουν οι τράπεζες.

Αν δεν επιβεβαιωθεί η μεταφορά των χρημάτων ή δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, χάνεται το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ και επιβάλλεται φόρος από το πρώτο ευρώ.

Τα μυστικά

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

• Αν η δωρεά γίνεται για την κάλυψη τεκμηρίων η δήλωση θα πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.

• Η γονική παροχή μετρητών μέχρι 800.000 ευρώ είναι αφορολόγητη εφόσον γίνει με μεταφορά του ποσού από τον τραπεζικό λογαριασμό του δωρητή σε τραπεζικό λογαριασμό του δωρεοδόχου.

• Εάν ο γονέας καταθέσει χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό του παιδιού, τότε δεν ισχύει το αφορολόγητο όριο και η εφορία θα επιβάλει φόρο γονικής παροχής σε ολόκληρο το ποσό, από το πρώτο ευρώ. Εάν, για παράδειγμα, ένας πατέρας καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό της κόρης του ή του γιου του ένα χρηματικό ποσό ύψους 20.000 ευρώ σε μετρητά, τότε η κόρη ή ο γιος θα υποχρεωθεί να καταβάλει φόρο γονικής παροχής 10% επί ολόκληρου του ποσού των 20.000 ευρώ, δηλαδή θα κληθεί να πληρώσει φόρο 2.000 ευρώ.

• Χρηματικές δωρεές σε αδέλφια, θείους και άλλους συγγενείς δεύτερης και τρίτης κατηγορίας φορολογούνται από το πρώτο ευρώ.

• Το ποσό της δωρεάς θα πρέπει να προκύπτει και να δικαιολογείται από τα εισοδήματα που έχει δηλώσει ο δωρητής. Η δωρεά χρηματικού ποσού μπορεί να αποτελέσει αφορμή ελέγχου του πόθεν έσχες του δωρητή.

• Σε χρηματικές γονικές παροχές με μεταφορά χρηματικών ποσών μέσω τραπεζικών λογαριασμών ή κατάθεση τραπεζικής επιταγής οι φορολογούμενοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση να επισυνάπτουν με την ηλεκτρονική δήλωση τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τραπεζική συναλλαγή. Η συναλλαγή ελέγχεται σε επόμενη φάση από την ΑΑΔΕ με βάση τα στοιχεία που αποστέλλουν οι τράπεζες, ενώ σε περίπτωση που η τράπεζα δεν επιβεβαιώσει τη συναλλαγή τότε ο φορολογούμενος καλείται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά. Εάν δεν προσκομιστούν τα δικαιολογητικά η εφορία προχωρά στην επιβολή φόρου χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αφορολόγητο ποσό.

• Σε περίπτωση μεταφοράς χρηματικού ποσού προς κοινό λογαριασμό του τέκνου/δωρεοδόχου με τρίτο πρόσωπο, η αποδεδειγμένη «χρήση» του χρηματικού ποσού της γονικής παροχής/δωρεάς από το τέκνο/δωρεοδόχο και όχι από το τρίτο πρόσωπο αποτελεί αντικείμενο ελέγχου. Στην περίπτωση που αποδεικνύεται η «χρήση» του χρηματικού ποσού από το τρίτο πρόσωπο, επιβάλλεται φόρος δωρεάς.

• Η ανάληψη χρηματικού ποσού από κοινό λογαριασμό από συνδικαιούχο αυτού, ο οποίος δεν έχει συνεισφέρει στον λογαριασμό και χρησιμοποιεί το χρηματικό ποσό για λογαριασμό του, θεωρείται δωρεά. Στην περίπτωση αυτή, η εφορία μπορεί να διενεργήσει έλεγχο, εάν διαπιστώσει ότι άτομο που συμμετέχει σε κοινό λογαριασμό κάνει ανάληψη ή μεταφορά ποσού σε άλλον λογαριασμό, ποσού το οποίο υπερβαίνει τη συνεισφορά του στον κοινό λογαριασμό. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον το ποσό είναι μεγάλο, μπορεί να θεωρηθεί δωρεά ή γονική παροχή. Τότε θα πρέπει να υποβληθεί σχετική δήλωση στην πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ, ώστε να φορολογηθεί ή να απαλλαγεί.

Πηγή: ΟΤ

Economy
Πληθωρισμός: Η μειωμένη κατανάλωση ρίχνει τις τιμές

Πληθωρισμός: Η μειωμένη κατανάλωση ρίχνει τις τιμές

Economy
Fitch: Γιατί η Ελλάδα μένει μακριά από το «grade A»;

Fitch: Γιατί η Ελλάδα μένει μακριά από το «grade A»;

Γιατί η Ελλάδα παραμένει μακριά από το «Α» στην επενδυτική βαθμίδα – Οι αποτυχίες της κυβέρνησης και τα διαρθρωτικά προβλήματα
Οικονομικές Ειδήσεις 12.11.25

Γιατί η Ελλάδα παραμένει μακριά από το «Α» στην επενδυτική βαθμίδα – Οι αποτυχίες της κυβέρνησης και τα διαρθρωτικά προβλήματα

Τα σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα που κρατούν την Ελλάδα χαμηλά στην επενδυτική κλίμακα του «Β» - Έρχεται η αξιολόγηση της Fitch την Παρασκευή

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Ακρίβεια: Η έλλειψη πολιτικής βούλησης και τα μέτρα ανακούφισης που δίνουν λύσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη
Ο «σιωπηλός» πληθωρισμός στο ράφι 12.11.25

Ακρίβεια: Η έλλειψη πολιτικής βούλησης και τα μέτρα ανακούφισης που δίνουν λύσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη

Η κυβέρνηση ρίχνει όλο της το βάρος στη δημοσιονομική σταθερότητα και στην προστασία της κερδοφορίας της ελεύθερης αγοράς, αφήνοντας την ακρίβεια να επιβαρύνει δυσανάλογα στους καταναλωτές.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τα τρία μεγάλα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου
Έλλειμμα ανταγωνιστικότητας 11.11.25

Τα τρία μεγάλα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου

Το ερώτημα για την ελληνική οικονομία δεν είναι αν θα συνεχίσουν να αυξάνονται οι μισθοί, αλλά αν θα μπορέσει να το κάνει χωρίς να επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΥΠΕΝ: Περισσότεροι από 100.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
Οριστικός πίνακας 11.11.25

Περισσότεροι από 100.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και να επιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους

Σύνταξη
Gaslighting για την υποκειμενική φτώχεια: «Δεν είσαι φτωχός, είναι όλα στο μυαλό σου»
Τεχνικές χειραγώγησης 11.11.25

Gaslighting για την υποκειμενική φτώχεια: «Δεν είσαι φτωχός, είναι όλα στο μυαλό σου»

Oι δείκτες της Εurostat για την υποκειμενική φτώχεια έδωσαν και φέτος αφορμή για απαξιωτικά σχόλια. Όμως η δυσκολία του κόσμου να τα βγάλει πέρα, δεν είναι στο μυαλό του. Είναι υπαρκτή.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τους μακροχρόνια άνεργους – Ποιες περιφέρειες έχουν υψηλότερο ποσοστό
Οικονομία 11.11.25

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τους μακροχρόνια άνεργους – Ποιες περιφέρειες έχουν υψηλότερο ποσοστό

Σε τέσσερις περιφέρειες της Ελλάδας οι μακροχρόνια άνεργοι ξεπερνάνε το ποσοστό του 7%, δείχνοντας ότι ο εργασιακός κλάδος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα

Σύνταξη
Καλπάζει η ακρίβεια, γονατίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις – «Πρωταθλητές» βασικά τρόφιμα και ενοίκια
Δεν πάει άλλο 11.11.25

Καλπάζει η ακρίβεια, γονατίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις - «Πρωταθλητές» βασικά τρόφιμα και ενοίκια

Στο 2% έφτασε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο από τη συνεχιζόμενη ακρίβεια - Οι πέντε μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις τιμών καταγράφονται σε σοκολατοειδή, καφέ, κρέατα, φρούτα και ενοίκια κατοικιών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Υπό την πίεση των αντιδράσεων το Μαξίμου ανεβάζει κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο
Agro-in 11.11.25

Υπό την πίεση των αντιδράσεων το Μαξίμου ανεβάζει κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

Υπό την πίεση των αντιδράσεων των αγροτών που -στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμη περιμένουν τις πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων, το Μαξίμου, ανακοίνωσε αύξηση κατά 50% στα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

Σύνταξη
Ταϊβάν: Εθελοντής «καθάρισε» βρόμικο καθρέφτη — και κατέστρεψε έργο τέχνης 40 ετών
Φωτογραφίες 12.11.25

Ταϊβάν: Εθελοντής «καθάρισε» βρόμικο καθρέφτη — και κατέστρεψε έργο τέχνης 40 ετών

Σε μουσείο της Ταϊβάν, εθελοντής καθάρισε με χαρτί τουαλέτας έναν «λερωμένο καθρέφτη», χωρίς να γνωρίζει ότι η σκόνη τεσσάρων δεκαετιών ήταν μέρος του έργου τέχνης του Chen Sung-chih

Σύνταξη
Η Ρωσία έτοιμη να συνεχίσει τον διάλογο με την Ουκρανία, δήλωσε διπλωματικός εκρόσωπος
Κόσμος 12.11.25

Η Ρωσία έτοιμη να συνεχίσει τον διάλογο με την Ουκρανία, δήλωσε διπλωματικός εκρόσωπος

Μιλώντας στο TASS, o αξιωματούχους του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Αλεξέι Ιβάνοφ, ανέφερε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη

Σύνταξη
Αυγενάκης: «Οι προσωπικές σχέσεις δεν ποινικοποιούνται» λέει για τον Φραπέ – Κατηγορεί την αντιπολίτευση για ψέμματα
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Αυγενάκης: «Οι προσωπικές σχέσεις δεν ποινικοποιούνται» λέει για τον Φραπέ – Κατηγορεί την αντιπολίτευση για ψέμματα

Ο πρώην υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος φέρεται να έχει εμπλοκή σε διάφορες ελεγχόμενες πράξεις, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι «αισθάνεται δικαιωμένος από την Εξεταστική» και κατηγόρησε την αντιπολίτευση - «κυρίως την αξιωματική» για προκλητικές και αναληθείς δηλώσεις

Σύνταξη
Σοκ στη Βραζιλία: Ο Όσκαρ κατέρρευσε και διαγνώστηκε με καρδιακά προβλήματα
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Σοκ στη Βραζιλία: Ο Όσκαρ κατέρρευσε και διαγνώστηκε με καρδιακά προβλήματα

Ο Όσκαρ κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ασκήσεων στο γυμναστήριο και οι εξετάσεις έδειξαν πρόβλημα στην καρδιά του Βραζιλιάνου άσου της Σάο Πάολο, το οποίο «απειλεί» να βάλει τέλος στην καριέρα του.

Σύνταξη
Σύμπαν: Αποκαλύφθηκε «εργοστάσιο αστεριών» που ίσως εξηγεί τη ραγδαία ανάπτυξη των πρώτων γαλαξιών
Γαλαξίας Y1 12.11.25

Αποκαλύφθηκε «εργοστάσιο αστεριών» που ίσως εξηγεί τη ραγδαία ανάπτυξη των πρώτων γαλαξιών

Οι αστρονόμοι μέτρησαν τη θερμοκρασία του γαλαξία Y1 που λάμπει έντονα σε υπερθερμασμένη κοσμική σκόνη και είδαν ότι παράγει άστρα 180 φορές ταχύτερα από τον δικό μας - Τι δείχνει για το πρώιμο Σύμπαν

Σύνταξη
Επίσημη πρώτη του κόφτη στη Βουλή: Κλείνουν τα μικρόφωνα σε όσους ξεπερνούν τον χρόνο
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Επίσημη πρώτη του κόφτη στη Βουλή: Κλείνουν τα μικρόφωνα σε όσους ξεπερνούν τον χρόνο

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα που λειτουργεί αυτόματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση χρησιμοποιήθηκε και μάλιστα στη διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Περισσότερο ύπνο και λιγότερο χρόνο μπροστά στην οθόνη υπαγορεύει η Κίνα για τη μείωση του άγχους των μαθητών
Κόσμος 12.11.25

Περισσότερο ύπνο και λιγότερο χρόνο μπροστά στην οθόνη υπαγορεύει η Κίνα για τη μείωση του άγχους των μαθητών

Η Κίνα επιδιώκει να βρει τρόπους που θα μπορέσουν να μειώσουν δραστικά το άγχος των μαθητών, περιορίζοντας, μεταξύ άλλων, την έκθεσή τους σε οθόνες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΑΑΔΕ: Ποσότητα-μαμούθ λαθραίων τσιγάρων που φτάνει τα 1,7 εκατ. κατασχέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος»
Δείτε φωτογραφίες 12.11.25

Ποσότητα-μαμούθ λαθραίων τσιγάρων που φτάνει τα 1,7 εκατ. κατασχέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος»

Το φορτίο βρισκόταν σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων όταν το εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο «Ελ. Βενιζέλος» - Τα τσιγάρα ήταν σε 169 χαρτοκιβώτια που είχαν αφιχθεί από το Ντουμπάι

Σύνταξη
Η Κιμ Καρντάσιαν είναι έξαλλη γιατί μέντιουμ της είπαν ότι θα περάσει σε εξετάσεις – και κόπηκε
All’s Fair 12.11.25

Η Κιμ Καρντάσιαν είναι έξαλλη γιατί μέντιουμ της είπαν ότι θα περάσει σε εξετάσεις – και κόπηκε

«Όλοι μου είπαν ότι θα περάσω. Ψέματα. Μην πιστεύετε τίποτα!», λέει η Κιμ Καρντάσιαν προειδοποιώντας του θαυμαστές της να μην ακούν τις προβλέψεις των μέντιουμ

Σύνταξη
Αγρότες: Απλήρωτοι παραμένουν χιλιάδες δικαιούχοι – «Το λάθος ΑΦΜ που λέει το υπουργείο, δεν ισχύει»
Αναβρασμός 12.11.25

Απλήρωτοι παραμένουν χιλιάδες δικαιούχοι αγρότες - «Το λάθος ΑΦΜ που λέει το υπουργείο, δεν ισχύει»

Για τη μη καταβολή των χρημάτων που περίμεναν από το πρώτο τρίμηνο κάνουν λόγο οι αγρότες, στη σκιά της ανακοίνωσης της κυβέρνησης για αύξηση κατά 50% στα όρια επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης

Σύνταξη
Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός: Για το «απόλυτο» στο CEV Champions League οι «ερυθρόλευκοι»
Πόλο 12.11.25

Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός: Για το «απόλυτο» στο CEV Champions League οι «ερυθρόλευκοι»

Την τρίτη του νίκη στο Champions League πόλο των ανδρών σε ισάριθμα ματς, θα ψάξει ο Ολυμπιακός που φιλοξενείται το βράδυ της Τετάρτης από τη Ραντνίτσκι (12/11, 21:30) για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Σύνταξη
Γιατί η Ελλάδα παραμένει μακριά από το «Α» στην επενδυτική βαθμίδα – Οι αποτυχίες της κυβέρνησης και τα διαρθρωτικά προβλήματα
Οικονομικές Ειδήσεις 12.11.25

Γιατί η Ελλάδα παραμένει μακριά από το «Α» στην επενδυτική βαθμίδα – Οι αποτυχίες της κυβέρνησης και τα διαρθρωτικά προβλήματα

Τα σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα που κρατούν την Ελλάδα χαμηλά στην επενδυτική κλίμακα του «Β» - Έρχεται η αξιολόγηση της Fitch την Παρασκευή

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
