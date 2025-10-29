Οι αλλαγές σε φόρους, μισθώματα ακινήτων και τεκμήρια στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Παροχές συνολικού ύψους 1,76 δισ. ευρώ περιλαμβάνει το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Βουλή.

Μόνο οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα κοστίζουν στον προϋπολογισμό του 2026 1,2 δισ. ευρώ, ενώ η επιβάρυνση για το 2027 θα ανέλθει σε 1,6 δισ. ευρώ.

Το φορολογικό νομοσχέδιο

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα με μειώσεις συντελεστών και περισσότερο κερδισμένους τους φορολογούμενους με παιδιά, τους νέους έως 30 ετών και τους έχοντες μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα.

Αντίστοιχες ελαφρύνσεις προβλέπονται για εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ για τους γιατρούς του Δημοσίου μειώνεται ο συντελεστής στις εφημερίες από 22% σε 20%.

Στο πλαίσιο περιορισμού της φοροδιαφυγής παρατείνονται τα κίνητρα για ηλεκτρονικές πληρωμές έως το τέλος του 2026.

Το φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει απαλλαγή από το τεκμαρτό εισόδημα για νέες μητέρες-επαγγελματίες το έτος του τοκετού ή της υιοθεσίας και για τα δύο επόμενα χρόνια. Επεκτείνεται επίσης η ευνοϊκή ρύθμιση για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, προσφέροντας φορολογική ανάσα και κίνητρα παραμονής σε μικρές κοινότητες της υπαίθρου.

Παράλληλα, προβλέπεται σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τα φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους κ.λπ. Έως το τέλος του 2026 και ενισχύεται η τριετής φοροαπαλλαγή για μακροχρόνιες μισθώσεις ακινήτων που προηγουμένως δηλώνονταν ως κενά ή βραχυχρόνια.

Αλλαγές φέρνει και η φορολόγηση των εισοδημάτων από ακίνητα, με τη δημιουργία ενδιάμεσου κλιμακίου 12.000–24.000 ευρώ και συντελεστή 25% αντί του 35%.

Το κόστος

Το ετήσιο κόστος για το δημόσιο από τις νέες ρυθμίσεις έχει ως εξής:

1,2 δισ. ευρώ το 2026 και 1,7 δισ. ευρώ το 2027 από τις αλλαγές στη κλίμακα φορολογίας εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα.

40 εκατ. ευρώ από τις μειώσεις στα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη και εξαρτώμενα τέκνα.

90 εκατ. ευρώ από το 2027 και μετά από τη τροποποίηση της κλίμακας αυτοτελούς φορολόγησης του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία.

38 εκατ. ευρώ για το έτος 2026 από τη σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τα φυσικά πρόσωπα φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους και 75 εκατ. ευρώ περίπου για κάθε επόμενο έτος.

25 εκατ. ευρώ από τη μείωση κατά 30% των συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Σαμοθράκη) και του πρώην νομού Δωδεκανήσων, εφόσον έχουν πληθυσμό, έως 20.000 κατοίκους.

150 εκατ. ευρώ από τη θέσπιση καθεστώτος ενίσχυσης με τη μορφή προσαυξημένης έκπτωσης δαπανών στην περίοδο 2026-2028 για τομείς δραστηριότητας κατασκευής όπλων, πυρομαχικών, μηχανοκίνητων οχημάτων κ.λπ.

10 εκατ. ευρώ από τη μείωση του ποσοστού φορολόγησης εφημεριών ιατρικού προσωπικού, την απαλλαγή/μείωση από το ελάχιστο ποσό καθαρού φορολογητέου εισοδήματος για ορισμένες κοινωνικές ομάδες (νέες μητέρες, επιχειρήσεις σε δημοτικές κοινότητες ή οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων.

22 εκατ. ευρώ από την κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης.

6 εκατ. ευρώ από την εξαίρεση του ειδικού επιδόματος βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών, από τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος.

10 εκατ. ευρώ για τα έτη 2027 έως 2029 από την επέκταση της απαλλαγής από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων για τα πρώτα 3 χρόνια, και για τις μακροχρόνιες μισθώσεις που θα συναφθούν εντός του έτους 2026, καθώς και από την βελτίωση των σχετικών προϋποθέσεων.

18 εκατ. ευρώ από την παράταση της αναστολής της εφαρμογής του Φ.Π.Α. στα αδιάθετα ακίνητα.

127 εκατ. ευρώ από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και 10,4 εκατ. ευρώ από την αύξηση του επιδόματος ειδικών καθηκόντων στις Ένοπλες Δυνάμεις.

3,6 εκατ. ευρώ από την καταβολή του επιδόματος ειδικών καθηκόντων σε συγκεκριμένους κλάδους προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών.

2,8 εκατ. ευρώ για το 2025 και 5,7 εκατ. ευρώ από το 2026 και μετά από την καταβολή επιδόματος ιδιαίτερων καθηκόντων στο προσωπικό (περιλαμβανομένων και των Διευθυντών) των Σωφρονιστικών Καταστημάτων και των Ιδρυμάτων Αγωγής Ανηλίκων της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

11 εκατ. ευρώ από την καταβολή σε ετήσια βάση της προβλεπόμενης πρόσθετης επιχορήγησης από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας Α.Ε.» (φορέας Γενικής Κυβέρνησης) με ταυτόχρονη αύξηση των εσόδων του φορέα.

Πηγή: ot.gr