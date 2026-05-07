Φωτιά σε κάδους στη λεωφόρο Αλεξάνδρας – Διακόπηκε για λίγο η κυκλοφορία
Στο σημείο έσπευσε ένα όχημα της Πυροσβεστικής και έσβησε τη φωτιά ενώ συνεργεία του δήμου απομάκρυναν τα αποκαΐδια και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας
Κλειστή για περίπου μισή ώρα έμεινε η λεωφόρος Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Πατησίων, λόγω φωτιάς που έβαλε ομάδα αγνώστων σε κάδους.
Στο σημείο βρέθηκαν φέιγ βολάν στα οποία εκφράζουν τη στήριξη τους στον Αριστοτέλης Χαντζή, που βρίσκεται σε απεργία πείνας, με αίτημα να σταματήσει η ανάπλαση των Προσφυγικών και να μην εκδιωχθούν κάτοικοι από τις εστίες τους.
Τη φωτιά έσβησε ένα όχημα της Πυροσβεστικής, ενώ συνεργεία του δήμου απομάκρυναν τα αποκαΐδια.
