Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ταρακούνησε τα ξημερώματα την Ηλεία
Σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε στις 03:49 στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της δυτικής Πελοποννήσου.
Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:49 τα ξημερώματα της Παρασκευής, με το επίκεντρο να βρίσκεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Γιαννιτοχωρίου Ηλείας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.
Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 15,1 χιλιόμετρα και έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές.
