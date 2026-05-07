Τραγωδία στην Κηφισιά – Νεκρή 85χρονη που εγκλωβίστηκε στο ασανσέρ του σπιτιού της

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε σε οικία επί της οδού Φοίβου στην Κηφισιά, με θύμα μία 85χρονη γυναίκα με κινητικά προβλήματα.

Η άτυχη γυναίκα εγκλωβίστηκε σε ανελκυστήρα και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής προκειμένου να την απεγκλωβίσουν.

Πώς συνέβη

Στην προσπάθειά της να μπει σε εσωτερικό ανελκυστήρα του σπιτιού της, το καροτσάκι που επέβαινε εγκλωβίστηκε μεταξύ της πόρτας και του θαλάμου.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική και στήθηκε μια δύσκολη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας η οποία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ συνέδραμαν και εθελοντές.

Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει την άτυχη γυναίκα και διαπιστώθηκε ότι η άτυχη γυναίκα είχε χάσει τη ζωή της.