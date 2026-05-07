Λάμπρος Κωνσταντάρας: Ολοκληρώνεται η συνεργασία του με τη Μαλέσκου; – Η απάντηση του

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας βρέθηκε προσκεκλημένος στην παρέα του «Buongiorno» του MEGA.

Ο δημοσιογράφος έδωσε μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης και μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως η προσωπική του ζωή πάει πολύ καλά, ενώ συμπλήρωσε πως η μητέρα του έχει την αγωνία του να βρει μία συντροφιά.

«Εάν χωρίσεις γιατί δεν υπάρχει τίποτα ερωτικό, βλέπεις τον άλλον και βλέπεις τον μεγάλο ή μικρό σου αδερφό, τότε μπορεί να ευδοκιμήσει μία πολύ ωραία επαφή, γιατί ενδιαφέρομαι πλέον για το άτομο», είπε.

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Πώς ήταν η φετινή τηλεοπτικά χρονιά για εκείνον;

«Ήταν η πρώτη φορά που κάποιος με εμπιστεύτηκε να οργανώσω μία εκπομπή όπως θέλω.

Στενοχωρήθηκα και απόρησα με όσα ακούστηκαν για μένα τις τελευταίες εβδομάδες. Μου έκανε σαν να ήταν μία συντονισμένη επίθεση.

Δεν πιστεύω ότι ισχύουν τα αρνητικά σχόλια που είπαν για τον χαρακτήρα μου οι συγκεκριμένοι άνθρωποι.

Στην τηλεοπτική κριτική είμαι δεκτικός, στην κριτική χαρακτήρα δεν είμαι», είπε.

«Δεν νομίζω του χρόνου να είμαστε μαζί με την Ιωάννα Μαλέσκου»

«Μια δουλειά κάνουμε, δεν είναι ανάγκη να γίνουμε φίλοι με όλους. Το θέμα είναι να είμαστε επαγγελματίες», είπε, ενώ για τη συνεργασία του με την Ιωάννα Μαλέσκου είπε:

«Δεν υποκρινόμαστε στον αέρα, κάνουμε ότι μας βγαίνει. Δεν σκεφτόμαστε να φάει ο ένας τον άλλον. Με την Ιωάννα ίσως δεν ταιριάζει η λογική που έχουμε πάνω στη δουλειά. Δεν είχαμε ησυχία και αρμονία από την αρχή δίπλα μας για να ταιριάξουμε».

«Του χρόνου θα βρίσκομαι στο OPEN, δεν ξέρω σε ποια ζώνη, πιθανότατα στην ίδια. Δεν νομίζω του χρόνου να είμαστε μαζί με την Ιωάννα Μαλέσκου».