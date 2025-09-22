Την αγαπώ πολύ: «Λύγισε» ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για τη Φαίη Σκορδά – Η απάντησή της

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno»για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Ωστόσο, η συζήτηση πήρε συναισθηματική τροπή όταν αναφέρθηκε στη Φαίη Σκορδά.

«Στη Φαίη να πω ότι…» ξεκίνησε να λέει ο παρουσιαστής, αλλά λύγισε και σταμάτησε για λίγο από τη συγκίνηση. Στη συνέχεια, με δάκρυα στα μάτια, αποκάλυψε: «Έστειλε ένα στεφάνι στην κηδεία του πατέρα μου. Ήταν στην άλλη άκρη του κόσμου και παρ’ όλα αυτά φρόντισε να το κάνει και να μου στείλει κι ένα μήνυμα. Κι ας μην είμαστε κολλητοί. Την αγαπώ πολύ».

Η εξομολόγηση αυτή φόρτισε το κλίμα στο στούντιο, ενώ η κάμερα κατέγραψε και την αντίδραση της Φαίης Σκορδά, η οποία παρακολουθούσε το στιγμιότυπο μέσα από τη δική της εκπομπή. Συγκινημένη, δεν κατάφερε να κρύψει τα συναισθήματά της και σχολίασε on air: «Συγκινήθηκες κι εσύ… κι εγώ δεν το περίμενα τώρα. Από την αρχή τον βλέπω και δεν είναι ο Λάμπρος που ξέρω, είναι στεναχωρημένος».

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας

Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή στις 24 Αυγούστου 2025, σε ηλικία 79 ετών, σκορπώντας τη θλίψη στον δημοσιογραφικό χώρο αλλά και στον χώρο του θεάματος.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας πέθανε τα ξημερώματα μετά από ανακοπή ενώ νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο και αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες. Έφυγε 40 χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα του, του θρύλου του ελληνικού κινηματογράφου, Λάμπρου Κωνσταντάρα.

Ο θάνατός του έγινε πρώτο θέμα στις εφημερίδες και τις ειδήσεις και συγκλόνισε το Πανελλήνιο. Κηδεύτηκε παρουσία πολύ κόσμου, την επόμενη μέρα, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @ lamproskonstantaras