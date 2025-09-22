magazin
Την αγαπώ πολύ: «Λύγισε» ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για τη Φαίη Σκορδά – Η απάντησή της
TV 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:41

Την αγαπώ πολύ: «Λύγισε» ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για τη Φαίη Σκορδά – Η απάντησή της

«Ήταν στην άλλη άκρη του κόσμου και παρ’ όλα αυτά φρόντισε να το κάνει και να μου στείλει κι ένα μήνυμα», είπε μεταξύ άλλων ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην κάμερα του MEGA

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno»για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Ωστόσο, η συζήτηση πήρε συναισθηματική τροπή όταν αναφέρθηκε στη Φαίη Σκορδά.

«Στη Φαίη να πω ότι…» ξεκίνησε να λέει ο παρουσιαστής, αλλά λύγισε και σταμάτησε για λίγο από τη συγκίνηση. Στη συνέχεια, με δάκρυα στα μάτια, αποκάλυψε: «Έστειλε ένα στεφάνι στην κηδεία του πατέρα μου. Ήταν στην άλλη άκρη του κόσμου και παρ’ όλα αυτά φρόντισε να το κάνει και να μου στείλει κι ένα μήνυμα. Κι ας μην είμαστε κολλητοί. Την αγαπώ πολύ».

Η εξομολόγηση αυτή φόρτισε το κλίμα στο στούντιο, ενώ η κάμερα κατέγραψε και την αντίδραση της Φαίης Σκορδά, η οποία παρακολουθούσε το στιγμιότυπο μέσα από τη δική της εκπομπή. Συγκινημένη, δεν κατάφερε να κρύψει τα συναισθήματά της και σχολίασε on air: «Συγκινήθηκες κι εσύ… κι εγώ δεν το περίμενα τώρα. Από την αρχή τον βλέπω και δεν είναι ο Λάμπρος που ξέρω, είναι στεναχωρημένος».

«Έστειλε ένα στεφάνι στην κηδεία του πατέρα μου. Ήταν στην άλλη άκρη του κόσμου και παρ’ όλα αυτά φρόντισε να το κάνει και να μου στείλει κι ένα μήνυμα. Κι ας μην είμαστε κολλητοί. Την αγαπώ πολύ.»

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας

Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή στις 24 Αυγούστου 2025, σε ηλικία 79 ετών, σκορπώντας τη θλίψη στον δημοσιογραφικό χώρο αλλά και στον χώρο του θεάματος.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας πέθανε τα ξημερώματα μετά από ανακοπή ενώ νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο και αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες. Έφυγε 40 χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα του, του θρύλου του ελληνικού κινηματογράφου, Λάμπρου Κωνσταντάρα.

Ο θάνατός του έγινε πρώτο θέμα στις εφημερίδες και τις ειδήσεις και συγκλόνισε το Πανελλήνιο. Κηδεύτηκε παρουσία πολύ κόσμου, την επόμενη μέρα, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.


*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @ lamproskonstantaras

Κατασκευές
Αττική Οδός: Ποια θα είναι η νέα έξοδος που θα μειώσει το «κυκλοφοριακό»

Αττική Οδός: Ποια θα είναι η νέα έξοδος που θα μειώσει το «κυκλοφοριακό»

Markets
Deutsche Bank: Ο φόβος οδηγεί τις αγορές, οι 5 κρυφές ανησυχίες

Stream magazin
Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της»
«Εγώ και Εσύ» 22.09.25

Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της»

Ο Αντώνης Ρέμος εμφανώς συγκινημένος, αποκάλυψε ότι θεωρεί ότι «αν η Μαρινέλλα έπρεπε να φύγει, θα έπρεπε να είχε φύγει εκείνο το βράδυ», λόγω της μεγαλειώδους στιγμής της στο Ηρώδειο.

Σύνταξη
«Ντρεπόμουν» – Η Πρισίλα Πρέσλεϊ κατακρίνει τον γάμο της Λίζα Μαρί με τον «χειριστικό» Μάικλ Τζάκσον
Πεθερά 22.09.25

«Ντρεπόμουν» - Η Πρισίλα Πρέσλεϊ κατακρίνει τον γάμο της Λίζα Μαρί με τον «χειριστικό» Μάικλ Τζάκσον

Η Πρισίλα Πρέσλεϊ δεν ενέκρινε τη σχέση της κόρης της Λίζα Μαρί Πρέσλεϊ με τον Μάικλ Τζάκσον. Και στα νέα της απομνημονεύματα φροντίζει να τονίσει τη δυσαρέσκειά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Μου λείπει η επαφή μαζί του», λέει η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη – Όσα δήλωσε για την υπόθεση
«Δεν είμαστε καλά» 22.09.25

«Μου λείπει η επαφή μαζί του», λέει η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη – Όσα δήλωσε για την υπόθεση

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την δημοσιότητα που έχει πάρει η συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη με τον τραγουδιστή.

Σύνταξη
Τι φοβάται η Αντζελίνα Τζολί;
Βίντεο 22.09.25

Τι φοβάται η Αντζελίνα Τζολί;

Η Αντζελίνα Τζολί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν κλήθηκε να απαντήσει σε μια δύσκολη ερώτηση: τι φοβάται ως καλλιτέχνις και ως Αμερικανίδα.

Σύνταξη
Ο Σον Κάσιντι κατακρίνει τον «ψεύτικο», διάσημο πατέρα του, Τζακ Κάσιντι – «Δεν ήταν καλός γονιός»
Φαμίλια αλά καρτ 22.09.25

Ο Σον Κάσιντι κατακρίνει τον «ψεύτικο», διάσημο πατέρα του, Τζακ Κάσιντι - «Δεν ήταν καλός γονιός»

«Δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβε ποτέ ποιος ήταν πραγματικά», είπε ο 66χρονος τραγουδιστής που έζησε μεγάλη δόξα στα 80s, Σον Κάσιντι, για τον ηθοποιό πατέρα του, ο οποίος κέρδισε βραβείο Tony.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το κρεβάτι κάνει τη διαφορά: Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του
«Η δική μας ώρα» 22.09.25

Το κρεβάτι κάνει τη διαφορά: Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του

Σε συνέντευξή του στο Fox News Digital, ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ο οποίος είναι παντρεμένος με την Καμίλα Άλβες, είπε ότι τα ζευγάρια με κρεβάτια king size θα πρέπει να σκεφτούν να αγοράσουν μικρότερα.

Σύνταξη
Ο Γούντι Άλεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες του γάμου του με την «πειθαρχημένη» Σουν-Γι Πρεβέν
30 χρόνια μαζί 22.09.25

Ο Γούντι Άλεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες του γάμου του με την «πειθαρχημένη» Σουν-Γι Πρεβέν

Ο συνήθως μη αποκαλυπτικός ως προς την προσωπική του ζωή 89χρονος σκηνοθέτης, Γούντι Άλεν, μίλησε στη Wall Street Journal, για να προωθήσει το πρώτο του μυθιστόρημα, «What’s with Baum?».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μιμή Ντενίση για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Ποτέ δεν ήταν τεταμένες οι σχέσεις μας, ήταν ένα ψέμα αυτό»
«Τζούλια» 21.09.25

Μιμή Ντενίση για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Ποτέ δεν ήταν τεταμένες οι σχέσεις μας, ήταν ένα ψέμα αυτό»

«Η Αλίκη δεν είχε ανταγωνισμό μαζί μου [όταν συνεργαστήκαμε στην «Τζούλια»], γιατί ήμουν μελαχρινή. Δεν νομίζω ότι η Αλίκη είχε ανταγωνισμό με τις μελαχρινές», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Μιμή Ντενίση.

Σύνταξη
Ο Μαρκ Ρόνσον αποκαλύπτει τα μυστικά της DJ σκηνής της δεκαετίας του ’90 – Μουσική, ουσίες και ο νάρκισσος Diddy
God is a DJ 21.09.25

Ο Μαρκ Ρόνσον αποκαλύπτει τα μυστικά της DJ σκηνής της δεκαετίας του ’90 - Μουσική, ουσίες και ο νάρκισσος Diddy

Το νέο βιβλίο αναμνήσεων, «Night People», του μουσικού παραγωγού, Μαρκ Ρόνσον, ξαναζωντανεύει ξεχασμένες ιστορίες από την εποχή που ήταν DJ στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του '90.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Αναστασία έπαιξε ποδόσφαιρο με Ζαγοράκη & Καραγκούνη και απογείωσε τη Θεσσαλονίκη με το live της
Music Stage 21.09.25

Η Αναστασία έπαιξε ποδόσφαιρο με Ζαγοράκη & Καραγκούνη και απογείωσε τη Θεσσαλονίκη με το live της

Με τη γνωστή αγάπη της για το ποδόσφαιρο, η Αναστασία φόρεσε ξανά τα ποδοσφαιρικά της παπούτσια και μπήκε στο γήπεδο δίπλα στους πρωταθλητές Ευρώπης του 2004, Θοδωρή Ζαγοράκη και Γιώργο Καραγκούνη

Σύνταξη
Η συμβουλή που έδωσε η βασίλισσα Ελισάβετ στην Τζάκι Κένεντι όταν το Κάμελοτ πήγε στο Μπάκιγχαμ
Πέντε λέξεις 21.09.25

Η συμβουλή που έδωσε η βασίλισσα Ελισάβετ στην Τζάκι Κένεντι όταν το Κάμελοτ πήγε στο Μπάκιγχαμ

Σε ένα δείπνο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ το 1961, λέγεται ότι η βασίλισσα έδωσε στη Τζάκι Κένεντι μια διακριτική αλλά αποτελεσματική συμβουλή για το πώς να συμπεριφέρεται ως δημόσιο πρόσωπο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λάμψη και συγκίνηση – Ο εντυπωσιακός γάμος του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπίλη
Φωτογραφίες 21.09.25

Λάμψη και συγκίνηση – Ο εντυπωσιακός γάμος του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπίλη

Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη – Παπαδημητρίου παντρεύτηκαν σε μια συγκινητική τελετή στην Αγία Μαρίνα Εκάλης, με την οικογένεια και τους φίλους να μοιράζονται στιγμές χαράς και συγκίνησης

Σύνταξη
«Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα» – Ο Μάριος Αθανασίου στέκεται αλληλέγγυος με τον λαό της Παλαιστίνης
Βίντεο 21.09.25

«Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα» – Ο Μάριος Αθανασίου στέκεται αλληλέγγυος με τον λαό της Παλαιστίνης

Ο Μάριος Αθανασίου δήλωσε την αλληλεγγύη του στον παλαιστινιακό λαό, μίλησε για την πολιτική και την Αριστερά, ενώ αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον νέο του ρόλο στη σειρά «Η Γη της Ελιάς»

Σύνταξη
