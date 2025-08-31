Λάμπρος Κωνσταντάρας: Οι συγκινητικές φωτογραφίες με τον πατέρα του, μια εβδομάδα μετά τον θάνατό του

Μια εβδομάδα έχει ήδη περάσει από τη μεγάλη δοκιμασία της απώλειας. Και παρότι ο χρόνος συνεχίζει αδιάκοπα, δεν καταφέρνει να γεμίσει το κενό που αφήνει ο χαμός ενός πατέρα. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας εξακολουθεί να βιώνει τη θλίψη για τον θάνατο του πολυαγαπημένου του πατέρα, του δημοσιογράφου Δημήτρη Κωνσταντάρα, που έφυγε από τη ζωή στις 24 Αυγούστου 2025, σε ηλικία 79 ετών, σκορπώντας τη θλίψη στον δημοσιογραφικό χώρο αλλά και στον χώρο του θεάματος.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας πέθανε τα ξημερώματα μετά από ανακοπή ενώ νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο και αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες. Έφυγε 40 χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα του, του θρύλου του ελληνικού κινηματογράφου, Λάμπρου Κωνσταντάρα.

Ο θάνατός του έγινε πρώτο θέμα στις εφημερίδες και τις ειδήσεις και συγκλόνισε το Πανελλήνιο. Κηδεύτηκε παρουσία πολύ κόσμου, την επόμενη μέρα, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Για να τιμήσει τη μνήμη του, o Λάμπρος Κωνσταντάρας μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες που ξαναφέρνουν στην επιφάνεια οικογενειακές στιγμές – εικόνες από την παιδική του ηλικία, από τη μητέρα, τη γιαγιά και την αδελφή του, αλλά και από το 1989, με τον Δημήτρη Κωνσταντάρα στο πλευρό της συναδέλφου του Έλενας Ακρίτα.

Μέσα από αυτές τις αναρτήσεις, δεν δείχνει απλώς νοσταλγία, αλλά εκφράζει έναν βαθύ δεσμό που παραμένει ζωντανός, μια «γέφυρα» ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα, που κρατά τη μνήμη του πατέρα του άσβεστη. Οι αναμνήσεις του γίνονται δημόσια μαρτυρία αγάπης και ευγνωμοσύνης, αποδεικνύοντας πως η απουσία δεν σβήνει την παρουσία στην καρδιά.

Οι αναρτήσεις του Λάμπρου Κωνσταντάρα στο Instagram: