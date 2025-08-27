newspaper
27.08.2025 | 11:17
Σοκ στην Καρδίτσα: Νεκρός 50χρονος με τραύμα από ψαροντούφεκο
Δημήτρης Κωνσταντάρας: Το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο
Ελλάδα 27 Αυγούστου 2025 | 11:12

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο

Η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα θα γίνει στο Α' Νεκροταφείο

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος, Νίκος Κλόκας
Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του Δημήτρη Κωνσταντάρα θα αποχαιρετήσουν τον δημοσιογράφο σήμερα Τετάρτη, με την κηδεία του να πραγματοποιείται στο Α’ Νεκροταφείο.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων.

Η οικογένεια του Δημήτρη Κωνσταντάρα, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτείνει αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών) για να συνεχίσει το έργο του.

Δείτε live

Το τελευταίο «αντίο» στον Δημήτρη Κωνσταντάρα – Δείτε live

World
Γαλλία: Ψήφος εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου ή… ΔΝΤ

Γαλλία: Ψήφος εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου ή… ΔΝΤ

Vita.gr
Έρευνα: Μερικοί το προτιμούν…. καυτό! Κινδυνεύουν;

Έρευνα: Μερικοί το προτιμούν…. καυτό! Κινδυνεύουν;

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Στο τραπέζι το ιταλικό μοντέλο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Στο τραπέζι το ιταλικό μοντέλο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

inWellness
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
inTown
Καιρός: Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το φθινόπωρο – «Σχετικά ζεστό με περιορισμένες βροχοπτώσεις» [Χάρτες]
«Θερινό μοτίβο» 27.08.25

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το φθινόπωρο - «Σχετικά ζεστό με περιορισμένες βροχοπτώσεις» [Χάρτες]

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το φετινό φθινόπωρο οι μέσες θερμοκρασίες θα είναι από μισό έως έναν βαθμό πάνω από τις κανονικές για την εποχή ενώ οι βροχοπτώσεις θα είναι σχετικά μειωμένες

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Δεν υπάρχει το κομμάτι της ενσυναίσθησης στον δράστη» – Νέα στοιχεία στο φως
«Χωρίς ηθικούς φραγμούς» 27.08.25

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Δεν υπάρχει το κομμάτι της ενσυναίσθησης στον δράστη» – Νέα στοιχεία στο φως

Ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, κρίθηκε προφυλακιστέος με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή -«Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ηθικούς φραγμούς», τονίζει ψυχολόγος

Σύνταξη
Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: Παράνομη κηρύχθηκε η στάση εργασίας για τις 28 Αυγούστου
«Μας θέλουν σιωπηλούς» 27.08.25

Παράνομη η στάση εργασίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στις 28 Αυγούστου

Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας είχαν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους με στάση εργασίας στην απεργία της ΑΔΕΔΥ που διαμαρτύρεται για την ψήφιση του νέου «πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων»

Σύνταξη
Μαγνησία – Καταγγελία: Ιατρείο χωρίς γάζες και ιώδιο στο Κεραμίδι – Έδεσαν τραυματία με τραπεζομάντηλα
Τραγικές ελλείψεις 27.08.25

Σοβαρή καταγγελία: Ιατρείο χωρίς γάζες και ιώδιο στο Κεραμίδι Μαγνησίας - Έδεσαν τραυματία με τραπεζομάντηλα

Τις τραγικές ελλείψεις στον τομέα της υγείας, επαναβεβαιώνει η καταγγελία για το ιατρείο στο Κεραμίδι - Τις πρώτες βοήθειες παρείχαν στον τραυματία... ναυαγοσώστες που έτυχε να βρεθούν στο σημείο

Σύνταξη
Φωτιά: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες
Πορτοκαλί συναγερμός 27.08.25

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες - Δείτε χάρτη

Σε ποιες περιοχές της χώρας είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος να εκδηλωθεί φωτιά, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Σύνταξη
Αν έχετε χτίσει σε ρέμα…
Αντιπλημμυρική προστασία 27.08.25

Αν έχετε χτίσει σε ρέμα…

Ένας οδηγός με 13 ερωτήσεις - απαντήσεις για την κρυφή απειλή χιλιάδων κτισµάτων - Οι απαιτούμενες άδειες, οι προσθήκες στα κτίρια και η τακτοποίηση των αυθαιρέτων

Προκόπης Γιόγιακας
Γάζα: Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ καλύπτει τη δολοφονία παιδιών από τις IDF
Παιδιά... της Χαμάς 27.08.25

Σοκαριστική παραδοχή - Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ «δικαιολογεί» τη δολοφονία παιδιών στη Γάζα

«Κάποια από τα παιδιά που σκοτώθηκαν στη Γάζα, ήταν παιδιά μαχητών της Χαμάς» - Σοκαριστική τοποθέτηση του πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ

Σύνταξη
Καιρός: Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το φθινόπωρο – «Σχετικά ζεστό με περιορισμένες βροχοπτώσεις» [Χάρτες]
«Θερινό μοτίβο» 27.08.25

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το φθινόπωρο - «Σχετικά ζεστό με περιορισμένες βροχοπτώσεις» [Χάρτες]

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το φετινό φθινόπωρο οι μέσες θερμοκρασίες θα είναι από μισό έως έναν βαθμό πάνω από τις κανονικές για την εποχή ενώ οι βροχοπτώσεις θα είναι σχετικά μειωμένες

Σύνταξη
Υποκρισία: Μετά από πίεση, ο Νετανιάχου ψελλίζει για αναγνώριση της γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων του Πόντου
Σε podcast 27.08.25

Υποκρισία: Μετά από πίεση, ο Νετανιάχου ψελλίζει για αναγνώριση της γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων του Πόντου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιχείρησε να απαντήσει σε ερώτηση για τη γενοκτονία Αρμενίων, Ασσύριων και Ελλήνων του Πόντου με αοριστολογίες - Το Ισραήλ δεν την έχει αναγνωρίσει επισήμως

Σύνταξη
Το Eurobasket ξεκινά: Ο πλήρης οδηγός της Ελλάδας, οι στόχοι, το ρόστερ και όλες οι ημερομηνίες
Μπάσκετ 27.08.25

Το Eurobasket ξεκινά: Ο πλήρης οδηγός της Ελλάδας, οι στόχοι, το ρόστερ και όλες οι ημερομηνίες

Η Ελλάδα μετρά αντίστροφα για το Eurobasket, δίνοντας το «παρών» σε ακόμη μία μεγάλη διοργάνωση με στόχο τη διάκριση μετά από πολλά χρόνια. - Όλο το πρόγραμμα, οι ημερομηνίες και το σύστημα διεξαγωγής.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Δεν υπάρχει το κομμάτι της ενσυναίσθησης στον δράστη» – Νέα στοιχεία στο φως
«Χωρίς ηθικούς φραγμούς» 27.08.25

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Δεν υπάρχει το κομμάτι της ενσυναίσθησης στον δράστη» – Νέα στοιχεία στο φως

Ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, κρίθηκε προφυλακιστέος με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή -«Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ηθικούς φραγμούς», τονίζει ψυχολόγος

Σύνταξη
Σάμος: Εκσυγχρονίζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ
Culture Live 27.08.25

Σάμος: Εκσυγχρονίζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ

Το Μουσείο διαθέτει συλλογή με σημαντικά ευρήματα, που προέρχονται από τις ανασκαφές του Ηραίου, ενός εξαιρετικά σημαντικού ιερού της Ήρας, στον τόπο της γέννησής της και του γάμου της με τον Δία.

Σύνταξη
Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: Παράνομη κηρύχθηκε η στάση εργασίας για τις 28 Αυγούστου
«Μας θέλουν σιωπηλούς» 27.08.25

Παράνομη η στάση εργασίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στις 28 Αυγούστου

Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας είχαν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους με στάση εργασίας στην απεργία της ΑΔΕΔΥ που διαμαρτύρεται για την ψήφιση του νέου «πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων»

Σύνταξη
Ινδία: Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων
Μεγάλες καταστροφές 27.08.25

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδία από κατολίσθηση λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων

Στους 21 ανήλθαν οι τραυματίες - Η κατολίσθηση σημειώθηκε σε γνωστή διαδρομή ινδουιστικού προσκυνήματος στο Τζαμού - Αναμένονται περισσότερες βροχές και καταιγίδες με θυελλώδεις ανέμους

Σύνταξη
Μετανάστες: Το HRW επικρίνει τις συμφωνίες που έκλεισε η ΕΕ με τη Μαυριτανία παραβλέποντας τις παραβιάσεις δικαιωμάτων
Κόσμος 27.08.25

Μετανάστες: Το HRW επικρίνει τις συμφωνίες που έκλεισε η ΕΕ με τη Μαυριτανία παραβλέποντας τις παραβιάσεις δικαιωμάτων

Δεκάδες μετανάστες που πέρασαν από κέντρα κράτησης στη Μαυριτανία περιέγραψαν στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «απάνθρωπες συνθήκες και απάνθρωπη μεταχείριση».

Σύνταξη
Μαθαίνει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους ο Ολυμπιακός – Φινάλε με ματσάρα στα play-offs
Champions League 27.08.25

Μαθαίνει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους ο Ολυμπιακός – Φινάλε με ματσάρα στα play-offs

Τελευταία στροφή στα play-offs του Champions League την Τετάρτη, όταν ο Ολυμπιακός θα μάθει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους του στη League Phase. Σούπερ ματς στη Λισαβόνα για τη Μπενφίκα του Παυλίδη κόντρα στη Φενέρ, με μετάδοση από το MEGA.

Σύνταξη
Economist: Ξανά σε μπελάδες η Γαλλία – «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο»
Economist 27.08.25

Ξανά σε μπελάδες η Γαλλία - «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο»

Σύμφωνα με το Economist, ο 74χρονος Φρανσουά Μπαϊρού θα χρειαστεί ασυνήθιστη πολιτική δεξιοτεχνία για να παραμείνει πρωθυπουργός στη Γαλλία, με το περιοδικό να συμμερίζεται τις ανησυχίες του για τη λιτότητα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βροχή τα στοιχήματα: Οι «μπούκηδες» στην Αγγλία ξέρουν ποιον θέλουν για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Έκπληξη 27.08.25

Βροχή τα στοιχήματα: Οι «μπούκηδες» στην Αγγλία ξέρουν ποιον θέλουν για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Τι κι αν στην Amazon MGM δεν έχουν κατασταλάξει ακόμα στον ηθοποιό που θα υποδυθεί τον επόμενο Τζέιμς Μποντ; Τα στοιχηματικά γραφεία της Αγγλίας έχουν αποφασίσει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Greece Plans Major Grid Upgrades to Protect Forests
English edition 27.08.25

Greece Plans Major Grid Upgrades to Protect Forests

Greek energy operator DEDDHE unveils a €4.79B plan for 2026–2030, including smart meters and relocating power lines from forests to boost network resilience and digital transformation

Σύνταξη
Ακίνητα: Παράταση του μηδενικού ΦΠΑ στις νέες οικοδομές έως το τέλος του 2026
Ακίνητα 27.08.25

Παράταση του μηδενικού ΦΠΑ στις νέες οικοδομές έως το τέλος του 2026

Η παράταση της αναστολής του συντελεστή 24% ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα θα περιλαμβάνεται στο καλάθι της ΔΕΘ - Από το 2019 έως την πρώτη αναστολή του το 2020 προκάλεσε πολλές στρεβλώσεις στην αγορά

Σύνταξη
Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου: Fake news τα δημοσιεύματα για «λουκέτο»
Culture Live 27.08.25

Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου: Θα βάλει λουκέτο;

Η ανακοίνωση από το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου μετά τα δημοσιεύματα που το ήθελαν να κλείνει. Η ανάρτηση από τον Νίκο Μαστοράκη μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες.

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

