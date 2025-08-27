Δημήτρης Κωνσταντάρας: Το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο
Η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα θα γίνει στο Α' Νεκροταφείο
Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του Δημήτρη Κωνσταντάρα θα αποχαιρετήσουν τον δημοσιογράφο σήμερα Τετάρτη, με την κηδεία του να πραγματοποιείται στο Α’ Νεκροταφείο.
Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων.
Η οικογένεια του Δημήτρη Κωνσταντάρα, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτείνει αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών) για να συνεχίσει το έργο του.
