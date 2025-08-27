Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του Δημήτρη Κωνσταντάρα θα αποχαιρετήσουν τον δημοσιογράφο σήμερα Τετάρτη, με την κηδεία του να πραγματοποιείται στο Α’ Νεκροταφείο.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων.

Η οικογένεια του Δημήτρη Κωνσταντάρα, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτείνει αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών) για να συνεχίσει το έργο του.

